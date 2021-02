Beste 8K-TV akkurat nå

Med de beste TVene med 8K-oppløsning har man oppnådd noe som virket umulig for bare noen få år siden. Man har klart å gjøre 8K-TV til en lønnsom investering.

Spoler man et par år tilbake i tid, virket 8K-TV som noe overflødig. Det fantes knapt tilgjengelig innhold, og teknikken, der det benyttes fire ganger så mange piksler som på 4K-TV, var ikke noe en vanlig forbruker var på utkikk etter. Ettersom de store strømmetjenestene ennå ikke har innhold i 8K, gjør at mange fremdeles ikke prioriterer denne teknologien.

Den senere tiden har vi fått kraftig forbedrede oppskaleringsteknikker – teknikker som gjør at også innhold med vesentlig lavere oppløsning tar seg bra ut. Dessuten brer støtten for HDMI 2.1 om seg. Dette er ting som bidrar til at 8K er blitt et rimelig kjøp for deg som gjerne vil fremtidssikres.

Noe som hjelper denne teknologien fremover, er at mange TV-produsenter markedsfører 8K-modeller som sine flaggskip i 2021. Dermed åpnes det for at langt større satsing på dette feltet.

Det er flere 8K-modeller blant årets nyheter fra Samsung. De har blant annet den nylig annonserte Samsung Neo QN900 8K QLED-TV, merkets toppmodell for 2021. Man har også Samsung QN800 8K QLED-TV, som vi tror blir den første 8K-TVen som får et skikkelig fotfeste på markedet. Også LG kommer med to nye 8K-TVer. Den ene av dem er LG Nano9Z QNED 8K-TV, som er den av årets QNED-TVer med de kraftigste spesifikasjonene. De vil også lansere en modell som legger seg ett trinn lavere på stigen, nemlig LG Nano9X med 60Hz-panel.

Det er ikke nødvendig å kjøpe 8K-TV riktig ennå. Det finnes rett og slett for lite 8K-innhold. Men det finnes likevel argumenter for å fremtidssikre TV-tittingen ved å gå til innkjøp av en 8K-TV.

Det er også verdt å merke seg at 8K-TV er noe som bare vil bli bedre og bedre i årene som kommer. For øyeblikket kan du få en 4K-TV med strålende spesifikasjoner til den samme prisen. Men for deg som lokkes av den utrolig skarpe videooppløsningen 8K kan by på, kan det bli vanskelig å unngå 8K i tiden som kommer. Særlig ettersom de store TV-skaperne nå satser tungt på denne teknologien.

Nedenfor finner du vårt utvalg av de beste 8K-TVene som finnes på markedet. Følg gjerne med på denne siden jevnlig, ettersom vi vil oppdatere oversikten underveis. Men at de store merkene kommer nemlig med nye toppmodeller i løpet av året.

Våre utvalgte modeller

Beste 8K-TV: Samsung Q950TS 8K QLED Et 8K-vidunder fra 2020 79 990 kr Les mer hos Elkjop Ekstraordinær oppskalering Lyse og detaljerte bilder Veldig dyr Ikke Dolby Vision

Samsungs Q950TS var selskapets flaggskip i 8K-segmentet i 2020. Selv om man også kunne velge mellom to andre 8K QLED-modeller med litt lavere spesifikasjoner, samt en rekke 4K QLED-enheter, er det med 8K-modellene Samsung virkelig satser på å imponere oss.

Og resultatet? Vi er imponert, Samsung fortsetter å føre an når det gjelder oppskalering til 8K fra HD- eller 4K-bilder. Dermed er det ikke nødvendigvis slik at 4K- bilder ser best ut på 4K-TV.

Samsung har også gjort lydmessige forbedringer. Dette er nødvendig, med tanke på den svake lydgjengivelsen i deres 2019-modeller. Q950TS kommer ikke med den ekstreme forbedringen vi først hadde håpet på etter å ha sett da vi så høyttaleroppsettet på CES 2020. Likevel er lyden god nok til en førsteklasses TV.

Det rammeløse designet er også noe som settes pris på, selv om det ikke helt gir den samme wow-følelsen som den «flytende» skjermen til LG E9 OLED. Det er uansett en vakkert designet TV. Hvis du ikke har hastverk, anbefaler vi deg å vente til vi har sett på Neo QN900 8K OLED, så vi får vurdert hvor mye Samsungs flaggskip er blitt forbedret.

Les vår test av Samsung Q950TS 8K QLED TV

Nest best: Sony Z8H/ZH8 8K TV Så bra at 8K-oppløsningen bare er en bonus Lyse og fargesterke bilder Kraftig og detaljrik lyd Android TV kan være klønete Begrenset 8K-forbindelse

Som vanlig har Sony laget en riktig vakker og velskapt TV. Og at dette er en 8K, er bare en bonus. Z8H / ZH8 Master Series OLED viderefører alt som var så bra med Sonys debut på 8K-scenen, nemlig Z9G / ZG9, samtidig som prisen er drastisk redusert.

Med en lysstyrke på 2500 nits ser HDR-bildene virkelig fantastiske ut. Sonys tilgang til bakgrunnsbelysning innebærer at lysstyrken opprettholdes med en uovertruffen jevnhet, samtidig som skyggedetaljene ikke går tapt. Her får man både en fantastisk allround-ytelse og en av de mest detaljerte, kraftfulle og rene lydgjengivelsene vi så langt har hørt fra et innebygget lydsystem i en TV.

Her får du også støtte for HDMI 2.1 – riktig nok bare med én utgang, noe som er litt knapt sammenlignet med flere av konkurrentene. Fraværet av VRR (variable refresh rate) og ALLM (auto low latency mode) ved lanseringen utbedret ved hjelp av oppdateringer.

