Beste polaroidkamera i april 2023

Her finner du vår toppliste over beste polaroidkamera akkurat nå, eller instantkamera, direktekamera eller hva det nå kalles...

Vi har sammen med våre britiske kollegaer testet samtlige kameraer i denne topplisten og vurdert bildekvalitet, brukervennlighet, funksjoner og mer. Deretter sammenligner vi dette med prisen for å finne kameraene som virkelig er verdt pengene.

Topplisten vil oppdateres med nye kameraer slik at du hele tiden får oversikten over hvilket polaroidkamera som er verdt å kjøpe.

Her kan du se de beste kompaktkameraene (Åpnes i ny fane)

Beste polaroidkamera 2023 – topplisten:

Hvorfor du kan stole på TechRadar Våre ekspertvurderinger bruker timer på å teste og sammenligne produkter og tjenester, slik at du kan velge det beste for deg. Finn ut mer om hvordan vi tester.

Best i test polaroidkamera

Fujifilm Instax Mini 11 er et supert instantkamera. (Image credit: TechRadar)

Dette er helt klart ikke et lommekamera. en hvis du ønsker deg et lite og billig pek-og-klikk-kamera som oser av sjarm, er det vel verdt å ta en titt på Instax Mini 11.

Vår favoritt blant instantkameraene har et autoeksponeringssystem som umiddelbart gjør det enkelt å fotografere, uten at rommet for variasjon og hell i uhell forsvinner, noe som er litt av sjarmen med Instax.

Dette kameraet inngår i den lille Instax Mini-serien, og gir deg utskrifter på størrelse med et bankkort. Dette er flotte suvenirer fra fester og familiesamlinger. Hvis du er mer av en selfie-type, finnes det også et innebygget speil på kameraets front, slik at dette også er enkelt å få til

Designet er fremdeles av den litt klumpete sorten. Hvis du heller vil ha det aller minste instantkameraet fra Fuji, er det fremdeles Instax Mini LiPlay. Sistnevnte koster imidlertid dobbelt så mye som Instax Mini 11, så vi regner sistnevnte som et bedre valg for deg som er på jakt etter et instantkamera som ikke blakker deg helt.

Les vår test av Fujifilm Instax Mini 11 (Åpnes i ny fane) på engelsk

Dette stilige retrokameraet er det beste fra Polaroid akkurat nå. (Image credit: Future / Tim Coleman)

2. Polaroid Now+ Polaroids mest funksjonsrike polaroidkamera Our expert review: Spesifikasjoner Objektiv: 35-40mm Fokus: Autofokus Blits: Integrert Selvutløser: Ja Grunner til å kjøpe + Utskrifter i perfekt størrelse + Funksjonell app via Bluetooth Grunner til ikke å kjøpe - Dyrere film enn konkurrentene - Litt klumpete

Polaroid Now+ er selskapets mest komplette polaroidkamera. Her har du den kantete formen, autofokus med dobbelt objektiv, detaljert bildekvalitet som hos Polaroid Now og med Bluetooth-tilkobling som OneStep+.

Den oppdaterte appen åpner opp for en verden av kreative fotofunksjoner som selvutløser, dobbeleksponering, lysmåling og manuelle eksponeringsalternativer. I tillegg finnes det nå en blenderinnstilling for eksperimentering med skarphet.

Now+ er et bra alternativ for den mer kreative. Begrensningen ligger i prisen på filmen, Polaroid I-Type koster ganske mye, så her må man tenke seg om før man knipser.

Les vår test av Polaroid Now+ (Åpnes i ny fane) på engelsk

Fujifilm Instax Mini Evo et suverent hybridkamera. (Image credit: Future)

Instax Mini Evo er et godt valg om du ønsker deg et kamera som blander sjarmen med umiddelbare bilder, med bekvemmeligheten i digital fotografering. Den digitale bildekvaliteten vil ikke være like god som mobilkameraet ditt, men det er ikke meningen heller. Fordelen er at du kan undersøke hvilke bilder som er verdt å printe ut, slik at du ikke sløser med film.

Mini Evo er også et av de stiligste polaroidkameraene som finnes og er mer kompatkt enn Fujis andre modeller.

