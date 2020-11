De beste Xbox One-tilbudene under Black Friday 2020

Black Friday 2020 (Image credit: Future) Du har vel fått med deg at det snart er Black Friday? Årets store shoppingbegivenhet finner sted 27. november, og er en perfekt anledning til å kjøpe inn julegaver til hele familien. Vi i TechRadar vil følge denne kjøpefesten tett og samle de aller beste tilbudene på ett sted, slik at du raskt og enkelt kan få en god oversikt over alt det beste. Klikk her for å komme til vår Black Friday-side.

Her finner du de beste tilbudene på Xbox One. Merk deg at du nå kan forhåndsbestille Xbox Series X (men at beholdningen fort går tom). Den nye konsollen kan fort vinne markedsandeler, ettersom lagerbeholdningen av Xbox One minsker faretruende.

Xbox Series S 512GB kom på markedet i Norge med en laveste pris på kr. 3299,-, mens Xbox Series X 1TB er tilgjengelig for kr. 5499,- Dette er dårlige nyheter for Xbox One. Denne eldre konsollen er ikke blitt billigere i det siste, og ligger ikke så langt under den helt nye konsollen i pris. Uansett har forgjengeren sin berettigede eksistens i konsollenes verden.

Hvis du er ute etter en konsoll med en diskstasjon, er det verdt å merke seg at du ikke kan bruke dine fysiske mediaenheter på Series S. Og hvis prisen på Xbox One skulle være den rette, kan det være verdt å skaffe seg en rimelig konsoll mens man venter på at Series S skal synke i pris.

Vårt råd akkurat nå er å kaste seg over det gjenstående lageret mens du ennå kan, og ikke kaste bort tiden på å lete etter en pakke, ettersom det ofte er billigere å kjøpe konsollen for seg selv, og å skaffe seg spillene og tilbehøret separat.

Vi har uansett også tatt med priser på pakker der vi har kunnet finne dem, og disse har vi ført opp nedenfor, sammen med alle de andre gode Xbox One-tilbudene for øyeblikket. Er du usikker på hvilken konsoll som egner seg best for deg? Vi vil også ta for oss ulikhetene mellom konsollene før vi lister opp tilbudene på dem. Dermed vil du være best mulig forberedt på å fatte en god beslutning.

Les også om hvordan du kaprer de beste tilbudene på Black Friday.

Nå er det Black Friday-feber, og ingenting er ved det normale. Her er det bare å henge med og følge med på tilbudene nedenfor:

Xbox One X: Kr. 3997,- hos Elkjøp

Få mer kraft for ekte 4K gaming. Med 12 GB grafikkminne og innebygget Blu-ray-spiller leverer Xbox One X spill, film og annet innhold i utrolig livaktig detaljnivå.

Se tilbud

Xbox One S 1 TB: Kr. 2499,- hos Elkjøp

Mer underholdning, mindre plasskrevende. Med Xbox One S kan du spille spillene dine, også Xbox 360-klassiskere, på en konsoll som er 40 % mindre og har en 1 TB harddisk og intern strømforsyning.



Se tilbud

Xbox One S 1 TB «Forza Horizon 4»: Kr. 2997,- hos Elkjøp

Mer underholdning, mindre plasskrevende. Denne eksklusive samlepakken inneholder spillene Forza Horizon 4 og Forza Horizon 4 Lego Speed Championship.



Se tilbud

Xbox One X: Kr. 3997,- hos Elkjøp

Få mer kraft for ekte 4K gaming. Med 12 GB grafikkminne og innebygget Blu-ray-spiller leverer Xbox One X spill, film og annet innhold i utrolig livaktig detaljnivå.

Se tilbud

Xbox One X 1TB med Cyberpunk 2077 Limited Edition: Kr. 5290,- hos NetOnNet

Cyberpunk 2077 er et actioneventyr med en historie lagt til byen "Night City". Her får du kjøpt spillet sammen med Xbox One X 1TB.



