PS5 er en ypperlig konsoll som tilbyr en besnærende nestegenerasjonsopplevelse for spill – og opplevelsen kommer antageligvis bare til å bli bedre i takt med utgivelsen av nye spill. PS5 har vist seg å være både kraftig og veldesignet. Enkelte abere gjør at den ikke får fem stjerner ved lansering, men bortsett fra disse er dette en velkommen oppgradering kontra PS4, og en framifrå portal til fremtidens spill.

Kort oppsummert

Vi hadde store forventninger til PS5, og heldigvis – Sonys nestegenerasjonskonsoll leverer.



Sony har tenkt i nye baner når det gjelder en del nøkkelområder i den nye opplevelsen. Installasjonen er enklere, det ligger mange gode avgjørelser bak det nye brukergrensesnittet, den nye kontrolleren er revolusjonerende og man får en hel del ekstra om man er PS Plus-medlem – resultatet er en konsoll vi ikke kan bli annet enn imponert over.

Joda, det eksisterer et par problemer med, for eksempel med antallet spill tilgjengelig ved lansering – og det ville definitivt vært en fordel med støtte for foregående PlayStation-generasjoner, ikke bare PS4 – men PlayStation 5 føles likevel ut som en solid investering, og vi er sikre på at PS5-opplevelsen kommer til å bedres i månedene og årene som kommer.



Du blir kanskje fristet til å løpe til nærmeste elektronikkforhandler og kjøpe en 4K / 120 Hz-TV med HDMI 2.1, slik at du kan dra full nytte av konsollen på sitt beste, men selv med en helt ordinær TV kommer du til å kunne nyte utrolig raske lastetider og et nydelig nytt brukergrensesnitt.

PS5 er laget for å tilfredsstille både gamere som er helt klare for neste generasjon og mer tilbakelente PS4-eiere som er ute etter å gi fremtidens spillmaskin en sjanse – og for sistnevnte gruppe vil dette være en konsoll som så sømløst tetter gapet mellom nytt og gammelt at du antageligvis aldri trenger å starte PS4-maskinen din igjen noensinne.



Alt fra store oppgraderinger som den superraske NVMe-SSD-en og den svært kraftige GPU-en (som fører til både ray tracing og langt bedre FPS), til subtile detaljer som den innebyggede mikrofonen på kontrolleren (som kan fungere som en kjapp erstatning for hodetelefoner), gjør at PS5 føles ut som om den ble bygget med både brukervennlighet og rå ytelse i mente.

Vi har ennå ikke fått fatt i PS5 Digital Edition, det er ikke sikkert vi vil like denne like godt, og vi har heller ikke fått prøvd alle PS5s strømme-apper og underholdningsfunksjoner, men hvis du fortsatt sitter på gjerdet, og er skeptisk til å investere i en PS5, så kan vi med hånden på hjertet si at dette er en velkommen konsolloppgradering over PS4, og en spennende portal til spill av neste generasjon.

Hva er i PS5-esken? Finn ut i videoen nedenfor:

PS5, pris og lanseringsdato

PS5, lanseringsdato: 19. november i Norge (12. november i enkelte land)

PS5, pris: 5900 kroner

PS5 Digital Edition, pris: 4800 kroner

Lanseringsdatoen for PS5 i Norge er 19. november, mens enkelte land, som USA, Australia, Japan, Sør-Korea og New Zealand vil få tilgang til maskinen den 12. november, bare to dager etter erkerivalene Xbox Series X og Xbox Series S.



Når det gjelder pris, så må man per nå ut med omlag 5900 kroner for standardversjonen av PlayStation 5 i norske butikker. Dette er, for ordens skyld, modellen med et Blu-ray-drev som kan spille av UHD/4K-disker – noe som stemmer godt overens med den amerikanske utsalgsprisen på $499 (omlag 4600 kroner med dagens kurs + merverdiavgift.) Hvis dette høres for drøyt ut kan man også velge å gå for PlayStation 5 Digital Edition, uten Blu-ray-drevet, denne går for 4800 kroner.

Dette er riktignok mer enn det PS4 og PS4 Pro kostet ved lansering, siden begge hadde en anbefalt utsalgspris på $399, men dette er henholdsvis sju og fire år siden, og med PS5 får man et røslig generasjonshopp i ytelse til bare en snau tusenlapp mer. Det er dyrt, vi er enige i det, men hoppet i pris kan forsvares, gitt hvor god maskinvaren er.



Sony er dog ikke den eneste konsollprodusenten med ny maskinvare på markedet – man må også vurdere om det heller er verdt å skaffe seg en Xbox Series X eller en Xbox Series S, hvilket som ovennevnt blir lansert bare noen dager før PS5.

Disse koster per nå henholdsvis omlag 5500 og 3300 kroner, og vi har tester av begge, så vi kommer ikke til å bruke mye tid på å snakke om Microsoft-maskinene i denne teksten, men det kommer til å bli mye snakk om nettopp denne kampen mellom konsollgigantene i dagene fremover.