Selv om Samsung fortjener førsteplassen for sin overlegne oppskalering og flere 8K-kompatible utganger, lover vi at du ikke vil bli misfornøyd med denne flott modellen fra Sony.

Les vår test av Sony Z8H 8K TV

8K-TV til best pris: Samsung Q800T QLED 8K-oppløsning til 4K-pris 35 472 kr Les mer hos Dustin home Billigere enn Q950TS Fantastisk oppskalering Støtter ikke Dolby Vision Fargene kunne vært enda kraftigere

Samsung har staket ut veien for 8K-TV, ikke minst gjennom modellen Q800T 8K QLED.

Samsung lanserte tre forskjellige 8K QLED-modeller i 2020, mens de i 2019 bare kom med én modell – flaggskipet. Det betyr at 8K-interesserte har fått flere valgmuligheter med tanke på hvor avansert den nye TVen deres skal være.

Du betaler likevel mye for denne 8K-modellen, men du får et rimeligere alternativ med 65-tommeren sammenlignet med 75-tommersmodellen Q950TS 75, men da er det også inngått noen kompromisser.

Den er ikke like iøynefallende som Samsungs «rammeløse» varianter, men kraften i bildet er uimotståelig. Oppskaleringen er fremdeles markedsledende, og selv bilder fra HD-kilder ser detaljerte ut på denne skjermen på 31 millioner piksler. Den er også bedre enn Samsungs 2019-modeller.

Detaljnivået i skyggeområdene er forbausende godt. Det når ikke opp til OLED-nivå, men det er likevel godt trøkk i de mørke valørene, takket være en ny Samsung-teknikk som forfordeler kraften mellom dimmesoner, noe som gir bedre kontroll med hvor mye lys som slippes igjennom.

Q800T har også OTS (Object Tracking Sound), og selv om dette ikke gir en like overveldende opplevelse som på Q950-TS, er likevel lydopplevelsen svært god.

Les vår test av Samsung Q800T 8K QLED TV

OLED-alternativet: LG Z9 8K OLED LGs forsiktige tilnærming til 8K 279 990 kr Les mer hos Dustin home Dolby Vision og Atmos God lydopplevelse Mangler støtte for HDR10+ Kan ikke veggmonteres

8K-oppløsning på en OLED-TV? Det er fremdeles bare LG som har tatt dette steget.

Det å kombinere disse to førsteklasses teknikkene er ikke annet enn en bragd, og vi kan bekrefte at den strålende bildekvaliteten, OLED-fargene og den skarpe kontrasten – sammen med god lydgjengivelse – gjør dette til en ekstraordinær 8K-TV.

LG kunne gjerne ha havnet høyere på denne listen, men med tanke på den enorme prislappen til denne Z9 8K OLED-skjermen og det begrensede utvalget i størrelser (bare 88 tommer), er dette likevel den minst forlokkende TVen på listen. SM99 NanoCell TV finnes også bare i én størrelse (75 tommer), noe som mildt sagt begrenser forbrukernes valgmuligheter.

LG arbeider med å løse disse utfordringene gjennom å tilby tre 8K-modeller i ulike størrelser, med prisnivåer som er litt mer skånsomme for lommeboken. Vi er veldig spente på om dette vil sende LG oppover på listen.

Ettersom Z9 kan være vanskelig å få tak i, kan det være lurt å vent på vår test av LG ZX 8K OLED før du bestemmer deg.

Les vår test av LG Z9 8K OLED

8K-TV – spørsmål og svar

Hvilken oppløsning oppnår 8K? 8K-oppløsningen ligger på 7680 x 4320 piksler, i alt over 33 millioner piksler

8K-oppløsningen ligger på 7680 x 4320 piksler, i alt over 33 millioner piksler Er 8K bedre enn 4K? 8K-skjermer har fire ganger så mange piksler, noe som gir et kraftig forbedret detaljnivå sammenlignet med 4K-skjermer. Men med begrenset innhold skapt for 8K, er også bruksverdien litt begrenset.

8K-skjermer har fire ganger så mange piksler, noe som gir et kraftig forbedret detaljnivå sammenlignet med 4K-skjermer. Men med begrenset innhold skapt for 8K, er også bruksverdien litt begrenset. Hva er native 8K? «Native» er video filmet i 8K, formatert for å vises på en 8K-skjerm.

«Native» er video filmet i 8K, formatert for å vises på en 8K-skjerm. Finnes det 8K OLED-TVer? Ja, LG OLED Z9.

Ja, LG OLED Z9. Hvem lager 8K-TVer? I 2020 kom både Samsung o g LG med tre 8K-modellere, og dessuten er Sony, Hisense, TCL og Panasonic kommet på banen. Altså gjør alle det!

I 2020 kom både Samsung o g LG med tre 8K-modellere, og dessuten er Sony, Hisense, TCL og Panasonic kommet på banen. Altså gjør alle det! Er 8K-TV dyrt? Veldig. Men prisene vil synke med tiden.

Veldig. Men prisene vil synke med tiden. Hvor stor 8K-TVer finnes det? 8K-TVer er egentlig ikke noe poeng om ikke skjermen er stor nok til å romme alle pikslene. Den minste du kan finne er 55-tommeren Samsung Q950R QLED. Alle de øvrige modellene er altså større.

8K-TVer er egentlig ikke noe poeng om ikke skjermen er stor nok til å romme alle pikslene. Den minste du kan finne er 55-tommeren Samsung Q950R QLED. Alle de øvrige modellene er altså større. Kan det menneskelige øye se 8K? Teknisk sett, ja. Men du må sitte nærmere skjermen enn med 4K for å se forskjellen.

