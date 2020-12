Beste OLED-TV 2020: vi har samlet og rangert de råeste toppmodellene

Når du er ute i elektronikkjungelen på jakt etter den gjeveste TV-en er det ikke overraskende at de beste OLED-TV-ene kommer til å virke særdeles besnærende. OLED er i økende grad panelteknologien som brukes i det øvre sjiktet, og de aller beste OLED TV-ene på markedet kan tilby et nivå på kontrast og fargenøyaktighet som mange LCD-TV-er kan se langt etter.



Selv om OLED-teknologien sjelden har den beste lysstyrken har likevel fremskritt i produksjon gjort dem stadig mer lyssterke – og derfor bedre på å håndtere den ekstreme dynamikken som finnes i HDR-bilder, noe som er formatet på alles lepper for tiden, og ikke uten grunn!

OLED dukker opp overalt for tiden, virker det som, nå som også Xiaomi, Vizio og Sharp har kastet seg ut i manesjen. 2020 ga oss også en ny 48-tommers OLED, noe som kan gjøre teknologien mer tilgjengelig, lettere og mindre kostbar.

Likevel er det slik at OLED-TV-er gjerne koster en del mer enn de fleste LCD-modeller. Det man får for pengene er en kontrast og et sortnivå som utvilsomt er uslåelig ved bruk av andre teknologier, men på bekostning av et noe mer avslappet nivå i lysstyrke, der LCD ligger på en nivå som er betydelig bedre.

I hver seksjon har vi gjort et forsøk på å velge TV-er som dekker en hel rekke forskjellige prisnivåer og med ulik funksjonalitet. Størrelsene spenner fra 55 til 65 tommer og videre oppover. Vi forklarer hva hver enkelt modell har å tilby – samt legger frem eventuelle feil og mangler de skulle ha.



Er du etter en skjerm med nær sagt perfekt kontrast, så er du på rett sted. I teksten under finner du de beste OLED-TV-ene du kan få tak i for øyeblikket.

De beste OLED-TV-ene i 2020

(Image credit: LG)

1. LG CX Series OLED TV En fengslende OLED-TV 48": LG OLED48CX | 55": LG OLED55CX | 65": LG OLED65CX | 77": LG OLED77CX 17 990 kr Les mer hos Komplett Strålende bildekvalitet Nydelig, superslankt design Den tunge bassen kan bli forvrengt Ingen støtte for HDR10+

Kan man forbedre det perfekte? LG CX OLED beviser at det er mulig. Den er arvtager av fjorårets listetopp LG C9 Series, som også kunne by på utrolig dype sortnivåer, fantastisk bildekvalitet og LGs sedvanlige overlegne design.

Dermed er det ikke så mye som er forandret med LG CX, men på innsiden finner man en ny a9 Gen 3-prosessor som kjører opp ytelsen ytterligere, og det er fremdeles støtte for Dolby Vision og Dolby Atmos.

Selve skjermen er dessuten utrolig tynn – bare et par millimeter – og likevel har man fått plass til fire HDMI 2.1-utganger (også med aARC) og en utrolig lav signalforsinkelse. Dette er virkelig en TV som han håndtere de flotte spillkonsollene som kom ved inngangen til vinteren.

En fantastisk skjerm kombineres med en utrolig mengde funksjoner og formater, og med LGs glimrende smartplattform webOS er dette utvilsomt en av de beste 4K-TVene som er skapt.

Der forgjengeren ble levert i formatene 55", 65" og 77", utvides spekteret nedover til også å omfatte en 48-tommers OLED-modell. Sistnevnte kostet ved lansering i Norge bare kr. 15 990, og siden har det vært mulig å få den enda rimeligere. Dette gjør CX utrolig fleksibel, både når det gjelder bruk og lommebok.

Her får du dessverre ikke HDR10+, men vi har ikke noe annet å utsette på denne glimrende TVen.