(Image credit: Future)

PS5, design

Enorm til å være en moderne konsoll

Det er delte meninger om romalder-utseendet

Størrelsen fører dog til mer plass til ventilasjon og større vifter

Hvis spillkonsoller hadde vektklasser ville PS5 befinne seg i tungvektsdivisjonen: Vi målte den til å være rundt 38,8 cm x 8 cm x 26 cm (H x B x D) – men de kurvede kantene gjorde at det ikke var helt enkelt å gjøre nøyaktige målinger – og vektnålen landet på 4,5 kilogram.



Med disse målene ferskt i minnet er det opplagt at PlayStation 5 er den største konsollen Sony noensinne har laget, og den begynner å nærme seg grensene for hva man kan tillate å ha boende under TV-en.

Mange vil nok måtte gjøre en ny vri på hvordan de organiserer sine underholdningssentre for å få plass til Sonys nye maskin, og det er et problem ingen burde ha ved kjøp av en ny konsoll.



Når det gjelder fargene og fasongen på den nye maskinen så kan disse være en kime til delte meninger. Noen av oss i TechRadar elsker PS5-designet, mens andre hater det. Samtidig er det ikke til å stikke under stol at den enorme størrelsen og det tofargede designet kommer til å stjele mye oppmerksomhet i ethvert hjem.

Ett element som alle i redaksjonen er enige om at er en fiffig detalj er det subtile og behagelige lyset som maskinen produserer både når den er i bruk eller i hvilemodus.



Dette understreker romalder-looken til PS5, og representerer en fin kontinuitet mellom PS4 og PS5. På samme måte som med PS4 vil konsollen i hvilemodus få et oransje skjær, og når PS5 slås på forandres fargene mellom blått og hvitt.

(Image credit: Future)

Vi stusser dog litt over Sonys valg når det gjelder å bruke blank plastikk i midten av konsollen, særlig siden dette er der man finner USB-portene. Vi kan ikke si dette med sikkerhet, men det er sannsynlig at plasten her kan få en del riper på sikt, om du ikke er veldig pertentlig når du plugger inn enheter – og om spådommene våre medfører riktighet er dette et snodig valg av Sony. Denne glansede plasten tiltrekker seg også en hel del støv og fingeravtrykk.



Siden maskinen har avrundede former og er såpass høy, så er det heller ikke slik at man kan bare kan plassere konsollen hvor som helst og begynne å spille med en gang man trekker den ut av pappen – man er nødt til å forstå seg på det medfølgende stativet.

Konsollen kan plasseres horisontalt uten støtten, men du risikerer å blokkere luftgjennomstrømming hvis du ikke bruker den når PS5 står vertikalt. Det er et ekstra steg som, om enn nødvendig, vi håper fjernes når konsollens uungåelige «slim»-variant dukker opp om et par år.



Stativet virker, om enn funksjonelt, ganske billig laget. Det har et lite område der én enkelt skrue plasseres (forresten, ikke mist denne, du trenger den om du skal plassere konsollen vertikalt), og ved første øyekast ser det ikke ut til at det hele kommer til å passe sammen når du legger konsollen flatt på en overflate.

Den skal ha for at den gjør jobben og er funksjonell – likevel opplevde vi at stativet glapp over den lille «leppen» den festes til opptil flere ganger når vi flyttet på maskinen vår.



Når det gjelder innganger og utganger har fronten på PS5 én USB-A-inngang og én USB-C-inngang, mens baksiden har to USB-A-innganger, én HDMI 2.1-utgang, én nettverksport (ethernet) og et strømstøpsel. I år velger Sony bort proprietære porter på konsollen, noe som er en bonus i tilfellene der du må se deg nødt til å skifte ut kabler.

(Image credit: Future)

PS5, ytelse

Klarer spill i 4K/120 FPS og har støtte for 8K/60 FPS

Raskere innlastingstider takket være ny SSD

Tempest 3D Audio-teknologien føles litt som lettversjonen av Atmos

Maskinen er nesten utelukkende kald og stillegående

Når det gjelder spesifikasjoner er det ingen tvil om at PS5 imponererer. Man får en skreddersydd RDNA 2-GPU som kan kjøre UHD/4K-oppløsninger i 120 FPS, samt en åttekjernersprosessor av typen AMD Zen 2 med en klokkefrekvens på 3,5 GHz.



Det ovennevnte tar i bruk 16 GB GDDR6-minne og til lagring får man en NVMe-SSD – totalpakken er med andre ord kruttsterk.