En artig funksjon er at kameraet kan fungere som printer for mobilbildene dine, i tillegg til at det finnes innebygde effekter og filtre du kan legge på bildene før du skriver dem ut.

Les vår test av Instax Mini Evo (Åpnes i ny fane) på engelsk

Fujifilm Instax Mini 40 er et herlig retroalternativ. (Image credit: Future)

Fujifilm Instax Mini 40 har samme retrostil som Fujis dyrere kameraer, men under overflaten er den identisk med Mini 11. Her er det variabel lukkertid, automatisk blits og et automatisk eksponeringssystem som samarbeider for at bildene skal bli best mulige, samt en justerbar objektivhylse spesialbygd for selfies.

Dette er et flott kamera både for nybegynnere og erfarne polaroidbrukere.

Mini 40 bruker Instax Mini-film som er blant de rimeligste filmene på markedet. Du får ingen funksjoner eller tilbehør som er verdt å nevne, så de mest kreative bør nok lete videre blant andre kameraer på denne listen.

Mini 40 koster også mer enn for eksempel Mini 11, så du bør være veldig glad i retrostilen for å velge dette fremfor testvinneren.

Les vår test av Fujifilm Instax Mini 40 (Åpnes i ny fane) på engelsk

Polaroid Go er et perfekt party-kamera som gir festlige papirkopier på rappen. (Image credit: Future)

Instantkameraer er skapt for lek og moro, og få kameraer gjør det enklere å fange opp kjappe og flotte bilder enn Polaroid Go. Det selges som «verdens minste analoge digitalkamera», men med den bokslignende retrostilen er det ikke like bærbart som et digitalt kompaktkamera, men det er likevel et av de minste instantkameraene på markedet. Her får du utskrifter i kredittkortstørrelse med drømmeaktige pastelltoner og et imponerende detaljnivå, og den viktigste egenskapen er den enkle pek-og-klikk-funksjonaliteten.

Det strømlinjeformede grensesnittet er utrolig enkelt å bruke. Her har du en praktisk bildeteller, slik at du har oversikt over antallet bilder du har tatt. Du kan overstyre den automatiske blitsen manuelt, mens du kan få utløp for kreativiteten med selv-timeren og dobbeteksponeringsmodusen. Den låste fokusen og mangelen på makromodus gjør det imidlertid ikke like fleksibelt som enkelte av alternativene. Det er heller ikke rimelig å kjøpe film-påfyll, og bærbarheten til Polaroid Go koster penger i seg selv. Men dette instantkameraet er morsomt, brukervennlig og praktisk, og dessuten overraskende evnerikt.

Les vår test av Polaroid Go (Åpnes i ny fane) på engelsk

Polaroid Now gjør det enkelt (Image credit: Future)

Polaroid Now er et rimelig alternativ om du klarer deg uten Bluetooth eller app-funksjoner som dobbeleksponering. Fysisk sett har Now store likheter med sin forgjenger OneStep 2. Den har beholdt sitt ikoniske - om enn noe klumpete - design, men har fjernet noen knapper, forbedret søkeren og erstattet LED-kampene med en tydeligere digital bildeteller.

Kameraet er bygd for rask og enkel fotografering, takket være en autofokus som stort sett alltid gir skarpe, distinkte bilder. Den eliminerer også mye av utfordringen man finner hos systemer med fast fokus, noe som er fint ettersom I-Type-filmen koster mye.

Eksponeringen er litt inkonsekvent og den automatiske blitsen vil ikke alltid være med på leken - men totalt sett gir Polaroid Now deg store utskrifter, har et unikt utseende og er enkelt å bruke.

Les vår test av Polaroid Now (Åpnes i ny fane) på engelsk

Fujifilm Instax SQ1 er veldig enkelt å bruke (Image credit: Future)

Fujifilm Instax SQ1 er rimelig og gjør Fujis Instax Square-formatfilm mer tilgjengelig for alle som ikke er erfarne innen direktebildefotografering. SQ1 har samme enkle funksjoner og brukervennlige automatiske eksponeringssystem som Instax Mini 11, men her blir bildene nesten dobbelt så store.

Den justerbare objektivtunnelen og innebygde speil fungerer utmerket for nærbilder og selfies. Den automatiske blitsen fungerer som regel godt for innendørsbilder og foto med lite lys.

