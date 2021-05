Vi har testet Apple TV 4K (2021)

Apple TV 4K (2021) er en stilig strømmeenhet som kan spille av 4K video i HDR og Dolby Vision. Den støtter HDR med høy bildefrekvens, slik at sport og actionsekvenser gjengis strøkent. Den oppfriskede Siri-fjernkontrollen er en fryd å bruke, og her er det mange små, men fiffige funksjoner, for eksempel flerbrukerstøtte og muligheten for automatisk justering av TVens fargebalanse. Den er unektelig dyr, men i tillegg til at den kan spille av TV-serier og film, kan den også innta rollen som en smarthjem-hub.

Tominuttersanmeldelse

Apple har brukt fire år på å oppfriske strømmeboksen sin, og det er naturlig å bli lite imponert ved første øyekast. Utseendemessig er Apple TV 4K (2021) identisk med forgjengeren, Apple TV 4K (2017), og modifikasjonene som er gjort til den nye utgaven er tilsynelatende små. Men brukergrensesnittet er blitt utrolig elegant, og boksen kan skilte med mer enn bare TV-strømming.

Apple TV 4K (2021) henter sine krefter fra en A12 Bionic-prosessor, noe man også finner i iPad (2020) og iPhone XS, og har dermed beveget seg videre fra forgjengerens A10X-brikke. Dette gjør navigasjonen i brukergrensesnittet litt kjappere enn før, og det gir også tilstrekkelig prosessorkraft til å spille av HDR-video med høy bildefrekvens (60 fps) jevnere. Dessuten får man en hendig fargejusteringsfunksjon, som ved hjelp av lyssensoren i en hvilken som helst iPhone-modell som støtter Face ID kan kontrollere og justere TVens fargebalanse, slik at fargegjengivelsen blir mer naturlig og i tråd med bransjestandarden – slik at du slipper å justere fargene manuelt.

Som sin forgjenger leveres Apple TV 4K (2021) med lagringsplass på enten 32 GB eller 64 GB. 32 GB skulle rekke for de fleste, med mindre du har planer om å laste ned massevis av apper, spill, filmer eller TV-serier. I tillegg til selve strømmeboksen, får du dessuten en oppfrisket Siri-fjernkontroll.

Fjernkontrollen som fulgte med Apple TV 4K (2017) var omstridt, men den nye Siri-kontrollen har fått nytt utseende, og er blitt tynnere. Her har man kvittet seg med den berøringssensitive styreflaten og erstattet den med en rund trykkflate som gjør det langt enklere å navigere seg omkring i brukergrensesnittet.

I tillegg til at du kan se film og serier fra store strømmetjenester som Netflix, Amazon Prime, Disney Plus og naturligvis Apple TV Plus, gir Apple TV 4K (2021) dessuten tilgang til Apples tjenester, fra spillplattformen Arcade til Apple Music og til og med Apple Fitness+. Apples taleassistent Siri er også integrert, og den gir deg en effektiv måta å søke etter filmer, TV-serier og musikk på, enten etter tittel eller sjanger. Du kan også benytte AirPlay til å dele alt fra fotografier og videoklipp til presentasjoner på TVen.

Apple TV 4K (2021) er ikke bare skapt for strømming. Den kan også gjøre jobben som HomeKit Hub, slik at du også kan styre smarthjemdingsene dine, selv når du ikke er hjemme. Hvis du har en videoringeklokke eller et sikkerhetskamera som støtter HomeKit, kan du få opp en direktevisning på TVen din. Den har også smarthjemteknologien Thread integrert, slik at smarthjemdingser fra ulike produsenter kan fungere mer sømløst sammen.

Apple TV 4K (2021) er ikke billig. Den er faktisk en av de dyreste strømmeboksene på markedet. Hvis du allerede er langt inne i Apple-økosystemet, eller vil oppgradere til deres nyeste strømmeboks for å få 4K-avspilling av høyest mulig kvalitet, er den vel verdt investeringen.

