Fitbit har avduket Fitbit Charge 6, den lenge etterlengtede sjette modellen i Fitbits rekke av førsteklasses aktivitetsmålere. Den har en rekke nye funksjoner, inkludert Google Maps, YouTube Music, Google Wallet, mer nøyaktig pulssporing og oppdaterte treningsmoduser.

Fitbit Charge 5 er konsekvent blitt konsekvent rangert som en av de beste Fitbit-modellene og en av de beste aktivitetsmålerne generelt takket være dens førsteklasses følelse, innebygde GPS, automatisk treningssporing og tonnevis av data som er samlet inn.

Fitbit Charge 6 holder seg stort sett i det samme sporet som forgjengeren. Den har praktisk talt samme størrelse, bare 1,2 mm tykkere, selv om den veier 13 g mindre, og dekselet er laget av aluminium og harpiks. Den byr på 7-dagers batterilevetid, innebygd GPS og GLONASS (et annet satellittsystem som kan forbedre GPS-ytelsen), søvnsporing, Smart Wake, SpO2 blodoksygenmåling og tilsynelatende alle andre funksjoner Charge 5 tilbyr.

Der den i hovedsak skiller seg fra forgjengeren, er i nøyaktigheten til pulsmåleren. Fitbit Charge 6 sies å tilby «opptil 60 % mer nøyaktige avlesninger under høyintensitetsaktiviteter som HIIT, spinning og roing» sammenlignet med tidligere års modeller. Da TechRadar spurte Fitbit nøyaktig hvordan denne forbedringen ble muliggjort, fikk vi følgende svar: «Gjennom mange år med hardt arbeid og forskning og utvikling, gjør våre fremskritt innen maskinlæring og AI-algoritmer Charge 6 til en betydelig forbedring i presisjonen til pulsmålingene».

«Vi hentet disse innovasjonene fra Google Pixel Watch og optimaliserte dem for en mindre kraftig prosessor og operativsystem, som Charge 6 har, og bedret den ytterligere slik at vi til tross for beregningsbelastningen fortsatt kan levere på et 7-dagers batteri.»

Så forbedringen i pulssporing bruker de samme innovasjonene som fjorårets Pixel Watch, men nå i et mindre, tynnere hus.

Fitbit Charge 6 leveres i en rekke friske farger.gäng härliga färger. (Image credit: Fitbit)

Fitbit Charge 6 kan også kobles til treningsmaskiner med Bluetooth-pulsfunksjon for å vise pulsen din på skjermene deres. Charge 6 gir deg også Fitbits Daily Readiness Score på håndleddet, som viser en enkelt poengsum med alle gjenopprettingsmålingene dine samlet i ett, forutsatt at du har Fitbit Premium. Som før leveres også Charge 6 med et seks måneders Premium-abonnement gratis, før det deretter koster $79 i året eller $10 i måneden.

Som nevnt ovenfor, inkluderer Fitbit Charge 6 en haug med nye Google-funksjoner, som også er hentet rett fra Pixel Watch. Hvis du bruker YouTube Music, kan du styre spillelisten din fra Charge 6, hoppe over spor og justere volumet, mens Charge 6 også bruker Google Wallet (erstatter det gamle Fitbit Pay-systemet som Charge 5 hadde) og Google Maps. Google Maps tilbyr sving-for-sving-navigasjon drevet av enhetens innebygde GPS. Det er et veldig stort pluss, spesielt for løpere. Imidlertid er ingen Google Assistant tilgjengelig, dessverre.

Fitbit Charge 6 er tilgjengelig for forhåndsbestilling og koster 1899 NOK. Du kan velge mellom fargene Coral, Obsidian og Porcelain.

En kjærkommen oppgradering

Fitbit Charge 6 skal ha 60% mer presis pulsmåling enn forgjengeren. (Image credit: Fitbit)

Fitbit Charge-serien trengte en unektelig oppdatering og Fitbit Charge 6 ser absolutt ut til å levere. Forholdsvis lite har endret seg på designfronten, noe som ikke er nødvendigvis er en ulempe. Charge 5 var en strålende aktivitetsmåler, og selv om den nye oppgraderingen ikke har endret seg for mye, har den brukt Pixel Watch' forbedringer for å føre treningssporingen opp til dagens standarder. Men det faktum at denne trackeren er opptil 60 % mer nøyaktig gir oss det uunngåelige spørsmålet: Hvor unøyaktig var Fitbit før?

Dette er unektelig et mer «tradisjonelt» Fitbit-bånd enn fjorårets Sense- og Versa-smartklokker, og føles som en mer naturlig passform for Fitbit, der Pixel Watch-serien går i spissen som Googles flaggskipsmartklokke. Vi lurer på om Charge, Fitbit Luxe og Inspire-seriene blir værende, mens treningsklokkene Sense og Versa forsvinner i tiden som kommer.

Med sine forbedrede Google-drevne funksjoner oppleves denne enheten som et naturlig valg for Pixel-eiere som leter etter en smart kroppsnær enhet som ikke koster så mye som flaggskipet Pixel Watch. Når du tenker på prisen på Fitbit Premium, kan treningsentusiaster naturligvis fortsatt foretrekke å bruke en av de beste Garmin-klokkene eller en Apple Watch i stedet, hvis de leter etter en langsiktig investering.