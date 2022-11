Beste treningsklokke 2022

Included in this guide:

Beste treningsklokke: De beste modellene i Techradars treningsklokke-test

De beste treningsklokke gir deg massevis av informasjon, både under løpeturen og etterpå. Dermed er det lett å holde øye med fremgangen og planlegge treningsøktene.

«Men hvilken er egentlig den beste», spør du kanskje? Jo det finner du svar på nedenfor, der vi har samlet de beste alternativene til alt fra sti-løping til maraton.

Beste treningsklokke - best i test treningsklokke

Hvorfor du kan stole på TechRadar Våre ekspertvurderinger bruker timer på å teste og sammenligne produkter og tjenester, slik at du kan velge det beste for deg.

Garmin Fenix 7 - beste treningsklokke

Garmin Forerunner 955 Solar - beste treningsklokke for løping

Garmin Vivoactive 4 - beste design

Garmin Instinct 2 - beste batteritid

Coros Pace 2 - beste billige treningsklokke

Garmin Forerunner 945 - beste treningsklokke for hobbynivå

Garmin Forerunner 255S Music - beste triatlonklokke i mellomsegmentet

Coros Apex - beste kombinasjon av design og funksjoner

Polar Vantage V2 - beste billige løpeklokke

Polar Pacer Pro - beste data og informasjon

Polar Grit X - beste treningsklokke for off-road-trening

Garmin Enduro 2 - beste treningsklokke for langdistanseløpere

Apple Watch 7 - beste treningsklokke for hverdagstrening

Garmin Enduro

Vinnerne av Techradars treningsklokke-test

Har du råd, kan du sikre deg den supre Garmin Fenix 7. (Image credit: Garmin)

1. Garmin Fenix 7 Garmins beste treningsklokke Grunner til å kjøpe + Nye og lett tilgjengelige treningsverktøy + Supre navigasjonsverktøy + Ekstra robust design Grunner til ikke å kjøpe - Lav kontrast i skjermen - Ingen mikrofon for håndfrie samtaler - Koster mer enn Fenix 6

Garmin Fenix 7 er en treningsklokke som er proppfull av avanserte treningsverktøy som gir deg muligheten til å optimalisere den ukentlige treningen og perfeksjonere oppkjøringen til konkurranser. Den viderefører de beste egenskapene fra Fenix 6, men kommer også selv med noen nye, flotte verktøy som for eksempel en utholdenhetsmåler i sanntid som viser deg hvordan energinivået taper seg gjennom et løp slik at du kan justere innsatsen underveis. Her er det også en ny graf som viser hvordan treningsinnsatsen påvirker de anslåtte løpstidene.

Selv om den fremdeles har Garmins tradisjonelle oppsett med fem knapper, er dette den første Fenix-klokken med berøringsskjerm. Dette tilskuddet gjør det superenkelt å navigere seg gjennom klokkens detaljerte kart. Presisjonen til GPSen er eksepsjonell, og Garmin har utviklet et sett med kartpakker som kan lastes ned via den nye Map Manager.

Dette er imidlertid ikke bare en klokke for dem som løper. Foruten et komplett sett med profiler for løping på vei, stier og innendørs, får man også et bredt spekter av treningsverktøy for sykling, svømming, gåturer, klatring og massevis av andre aktiviteter. Fenix 7 er dessuten tillatt til bruk i golfturneringer, der tusenvis av banekart er forhåndsinstallert.

Fargeskjermen til Fenix 7 er en MiP-variant som ikke er like lyssterk som AMOLED-skjermene du finner på klokker som Venu 2 Plus. Den går greit å lese i de fleste lysforhold, og den bidrar til den imponerende batterikapasiteten til Fenix 7. Solenergimodellene er enda mer utholdende mellom oppladingene, og det valgfrie glasset i safirkrystall vil beskytte kokken mot riper når du løper i villmarka.

