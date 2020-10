De beste tilbudene på PS4 og PS4 Pro i august 2020

Vi har en rekke gode priser på PS4 for tiden, der både Slim og Pro kan tilby pakker med en rekke fantastiske medfølgende spill. Ikke bare det, men «Ghost of Tsushima» er på vei inn som et av spillene man kan få sammen med en PS4-maskin, noe som betyr at man etter hvert kan få med seg den nyeste storlanseringen sammen med en konsoll i samme slengen. «The Last of Us II» er også tilgjengelig som pakkeløsning, men slikt kan fort bli utsolgt, så det er verdt å følge litt med.



Ikke bare ser vi en rekke billige priser på PS4-pakker som inneholder den billigere Slim-modellen, men om man har lyst til å oppgradere til 4K finnes det også en hel del billige Pro-maskiner der ute.

Prisen på PS5 har fortsatt ikke blitt offentliggjort, så det kan fortsatt være at det kan lønne seg heller å slå til på et godt PS4-tilbud. PS4 kan også fungere som en kraftig VR-maskin, for langt mindre enn det det koster for en Oculus Rift eller en HTC Vive, takket være PlayStation VR-pakker.

Denne artikkelen lister opp de beste prisene på PS4 i Norge. Nedenfor finner du en sammenligning mellom prisene som automatisk treffer frem de beste prisene fra norske butikker på nett. Under dette finner du en rekke håndplukkede tilbud som gir deg de beste avslagene på pakker som inneholder spill eller annen maskinvare (som PSVR).

Gode PS4-tilbud

PS4 Slim er slankere, mer stillegående og mindre

PS4 Slim ble lansert (uten spill inkludert) i september, 2016, og prisen lå på omlag 3000 kroner for 500 GB-versjonen, og 3500 for 1 TB-versjonen, og har nå fullstendig erstattet den gamle opprinnelige PS4-varianten. Den nye konsollen er mindre, lettere, mer strømgjerrig og billigere enn gamle PS4, så det er ikke slik at man betaler noe særlig mer for den nye teknologien. Vi anbefaler at du tar en titt på de billige PS4-pakkene nedenfor, siden man ofte kan få disse for mindre enn det det koster for bare konsollen, eventuelt kan man få en hel rekke maskinvare og spill for noen hundrelapper ekstra.

Man kan ofte råke på et tilbud på en billig PS4 med ekstra maskinvare eller ekstra spill som vedheng. Nedenfor finner du de beste prisene på PS4 i Norge – vi oppdaterer disse fortløpende.

Billige PS4-pakker

PS4 Slim 500 GB | «Fortnite» | 2990,- | OBS

«Fortnite» trenger ingen introduksjon, og hos OBS kan du for tiden få et råbra avslag som inneholder både 500 GB-varianten av PS4 Slim og spillet som har vært på alles lepper i flere år nå.



PS4 Slim 1 TB | 3 spill | 4599,- | Power

Hos Power får man både konsollen (1 TB-versjonen) og tre spill til 4599 kroner. Akkurat denne pakken inneholder (i tillegg til konsollen), «Ratchet & Clank», «Unchartered 4» og «The Last of Us (remastered)», en perfekt start på PS4-spillsamlingen.

PS4 Slim 1 TB | 3 spill | 4197,- | Elkjøp

Med denne «Playstation hits»-samlepakken fra Elkjøp får du med på kjøpet «Horizon: Zero Dawn», «God of War» (2018) og «The Last of Us (remastered)», tre av de absolutt beste spillene til PS4.

Gode PS4 Pro-tilbud

PS4-varianten som tilbyr både spilling og Netflix i 4K og HDR

PS4 Pro tilbyr en bedre spillopplevelse via 4K og HDR, og gjør også at man kan strømme 4K-innhold fra Netflix og YouTube. I perioder med salg kan man finne PS4 Pro til ikke mange hundrelappene over den i utgangspunktet billigere PS4 Slim, noe som betyr at man alltid først bør sjekke prisene på Pro-versjonen før man gjør et forhastet kjøp av standardvarianten.

Billige PS4 Pro-pakker

PS4 Pro 1 TB |«The Last of Us II» | 4789 | Elkjøp

Oppfølgeren til en av de største spillene på PS4 kom ut i juni 2020, og fortsetter historien om en verden infisert av soppbaserte zombier, og Elkjøp er per nå det billigste stedet man kan få tak spesialutgaven av PS4 Pro 1 TB (med «The Last of Us II»-kunst på selve konsollen) og selve spillet i én pakke.



PS4 Pro 1 TB | «Death Stranding» | 5890,- | Elkjøp

Denne spesialutgaven innebærer en PS4 Pro 1 TB med et eksklusivt Death Stranding-design på både konsoll og kontroller, og med på kjøpet får du selvsagt også det særdeles populære spillet, laget av mesteren Hideo Kojima, med Norman Reedus i hovedrollen, og Guillermo Del Toro i en birolle.



