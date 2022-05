Test: Samsung QN900B Neo QLED 8K TV

Kort samendrag

Rent teknologisk utgjør Samsung's new QN900B Neo QLED 8K TV en forbedring fra fjorårets QN900A Neo QLED 8K TV på alle måter. Her opplever man betydelige fremskritt i bildebehandlingen (særlig når det gjelder bakgrunnsbelysningens presisjon) og lyden (innebygget Dolby Atmos-støtte fungerer som hånd i hanske med Samsungs Q-Symphony 2.0-teknologi.

Selv om antallet dimmesoner QN900Bs Mini LED-skjerm kan skilte med er uforandret fra forgjengeren, er den lysmessige presisjonen økt kraftig. Det skyldes en oppgradert Neo Quantum-prosessor som kan skilte med den nye teknologien Shape Adaptive Light. Denne tar i bruk AI-algoritmer for å få mer presis kontroll over TVens bakgrunnsbelysning og definisjonen av objekter på skjermen. Resultatet er en stor reduksjon i lyslekkasjen fra fjoråret. Sammen med Samsungs Real Depth Enhancer-teknologi, gir dette utrolig flotte bilder.

Men det handler ikke bare om bildekvaliteten. Lyden har også fått en overhaling i år. Nytt av året er oppadrettede høyttaler som gir deg oppslukende Dolby Atmos-lyd uten behov for lydplanke. Det må sies at QN900Bs oppdaterte Q-Symphony-lyd tar seg enda bedre ut når høyttalerne kombineres med en Samsung-lydplanke. Da får man en fyldig og omsluttende surround-lyd uten noe merkbart ekko.

Samsungs 2022-modeller på TV-fronten har dessuten fått det nye brukergrensesnittet Smart Hub. Den ble introdusert tidligere på året, med projektoren Freestyle. Vi er dessverre ikke veldig begeistret for akkurat denne forandringen.

Vi kan forstå Samsungs begrunnelse for en oppgradering. Her får man en heldekkende navigasjon på Google TV-manér, med massevis av innhold som kan utforskes. Men om man bare er ute etter å justere noen innstillinger eller visningsmodi på rappen, vil dette være en frustrerende opplevelse.

Samsung har tenkt mye i forbindelse med årets oppgradering av Neo QLED-flaggskipet. De har tatt tak i forgjengerens (ikke så veldig omfattende) problemer med lyslekkasje, og andre ting som alltid kan forbedres, som for eksempel den innebygde lyden. Vi anbefaler ikke nødvendigvis eiere av fjoråret modell å oppgradere, men Samsung QN900B Neo QLED 8K TV er et supert utgangspunkt hvis du ikke har gjort deg kjent med Mini LED tidligere.

Pris og tilgjengelighet

I Norge har årets 8K-modeller fra Samsung priser som omtrent er på linje med forgjengerens.

Samsungs QN900B Neo QLED 8K TV har en veiledende innstegspris på 57 990 kroner for 65-tommeren. 75-tommeren var ved lanseringen gitt en pris på 77 990 kroner, mens 85-tommeren la seg på 99 990 kroner.

QN900B er tilgjengelig fra de ledende norske forhandlerne.

Samsung QN900B Neo QLED 8K TV har et bransjeledende design uten ramme. (Image credit: TechRadar)

Design

Bransjeledende design uten ramme

Praktisk One Connect-boks

Forbedret belegg mot gjenskinn

Når det gjelder det industrielle designuttrykket, var fjorårets Neo QLED 8K-flaggskip nær perfekt. Nå er QN900B enda nærmere perfeksjon.

Samsung QN900A Neo QLED 8K TV – spesifikasjoner Skjermstørrelser: 65", 75", 85" | Tuner: Freeview Plus | 8K: Ja | HDR10: Ja | HLG: Yes | Dolby Vision/Atmos: Nei/Ja | Panelteknologi: Mini LED (LCD) | Smart TV: Samsung / Tizen OS | Buet: Nei | 3D: Nei | Innganger: 4x HDMI 2.1 (1x eARC), 3xUSB, 1xRF, ethernet | Utganger: 1x optisk

Igjen har Samsung satset på kompromissløs minimalisme. Her har de kommet med en praktisk talt rammefri «uendelighetsskjerm», der du enkelt kan konsentrere deg om det som skjer på skjermen uten å la deg distrahere av skarpe og merkbare kanter omkring den. Vi forelsket oss i dette uttrykket i 2021, og vi er enda mer begeistret for det nå.