Det finnes ingen innstillinger for forskjellige typer bilder, og plastkonstruksjonen føles billig. Så dette er et kamera for nybegynnere, mens mer erfarne brukere bør lete lenger opp på listen.

Les vår test av Fujifilm Instax SQ1 (Åpnes i ny fane) på engelsk

Canon Ivy Cliq+ er et hybridkamera i miniformat. (Image credit: Canon)

8. Canon Ivy Cliq+ / Zoemini S Blander digitalt og analogt i en liten kropp. Spesifikasjoner Objektiv: 25.4 mm Fokus: Normal og Landskap Blits: Integrert Selvutløser: Via mobilapp Dagens beste tilbud Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Bra miks av digitale og fysiske utskrifter + Brukervennlig app + Kompakt design Grunner til ikke å kjøpe - Zink-utskrifter er ikke "ekte" direktebildefremkalling - Bildekvaliteten er langt under smartphone-nivå

Canons første polaroidkamera er egentlig en hybrid som blander analog "film" med digital intelligens. Zink-papiret som brukes krever ikke eksponering i lys, i motsetning til vanlige instantfilmer.

Dette er virkelig et kamera i lommeformat. Den innebygde LED-blitsen hjelper deg med å ta flotte portretter og objektivet er spesialtilpasset selfier. Med autofokus i tillegg blir dette et utmerket festkamera.

Imidlertid tar det litt tid å skru på kameraet og omtrent 10 sekunder per utskrift, noe som er ganske langsomt på denne listen. Bildene i kredittkortstørrelse er dog mer detaljerte og fargesterke enn tradisjonelle bildene fra konkurrerende instantkameraer.

Fujifilm Instax Wide 300 er perfekt om du ønsker større utskrifter.

9. Fujifilm Instax Wide 300 Stort kamera med store utskrifter. Spesifikasjoner Objektiv: 95 mm Fokus: Normal og Landskap Blits: Integrert Selvutløser: Nei Dagens beste tilbud Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Mackabler.no (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Behagelig og enkelt å bruke + Store utskrifter Grunner til ikke å kjøpe - Klumpete design - Liten søker

Instax Wide 300 er like stort som et mellomformats kamera, ettersom det bruker Instax Wide-film i stedet for den vanlige Instax Mini. Kameraet ser stort og klumpete ut, men er lett og veldig håndterbart.

For øvrig er det enkelt å bruke og resultatene veldig gode. Her får du bildestørrelser slik du husker det fra tiden man fremkalte bilder - og bildekvaliteten er god.

Kjøpsråd og vanlige spørsmål

Hvilket polaroidkamera skal jeg velge? Selv om de fleste polaroidkameraer er enkle og relativt billige, er det noen viktige punkter man bør tenke på for å finne det beste kameraet til ditt behov og budsjett. De billigste modellene er ofte ikke mye mer enn et slags lekekamera med grunnleggende funksjonalitet. De er bra om du bare vil ha et enkelt kamera for morsomme festbilder. Du må betale mer om du for eksempel vil ha et instantkamera med makrofokus. I de litt høyere prisklassene finner du også hybridkameraer som lar deg koble kameraet til mobilen for mer kreativ kontroll - eller skrive ut mobilbilder. Utskriftskvalitet og størrelse er også verdt å tenke over. Selv om ingen av instantkameraene gir deg sylskarpe bilder (som jo er en del av sjarmen), vil du få de mest naturlige resultatene fra Instax. Polaroidutskrifter får ofte et mer drømmelignende utseende, som mange setter pris på. Tilgjengelige filmer varierer også med kameraene, så her bør du gjøre en vurdering på bildestørrelse og kvalitet før du velger kamera. Instantkameraer, eller polaroidkameraer, er stort sett billige - men filmene koster. Polaroid-film pleier å være dyrere enn Instax.