(Image credit: TechRadar)

Apple TV 4K (2021) – pris og tilgjengelighet

Veiledende pris fra Apple: fra kr. 1990,-

Som tidligere nevnt, leveres Apple TV 4K (2021) i to varianter – en 32 GB-modell som er priset til 1990 kroner og en 64 GB-utgave som har en veiledende pris på 2190 kroner. Den leveres fra utgangen av mai.

Den nye fjernkontrollen Siri Remote selges dessuten separat for kr. 679, og kan tas i bruk med de forrige modellene Apple TV 4K og Apple TV HD.

(Image credit: TechRadar)

Design

Elegant og glanset sort kubisk design

Oppfrisket, slankere og tyngre Siri-fjernkontroll

Drives av en A12 Bionic-brikke

Den nyeste utgaven av Apple TV 4K er på ingen måte den mest kompakte strømmeenheten på markedet, men den er heller ikke den største. Den måler 9,8 x 8,8 x 3,5 cm, og får enkelt plass i hjemmekinooppsettet. Den har en matt svart topp med en diskret Apple TV-logo på midten, utført med den samme glansede overflaten man finner på sidene av boksen. På baksiden finner man strøminntak, en HDMI 2.1-port og en Ethernet-kobling – selv om den også har WiFi. Men til forskjell fra noen av de beste mediaspillerne leveres den ikke med HDMI-kabel. Den må du skaffe deg separat.

Som vi allerede har nevnt, er den oppfriskede Siri-fjernkontrollene en av hovedattraksjonene ved nye Apple TV 4K. Den nye Siri-kontrollen er tynnere, men likevel marginalt tyngre enn før. Den drives av et oppladbart batteri. Den runde trykkflaten øverst på fjernkontrollen fungerer på samme måte som den berøringssensitive styreflaten, og du kan sveipe opp, ned, til høyre og til venstre gjennom appene og innstillingene på Apple TV 4K. Trykker du på trykkflaten åpner du apper eller pauser og gjenopptar avspilling av TV-serier, filmer eller musikk. Den ytre ringen kan brukes til navigering forover og bakover under avspilling, slik at du kan velge deg en bestemt scene i en film eller serie.

For første gang har også Siri-kontrollen en på-knapp, slik at du kan slå av og på Apple 4K TV med den, og det samme med TVen. Her får du også en tilbake-knapp og en stille-knapp. Siri-knappen er nå blitt flyttet til fjernkontrollens høyrekant.

Som nevnt, drives Apple TV 4K (2021) av A12 Bionic-prosessoren og støtter både HDR med høy bildefrekvens og Dolby Vision 4K-formatet, i tillegg til lydformatet Dolby Atmos.

(Image credit: TechRadar)

Ytelse

HDR med høy bildefrekvens gir flotte idrettsbilder

Du kan justere fargebalansen med din iPhone

Siri er rask og effektiv

Som de fleste Apple-enheter, er Apple TV 4K ekstremt enkel å komme i gang med. Den ble gjenkjent av vår iPhone med en gang vi hadde plugget den inn. iPhonen tok seg automatisk av overføringen av Apple ID og passord til Apple TV 4K. Vi lot oss også imponere av One Home Screen-funksjonen, som speiler appene og oppsettet fra eventuelle andre Apple TV-enheter du måtte ha i hjemmet.

Den generelle ytelsen til Apple TV 4K (2021) er svært god, uten forsinkelse ved innlasting eller veksling mellom apper. Siri viste seg å være effektiv ved søk etter innhold, selv når et søk inneholdt flere parametre. Da vi spurte etter humorfilmer for barn, som Paddington 2 og Finding Dory, fikk vi opp disse nederst på skjermen på få sekunder.

Når det gjelder avspilling av HDR med høy bildefrekvens, finnes det foreløpig bare en begrenset mengde kompatibelt innhold tilgjengelig, men vi oppfattet uansett en tydelig forskjell da vi så på Red Bull TV på Apple TV 4K (2021) sammenlignet med Apple TV 4K (2017). På den nyeste enheten var sendingen silkemyk, mens den på den eldre enheten var hakkete og ikke like detaljrik.