Du husker kanskje at 2021-modellen QN900A var utstyrt med høyttalere man ikke kunne se forfra? De var i stedet innfelt langs TVens sider og overkanter. Samsung har beholdt denne estetikken i 2022, med unntak for risten. Fjorårets hadde prikker, mens årets utgave har større, diagonale og pilleformede hull. Risten rommer i år et 90W 6.2.4-kanals system (12 høyttalere), mens man med fjorårets modell fikk et 80W 6.2.2-kanalers system (10 høyttalere).

Høyttalerristene til QN900A er synlige fra siden. (Image credit: TechRadar)

Modelleen vi testet var veggmontert, men QN900B leveres også med et nesten identisk stativ som forgjengeren. Dette er absolutt positivt. Det er flatt og sentrert, slik at TVen kan være bredere enn underlaget den plasseres på . Du kan også montere Samsungs One Connect-boks på baksiden.

Den banebrytende One Connect-boksen er altså tilbake i år. Dermed får brukerne enkel tilgang til alle portene på QN900B, mens bare én enkelt, nesten transparent kabel fører til baksiden av skjermen. Dette er så utrolig flott løst.

På One Connect-boksen finner du fire HDMI 2.1-porter (aARC-støtte får man med HDMI 3), en ethernet-port (LAN), en optisk, digital lydutgang, tre USB 2.0-porter samt en RF-inngang til TV-antenne eller kabelforbindelse.

Samsungs One Connect-boks er blitt slankere. (Image credit: TechRadar)

Med fjorårets Neo QLED-flaggskip merket vi oss at det var rom for forbedringer når det gjaldt gjenskinn i skjermen. For oss ser det ut til at QN900B har bedret det antireflekterende laget, men bare litt. Vi ser fortsatt speilbilder av omgivelsene våre når det vises mørke bilder på skjermen.

Så hvorfor har ennå ikke Samsung kommet med en Neo QLED TV med matt og antireflekterende skjerm, slik man fikk med 2022-utgaven av The Frame? Da de ble spurt om dette, kunne den sørkoreanske produsenten avsløre at matte skjermer sprer lyset slik at «skarpheten ville reduseres og ikke 100 % av lyset ville slippe ut». Samsung oppgir at «Neo QLED TVene våre skal være fargesterke og hvasse». Dermed er det ingen overraskelse at de på disse modellene vil unngå en helt matt skjerm.

Smart TV (Tizen OS) og fjernkontroll

Glimrende app-støtte

Det nye Smart Hub UI er vanskelige å finne frem i

Slutt med NFT-tullet!

Samsungs 2022-toppmodeller har fått et nytt brukergrensesnitt i form av Smart Hub UI. Dette er et nyskapt grensesnitt som tar utgangspunkt i en Google TV-inspirert hjemmeskjerm fylt opp av innholdsanbefalinger fra diverse strømmetjenester og apper.

Den fungerer etter hensikten når det gjelder å fremheve TV-serier og filmer fra ulike kilder og samle dem på ett sted. Men dette fyller hele skjermen, noe som innebærer at den lille sprettopp-menyen som kjennetegnet Samsungs Smart TV-grensesnitt er et tilbakelagt stadium.

Dessverre kan overgangen til en skjerm proppfull av innhold være ganske frustrerende. Du kan ikke lenger på en enkel måte justere innstillinger eller visningsmodus på farten. Nå må du gå helt ut av det du driver med, enten det er å spille eller se film, hente opp nevnte hovedskjerm, navigere deg til en sidemeny og deretter skrolle deg ned til en separat meny for innstillinger for å gjøre justeringer som det tidligere var mye enklere å få adgang til.

Samsungs nye hjemmeskjerm er litt mye av det gode. (Image credit: TechRadar)

Heldigvis gir Samsungs Smart TV-plattform fremdeles adgang til alle de store strømmetjenestene og -appene, som Netflix, YouTube, Disney Plus og Amazon Prime Video.

Det er imidlertid en annen side ved smart-TV-opplevelsen på QN900B som virker litt fjollete. Den kan i verste fall inspirere brukere til å bruke tusenvis av kroner på digitale objekter av tvilsom verdi. Vi snakker naturligvis om at man på QN900B kan få adkomst til Nifty, en markedsplass for non-fungible tokens (NFT).