Les vår test av Garmin Fenix 7

Om du liker å løpe er Garmin Forerunner 955 Solar ditt beste alternativ. (Image credit: Matt Evans)

2. Garmin Forerunner 955 Solar Beste Garmin treningsklokke for løpere. Grunner til å kjøpe + Veldig nøyaktig GPS og puls + Brukervennlige fargekart + Treningsberedskap og andre funksjoner Grunner til ikke å kjøpe - Dyr - Måling av styrketrening er ikke helt topp

Garmin Forerunner 955 (Åpnes i ny fane) er en av de beste treningsklokkene generellt for måling av løpeturen og annen trening. Noen foretrekker kanskje klokker med multisportsfokus, som den imponerende Fenix 7 eller spesialistklokker som Enduro - men for alle andre har denne klokken alt du behøver.

Både GPS og pulsmåler var veldig nøyaktige i våre tester og vi satte også pris på klokkens nye treningsberedskaps- og kroppsbatterifunksjoner, fargekart og opp til 20 dagers batteritid. Om du liker å løpe, kommer du til å elske denne klokken. Om du vil ha en mer generell treningsklokke, kan du lese videre i vår liste.

Les vår test av Garmin Forerunner 955 Solar

Garmin Vivoactive 4 er en smartklokke, en treningsklokke med GPS og en moteklokke. (Image credit: Garmin)

3. Garmin Vivoactive 4 En stilig treningsklokke fra Garmin Grunner til å kjøpe + Utmerket aktivitetsmåling med fullverdig GPS + Integrert musikkstrømming i klokken Grunner til ikke å kjøpe - Ingen måling av treningsbelastning - ANT+ HR kringkastingsmodus må bli bedre

Er dette en smartklokke, en treningsklokke med GPS eller en moteklokke? Ja. Det er alle tre på én gang. Dette er den første Garmin-klokken som virkelig retter seg mot design-elskeren, og som direkte tar opp konkurrensen med Apple Watch og Android Wear-enheter.

Som du kan tenke deg, får du også alle de typiske Garmin-finessene, som omfatter full GPS og pulsmåling, støtte for mange idrettsaktiviteter og til og med integrert musikkstrømming for Deezer og Spotify (men her kunne grensesnittet absolutt vært bedre).

Og batteriet holder dessuten ut i fire eller fem dager med normal bruk eller 18 timer med GPS-trening (seks, hvis du også spiller musikk). På designsiden har klokken ytterkant i stål og en komfortabel, gummiert rem som kan byttes ut etter humør og anledning.

Fra Garmin Connect kan du velge fra et stort utvalg av urskiver og apper. Garmin Connect er åpent for utviklere, slik at det kommer nye, spennende tilskudd hele tiden.

Les hele vår test av Garmin Vivoactive 4

Garmin Instinct 2 er en av de mest hardføre og praktiske treningsklokkene på markedet. (Image credit: Future)

4. Garmin Instinct 2 En hardfør klokke som skreddersydd for langdistanseløpere Grunner til å kjøpe + Utrolig lang batteritid + Avanserte treningsverktøy + Svært presis lokasjonssporing Grunner til ikke å kjøpe - Ikke så godt egnet for kart

Garmin Instinct 2 er en fantastisk treningsklokke for deg som har lett for å glemme å lade opp enhetene dine. Da slipper du trolig å oppdage at batteriet er flatt i det du har snørt på deg løpeskoene.

Batteritiden til Instinct 2 måles heller i uker enn i dager eller timer. Under de rette forholdene kan solcellemodellene holde det gående i evigheter. Sporing av aktiviteter krever litt mer energi, men på en solskinnsdag gjorde en totimers løpetur med alle sensorene aktivert knapt inntrykk på batterinivået.

Instinct 2 er utrolig hardfør, med en fiberforsterket urkasse i harpiks – som er noe helt annet enn de mer prangende Garmin-modellene i rustfritt stål. Den er lett, og den tåler samtidig en støyt, noe som gjør den ypperlig egnet for terrengløpere. Denne gangen har også Garmin kommet med noen mer spennende fargevarianter, slik at du vil synes godt når du løper omkring i villmarka.