Hvilket polaroidkamera er best for deg? (Image credit: Polaroid / Instax)

Hva er forskjellen på Polaroid og Instax? Polaroid og Fujifilms Instax er de to største merkene innen direktebildekameraer. Selv om de bruker lignende teknologi med kjemiske reaksjoner for bildefremkalling, er den største forskjellen mellom dem typen film som kameraene bruker. Polaroidkameraer bruker enten den større I-Type, som gir bilder i firkantet format eller den nyere Go-filmen som brukes i det lille Polaroid Go-kameraet. Du kan velge mellom farger eller sorthvitt-film, samt ulike farger på bildekantene. Instax-kameraer har et større utvalg av filmtyper, for eksempel Instax Mini, Square og Wide. Akkurat som for Polaroid passer ikke alle filmene inn i alle kameraer, så å velge filmtypen du foretrekker er en viktig avgjørelse når du skal kjøpe instantkamera. Hvilken film er den beste? Polaroid I-Type har en fordel med størrelsen, men Instax-film pleier å være billigere. Om du vil lese mer, kan du sjekke ut vår guide til Polaroid og Instax (Åpnes i ny fane) (på engelsk).

Slik ser en utskrift ut på Polaroid I-Type sammenlignet med en utskrift på en Instax Square-film. (Image credit: Future)

Hvilken film for polaroidkameraer er best? 1. Instax Mini

Det vanligste formatet for direktebildefilm, som gir bilder som i størrelsen 62 x 46 mm. 2. Instax Square

Fujis versjon av den firkantede filmen som Polaroid gjorde populær. Det er imidlertid begrenset støtte for disse 62 x 62 mm-bildene. 3. Instax Wide

Dobbelt så stor som Instax mini og dobbelt så dyr. Bildestørrelsen er 99 x 62 mm. 4. Polaroid I-Type

Filmen er utformet for å brukes i Impossible I-1 og OneStep 2, men kan ikke brukes i gamle Polaroidkameraer. 5. Polaroid Go

Polaroid Go-filmen, som er Polaroids svar på Instax Mini, har målene 66,6 mm x 53,9 mm og er laget for å fungere med Polaroid Go. 6. Polaroid 600

Film for gamle Polaroid 600-kameraer. Den kan også brukes i Impossible I-1 og OneStep 2. 7. Polaroid Zink 2x3

Film i kredittkortsformat som bruker varmefølsomt blekk. Fargene er mer tradisjonelle enn Instax. Kompatibel med zink-baserte kameraer.

Lages det fortsatt nye polaroidkameraer? Polaroidkameraer kan kanskje fremstå litt gammeldags, men de produseres fortsatt. Og faktum er at de har fått en oppsving i det siste. Nå lages det moderne kopier av de gamle retrokameraene og er ment for å gjenskape fotogleden fra eldre dager. Det finnes mange grunner til å kjøpe et polaroidkamera i 2023. I motsetning til mobilbilder gir polaroidkameraer deg et fysisk bilde du kan vise frem eller henge opp - rett etter du har knipset. En annen fordel er hvor enkelt det er å ta bilder med et polaroidkamera. De beste modellene er så enkle i bruk at man ikke trenger noen forkunnskaper om fotografering. De fleste har bare noen få knapper og begrensede funksjoner slik at fokuset blir på å ta selve bildet. Polaroidkameraer er som regel langt billigere enn kompaktkameraer, eller mer avanserte kameraer. Dermed kan polaroidkameraer også være en måte å få yngre brukere interessert i fotografering.

Polaroidkameraer er fortsatt populære. (Image credit: Future)

Slik tester vi polaroidkameraer

Det finnes bare en måte å teste polaroidkameraer på, og det er ikke ved å lese instruksjonene. Disse analoge sjarmtrollene må testes i virkeligheten. Etter å ha analysert design, struktur og funksjoner setter vi inn film og tar den med oss til brukstesting. Vi fotograferer mennesker, omgivelser med høy kontrast, blomster og andre objekter som viser hvor god autofokusen er (om kameraet har autofokus) og hva slags fargegjengivning man vil få - samt alle andre detaljer som avgjør bildekvaliteten.

Vi tester blitsen og sjekker tiden det tar for å skrive ut bildene. Noen polaroidkameraer har også apper, dermed tester vi også hvor gode disse er, hvor lett det er å bruke dem.

Til slutt tester vi også eventuelle spesialfunksjoner som lysmåling og dobbeleksponering for å se om de fungerer som de skal.