Den første GTA 6-traileren avduket av Rockstar Games: Kommer i 2025 til PS5 og Xbox

Rockstar Games har endelig sluppet den første traileren for Grand Theft Auto 6 – hele 22 måneder etter at utvikleren offisielt annonserte at spillet var under utvikling. Traileren har også blitt lansert en dag tidligere enn forventet.

Fansen har endelig fått sitt første offisielle glimt av spillets hovedperson, Lucia, samt det klassiske GTA-favorittstedet, Vice City.

Rockstar Games' morselskap, Take-Two Interactive, har imidlertid nå bekreftet at Grand Theft Auto 6 vil bli lansert for PlayStation 5 og Xbox Series X|S, men har ikke nevnt noe om en PC-utgivelse.

Vice City, som sist dukket opp i GTA: Vice City Stories (første gang utgitt i 2006), ser veldig annerledes ut enn da spillet ble utgitt på PSP, PS2 og PS3. Dette vil garantert bli en godbit for både nye og gamle fans. Du kan se traileren nedenfor.

Allerede før traileren ble avduket, har GTA 6 vært et av de mest etterlengtede spillene i nesten to år. Rockstar bekreftet første gang i februar 2022 at «aktiv utvikling av neste spill i Grand Theft Auto-serien er godt i gang». Etter det var det fullstendig stillhet angående offisielle nyheter frem til november 2023. Da sa utviklerene at de ville vise den første traileren i begynnelsen av desember, noe som bringer oss til i dag – og faktisk én dag tidligere enn traileren var ment å slippes.

Hvorfor så tidlig avduking? Mandag kveld ble traileren lekket av en anonym konto på sosiale medier. Som svar twitret Rockstar Games noen minutter over midnatt tirsdag: «Traileren vår har blitt lekket, vennligst se den ekte versjonen på YouTube».

Nå er det bare for fansen å vente på lanseringen av GTA 6. Spillet er ment å komme ut en gang i 2025, så det er ennå en god stund å vente.

Er du på jakt etter noe å spille før GTA 6 kommer ut? Våre engelske kolleger har satt sammen topplister over de beste PS5-spillene og de beste Xbox Series X-spillene hvis du trenger inspirasjon til hva du skal spille i juleferie, vinterferie, påskeferie, sommerferie, høstferie, neste juleferie osv. Ja, det vil ta en stund før du kan sette deg bak rattet i GTA 6.