PS5 specs (Image credit: Future) Prosessor: AMD Zen 2-basert CPU med 8 kjerner kjørende på 3,5 GHz (variabel frekvens)

GPU: 10,28 TFLOP, 36 CU-enheter kjørende på 2,23 GHz (variabel frekvens)

GPU-arkitektur: Skreddersydd RDNA 2

Minne: 16 GB GDDR6 / 256-biter

Minne-båndbredde: 448 GB/s

Intern lagring: Skreddersydd SSD på 825 GB

Ledig plass: 667,2 GB (med «Astro's Playroom» installert)

IO-båndbredde: 5,5 GB/s (råytelse), typisk 8-9 GB/s (komprimert)

Utvidbar lagring: NVMe SSD

Ekstern lagring: Støtte for USB-harddisk (kun til PS4-spill)

Optisk drev: UHD/4K Blu-ray-drev

Det eneste som ikke får toppkarakter når det gjelder spesifikasjonene er størrelsen på SSD-en. Denne er på 825 GB snarere enn eksempelvis 1 TB eller 2 TB.



Dette valget er selvsagt tatt fordi man vil holde kostnadene nede, men det betyr også at du kommer til å gå tom for plass relativt raskt, om du ikke velger dine installerte spill med omhu.

Når du starter opp konsollen for første gang vil du se at du har 667,2 GB ledig plass, noe som var nok til rundt 16 spill: to PS5-titler, i vårt tilfelle «Astro's Playroom» og «Marvel's Spider-Man: Miles Morales» samt diverse PS4-spill som «God of War» og «Detroit: Beyond Human».



Det vi hadde tilgjengelig av plass holdt faktisk til overraskende mye, men mye handler om hvor mye plass hvert enkelt spill tar.

Det er mulig å oppgradere mengden intern lagringsplass med en PlayStation-sertifisert NVMe-SSD, men problemet akkurat nå er at denne muligheten er låst inntil videre av Sony. Når selskapet på sikt låser opp denne ekspansjonsporten, så kommer du til å måtte ta av plastdekslene på maskinen for å finne frem til den tomme SSD-plassen.



Dette er ikke spesielt intuitivt, og føles ut som en forglemmelse fra Sonys side – men hvis alt går som det skal er tross alt dette bare noe du vil måtte gjøre kun én gang.

Den gode nyheten er at du også vil kunne ta i bruk eksterne harddisker og SSD-er ved å kople disse til en USB-port – men du kommer ikke til å oppleve de samme lynraske lastetidene som du får om du bruker den innebyggede SSD-en eller SSD-en du eventuelt setter i den (per nå) låste SSD-plassen.

Vi har ikke hatt muligheten til å få testet eksterne harddisker med PS5-maskinen vår ennå, men vi kommer til å oppdatere denne testen med informasjon om hvordan denne funksjonaliteten ter seg i de kommende ukene.

Hvis du går tom for plass, eller ikke helt skjønner hvordan lagringsplassen i PS5-maskinen fungerer, ta en titt på vår mer inngående forklaring.

Selv om få av lanseringsspillene kommer til å gi maskinvaren noe særlig å bryne seg på, så kan vi allerede se den oppgraderte innmatens potensial.



Lastetidene i «Marvel's Spider-Man» har for eksempel gått fra 15-20 sekunder på PS4 til under ett sekund på PS5, mens «Astro's Playroom» låste seg med en gang til 60 FPS ved UHD/4K, og duppet aldri under. Spillet ser simpelthen overdådig ut.

I fremtiden vil enkelte spill kunne kjøre i UHD/4K ved 120 FPS, og det er muligheter for at enkelte mindre grafisk intensive spill kan komme opp helt opp i 8K/60 FPS.



Akkurat nå er dette forbeholdt enkelte spill (og de fleste firer på oppløsningen for å oppnå en høyere FPS), men det er sannsynlig at mer utstrakt støtte for 4K/120 FPS vil dukke opp i fremtiden.

En liten andel av PS5-spillene som er tilgjengelig ved lansering støtter 120 FPS, dette inkluderer «Call of Duty: Black Ops Cold War», «Devil May Cry V: Special Edition», «Dirt 5», «Rainbow Six Siege» og «WRC 9», men for å oppleve dette må du ta i bruk en TV som støtter HDMI 2.1.

(Image credit: Future)

Så, hva kan du forvente ved lansering? Per nå vil de fleste spill kunne klare å levere 4K-oppløsning ved 30 FPS, eller 60 FPS hvis man bruker spillenes såkalte Performance Mode (mer om dette sener.) Mange vil også kunne bruke materiale ment for 4K for å få skarpere teksturer, og HDR-støtte hjelper på for bedre farger og kontrast.



Kombinerer man dette med ray tracing og forbedringer i partikkeleffekter, som nå er mulig med dagens utviklingsverktøy, og spill ser milevis bedre ut enn det de gjorde for et tiår siden.

Selv om ikke alle lanseringstitler til PS5 kommer til å ha støtte for det ovennevnte, kommer de aller fleste til å kunne kjøre i Performance Mode, hvilket prioriterer høyere bilderate over oppløsning og mer avansert grafisk funksjonalitet.



