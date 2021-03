Beste mediaspiller: De de beste enhetene til strømming av Netflix, Disney Plus med mer

Den beste mediaspilleren gir deg en portal til en verden full av innhold uten at du trenger å binde deg til månedlige regninger eller langvarige kontrakter.

Hvis du ikke har en TV-pakke og gjerne vil kjøre trådløst, trenger du en mediaspiller for å kunne se på TV-programmer og filmer. For alle som har en eldre TV-modeller, og for alle som vil ha en pålitelig måte å strømme sine favorittprogrammer og filmer på, er verdien, ytelsen og bekvemmeligheten til en mediaspiller vanskelig å slå.

Det skal sies at begrepet mediaspiller er ganske utflytende. Nå for tiden kan alt fra laptoper, stasjonære datamaskiner, mobiltelefoner til konsoller og nesten alle andre enheter med internettilgang spille blant annet YouTube, Netflix og Hulu.

Så er ikke rett og slett alt en mediaspiller? Det som gjør at strømmeenheter som Roku Ultra, Apple TV og Amazon Fire TV skiller seg ut, er at de er dedikerte mediaspillere til strømming. Det eneste de gjør, er å gi deg filmer og TV-programmer.

Vi vurderer de beste mediaspillerne etter hvilke som har det beste brukergrensesnittet, minst forsinkelse, hvilke som kan spille av innhold fra de fleste av de store strømmetjenestene og hvilke som vil holde seg oppdatert når det kommer en ny strømmetjeneste.

Vi er her for å hjelpe deg med å gjøre det beste valget gjennom vår rangering av de beste strømmeboksene i to kategorier: for 4K-TV-apparater og for Full HD-TV-apparater. Vi ser på hvilke som kan passe best til din hjemmeunderholdning.

Beste mediaspillere for 4K-TV

Inntil nylig var det enkelt å velge ut den beste mediaspilleren for 4K-TV, ettersom det fantes svært få tilgjengelige alternativer på markedet.

Men nå for tiden finnes det en mengde mediaspillere for 4K-TV å velge mellom. Og selv alle sender deg millioner av piksler til TVen, er de ikke likeverdige med tanke på innholdsbibliotek og formatstøtte.

Derfor har vi også sett på innholdet som finnes tilgjengelig på hver av plattformene – ikke bare antallet tilgjengelige apper, men også kvaliteten. Vi har også tatt for oss kvaliteten, brukervennlighet og mulighetene for vekst i tiden som kommer.

Ettersom det finnes så mange gode alternativer å velge mellom, er det noen gode mediaspillere for 4K-TV som ikke har fått plass på vår toppliste. Det innebærer at enheter som Google Chromecast Ultra, Roku Ultra (2020), Xbox Series X og PS5 ikke finnes på listen. Og det betyr at enhetene du faktisk finner her er de aller beste mediaspillerne for innhold i 4K og HDR.

Beste mediaspiller – Nvidia Shield og Nvidia Shield Pro (2019) (Image credit: Future)

Vinner: Nvidia Shield og Nvidia Shield Pro (2019) Takket være en utrolig AI-oppskalering er Shield og Shield Pro markedets beste mediaspillere for øyeblikket. AI-oppskalering Google Assistant innebygget Ingen Apple TV-app Ingen USB-porter for ekstra lagring

Nvidia Shield (2019) koster tre ganger så mye som de mest grunnleggende mediaspillerne for 4K HDR. Dermed er den ingen billig enhet, men takket være den avanserte AI-oppskaleringen er den en utrolig kraftig mediaspiller, med støtte for innhold i både HDR10 og Dolby Vision. Her medfølger også den nye Shield-fjernkontrollen, som er blitt modernisert til å bli mer brukervennlig. Du får også nyeste versjon av Android TV, som fungerer som en portal til Nvidias strømmetjeneste for gaming – Geforce Now.

