De beste treningsspillene i 2020

Får du frysninger bare ved tanken på kjølige, tidlige morgener ute på løpetur, eller på sene ettermiddager på overfylte, larmende treningssentre, mens bare tanken på yoga gjør deg søvnig? Om du lenge har hatt lyst til å komme i gang med trening, men synes det er vanskelig å begynne, eller ikke riktig har funnet noen aktiviteter som passer akkurat deg, har du kommet til rett sted.

For hvorfor ikke bare spille bort de ekstra kiloene? På grunn av de store fremskrittene innenfor spill og VR, har vi nå fått tilgang til treningsmetoder som skiller seg kraftig fra de tradisjonelle idrettene og aktivitetene. I tillegg til at dagens VR-spill (og vanlige, for den del) gjør det mulig å trene hjemmefra, byr de på en utrolig mengde variasjon og underholdning. Dette er ting som får treningen til å oppleves langt morsommere enn noen gang tidligere.

Her har vi samlet de beste aktivitetsspillene – både nye og gamle – som vil øke pulsen, bedre fleksibiliteten styrke kroppen og få deg til å danse som en tulling.

Ring Fit Adventure

(Image credit: Nintendo)

Ring Fit Adventure er et action-RPG-spill til Nintendo Switch. Her kobler du dine Joy-Cons til et hjul og en beinrem, og du kan navigere deg gjennom en mengde forskjellige baner, hindre og minispill. Spillet rommer over 20 verdener, 4 spillmodi og 60 forskjellige øvelser som trener hele kroppen. Du kommer garantert til å bli svett! Ring Fit Adventure er et ganske dyrt spill, men du får mye underholdning (og trening) for pengene.

For å kunne spille Ring Fit Adventure trenger du Ring Fit-enheten (minner om en pilates-ring), men denne leveres med spillet.

Plattform: Nintendo Switch

Nødvendig ekstrautstyr: Ring Fit

Fitness Boxing

(Image credit: Nintendo)

Hvis du ikke vil punge ut for Ring Fit Adventure, kan Nintendo Fitness Boxing være et godt alternativ. Dette Switch-spillet byr på treningsøkter med veiledning fra en virtuell trener, der du bruker bevegelseskontrollene Joy-Con til å utføre slag og unnamanøvrer, med en vanskelighetsgrad som øker underveis.

Spillet tar utgangspunkt i vekten og høyden din for å anslå din «formalder» og kaloriforbrenning, og legger opp øktenes intensitet og varighet på grunnlag av dette. Hvis du opplever at dette ikke passer deg så godt, kan du gjøre forandringer manuelt. Det er fin trening for deg som foretrekker en enkel og grei boksetrening uten massevis av fjas.

Plattform: Nintendo Switch

Nødvendig ekstrautstyr: Nei

Beat Saber

(Image credit: Beat Games)

Beat Saber ser kanskje ikke så vanskelig ut ved første øyekast. Man trenger jo bare å veive litt med armene! Sannheten er at spillet faktisk er både intenst og svettefremkallende. I tillegg til at du skal slå i stykker de røde og de blå blokkene til musikkens deilige rytme, må du dukke og hoppe unna hindre som kommer svevende rett mot deg. Sammen med de overlegne lyseffektene skaper musikken en herlig og oppslukende atmosfære som vi virkelig kan anbefale deg å bli kjent med. Du kommer til å glemme at du faktisk beveger på deg!

Plattformer: PS4 og PC

Nødvendig ekstrautstyr: Supported VR headset required. Tracked Motion Controllers also required - these depend on platform you're playing on.

Zumba: Burn It Up

(Image credit: Kuju)

Her er enda et treningsspill fra Nintendo. Zumba: Burn It Up er det nyeste tilskuddet til serien med Zumba-spillene. Burn It Up gir deg i bunn og grunn private Zumba-timer i ditt eget hjem, med 30 høyenergiske økter som kjører opp pulsen din, og noen heftige sanger å svinge hoftene til.

Dette er et offisielt Zumba-produkt med ekte instruktører, så du vet at dette går skikkelig for seg. Du kan forresten dele plagene … eh, moroa … med tre venner.

Plattformer: Nintendo Switch

Nødvendig ekstrautstyr: Nei

Wii Fit Plus

(Image credit: Nintendo)

Ja, vi vet at du tenker at «Wii Fit er gammelt». Og ja, vi har tatt med noen eldre aktivitetsspill i denne oversikten, i tilfelle du har lyst til å hente fram de gamle konsollene fra skapet, børste av støvet og få din dose med trening. Dermed trenger du ikke å punge ut for det nyeste spillet og dets tilbehør.

