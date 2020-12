Vi tester Polar Grit X

Polar Grit X ser ut som en sportsklokke, men er utstyrt for et langt tøffere aktivitetsnivå. Her får du et imponerende spekter av smarte sporingsverktøy og skreddersydde treningshjelpemidler. Erfarne utholdenhetsutøvere vil kanskje oppleve den gjennomsnittlige batterikapasiteten som en begrensning. Det samme gjelder den litt uferdige Hill Splitter-funksjonen og mangelen på offline-kart. Likevel er den et solid alternativ for friluftsentusiaster av den mer eventyrlystne sorten. Hvis du ikke absolutt må ha støtte for Spotify, da.

Det er etablert en gullstandard når det gjelder sportsklokker, og den heter Garmin Fenix 6. Hvis du er villig til å betale den høye prisen, vil Fenix gi den ultimate sporingsytelsen for utholdenhetsutøvere nærmest uansett idrettsgren.

Men hva om du ikke tar du deg råd til Garmins flaggskip? Da vil du kanskje være mer enn tilfreds med å betale vesentlig mindre for en god og robust friluftsklokke med et glimrende spekter av treningsfunksjoner og statistikk, der du bare må inngå noen få kompromisser? Da kommer Polar Grit X på banen.

(Image credit: Christian Rowlands)

Polar Grit X ser ut som en robust pulsklokke, og er utstyrt med funksjoner du ville vente deg av et aktivitetsarmbånd til 4000 kroner. Her får man innebygget GPS, optisk pulsmåler og støtte for flere enn 130 idretter. Her finnes det også noe for den litt mer eventyrlystne: ruteveilederen Komoot, tilpassede ernæringstips, Split Hills-funksjon, responsiv restitusjonsinfo og tilrettelagte treningsanbefalinger.

Selv om de mest hardbarkede utholdenhetsutøverne vil oppleve at den har sine begrensninger, og dem er det flere av, vil Polar Grit X tilfredsstille behovene til de fleste friluftsentusiaster og folk som vil dra på oppdagelsesferd utenfor bykjernen.

Design og grensesnitt

Fysisk sett balanserer Polar Grit X mellom robust konstruksjon og et strømlinjeformet design. Selv om den er hardfør nok til å bestå de fleste militære holdbarhetstester, med vanntetthet ned til 100 meter, ser den ikke like overdrevent røff ut som sine motstykker fra Garmin eller Suunto. Det samme gjelder silikonremmen, som er hardfør, men likevel behagelig. Den har 22 justeringsmuligheter og en førsteklasses overflatetekstur.

Tross den sjenerøse diameteren på 47 millimeter, er ikke huset i rustfritt stål klumpete eller tungvint. Med en tykkelse på 13 millimeter ligger klokken lavt nok til å gli inn under de fleste ermer, og vekten holdes nede på 64 gram ved hjelp av baksiden i forsterket polymer. Det er 16 gram lettere enn Fenix 6, og med denne lave vekten oppleves Grit X mer som enn pulsklokke enn tilfellet er for flere av de dyrere konkurrentene.

(Image credit: Christian Rowlands)

Midt på fronten finner du en berøringsskjerm på 1,5 tommer, i farger. Den omgis av en svart ring med diskrete tallmarkeringer. Selv om den ikke kan konkurrere med skarpere smartklokkeskjermer, yter skjermen likevel godt under friluftsaktiviteter. En er klar og lettlest selv i skarpt sollys, kontrasten er tydelig og det mangler ikke på plass. Skjermen kan også belyses innenfra når du er ute og løper i mørket.

Fem teksturerte knapper en elegant innfelt i huset. De er responsive og velproporsjonerte, og komplementerer klokkens rene og ryddige operativsystem. Programvaren drar nytte av en logisk layout som er enkel å bruke, selv midt i en treningsøkt. Den fysiske samhandlingen er så naturlig at den litt trege og upresise berøringsskjermen nesten blir overflødig.