På denne markedsplassen omsettes kryptokunst med kryptovalutaen Ethereum. Kunsten kan deretter vises på TV-skjermen i dens populære Ambient Mode. Hvis du får utslett bare av å tenke på NFT og dens iboende inflasjon, kan dens nærvær på TV-skjermen være litt plagsom.

Advarsel: En syndflod av blendende NFT-kunst som denne kan få deg til å oppleve Stendhal-syndromet (Image credit: TechRadar)

Samsungs herlige, lysdrevne fjernkontroll er med oss i år også. Nok en gang redder den oss (og miljøet) fra batterier som forurensingskilde.

Fjernkontrollen kan lades opp over tid via solcellepaneler på baksiden. Disse fanger opp både kunstig og naturlig lys. Alternativt kan du kjapt lade opp batteriet via USB Type C-porten nederst.

Selve fjernkontrollen er temmelig minimalistisk. Den har bare en håndfull knapper til funksjoner og navigasjon, sammen med volum- og kanalknapper. Det er også egne knapper for Disney Plus og Samsungs TV Plus-app. Sistnevnte gir deg en lang rekke digitale kanaler med annonsefinansierte sendinger med nyheter, sport og underholdning.

Fjernkontrollen til Samsung QN900B Neo QLED 8K TV har et ganske minimalistisk uttrykk. (Image credit: TechRadar)

Ytelse

Uovertruffen lysstyrke og fargeklarhet

Minimalisert lyslekkasje

Glimrende støtte for gamere

Samsungs betegnelse Neo QLED viser til selskapets produktserie Mini LED TV. De gir kontrastnivåer som nesten ligger på OLED-nivå, takket være at det er benyttet dioder som er 1/40 så tykk som vanlige LED-enheter. Dermed får Samsung plass til tusenvis av små dioder på ett panel, slik at man får langt flere dimmesoner og forbedrede svartnivåer.

I vår test av fjorårsmodellen QN900A bemerket vi at selv om kontrastnivåene var langt større enn noe av noen gang hadde sett så langt på en LCD-TV, var det fremdeles tydelig lyslekkasje.

Etter en tids bruk av fjorårets QN900A, kan vi trygt si at årets modell gir en kraftig reduksjon i lyslekkasjen rundt objekter mot mørkere deler av bildet er blitt langt mindre.

Dette skyldes nok i stor grad den nye, oppgraderte Neo Quantum Processor 8K-brikken i QN900B, samt den nye teknologien Shape Adaptive Light. Sistnevnte gjør bruk av kunstig intelligens for å sikre at bakgrunnsbelysningen stemmer bedre med objektene på skjermen.

TVen Samsung QN900B Neo QLED 8K TV i et kontormiljø. (Image credit: TechRadar)

For å se hvor godt denne nye funksjonen presterer, vendte vi tilbake til en scene fra filmen Alita: Battle Angel. På QN900A opplevde vi betydelige lyslekkasjer på skjermen.

I den scenen hvor vi opplevde dette mest tydelig, kunne vi glede oss over at lyslekkasjen var fullstendig fraværende på QN900B. I bildegalleriet nedenfor ser du hvordan de to TV-modellene håndterte scenen.

Bilde 1 av 3 Alitas brystplater viser ingen tegn til å lekke lys ut i de mørke områdene på skjermen til Samsungs QN900B. (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 3 Et nærbilde som demonstrerer den økte presisjonen til QN900B. (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 3 På fjorårets QN900A så vi tydelige lyslekkasjer ut i de mørke områdene. (Image credit: TechRadar)

Når det gjelder den generelle bildekvaliteten, merket vi oss forbedringer i både dybde og kontrast. Vi opplevde bildene som mer slagkraftige enn tidligere. Dette kan vi takke Samsungs teknologi Real Depth Enhancer for. Med overgangen fra 12-bit til 14-bit kontrastkartlegging, får man fire ganger så mange nivåer av monokrom fargegradering.

Etter Alita så vi på den visuelt slående animasjonsfilmen Spider-Man: Into the Spider-Verse for å teste ut HDR-egenskapene til QN900B. Dette er en film som byr på kraftige farger, tunge svartnivåer og blendende høylys. Det nye Neo QLED-flaggskipet håndterte alt med glans.

Fargene ble gjengitt fyldig og presist, med glimrende kontraster og passelig kraftige høylys, med lite lyslekkasje. Nedenfor ser du en scene som eksempel på lyshåndteringen til QN900B og den naturalistiske tilnærmingen til lyslekkasje.