I mange tilfeller vil spill altså ofre forskjellige grafisk intensive effekter, som ray tracing og høyere skyggekvalitet, og fire på grunnoppløsningen, slik at man kommer opp på en høyere bilderate, som 60 FPS istedenfor 30 FPS.

Hvorfor vil man egentlig ha flere bilder i sekundet istedenfor høyere oppløsning? Vel, høyere bilderate gjør at spill føles langt mer responsive – noe som er et must for førstepersonsskytespill der man avhenger av ultra-raske reflekser og valg som må tas på brøkdeler.



For enkelte gamere er høyere bilderate alfa og omega, og den hellige gralen i konsollverdenen – noe som har vært vanskelig å oppnå i tiår etter tiår på grunn av svak maskinvare. Det at dette nå plutselig er mulig føles monumentalt, selv om det betyr at man må ofre noen grafiske finurligheter.

Hvis du velger ikke å bruke Performance Mode, så kan du alltids velge å ta i bruk såkalt Resolution Mode, som prioriterer høyere oppløsning og bedre grafisk oppbygning av spillene, noe som innebærer for eksempel ray tracing og generelt mer detaljert grafikk.



Vi fikk en forsmak på dette med «Marvel's Spider-Man: Miles Morales» og vi elsket det vi så. Lyseffektene fikk en tydelig oppsving: Vinduer glinset i sollyset og hadde svært realistiske refleksjoner, mens partikkeleffektene simpelthen så nydelige ut.

Det du kan forvente av denne nye generasjonen spill er, for å oppsummere, raskere lastetider, bedre FPS i Performance Mode og høyere oppløsninger og bedre grafikk hvis man foretrekker det. Her kan man med andre ord velge og vrake.

(Image credit: Future)

Hvordan godt fungerer 3D Tempest Audio?

3D Tempest Audio, den nye lydteknologien man får med PS5, er en slags Sony-variant av Dolby Atmos, eller med andre ord posisjonsspesifikk lyd. Støtte for bruk av dette på TV-er vil legges til på sikt, etter lansering.



Vi har testet forskjellige varianter av slike 3D-lyd-systemer før, alt fra Windows Sonic til Dolby Atmos, og vi mener at 3D Tempest Audio, som man finner i PS5, tilbyr en sammenlignbar opplevelse, men vi ønsker likevel å gjøre mer inngående tester i flere spill i tiden fremover.

Vi hadde stor glede av å høre romskip fly forbi og over hodene våre i «Astro's Playroom», og satte pris på muligheten til å kunne høre nøyaktig hvor skurkene befant seg i «Marvel's Spider-Man: Miles Morales». Det hele er ikke like detaljert eller realistisk som vi håpet på i forkant av denne testen, i alle fall ikke per nå, og det vil være opp til utviklerne å tyne mer ut av teknologien etter hvert som den videreutvikles.



Ved lansering sier Sony at man kan forvente Tempest Audio-opplevelser i alle de fire egenutviklede spillene fra selskapet («Astro's Playroom», «Marvel's Spider-Man: Miles Morales», «Demon's Souls» og «Sackboy: A Big Adventure»), og at flere skal være på vei.

(Image credit: Future)

Hva med varme og støy?

PlayStation 5-maskinens enorme størrelse gjør at den har et fortrinn kontra forgjengeren, nemlig at konsollen i praksis er helt stillegående – varmeproduksjonen er også minimal.



Dette er en enorm forbedring fra PS4 og PS4 Pro, som begge var kjent for å sette i gang et salig bråk via en stadig økende hastighet på viftene, og å spy ut en hel masse varme – noe som særlig var et problem på de tidligere modellene.

Vi prøvde å holde hånden ved maskinen under en lang spilleøkt, og selv om PS5 helt klart produserer varme, og dytter denne ut via vifter (hvilket er meningen), så var det snakk om i langt mindre kvanta enn eksempelvis med PS4 Pro.



Det var en sjeldenhet under vår testing at viftene endte opp på hastigheter som produserte en lyd som lignet på den man opplevde med PS4 Pro når man kjørte spill som eksempelvis «Horizon: Zero Dawn» eller «God of War».

Likevel kan dette potensielt skyldes at vi ikke ennå har prøvd noen virkelig ressurskrevende nestegenerasjonsspill. Sony har også lovt at viftene i PS5 skal få oppdateringer som skal optimalisere virkemåten, slik at maskinen i praksis kan bli både mer og mindre støyende, alt etter hvilke fremtidige spill det er snakk om.

