Beste engangskamera april 2023

Beste engangskamera er vår oversikt over de beste kameraene du kun bruker én gang. Her finner du kameraer som gir en analog lo-fi-look på bildene som ingen Instragramfilter kan etterligne. På tross av all moderne digitalteknologi som lar oss ta ubegrenset antall bilder i høy kvalitet, klorer engangskameraer seg fast. Det er et eller annet magisk ved å måtte begrense seg til fast objektiv og en filmrull med et bestemt antall bilder.

Billige engangskameraer har etter hvert blitt fast inventar på fester og i bryllup, der gjestene får knipse fritt underveis. Resultatet blir unike bilder som ikke er redigert eller perfeksjonert, man får i stedet et korrekt bilde av øyeblikket - ærlig og ekte.

Beste engangskamera 2023

Ilford Ilfocolor Rapid Retro - beste billige engangskamera AgfaPhoto LeBox Ocean 400 - beste engangskamera for undervannsfoto Fujifilm QuickSnap Flash - beste engangskamera fra Fujifilm Ilford HP5 PLUS - beste engangskamera for sorthvitt-bilder Kodak Funsaver - beste engangskamera fra Kodak

Ilford Ilfocolor Rapid Retro tar bilder som får en stilig 60-tallslook. (Image credit: Harman Technology/Ilford Photo)

1. Ilford Ilfocolor Rapid Retro Beste billige engangskamera Spesifikasjoner Filmformat: 35 mm Antall bilder: 27 ISO: 400 Dagens beste tilbud Les mer hos Kjell & Company (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Bilder med følelsen av 60-tallet + Aktiver blitsen med et knappetrykk + Mye for pengene Grunner til ikke å kjøpe - Ikke det raskeste kameraet

Ilford er egentlig spesialister på sorthvitt film, men når de her forsøker seg på fargefilm viser de at de også behersker dette. Ilfocolor-filmen gir bilder med en sjarmerende utvasket stil, som fører tankene til fargebilder fra 60-tallet.

Kameraet i seg selv er veldig enkelt å bruke. Den eneste innstillingen du må forholde deg til er hvorvidt du vil bruke blits eller ikke.

Vil du ta retrobilder under vann er AgfaPhoto LeBox Ocean 400 det beste alternativet. (Image credit: Agfa)

2. AgfaPhoto LeBox Ocean Beste vanntette engangskamera Spesifikasjoner Filmformat: 35 mm Antall bilder: 27 ISO: 400 Dagens beste tilbud Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Kan fotografere under vann + Lett å bruke + Kommer med reim til håndleddet Grunner til ikke å kjøpe - Ingen blits

AgfaPhoto LeBox Ocean er det ultimate engangskameraet for sommerferien. Det er både sand- og vanntett ned til tre meter. Den medfølgende reimen for håndleddet gjør at du ikke mister det mens du ivrig knipser bilder av de tropiske fiskene (eller den norske brennmaneten).

Fujifilm QuickSnap Flash er et klassisk engangskamera (Image credit: Fujifilm)

3. Fujifilm QuickSnap Flash Beste engangskamera fra Fujifilm Spesifikasjoner Filmformat: 35 mm Antall bilder: 27 ISO: 400 Dagens beste tilbud Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Allroundkamera + Billig + Sterk blits Grunner til ikke å kjøpe - Ikke noe ekstra

Om du blar gjennom gamle bilder fra 90-tallet eller tidligere, er sjansen stor for at de ble tatt med et Fujifilm-kamera. Dette klassiske engangskameraet kommer med en Fuji Superia fargefilm i ISO 400 og har kraftig blits. Dermed kan du også ta bilder når mørket senker seg.

(Image credit: Computersalg)

4. Ilford HP5 PLUS Beste engangskamera for sorthvite bilder Spesifikasjoner Filmformat: 35 mm sorthvit film Antall bilder: 27 ISO: 400 Dagens beste tilbud Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Stilige, kornete sorthvitt-bilder Grunner til ikke å kjøpe - Ikke for den fargeglade

Det er noe spesielt med foto i sorthvitt, men ofte koster det mer å fremkalle monokrome bilder enn fargefilm siden det krever en annen prosess.

Med dette engangskameraet slipper du å tenke på dette, da filmen fremkalles med samme prosess som fargefilmer.

Bildene blir herlig kornete og kontrastrike, perfekt for deg som vil ha litt dramatiske fotografier.



Kodak Funsaver bruker film med høyere ISO, som gir bedre lysstyrke (Image credit: Kodak)

5. Kodak Funsaver Beste engangskamera fra Kodak Spesifikasjoner Filmformat: 35 mm Antall bilder: 27 ISO: 800 Dagens beste tilbud Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Klassisk engangskamera + Integrert blits + Lett å bruke Grunner til ikke å kjøpe - Mer kornete bilder enn hos andre engangskameraer

Funsaver lar deg ta vare på de morsomme minnene. Dette er et engangskamera som bruker ISO 800-film, i motsetning til ISO 400 som er det mest vanlige. Dermed får du en mer lysfølsom film som passer utmerket i svakere belysning. Det gir også mer kornete bilder, men det kan både være positivt og negativt. Det gir en kul retrostemning, i det minste.