Den eneste ulempen vi opplevde i våre tester, er at den monokrome MiP-skjermen ikke egner seg så godt til kart. Du kan legge inn ruter i Garmin Connect-appen eller importere dem fra tredjepartskilder. Selve klokken vil imidlertid bare kunne gi deg et vagt inntrykk av hvor du er på vei. Hvis du ønsker å utforske nye steder, kan Fenix 7 eller Epix være mer velegnede valg. Ellers er det lett for oss å anbefale Instinct 2.

Les vår test av Garmin Instinct 2 (på engelsk)

Coros Pace 2 er en lettvektig og funksjonsspekket klokke i mellomklassen. (Image credit: Coros)

5. Coros Pace 2 En lettvektig og funksjonsspekket klokke i mellomklassen Grunner til å kjøpe + Ekstra lett + Glimrende satellittposisjonering + Høyoppløst skjerm Grunner til ikke å kjøpe - Skjermen er mørk uten bakbelysning

Coros Pace 2 er en super treningsklokke i mellomsjiktet. Den veier lite, men er fullpakket med funksjoner. Med sine 29 gram merkes den knapt på håndleddet, men den har flere egenskaper vi bare ville ha ventet oss av langt dyrere modeller. Det inkluderer blant annet en «AI-trener», som hjelper deg med å håndtere treningsmengden i forkant av sportsbegivenheter – intervall-, triatlon- og multisport-modus. Dessuten får du kompatibilitet med tredjepartssensorer som brystbånd med pulsmåler og foot pads.

Posisjoneringen er glimrende. Her suppleres GPSen av GLONASS- og Beidu-posisjonering (GALILEO-støtte kommer i en senere oppdatering). Hvis du havner utenfor radaren (i en tunnel, for eksempel), regner klokken ut innsatsen av skrittfrekvens og steglengde, slik at den ikke kommer ut av tellingen.

I våre tester var den eneste innvendingen at skjermen var litt svakt, og at det var vanskelig å lese den av i dagslys før man trykket på knappen for bakbelysning – noe som igjen gjør et lite innhugg i en ellers ypperlig batterivarighet – men det er småtteri. Dette er uansett en av de beste treningsklokkene på markedet, og spesielt egnet hvis du løper langs veier.

Les vår test av Coros Pace 2

Garmin Forerunner 945 kan skilte med alt en løpsentusiast kan ønske seg. (Image credit: Garmin)

Garmin Forerunner 945 kan skilte med alt en løpsentusiast kan ønske seg – og mere til. Særlig stedssporingen og biometrikken er svært presise, og den er fullpakket med nyttige treningsverktøy, slik at du skal få enda mer nytte av løpeturene dine.

En av favorittfunksjonene våre er Training Load-sporingen. Den kartlegger dine seneste 7 dager med trening, og forteller deg om du burde trappe ned litt for å unngå overtrening, eller kjøre anda hardere for å bedre formen ytterligere. Sammen med Body Battery-funksjonen, som måler hvor godt du er restituert etter de seseste treningsdagene, bidrar dette til at du får mest mulig ut av hver eneste treningsøkt.

Vi lot oss spesielt imponere av de flotte fullfargekartene på skjermen. De gjør det svært lett å finne veien, og de er dessuten meget enkle å brukertilpasse. Det å sette opp sine egne intervalløkter er utrolig lett.

Garmin Fenix 6 er kanskje enda mer elegant, men Forerunner 945 balanserer eleganse med en noe lavere pris, i tillegg til å være et supert verktøy for deg som tar treningen på alvor.

Les vår test av Garmin Forerunner 945

Garmin Forerunner 255s Music er den beste treningsklokken i mellomsegmentet med støtte for lagring av musikk. (Image credit: Future)

7. Garmin Forerunner 255S Music Et utmerket alternativ for triatleter Grunner til å kjøpe + Nøyaktig GPS og biometri + Fargekart + Støtte for musikk Grunner til ikke å kjøpe - Har ikke utholdenhetsdata i realtid - Mangler solcellelading

Garmin Forerunner 255S Music (Åpnes i ny fane) er en suveren klokke for deg som driver med triatlon. Modellen er ikke like dyr som andre Garmin-klokker, men har mye å sette pris på. GPS og biometri er svært nøyaktige, takket være oppdatert Garmin software og multibånds GPS. Klokken er full av anvendbare treningsverktøy som hjelper deg å få mer ut av løpeturer, sykkelturer og svømming.