Se tilbud

Star Wars Jedi Fallen Order | 279,- fra NetOnNet

Hvis du følger med på lanseringene av videospill, kan du umulig ha gått glipp av Star Wars Jedi: Fallen Order. Dette er et av de beste Star Wars-spillene som er utgitt de senere årene.



Se tilbud

Assassins Creed Valhalla Xbox One | 568,- fra Gamezone

I Assassin’s Creed Valhalla er du Eivor, en vill vikingkriger som er oppfostret på fortellinger om kamp og ære. Utforsk en mystisk og vakker åpen verden med middelalderen i England som bakteppe.



Se tilbud

Seagate 4TB Game Drive for Xbox | 279,- fra NetOnNet

4TB Seagate Game Drive er et godt valg. Her får du haugevis av ekstra lagringsplass i tillegg til den plassen konsollen allerede gir deg. Har du en slik, vil plassmangel være et minne fra fortiden.

Se tilbud

Xbox One S – tilbud på den heldigitale versjonen

Microsoft Xbox One S All-Digital-versjonen er et godt kjøp for deg som vil spare penger og har en god og stabil internettforbindelse. Dette er i bunn og grunn den samme konsollen som standardversjonen Xbox One S, men uten diskstasjonen. Her må du laste ned og lagre alle spillene direkte på konsollen.

Den koster rundt 500 kroner mindre enn standardmodellen Xbox One S, så dette kan være et godt kjøp hvis du foretrekker å spille diskfritt, uten en stor fysisk samling som tar opp mye plass. Og når vi snakker om stappfulle bibliotek, leveres den nåværende Microsoft-pakken med nedlastingskoder for Minecraft, Forza Horizon 3 og Sea of Thieves, så da kommer du deg godt i gang med bare standardpakken.

Microsoft Xbox One S All-Digital har vært lett tilgjengelig så lenge den har eksistert, i motsetning til de andre modellene. Microsoft har kunngjort planer om å ikke gå videre med denne heldigitale modellen, så da burde du absolutt sjekke ut den gjenværende beholdningen, hvis du er ute etter en rimelig Xbox One.

Xbox One-tilbud

Det slankede designet til Xbox One S ser langt bedre ut en den opprinnelige klumpete varianten. Dessuten er strømenheten felt inn, slik at det blir litt ryddigere bak TVen din. Det mest positive er imidlertid støtten for spesialiserte 4K Blu-Rays og Netflix-innhold i 4K.

De fleste Xbox One S-modellene leveres nå for tiden med en utvidet lagringsplass på 1 TB, men det ligger også igjen noen 500 MB-modeller. 2 TB-modellen kom i begrenset opplag, og har vært borte fra markedet en stund, men det dukker av og til opp ett og annet eksemplar til en oppblåst pris. Nedenfor tar vi en titt på de beste Xbox One-tilbudene, og deretter pakkene.

Xbox One S

Pakker med Xbox One S dukker ikke opp så altfor ofte, og det skal godt gjøres å finne noe til en akseptabel pris for øyeblikket. Derfor er det kanskje best å vente til neste bølge med pakker treffer butikkhyllene hos de store forhandlerne, selv om vi er usikre på når dette inntreffer.

Vi oppdaterer dette avsnittet når vi finner gode pakketilbud, så bare kom innom denne siden nå og da for å se om det har skjedd noe spennende.

Xbox One X – tilbud

Xbox One X ble lansert i 2017 med en listepris på kr. 4990,-, og er vesentlig dyrere enn Xbox One S. Prisene nedenfor er stort sett for bare selve konsollen.

I juli 2020 avsluttet Microsoft produksjonen av Xbox One X for å rydde plass til en helt ny generasjon, nemlig Xbox Series X. Nedenfor ser vi på den gjenstående beholdningen. Det tynnes imidlertid ut fort, og prisen har også blitt noe høyere den seneste tiden.

OBS: Nylig har kunder kjøpt Xbox One X-konsoller i den tro at det har vært den nye Xbox Series X. For å være helt tydelig, gjelder alle tilbudene i denne saken eldre konsoller. Pass på å ikke ta feil av dem!