Den funksjonen som plasserer den langt foran konkurrentene er Nvidias nye AI-oppskaleringsfunksjon. Det er en av de kuleste funksjonene som finnes i noen mediaspiller for øyeblikket. Den drives av et nevralt nettverk som er «opplært» gjennom tusenvis av timer med innhold og som i enorm grad kan finslipe visningskvaliteten. Det gjør at HD-innhold fra de seneste 20 årene ser ut som om det er innspilt i år, med et 4K-kamera. Det er helt vanvittig.

Den har likevel sine begrensninger. Den støtter for eksempel ikke Apple TV og den koster mer enn en Roku Streaming Stick – men den er virkelig verdt pengene.

Nvidia Shield er tilgjengelig hos flere norske forhandlere, for eksempel Elkjøp, og den koster vanligvis rundt 2300 kroner, litt avhengig av konfigurasjonen du velger.

Les vår test av Nvidia Shield (2019)

Beste mediaspiller – Apple TV 4K (2017) (Image credit: Apple)

Ja, det er låst til Apples økosystem, men iPhone-brukere kommer til å digge operativsystemet tvOS, som ser helt fantastisk ut. Mediaspilleren laster i pikslene på en måte som gjør dem skarpere enn noen sinne, mens den oppgraderte A10X-prosessoren gir rask navigering og kort innlastingstid for apper.

Uansett om du velger å kjøre modellen med lagringsplass på 32 GB eller 64 GB, får du alle tenkelige strømmeapper her – med ett åpenbart unntak: det er ingen Amazon Prime Video. Men vi liker «rommet» for 4K HDR-innhold i iTunes-filmappen, noe som gjør det enklere å finne høyoppløst videoinnhold.

Dolby Vision er en flott ressurs som få andre mediaspillere har fått støtte for, og vi har også hørt at Dolby Atmos er på vei. Noe som er like imponerende, er de universelle søkemulighetene og tilgangen til Apple Music. Sistnevnte gjør Apple TV til en kompetent jukebox i tillegg til at den er en strømmeenhet i toppklassen. Integreringen av den egenutviklede Apple HomeKit-teknologien for smarthjem kan også være en funksjon du vil gjøre deg bedre kjent med. Vår eneste innvending er at Siri gjør for mange feil.

Apple TV 4K (2017) finnes tilgjengelig hos flere store norske forhandlere, som for eksempel Elkjøp, Komplett.no og NetOnNet, og avhengig av konfigurasjon ligger den på rundt 1600 til 2100 kroner.

Les vår test av Apple TV 4K (2017)

Beste mediaspiller – Amazon Fire TV Cube (2019) (Image credit: Amazon)

Amazon Fire TV Cube (2019) Den beste Amazon Echo-spilleren er tilbake – bedre enn noen sinne. 1 058 kr Les mer hos Proshop.no Stemmestyring Innebygget Alexa Favoriserer Amazon Prime Ingen HDMI-kabel med i pakken

Selv om den ikke kan konkurrere mot AI-oppskaleringen hos Nvidia Shield eller brukervennligheten til Apple TV 4K , er den nye Fire TV Cube vår soleklare favoritt blant mediaspillerne fra Amazon. Den er på utrolig mange måter bedre enn Amazon Fire TV Cube, som kom i 2017, og bedre enn hver eneste Amazon Fire TV som kom før det.

I 2019-utgaven av Cube er prosessoroppgraderingen og integreringen av Dolby Vision fantastiske nye tilskudd. Tross noen mangler, bidrar de til å styrke Fire TV Cubes posisjon blant de beste mediaspillerne for øyeblikket.

Rent teknisk kan du gjøre alt Fire TV Cube kan med Amazon Echo Dot eller Amazon Fire TV Stick 4K, men den sekskjerners prosessoren i Cube jobber raskere, og gir derfor en smidigere opplevelse med færre irritasjonsmomenter.

Amazon Fire TV Cube (2019) fås hos flere norske forhandlere, blant andre Proshop og ComputerSalg, og koster i overkant av en tusenlapp.

Les vår test av Amazon Fire TV Cube (2019)