Funksjonene for kroppsbatteri og pulsvariasjon lar deg se om du er restituert og gir treningsforslag basert på hvor uthvilt eller sliten du er. Klokken måler hvor bra du har kommet deg etter forrige treningsøkt, noe som hjelper deg med å gjøre hver treningsøkt mer effektiv.

Det finnes større og kraftigere treningsklokker med bredere utvalg av idretter og bedre batteritid, men Forerunner 255S Music balanserer dette med en overkommelig pris - og er derfor et fantastisk hjelpemiddel for den seriøse utøveren.

Les vår test av Garmin Forerunner 255S Music

Coros Apex gir deg tilgang til en stor mengde treningsdata. (Image credit: Coros)

8. Coros Apex En supersmart treningspartner som gir deg god innsikt Grunner til å kjøpe + Intuitivt brukergrensesnitt + Smart og ryddig design + Super ledsagerapp Grunner til ikke å kjøpe - For mørk skjerm

Hvis du mener alvor med løpingen din, men mener Garmin Forerunner 945 og Fenix 6 vil gjøre for dype innhugg i budsjettet ditt, er Coros Apex et utmerket alternativ. Her får du tilgang til en stor mengde treningsdata du kan ha god nytte av.

Dette er en seriøs treningsklokke som er utviklet for de statistikkhungrige. Jobber du med å øke skrittfrekvensen? Vil du sjekke ukens treningsbelastning? Her finner du alt. GPS-sporingen er presis (med utrolig detaljerte kart), og Intelligent Stride Algorithm måler skrittfrekvensen over tid, slik at du får et nøyaktig arkiv, selv om du på treningsturene dine beveger deg gjennom tunneler og utenfor satellittenes rekkevidde,

Vi lot oss også imponere av navigasjonsverktøyene i Apex. Dette er en flott klokke for deg som er interessert i variert trening og i å utforske nye rutevalg.

Som med Coros Pace 2 opplevde vi skjermen som litt for mørk i dagslys, men gjennom gestaktivering av bakbelysningen ble dette problemet løst på en elegant måte. Her får du en god oversikt over hastighet, avstand og puls underveis, uten at batteriet belastes i for stor grad.

Les vår test av Coros Apex

Polar Vantage V2 deler mye av sitt DNA med Polar Grit X. (Image credit: Polar)

9. Polar Vantage V2 En pulsklokke til finjustering av treningen din Grunner til å kjøpe + Statistikk for trening og restitusjon + Glimrende ledsagerapp Grunner til ikke å kjøpe - Treg berøringsskjerm - Begrenset antall urskiver

Polar Vantage V2 deler mye av sitt DNA med Polar Grit X. De gir deg begge en mengde biometrgiske data og treningsverktøy under fingertuppene, men V2 har noen ess i ermet som etter vår mening gir den et lite overtak.

Den viktigste av de nye funksjonene er en ny formtest, som gir deg håndfaste tall for maksimal VO2, maksimal aerob ytelse og maksimal aerob hastighet. Ved å gjenta testen noen dager senere, får du målbare indikasjoner på hvordan formen din utvikler seg over tid.

Vantage V2 er dessuten lettere enn Grit X. Den veier bare 52 gram, sammenlignet med Grit X' 64. Vektdifferansen skyldes en konstruksjon i aluminium, snarere enn plast og rustfritt stål. Utseendet virker mindre robust, men denne enheten tåler virkelig en trøkk.

De to koster omtrent det samme, så hvis du ikke er veldig glad i Grit Xs mer kraftfulle utforming, ville vi valgt V2.