Aktivitetssporing

Det er på fleridrettsplanet Polar Grit X virkelig utmerker seg. Her får du profiler for flere enn 130 ulike idrettsdisipliner, og opptil 20 av dem kan lagres i klokken samtidig. Til hverdagsbruk serverer Grit X noe av det beste på markedet innenfor kartlegging av aktiviteter, søvn og restitusjon. De dyptgående analyseverktøyene går mye lengre enn bare å måle skritt.

På bakgrunn av aktvitetsdata får du spesialtilpassede tilbakemeldinger slik at du kan forbedre treningen din. Training Load Pro kartlegger resultatene av anstrengelsene dine, FitSpark anbefaler øvelser som skal bedre restitusjonen, Nightly Recharge og Sleep Plus Stages vurderer søvnkvaliteten. Du får ikke det avanserte Recovery Pro-systemet Vantage V kan by på, men med flere verktøy som bidrar til å evaluere og forbedre løpsytelsen din, i tillegg til en formsjekk og veiledede pusteøvelser har Grit X mer enn nok å by på innen treningsveiledning.

Pulsen ligger til grunn for de fleste av disse funksjonene. Selv om det er mulig å pare Polar Grit X med et kompatibelt brystbånd, vil nok de fleste velge å bruke håndleddssensoren Precision Prime. Den utnytter en miks av hudkontakt og optiske sensorer for å gi en pålitelig og jevn pulsavlesning.

I praksis var resultatene jevnt over gode. I gjennomsnitt lå avlesningene gjennom en hel dag med ulike treningsøkter og hvile på nivå med det man får med et brystbånd. Men ved et par anledninger viste Grit X urealistiske sprang i pulstallene, i begge retninger. Dette påvirket ikke snittet, men det begrenser verdien av håndleddssensoren ved sonetrening.

Friluftsaktivitet kan også måles med den innebygde GPSen. Den plukker opp signaler temmelig raskt og viste seg pålitelig innenfor 100 meter over en løpetur på 5 kilometer. En feilmargin på 2 % er helt greit, med tanke på at deler av strekningen var dekket av trær.

Funksjoner og egenskaper

Der Grit X utmerker seg som noe mer enn en pulsklokke, er gjennom dens arsenal av friluftsfunksjoner. I tillegg til intervaller, tidsinnstillinger og fartshjelp, har den støtte for Strava Live Segment. En av hovedfunksjonene er Hill Splitter.

I teorien skal denne funksjonen automatisk kartlegge oppstigninger og nedstigninger i løpet av en treningsøkt, med nøyaktige data for disse sekvensene. Dette er nyttig når man kjører bakkerepetisjoner eller skal kartlegge ytelsen over lengre turer i kupert terreng. Dessverre oppleves Hill Splitter som halvferdig. Det tok noen hundre meter av en oppstigning på 800 meter å aktivere den, og det var flere kortere opp- og nedstigninger den gikk fullstendig glipp av.

(Image credit: Christian Rowlands)

Funksjonen FuelWise er langt mer fornuftig. På grunnlag av din aktivitetshistorikk, varigheten til en planlagt løpetur og pulsmåling underveis gir denne smarte ernæringsassistenten deg hjelp til å opprettholde energinivået med påminnelser om å innta væske eller karbohydrater på optimale tidspunkter. Den kan ikke gjøre rede for din fysiske tilstand på det aktuelle tidspunkt til enhver tid, men dette er et intelligent forsøk på å skape en ernæringshjelper som kan være nyttig for mer uerfarne langdistanseløpere.

Den tredje fjæren i Polar-hatten er ruteveilederen Komoot. Du setter opp en rute online, parer kontoene dine gjennom Polars web-tjeneste før du synkroniserer klokken med appen, og vips, så har du et rutekart på håndleddet. Du får imidlertid ikke offline-kart, detaljert terrenginformasjon eller muligheten til å avvike fra den oppsatte ruten. Sammen med den litt krevende paringsprosessen vil dette være nok til at mange velger bort denne funksjonen.