Les vår test av LG CX OLED

(Image credit: Pansonic)

2. Panasonic HZ2000 En ekte hjemmekinofølelse på en av de beste TVene som er skapt 55": Panasonic TX-55HZ2000 | 65": Panasonic TX-65HZ2000 Sensasjonelt OLED-bilde Dolby Atmos lydsystem Ikke HDMI 2.1

Panasonic har dette året kommet med flere OLED-modeller, inkludert HZ1000, HZ1500 og innstegsmodellen HZ980. Men det er HZ2000 som virkelig demonstrere hva våre dagers beste TVer er i stand til.

HZ2000 har en spesialutviklet OLED-skjerm som løfter den allerede fantastiske bildekvaliteten til utrolige høyder. Mye av tungarbeidet utføres av Panasonics intelligente prosessor HCX Pro, som man fikk møte i 2019-flaggskipet GZ2000. Den utmerker seg med evnen til å levere lyssterke og mettede farger med solid kontrast, selv i sterkt belyste scener.

Bildene fra HZ2000 er rett og slett kinomessige, og lyden er ikke mye dårligere. Her får du 140 watts Dolby Atmos-høyttalere og oppovervendte elementer (Technics), noe som gir deg det nærmeste du kommer kinoopplevelsen i din egen stue.

Inngangsprisen for 55-tommeren er kr. 29 995,- mens 65-tommeren har lagt seg på 39 990 kroner.

Les vår test av Panasonic HZ2000 4K OLED TV

(Image credit: Philips)

3. Philips OLED 805 Gorgeous Ambilight colors with an OLED panel? Count us in 55": Philips 55OLED805 | 65": Philips 65OLED805 29 990 kr Les mer hos Elkjop Nydelig design Oppslukende Ambilight Ikke Freeview Play Problemer med Android TV

Philips OLED 805 er en heldig kombinasjon av glimrende bildekvalitet, kraftig prosessering og en flott konstruksjon. Men den virkelige stjernen heter Ambilight.

Ambilight projiserer en overflod av farger rundt skjermens kanter, og denne 805-modellen kan gjøre dette fra tre sider. Altså er det ikke et firesiders Ambilight-mirakel som flaggskipet OLED+935, men det er likevel mer enn overbevisende.

Philips bildeprosessor P5 gir virkelig tyngde til OLED-bildene, med forbedret kontrast og spektakulære farger selv ved oppskalering fra HD/SDR. Philips bygger videre på 804-modellen fra 2019, med både Dolby Vision- og HDR10+-støtte.

Her får du imidlertid ikke støtte for Apple TV, og Android smart-TV-plattformen kan oppleves som uferdig til tider. Enkelte vil også savne Freeview Play, men alt i alt er dette små innvendinger med tanke på hvor mye du får for pengene her.

Les vår test av Philips OLED 805

(Image credit: LG)

4. LG Gallery Series OLED TV En vakker, veggmontert OLED-TV 55": LG OLED55GX | 65": LG OLED65GX | 77": LG OLED77GX 24 888 kr Les mer hos CDON Nydelig design Fantastisk oppskalering Ubalansert lyd Krevende installering

Er du ute etter en vakker OLED-TV som vil ta seg nydelig ut på stueveggen? LG Gallery Series OLED (eller LG GX) burde gjøre susen.

Selv om du her får den samme skjermen og prosessoren som på LG CX OLED, er et par sentrale egenskaper annerledes – ikke minst den tiltenkte bruken som en veggmontert TV som krever at en profesjonell installatør gjør jobben for at den skal se bra ut, med kabler som ligger godt skjult.

Merk deg at Samsungs The Frame TV har den samme designmessige tilnærmingen, men den er litt enklere å montere, blant annet takket være OneConnect-boksen. Samsung-modellens bilde kan imidlertid ikke måle seg med Gallery Series' mesterlige OLED-bilder.

GX OLED har innebygde Dolby Atmos-høyttalere og støtte for eARC, og det hele er omgitt av en slank profil på bare 5 mm. Lyden kan til tider virke litt ubalansert, men hvis du er på jakt etter noe elegant som ikke bremser på bildekvaliteten, kan dette være OLED-TVen for deg.