Les hele vår test av Polar Vantage V2

Polar Pacer Pro har imponerende mange målinger og nøyaktig GPS. (Image credit: Future)

10. Polar Pacer Pro En løpeklokke for å finjustere og måle trening. Grunner til å kjøpe + Trenings- og restitusjonsinformasjon + Medfølgende app er glimrende Grunner til ikke å kjøpe - Ingen fargekart - Ingen mulighet for å lagre musikk

Polar Pacer Pro (Åpnes i ny fane) er en nedskalert, superlett treningsklokke som ikke har noe fokus på smartklokkefunksjoner. Det er en bra modell til en god pris, men det mangler en del sammenlignet med dyrere og mer utstyrte klokker på denne listen.

Du får Polars avanserte utvalg av løpedata og forslag for treningsøkter. Den gir gode anbefalinger for trening, kondisjonstesting og all informasjon du kan ønske deg om løping - blant annet pulssoner, kaloriforbrenning per minutt, detaljerte rutekart og høydeforsering.

Pacer Pro er en av de letteste treningsklokkene på listen med sine 41 gram. Den føles ikke billig ut, slik lette klokker ofte kan gjøre. Du kan ikke lagre musikk på klokken og til tross for innebygd GPS og trackbackfunksjoner, viser den ikke kart på urskiven - i stedet får du retningspiler som kan være litt kronglete å bruke. Det er uansett en flott treningsklokke til en fin pris.

Les vår test av Polar Pacer Pro

Polar Grit X konstruert for seriøse utøvere som vil ut i ulendt terreng. (Image credit: Polar)

Polar Grit X er konstruert for seriøse utøvere som vil ut i ulendt terreng. Hvis du ønsker deg et litt mindre kostbart alternativ til Garmin Fenix 6, kan dette være pulsklokken du er ute etter.

Polar skapte seg et navn innenfor teknologi for hjerteovervåkning, og som du kan vente deg, leverer Grit X supre biometriske data. Dataene utnyttes dessuten godt. Du får ernæringstips – slik at du holder deg hydrert og ikke opplever plutselig utmattelse under løpeturen, og restitusjonsdata – slik at du vet hvor lenge du trenger å hvile, og når du kan ta på deg løpeskoene igjen.

Her får du intervaller, tidtaking og fartsholdervalg for treningsøkter, og dessuten støtte for Strava Live, hvis du føler deg i konkurransehumør.

Alle disse egenskapene deler Grit X med Polar Vantage V2 over, som også byr på noen litt mer avanserte treningsverktøy. Men hvis slikt er overflødig til ditt bruk, og du dessuten liker det røffere utseendet til Grit X, er den virkelig verdt å ta med i vurderingen.

Les hele vår test av Polar Grit X

Garmin Enduro 2 er perfekt for deg som ønsker lang batteritid (Image credit: Matt Evans)

12. Garmin Enduro 2 Kraftig klokke med en episk batteritid. Grunner til å kjøpe + Utmerket batteritid + Støtter mange sportsfunksjoner + Bra smartklokkefunksjoner Grunner til ikke å kjøpe - Stor og tung - Dyr

Garmin Enduro 2 (Åpnes i ny fane) er et beist av en klokke med alle Garmins vanlige funksjoner og den mest imponerende batteritiden vi har sett. Den eldre Enduro-modellen hadde ikke topografiske kart, noe som nå er lagt til. Dermed har vi ikke så mye å klage over, bortsett fra størrelse og pris.

Enduro 2 kan gi deg 65 timers batteritid som smartklokke og hele 140 timers GPS batteritid, medregnet solenergi. Om du holder bruken til et minimum kan Garmin Enduro 2 holde i et år!

Enduro-serien gir deg stort sett alt du kan ønske deg. Den har avanserte måleverdier for kondisjon og søvnovervåking. Funksjonene inkluderer også barometisk høydemåler, pulsmåler, oksygennivå i blodet, aktivitetsmåling og smartklokkefunksjoner.

Den er dyr, men om du vil ha en stor og kraftig klokke er det vanskelig å se bort fra denne modellen.