PS5, DualSense-kontrolleren

Den nye DualSense-kontrolleren føles som en revolusjon sammenlignet med DualShock 4

Høydepunktene er de adaptive trigger-knappene og haptisk feedback

Mute-knappen kan slå av mikrofonen, eller om TV-en din har HDMI CEC, TV-høyttalerne

(Image credit: Future)

For å navigere i denne helt nye konsollverdenen trenger du en ny kontroller – nemlig nye Sony DualSense. Denne følger selvsagt med i esken, sammen med PS5. DualSense føles ikke ulik DualShock 4 (som fulgte med PS4) å ha i hendene, og vi opplevde at den nye kontrolleren var ekstremt komfortabel i bruk over lengre tidsperioder.

Når man plukker opp DualSense for første gang merker man at den er nokså lett og velbalansert, der mesteparten av vekten hviler på kontaktpunktene mellom hånd og maskinvare. Store deler av kontrolleren har en matt hvit plast, mens der man holder finner man en litt røffere tekstur som gjør den enklere å holde i, og vanskeligere å miste.



Hvis man ser nærmere etter, så kan man skimte at teksturen er laget av små PlayStation-knapper, noe som er en fiks detalj.

Det tofargede designet i PS5-kontrolleren finner man også igjen i de fire klassiske knappene, som fortsatt består av trekant, sirkel, firkant og kryss – men nytt i år er at disse ikke lenger har farger, og minner en del om den minimalistiske stilen i PS Vita.

(Image credit: Future)

Rundt den midtstilte styreplaten finner man dog et skjær av farge, siden lyslisten heldigvis har blitt forflyttet fra fronten av kontrolleren til en mindre problematisk posisjon – takket være den nye plasseringen vil man ikke lenger se den irriterende refleksjonen i TV-en, slik som man gjorde med PS4.

Der tidligere PlayStation-kontrollere hadde en konveks topp på analog-stikkene har PS5 DualSense gått for en konkav variant, akkurat som DualShock 4, og denne gangen føles de langt mer standhaftige, og med en ekstra veldesignet og røffere tekstur på ytterkantene.

På tidligere modeller av PS4-varianten hadde analogstikkene en tendens til å bli slitte (og i mange tilfeller ble gummilaget helt borte), særlig om man spilte intense spill. Vi har ikke opplevd noe lignende med DualSense ennå, men vi kommer til å ha gummi-laget i mente i tiden fremover, i fall dette er et problem Sony ikke har klart å ordne opp i.



Du vil også legge merke til helt nye knapper på Sonys nye kontroller – som eksempelvis mute-knappen, som slår av den innebyggede mikrofonen.

(Image credit: Future)

Når man holder denne nede kan man til og med mute TV-høyttalerne eller hodetelefonene, noe vi mener er en nyttig funksjon. Når man snakker inn i mikrofonen fungerer dette etter vår erfaring best om man holder kontrolleren i den vanlige posisjonen for spilling, istedenfor å holde den nærmere munnen.



Høydepunktene til den nye DualSense-kontrolleren er dog de adaptive trigger-knappene, som lar utviklere legge til forskjellige mengder motstand, alt ettersom hva som skjer i spillet. Dette gjør at man kan gjenskape forskjellige følelser av virkelige handlinger, som eksempelvis å trykke en gasspedal i bånn, eller å trekke tilbake en buestreng.

Dette er et stort fremskritt for Sony når det gjelder haptiske effekter, og etter vår erfaring er haptisk feedback i seg selv en ekstremt god erstatter for den tradisjonelle ristingen. Når en karakter løper over en spesifikk overflate, som eksempelvis metall, så klarer den nye kontrolleren på en eller annen måte å gjenskape dette i håndflatene dine – følelsen er simpelthen enorm.



Så langt har vi sett forskjellige nivåer av støtte for haptisk feedback integrert i hvert eneste PS5-spill vi har spilt, og vi håper at denne trenden fortsetter, desto flere spill som støtter teknologien, desto bedre. Vi regner dog med at denne nyvinningen kommer til å fungere best på Sony-produserte spill. Bruk om man har funksjonsnedsettelse bør heller ikke være et problem, de adaptive trigger-knappene og den haptiske feedbacken kan justeres eller skrus helt av, alt etter hvordan det selv passer deg.

(Image credit: Future)

Batteritiden, i alle fall så langt, later til å være en enorm oppgradering over DualShock 4. Vi spilte gjennom en håndfull PS5- og PS4-spill under vår test, inkludert «Marvel's Spider-Man: Miles Morales» og «Astro's Playroom», og kontrolleren klarte å holde ut i 12 timer og 30 minutter.



Det er en imponerende tid på stoppeklokka, særlig om man tar med i beregningen at DualShock 4 kunne vare mellom fem og åtte timer (der sistnevnte var en sjeldenhet.) Selv om innebyggede batterier kan slites over tid er dette likevel en sterk start for Sonys nye kontroller, særlig når man har i mente hvor mye teknologi den inneholder. Selvfølgelig kan man også bruke kontrolleren via USB-kabel, om det er ønskelig.