Samsung QN900B Neo QLED 8K TV håndterer høylys godt. (Image credit: TechRadar)

QN900B har flere funksjoner for utjevning av bevegelse og reduksjon av støy. Dette kan få bilder til å virke unaturlige, men dette kan justeres etter seerens egen smak i TVens ekspertinnstillinger.

Alternativt kan seerne benytte QN900Bs Filmmaker Mode, slik at seeropplevelsen blir mest mulig autentisk. Her kan du også oppleve kornete film, som gjengis enda tydeligere på en 8K-TV.

Som med alle 8K-TVer, og med tanke på hvor lite ekte 8K-innhold som er tilgjengelig, er oppskalering en viktig del av opplevelsen med Samsungs QN900B Neo QLED TV. Heldigvis gjør Samsungs Multi-Intelligence AI-oppskalering fremdeles en god jobb med å få eldre innhold til å fremstå som så rent som kilden tillater.

Vi testet ut noen gamle tegnefilmer på Disney Plus, og de så ganske rene ut, selv om kilden er 480p.

Filmtitting på Samsung QN900B Neo QLED 8K TV. (Image credit: TechRadar)

Akkurat som med fjorårsmodellen, kan Samsung by gamere på fire HDMI 2.1-porter med sin QN900B. Dermed kan de koble til flere konsoller uten å ofre støtte for den mest moderne gaming-egenskapene (4K/120fps eller 8K/60fps, ALLM, VRR). Dessuten kan PC-gamere få gleden av 144 Hz med denne modellen.

Samsungs nyeste Neo QLED-flaggskip kan by på en omfattende Game Mode. Her kan spillerne se blant annet bildefrekvens, HDR-status og oppløsning. I denne modusen finner du også en hendig Dynamic Black Equalizer, der spillerne kan justere mørkhetsgraden i skygger, noe som kan gi et konkurransefortrinn.

Lyd

Overraskende god innebygget lyd

Imponerende Q-Symphony-modus

Trådløs Dolby Atmos for støttede lydplanker

Samsungs QN900B Neo QLED 8K TV kan skilte med en rekke lydmessige forbedringer sammenlignet med forgjengeren. Viktigst er de nye, oppadrettede høyttalerne som gjør det mulig, teknisk sett, å oppnå Dolby Atmos-lyd.

Det er bare en viss mengde dimensjonalitet en TV kan skape uten dedikerte bakhøyttalere og en frittstående subwoofer. Likevel gjør QN900B en super jobb med å skape en oppslukende lydopplevelse, takket være Samsungs egenskap Object Tracking Sound Pro. Nå kan den også følge lyder som beveger seg vertikalt, i tillegg til horisontalt.

Hvis du har en kompatibel lydplanke fra Samsung, kan du imidlertid få den til å samspille perfekt med de innebygde høyttalerne i QN900B, ved hjelp av selskapets teknologi Q-Symphony. Dermed får du en fyldigere lydopplevelse, særlig i dialoger.

Samsungs nyeste Neo QLED-flaggskip kan dessuten overføre Dolby Atmos-lyd til kompatible Samsung-lydplanker over WiFi. Dermed kan man faktisk frigjøre en HDMI-port til annen bruk.

Burde jeg kjøpe Samsung QN900A Neo QLED?

Kjøp den hvis …

… du vil ha det aller beste innen Mini LED

Lysteknologien Mini LED er allerede ypperlig, men Samsung har gjort den enda bedre, takket være den snedige implementeringen av AI og prosessoregenskaper.

… du vil ha en direkte vakker TV

QN900B tatt opp arven fra forgjengeren som den vakreste TVen på markedet. Den har nesten usynlig innramming og høyttalere, samt et stativ som både er flott og minimalistisk.

… du vil ha den ultimate gaming-TVen

Gamere vil fryde seg over denne TVens HDMI 2.1- og eARC-egenskaper. Nå får PC-gamere til og med tilgang til en oppdateringsfrekvens på 144 Hz.

Ikke kjøp den hvis …

… du allerede har fjorårets modell

QN900B er en fantastisk TV, men forbedringene er relativt små sammenlignet med forgjengeren. Dermed kan innehavere av QN900A gjerne vente litt lenger.

… du foretrekker enkle brukergrensesnitt

Samsungs nye Smart Hub er et steg tilbake for selskapet. Vi håper at en fremtidig fastvareoppdatering vil gjøre det mer strømlinjeformet.

[Først testet i april 2022]