Les vår test av Garmin Enduro 2

Apple Watch 7 drar nytte av en lang rekke tredjepartsapper til løping, som Strava og Runkeeper. (Image credit: Apple)

Selv om Apple Watch 7 ikke gir deg den samme bredden i treningsdata som de dedikerte løpeklokkene i denne oversikten, men måleverktøyene for aktiviteter fungerer ypperlig hvis du løper og trener for moro, og ikke deltar i konkurranser.

Når det gjelder egenskaper, er ikke steget opp fra Apple Watch 6 så stort, men den nye, større skjermen gjør det enklere å se statistikken med et kjapt blikk under en treningsøkt. Med alltid-på-skjermen blir det enda enklere, slik at du slipper å fikle med klokkens Smart Crown midt i løpeturen.

Med Apple Watch 7 kan du også dra nytte av Apple Fitness Plus (Åpnes i ny fane), der du får veiledede treningsøkter på Apple TV, iPhone eller iPad, der pulsdataene fra klokken din vises på skjermen.

Den kan ikke erstatte en dedikert pulsklokke hvis du mener alvor med treningen, men den gode pulsmåleren og støtten for tredjepartsapper gjør Apple Watch 7 utrolig allsidig. Dette er en ypperlig aktivitetsklokke til hverdagsbruk.

Les vår test av Apple Watch 7

Garmin Enduro kan skilte med fantastisk batterikapasitet. (Image credit: Garmin)

14. Garmin Enduro Glimrende batteri som passer ypperlig for langdistanseløpere Grunner til å kjøpe + Glimrende batterikapasitet + Dekker et bredt spekter av aktiviteter + Gode smartklokkefunksjoner Grunner til ikke å kjøpe - Mangler fullverdige topografiske kart

Garmin Enduro kjører den samme programvaren som Fenix 6, og har samme type skjerm. Men det er et punkt som skiller den fra nevne modell, og fra alle andre Garmin-klokker, nemlig batterikapasiteten.

Enduro kan holde det gående i 65 døgn i smartklokkemodus, og byr på 80 timer med GPS-bruk, med bistand fra solenergien. Hvis du begrenser bruken til et absolutt minimum, kan Garmin Enduro klare seg i mellom 130 dager og ett år.

Enduro gir deg stort sett alle redskaper til å måle løpeturer. Her får du avansert statistikk og søvnsporing. Enheten rommer et barometrisk altimeter, pulsmåler, pulsoksymeter, døgnkontinuerlig aktivitetsmåling og smartklokkefunksjoner som varsler og betaling.

Her får du ikke fullverdige, topografiske kart, noe du får med Garmins modeller Fenix og Forerunner 945. Prisen vil også kunne virke avskrekkende for mange. Men hvis du er på jakt etter en stor og lett klokke med superkraftig batteri, er Enduro noe for deg.

Les vår test av Garmin Enduro

Hvilken treningsklokke skal jeg velge? Det finnes mye kroppsnær teknologi på markedet, men treningsklokker (også kalt pulsklokker, GPS-klokker og sportsklokker) er mer avanserte enn de fleste andre produktene du kan velge mellom. Noe som er litt vanskelig, er at det finnes massevis av treningsklokker, og at det dermed er krevende å finne ut hvilken modell som best dekker dine behov. De leveres i mange ulike størrelser og fasonger, og viktigst av alt, prisklasser. I vårt utvalg har vi hentet frem treningsklokker fra ulike prissjikt, slik at du lettere kan orientere deg i mylderet. Det vi i hvert fall forlanger av de beste treningsklokkene, er at de leverer nøyaktige GPS-data, idiotsikker brukervennlighet så du får gjort det du skal selv når du er sliten, og glimrende apper som hjelper deg til å lære av dataene dine og holde deg motivert. Mer tradisjonelle smartklokker som Apple Watch 7 (Åpnes i ny fane) vil være mer enn tilstrekkelig for en mer uhøytidelig tilnærming til løping, men hvis du skal trene til et maraton eller en lignende sportsbegivenhet, vil du nok vurdere en klokke fra for eksempel Polar, Coros eller Garmin (Åpnes i ny fane). Disse klokkene er spesifikt rettet mot idrett, og har langt flere relevante funksjoner.