Hvis man vil lade DualSense har man to valg: Enten kan man kople den til PlayStation 5-maskinen med USB-C til USB-A-kabelen som følger med i esken, eller så kan man punge ut for en valgfri ladestasjon laget spesifikt til DualSense. Denne kan lade to kontrollere samtidig ved hjelp av metalledere på bunnen av enheten, nær hodetelefonutgangen.



Du kan også lade kontrolleren, eller USB-hodetelefonene dine, via USB-portene på baksiden av maskinen, eller velge å bruke en USB-C til USB-C-kabel og frontporten når man lader DualSense-kontrolleren.

Alle måtene å lade på fungerer greit, men ladestasjonen tar seg bedre ut i hylla, og på sikt vil antageligvis billigere varianter komme fra tredjepartsprodusenter. Vi har ennå til gode å teste om det å lade kontrolleren via USB-C til USB-C er raskere enn å ta i bruk USB-C til USB-A-kabelen som følger med konsollen.

(Image credit: Future)

PS5, funksjonalitet

Nytt brukergrensesnitt med nydelig grafikk for hvert enkelt spill

PlayStation-knappen fungerer på nye måter

Integrert Spotify finnes også til PS5

Man kan dele skjermen om man er i en chatgruppe med andre

Design er én ting, men noe som virkelig kan gi en konsoll et løft er hvor rik på funksjoner den er – PS5 skuffer heldigvis ikke i så måte.



Innovasjonene i PS5 bygger på det tidligere Sony-konsoller har gjort, og som et resultat av dette kan det ta et minutt eller to å bli vant med noen av de nye kontrollene – hvis man holder inne PlayStation-knappen på kontrolleren får man ikke lenger opp hurtigmenyen, for eksempel, men man kommer til det nye kontrollsenteret.



Dette fungerer på mange måter som den gamle hurtigmenyen, og lar en ta i bruk forskjellige undermenyer som vennelisten, pågående nedlastinger, varsler, og om man har lenket sammen kontoene, Spotify.

En av de mer fremtredende nyvinningene er PS5 Cards, og de mest innvirkende av disse er såkalte Activity Cards. Cards kan ha forskjellige funksjoner, som eksempelvis å gi deg informasjon om hvor langt unna du er et trofé, muliggjøre at man kan hoppe inn i spesifikke deler av et spill (en eller annen spesifikk utfordring eller rett inn i flerspillermodus, for eksempel), sjekke hvor langt man har kommet i spillet eller ta en titt på nyheter fra utviklerne. Man kan til og med se på livestrømmer fra venner som spiller via en bilde-i-bilde-modus, noe som er ganske så kult.



Cards eksisterer også i det man går dypere ned i informasjonsbiten om et spill, noe som nå vises i nydelig detalj på hjem-skjermen.

Ved å trykke ned på D-paden, eller dytte analogstikken ned, kan man kjapt se de tilgjengelige Cards-valgene, og er således en snarvei i forhold til spillets hovedmeny eller spesifikke innhold, hvis det er snakk om å finne ut av ting. Dette kan også være en støtte for spillere som sliter, siden Cards-brikkene kan inneholde hint-videoer med filmsnutter fra spillet som hjelper en å komme videre der det er spesielt vanskelig (eller å finne den aller siste samlegjenstanden.)

(Image credit: Future)

Generelt virker det som om Cards er en nyttig nyvinning, men det at man må gå gjennom alle horisontalt kunne til tider være litt slitsomt.



Det går også litt tid før de dukker opp om man holder knappen inne, noe som ikke står i stil med hastigheten til resten av maskinen. Men, likevel, selv om dette ikke er nødvendig funksjonalitet, hjelper Cards med på å understreke at PlayStation 5-opplevelsen er av neste generasjon, dette er noe du ikke finner noe annet sted.



Når det gjelder andre deler av brukergrensesnittet, så får man fortsatt vennegrupper og andre sosial funksjonalitet fra PS4, hvilket også gjelder videodeling. Man kan nå hoppe rett inn i spillet vennene dine spiller fra menyen, eller invitere dem inn i større grupper. Videodeling på PS5 fungerer på lignende vis som hos forgjengeren, men det er fint at man nå kan se en slags forhåndsvisning via Cards.

Apropos sosiale funksjoner, hvis du er lei av å skrive beskjeder med kontrolleren, så vil du nok bli glad for at man nå istedenfor kan bruke en innebygget diktafon, det vil si snakke inn i DualSense-mikrofonen istedenfor å bruke D-paden eller analogstikken.



Selv om resultatet nok vil variere når det gjelder nøyaktighet i dikteringen (dette gjelder for så vidt all stemmegjenkjenning), så kan dette likevel være kjekt om man bare trenger å fyre av en kort beskjed til en venn. Etter vår erfaring fungerer ikke denne funksjonaliteten hele tiden, dog, og er ikke like nøyaktig som eksempelvis Google Assistent.