Les vår test av LG Gallery Series OLED

Bilde: LG

5. LG C9 En 2019-modell av høy kvalitet 55 tommer: LG OLED55C9 | 65 tommer: LG OLED65C9 | 77 tommer: LG OLED77C9 Dolby Vision og Atmos Smartplattform med AI Nydelig design Har ikke samme lysstyrke som LCD Svakere høyttalere enn andre modeller fra LG

LG C9 er det lite problematisk å anbefale. Etterfølgeren til C8, som for øvrig toppet vår liste i fjor, fortsetter LGs vinnerrekke, og er rett og slett den beste OLED-TV-en i dette prissjiktet.



LG med sine TV-er gått i front med OLED-teknologien – noe som ikke er så rart, gitt at det er LG som lager panelene som sitter i rivaliserende modeller av Sony, Panasonic og resten av produsentene. Dog, det C9 virkelig gjør godt er å tilby et OLED-bilde fra øverste hylle til en hyggeligere pris enn de fleste andre OLED-modeller på markedet, noe som gjør at OLED-TV-er fra LG nå endelig har blitt folkemodeller.



Kombinasjonen som gjør denne modellen så besnærende er et framifrå bilde sammen med en enorm rikdom i funksjonalitet og formater – alt vevet sammen av LGs fantastiske webOS-smartplattform – dette er uten tvil en av de beste 4K-TV-ene noensinne laget.

Det er ikke enorme forskjeller mellom fjorårets modell og forgjengeren, men det at man nå får en α9-prosessor av andre generasjon betyr at bildeprosesseringen er helt i toppsjiktet. Man får også støtte for Dolby Vision og Dolby Atmos, men ikke HDR10+.



Som andre OLED-TV-er klarer ikke C9 helt å matche lysstyrken til de aller beste LCD-TV-ene (C9 klarer 780 nits), men kompenserer elegant med et slagkraftig og sprudlende bilde. Og selv om C9 mangler 4.2-kanalene i lyden som E9 har – og også den lave prisen til B9 – har likevel modellen en lur måte å vinkle lyden ut fra stativet på.



Joda, det finnes dyrere OLED-TV-er på markedet, men om du er ute etter en toppmodell som rettferdiggjør prisen, så er C9 TV-en du er ute etter. Ettersom den nå har fått en stund på baken, kan den være å finne til rimelige priser.

Les hele vår test av LG C9 OLED (OLED55C9, OLED65C9, OLED77C9)

(Image credit: Sony)

6. Sony AG9 The AG9 er en OLED som kan konkurrere med de beste 65 tommer: Sony 65AG9 | 55 tommer: Sony 55AG9 Ekstrem på oppskalering Acoustic Surface Audio+ Ingen HDR10+

Hvorfor kjøpe AG9? Denne 2019-modellen er ekstremt god på oppskalering. SD- og HD-bilder ser fullstendig strøkne og detaljerte ut – samtidig som OLED-panelet klarer å levere utrolig ytelse når det gjelder farger og kontrast.



Lyden er også et høydepunkt, siden Sony gir deg Acoustic Surface Audio+, teknologi som gjør at lyden kommer fra selve bildepanelet, snarere enn fra bakovervendte høyttalere.



Det er enkelte mangler det er verdt å nevne. Man får Dolby Vision og Dolby Atmos, men ingen HDR10+, hvilket kan være et problem, litt avhengig av hvilke strømmetjenester og HDR-kilder ut bruker. AG9 har er derimot såkalt IMAX Enhanced (en egen sertifisering), noe som kan være interessant om man er ute etter nettopp denne standarden i aspektrate og DTS-lydmix.



Modellen får man i størrelsene 55, 65 og 77 tommer, men det er verdt å nevne at selv den minste modellen ikke går for mindre enn 17990 per 23. januar.

Les hele vår test av Sony AG9