Men selv om kartene mangler dybde, fungerer Polar Grit X utmerket som en enkel navigasjonsenhet. Stedsbestemmelsen er pålitelig, det er rikelig med data og de vibrerende retningsvarslene er nyttige, særlig på lange turer eller for nybegynnere som gjerne vil ha en bekreftet rute å klamre seg til.

Batteritid

På papiret skal batteriet på 346 mAh være godt for opptil 40 timers GPS-tilknyttet sporing, eller syv dagers klokkefunksjon med kontinuerlig pulsmåling. Er man av den aktive typen, kan man oppleve et gjennomsnitt på fire til fem dager mellom oppladingene. Med mindre du driver med ultramaraton.

Energisparingsfunksjonen kan tilpasses hver enkelt øvelse, noe som potensielt kan øke varigheten i vesentlig grad. Er du ute på langtur, kan du for eksempel slå av pulsmåleren, slå på skjermsparing og justere hvor ofte GPSen oppdateres.

(Image credit: Christian Rowlands)

Før du begynner med en øvelse, vil Grit X ved siden av batterisymbolet angi et estimat for hvor lenge batteriet vil vare med de nåværende innstillingene. Under testing fant vi at batteriet ble tappet med 3–5 % i timen ved trening, noe som var relativt forutsigbart.

Klokken lades med et eget adapter, en elegant skive som festes magnetisk og trygt til baksiden av Grit X. På full lading, og med Bluetooth-varsler avslått, havnet vi under 10 %-merket etter 4,5 døgn. Da hadde vi unnagjort en 45 minutters økt i treningsstudio, en 30-minutters løpetur og en tur på fem timer. Det er ikke glimrende, men det er ikke så ille heller.

App og smartfunksjoner

Grit X er tro mot sin utholdenhetsprofil, og har begrenset smartfunksjoner til et minimum. Meldingsvarsler via Bluetooth kan konfigureres i appen. Du får dessuten en elegant værmeldingsskjerm med varsler for de neste ti timene. Og det er omtrent det hele.

Ettersom klokken er nærmest fri for apper, oppleves den som et ekstremt treningsfokusert verktøy. Men den mangler noe du finner hos enkelte rimelige Garmin-konkurrenter: støtte for Spotify. Hvis du vil ha musikk i offline-modus, må du velge deg en annen treningsklokke.

Noen du imidlertid får er systemet Polar Flow. Det er en av de beste ledsager appene som finnes for kroppsnære enheter. Synkronisering med Grit X tar litt tid, men når det er gjort, finner du alle dataene du trenger i appen, fra aktivitetsoppsummeringer og prosentvis måloppnåelse og diagrammer over utvikling, søvn og treningsplaner. Det er innbydende og tilpasningsdyktig – en drøm for en statistikk-nerd.

(Image credit: Christian Rowlands)

Vurdering

Kan Polar Grit X konkurrere med Garmin Fenix 6? I en ren kamp kommer den ikke seirende ut, men det trenger den heller ikke. Den er betydelig billigere, og likevel utrustet med en rekke egenskaper som passer utmerket om du akkurat har begynt å utforske friluftslivets gleder. Klokken har skapt sin egen sjanger, og det har den gjort med overbevisning.

Grit X kan minne om en røff pulsklokke, men den har en mengde data og statistikk å by på, i tillegg til treningsassistanse og verktøy som stiller vanlige aktivitetsmålere fullstendig i skyggen. Og prisen er dessuten gunstig.

Enkelte funksjoner, som for eksempel Hill Splitter, trenger foredling, mens rutekartleggeren Komoot mangler den dybden erfarne utøvere etterspør. Men med så mange avanserte funksjoner, som blant annet intelligent kostholdsveiledning, er den innbydende og brukervennlige Polar Grit X et fristende kjøp for en som akkurat har begynt å løpe ute i naturen.