PS5, spillbibliotek

Alle PS5-maskiner har «Astro’s Playroom» installert

Tidlige slagere inkluderer «Demon’s Souls» og «Spider-Man: Miles Morales»

PlayStation Plus-samlingen er en perfekt introduksjon for nye spillere

Begrenset bakoverkompatibilitet når det gjelder PS3, PS2 og PSOne-spill

Konsoller blir gjerne ikke lansert med et drøss spill allerede klare, så listen er lagt relativt lavt for PS5. Når det er sagt, hva du kommer til å synes om det nåværende tilbudet til PlayStation 5 avhenger av om du allerede har spilt gjennom mesterverkene fra PS4-æraen – spill som «God of War», «The Last of Us Part II», «Marvel's Spider-Man» og «Unchartered 4: A Thief's End».



Hvis du ikke har spilt ferdig disse, eller simpelthen aldri har prøvd dem, så kan du potensielt ha opptil et dusin fantastiske spill å se frem til fra øyeblikket du skrur på PS5, rett og slett på grunn av bakoverkompatibiliteten.

Har du PS Plus, så kan det også være at du har tilgang til en del eldre spill som du aldri har vært borti før, siden Sonys nye PlayStation Plus Collection inkluderer 20 klassiske spill fra forrige generasjon du kan laste ned på lanseringsdagen. Alle PS5-maskinene kommer også med «Astro's Playroom» ferdig installert, et spill som i praksis er en ren oppvisning i hva den nye konsollen er i stand til å gjøre.



Selv om ikke alle i redaksjonen i like stor grad liker Sonys medfølgende spill, så synes vi likevel at det er tøysete og gøy, men at det antageligvis ikke kommer til å vinne mange spillpriser i 2020.

(Image credit: Future)

Dette er, for ordens skyld, en oppfølger til «Astro Bot: Rescue Mission», og et plattformspill som foregår i eksotiske områder som fungerer som gjemmesteder for artefakter i form av gammel Sony PlayStation-maskinvare.



Man kan eksempelvis finne en PlayStation VR Aim Controller gjemt i en snøfonn på et av kartene, mens et annet kart kan inneholde en PlayStation Portable.

Dette er en fin hyllest til fortidens PlayStation-maskinvare, men vi regner med at mange kommer til å spille gjennom spillet for så å avinstallere det, slik at man kan få tilbake de 10 gigabytene spillet spiser opp av den allerede (relativt) begrensede lagringsplassen. Du kan alltids laste det ned på nytt fra spillbiblioteket ditt, eller fra PlayStation Store, om du har lyst til å spille det igjen.



Hva annet har man av godsaker å se frem til ved lansering? Vel, PS5 kommer kun til å ha omlag et dusin nye spill man kan teste ut, det vil si titler som ikke tidligere var tilgjengelig til PS4.



Dette inkluderer storspill som «Marvel's Spider-Man: Miles Morales», «Sackboy: A Big Adventure» og «Demon's Souls», alle fra Sony-eide utviklere, men man kan også skaffe seg en del store spill fra tredjeparter, som eksempelvis «Call of Duty: Black Ops Cold War», «Godfall» og «Watchdogs: Legion».

(Image credit: Future)

Sist, men ikke minst, så vil det sjarmerende indie-spillet «Bugsnax» (spillet med den ellevilt fengende tema-sangen) være tilgjengelig fra start som et av konsollens første nedlastbare fra PlayStation Plus (du må altså abonnere på PS Plus, om du ikke allerede gjør det, for å få tilgang.)



Utover det som nevnes over er det ikke mye annet du kommer til å kunne spille den første uken konsollen er på markedet.

Det er selvsagt noe skuffende, siden vi er svært interesserte i PS5-spesifikke opplevelser, men det er riktignok ikke lenge til spill som «Cyberpunk 2077», «Gran Turismo 7», «Hogwarts Legacy», «Ratchet & Clank: A Rift Apart» kommer på banen, og vi er helt sikre på at det ikke tar mange ukene før utvalget blir langt større.



Vi kommer selvsagt til å følge nøye med på tilgjengeligheten av gode PS5-spill i ukene og månedene som kommer.

Bakoverkompatibilitet

Mesterverkene vi nevnte tidligere i artikkelen er alle del av Sonys nye PlayStation Plus Collection, et relativt lite bibliotek med klassikere fra PS4 som Sony har valgt å inkludere i PlayStation Plus-abonnementet på PS5.



En del store mainstream-spill er inkludert, men også en del mindre kjente godbiter som er vel verdt å prøve, som eksempelvis «Persona 5» og «The Last Guardian». PlayStation Plus Collection kommer nok aldri til å bli like stor som Microsofts Xbox Game Pass-samling, men selv med de 18 spillene som inkluderes per i dag er dette en frynsegode som kommer godt med for abonnenter.