Funksjonen for fargebalanse er enkel å benytte. Etter å holde din iPhone nær TV-skjermen med kameraet rettet mot den, mens bildet på skjermen veksler mellom en rekke farger, fikk vi opp en ny fargeprofil som var litt mindre livlig og en anelse mer dempet. Det er enkelt å veksle mellom de opprinnelige innstillingene og det nye, balanserte oppsettet når du måtte ønske.

Vi ble imponert over den nye Siri-fjernkontrollen. Trykkflaten viste seg å være langt mer presis en forgjengeren ved navigering i apper og TV-serier, og vi likte også at TVen kunne slås av samtidig som Apple TV 4K (2021). Det betyr at du ikke trenger å forholde deg til så mange fjernkontroller. Den ekstra vekten – 64 gram mot forgjengerens 45 – kommer godt med, og gir inntrykk av en mer solid konstruksjon.

Det er en rekke små, men nyttige funksjoner integrert i Apple TV 4K (2021). Hvis du for eksempel trenger å skrive tekst på Apple TV 4K (2021), som et passord, kan du skrive det inn på din iPhone i stedet for å kløne med fjernkontrollen og bokstaver på skjermen. Du kan også koble til to par Apple AirPods samtidig, og man har støtte for flere ulike brukere. Dermed kan familiemedlemmer med eget Apple ID legges til enheten og få opp sine egne individuelle apper, videoer og musikksamlinger.

Disse funksjonene er også tilgjengelige på Apple TV 4K (2017).

Det er omsorgen for detaljer som gjør Apples strømmebokser til en fryd å bruke.

(Image credit: TechRadar)

Burde jeg kjøpe Apple TV 4K (2021)

Kjøp den hvis ...

… du vil ha avspilling av HDR med høy bildefrekvens

Hvis du ser mye video med hurtige bevegelser, for eksempel idrett, vil kapasiteten til høy bildefrekvens i Apple TV 4K (2021) sikre deg en fløyelsmyk seeropplevelse.

… du er allerede tungt inne i Apples økosystem

Hvis du allerede har Apple-produkter som iPhone eller AirPods, vil det være fornuftig å velge Apple TV 4K (2021) fremfor andre strømmeenheter, ettersom det gir deg rask tilgang til apper og tjenester du allerede har lastet ned, og oppsettet vil være enkelt.

… du vil ha en HomeKit hub

Apple TV 4K (2021) kan også fungere som en HomeKit Hub, slik at du kan styre smarthjem-dingsene dine, selv når du ikke er hjemme. Thread er dessuten integrert, noe som vil gi mindre forsinkelse når du benytter Siri til å kontrollere smarthjem-dingsene.

Ikke kjøp den hvis ...

… du er på budsjett

Med en veiledende pris fra 1990 kroner er Apple TV 4K (2021) en av de dyreste strømmeenhetene på markedet. Hvis du har trangt budsjett, burde du se deg om etter noe annet.

… du har en Apple TV 4K (2017)

Apple TV 4K (2021) tilbyr bare en håndfull forbedringer sammenlignet med sin forgjengeren. Hvis du allerede har en Apple TV 4K (2017), er det ikke verdt å oppgradere – med mindre du ser mye sport, og veldig gjerne vil se HDR med høy bildefrekvens. Ellers kan du nøye deg med å kjøpe den nye Siri-fjernkontrollen.

… du har en Android-enhet

Selv om du også kan komme i gang med Apple TV 4K hvis du ikke har en iPhone, vil du uansett gå glipp av noen av de beste funksjonene, for eksempel AirPlay og justering av fargebalanse. Så hvis du ikke har en iOS-enhet, vil det ikke være like fristende å kjøpe Apple TV 4K (2021).

Første anmeldelse: mai 2021