Wii Fit Plus er den utvidede utgaven av Wii Fit. Her får du originalspillene fra Wii Fit sammen med en rekke «nye» spill som kan hjelpe deg med aerobic, styrke, balanse og yoga. Du kan spille spillene, skape dine egne treningsrutiner eller delta i tilrettelagte rutiner. Dessuten finnes det flerspilleraktiviteter du kan dele med venner.

Wii Fit Plus er en klassiker, og skulle du ikke allerede være i besittelse av en, kan du nok få deg et Wii Fit Balance Board temmelig billig nå for tiden.

Plattform: Wii

Nødvendig ekstrautstyr: Wii Balance Board

Wii Sports

(Image credit: Nintendo)

Nei, Wii Sports er vel ikke akkurat på nivå med spill som Zumba når det gjelder å få deg i aktivitet, men det er like fullt et aktivitetsspill. Med Wii Sports får du fem idretter å leke deg med: baseball, bowling, tennis, golf og boksing. Du bruker Wii-kontrollen til å etterligne bevegelsene du ville ha gjort om du faktisk drev med den aktuelle idretten i virkeligheten.

Dessuten finnes det treningsmodi som kartlegger spillerens utvikling. Dessuten trenger du heller ikke å spille det helt alene. Alle aktivitetene er tilgjengelige i flerspillermodus, slik at du kan beseire vennene dine i tennis uten å måte ta veien ut på banen.

Plattform: Wii

Nødvendig ekstrautstyr: Nei

Just Dance (2020)

(Image credit: Ubisoft)

Hvis du er spillinteressert har du antagelig ikke gått glipp av den enormt populære spillserien Just Dance. Det første spillet ble lansert allerede i 2009, og i alt har det kommet 11 spill i hovedserien. Og hva går den ut på? Å danse, så klart! Her får du tilgang til massevis av herlige hitlåter, og hensikten er å henge så godt med i de tilhørende dansene som mulig. Dansene og øvelsene varierer i intensitet, og poengene baseres på hvor godt du klarer å henge med. Prøv å slå dine egne rekorder, eller konkurrer mot vennene dine!

Spillet finnes tilgjengelig for PS4, Xbox One, Wii og Nintendo Switch. Hvis du har lyst til å prøve ut andre dansespill, kan du også prøve deg på Dance Central og Dance Dance Revolution.

Plattformer: Nintendo Switch, Wii (overraskende nok), PS4, Xbox One og Stadia

Nødvendig ekstrautstyr: PS Move og PlayStation Camera, Xbox Kinect eller Just Dance Controller-appen

Knockout League

(Image credit: Grab Games)

Hvis dansespill ikke helt er din greie, og du heller foretrekker actionspill, kan Knockout League være noe for deg. Dette boksespillet som ble lansert 2018 er utviklet spesielt for VR, noe som gjør at kontrollene oppleves svært bra. Her blir du nødt til å dukke og blokkere innkommende angrep fra motstanderen din, samtidig som du selv deler ut slag etter beste evne. Og hensikten? Du skal beseire alle dine motstandere og bli mester av Knockout League!

Hvis du vil prøve deg på flere slåss- og actionspill, kan vi anbefale en titt på The Thrill of the Fight, Punch-Out og Blade and Sorcery.

Plattformer: PS4 og PC

Nødvendig ekstrautstyr: Støttet VR, Tracked Motion Controllers. Dette avhenger av hvilken plattform du spiller på.

BoxVR

(Image credit: FitXR)

BoxVR er omtrent som en blanding av Beat Saber og Fitness Boxing. Det beskrives om et «treningsprogram for VR», og byr på rytmeinspirerte bokseøvelser der du treffer markeringer mens du dukker og unnviker hindringer.

BoxVR gir deg en lang rekke øvelser å bryne deg på, fra intense treminuttersøkter til utholdenhetsøkter på over 20 minutter. Dermed får du en skikkelig cardio-trening. Øktene oppdateres jevnlig, slik at du ikke går lei av dem.

Plattformer: PS4 og PC

Nødvendig ekstrautstyr: Støttet VR-utstyr, Tracked Motion Controllers, avhengig av hvilken plattform du benytter.

Skaff deg BoxVR fra PlayStation Store eller Steam

Sports Champions 2

(Image credit: Sony)

Sports Champions 2 er enda en gammel klassiker. Det er i bunn og grunn Sonys versjon av Wii Sports. Dette aktivitetsspillet gir deg adgang til seks ulike aktiviteter: alpint, tennis, boksing, golf, bowling og bueskyting. På samme måte som med Wii bruker du her PlayStation Move-kontrollen for å etterligne bevegelsene i hver av idrettene.

Plattform: PS3

Nødvendig ekstrautstyr: PlayStation Move og PlayStation Camera