Hva om man har lyst til å spille eldre spill? Vel, PlayStation 5 kan kjøre nesten alle PS4-spill (99 % av alle, for å være nøyaktig, ifølge Sony), og maskinen takler også enkelte PS3- og PS2-spill, om man bruker PlayStation Now – men det er altså det hele.



Man kan ikke simpelthen legge i et PS3-spill i BD-drevet og starte et spill, eller overføre PlayStation Classics-kjøpene man hadde liggende på PS Vita.

Vi er like skuffet som alle andre når det gjelder mangelen på bakoverkompatibilitet som rekker lengre bak i Sonys generasjonsrekker, særlig siden Xbox 360-spill (og det inkluderer fysiske disker) fungerer på Xbox Series X. Likevel er det viktig å huske på at det ikke er uvanlig at nye konsoller kun støtter foregående generasjon spill, siden industrien gjerne ser fremover.



Det å få tilgang til dine gamle PS4-spill er takk og lov ikke vanskelig på Sonys nye system. Det skal ikke mer til enn å trykke på Bibliotek-ikonet, noe som fører til at maskinen automatisk vil legge til alle dine tidligere kjøp og installerte spill, gitt at man er logget på PlayStation Network.

Du må selvsagt laste ned alle spillene på nytt og installere disse på den nye konsollen, eller sette inn de fysiske diskene for å aktivere lisensene. Noen spill har fått oppgraderinger som gjør at de kjører bedre enn noensinne på PS5, som eksempelvis «Days Gone», som nå kjører silkemykt i 60 FPS, mens «God of War» kommer seg opp i 60 FPS hvis man bruker såkalt Performance Mode.



En ting å ta med seg er at man gjerne finner ut at save-filer ikke følger med på lasset i det man laster ned PS4-spill man tidligere hadde installert på den gamle maskinen – dette er fordi man spesifikt må laste disse ned fra skyen til PS5, før man starter spillene.

PS Plus-medlemmer har tilgang til skylagring, men hvis du ikke har lagret sikkerhetskopier av save-filene dine med denne metoden, så vil gjerne dette bety at du ikke har all data du hadde på din foregående maskin.



Det hele er ikke akkurat sømløst, det skal sies, og det kan antageligvis virke forvirrende for mange, men støtte for å overføre save-filer later til å være inkludert i de fleste spillene vi testet – dette er dog noe som vil variere avhengig av hvilket spill det er snakk om.

(Image credit: Future)

Burde du kjøpe PS5?

Kjøp den hvis …

Hvis du planlegger å kjøpe en nestegenerasjonskonsoll innen seks måneder

PS5 er en virkelig framifrå nestegenerasjonskonsoll – og en maskin vi kommer til å anbefale til både venner og familie i lang tid fremover. De nye kontrollerne er revolusjonerende, og hele opplevelsen føles ny, frisk, rask og tilfredsstillende i bruk.

Hvis du vil teste neste generasjon uten å miste PS4-spillene dine

En av de beste aspektene ved PlayStation 5 er at den fungerer som en bro mellom generasjoner. Hele PS4-biblioteket ditt er der fra øyeblikket du logger inn på PSN-kontoen din, og gikk du glipp av klassikere fra foregående generasjon, så er sannsynligheten stor for at disse er en del av PlayStation Plus-samlingen.

Du er lei av å vente på at spill laster, og er klar for høyere FPS

Det som kommer til å stjele flest overskrifter til fordel for PS5 er SSD-en, som kutter enormt ned i tiden det tar å starte spill, og den helt ferske GPU-en, som muliggjør ray tracing-effekter og oppløsninger opp til UHD/4K ved 120 FPS – og kanskje også helt opp til 8K ved 60 FPS i fremtiden.

Ikke kjøp den hvis …

Du er ute etter en Blu-ray-avspillingsenhet som støtter Dolby Atmos og Dolby Vision

Hvis du er en hjemmekino-entusiast som har en røslig samling UHD/4K Dolby Vision Blu ray-filmer og et Dolby Atmos-anlegg, så kommer du antageligvis ikke til å synes at PS5 er det helt store. Ja, den klarer å spille av Blu-ray-filmer i UHD/4K, men siden maskinen ikke støtter verken Dolby Atmos- eller Dolby Vision-formatene er det vanskelig å anbefale PlayStation 5 til AV-entusiaster.

Du forventer et fullspekket lanseringsbibliotek

Man får ikke et stort lanseringsbibliotek med PS5 – vi teller omtrent et dusin helt nye PS5-spill på PlayStation Store som vil være tilgjengelig rundt lanseringsdatoen. Det betyr ikke at ting ikke raskt vil forbedre seg, det regner vi faktisk med at det kommer til å gjøre, men med det aller første bør man ikke belage seg på å bli overveldet av valgmuligheter.