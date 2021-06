Vi har testet Samsung QN900A Neo QLED 8K TV

Neo QN900 QLED TV er en fantastisk TV som setter en ny standard for TVer i toppsjiktet. Den er betydelig mer lyssterk og rammen er redusert til nærmest ingenting. Selv om det tilgjengelige 8K-innholdet ennå er begrenset, gir Samsungs Multi-Intelligence AI-oppskalering et bedre bilde mens vi venter på at denne oppløsningen skal erstatte 4K. Naturligvis må du betale mye for det aller beste fra Samsung.

En kjapp oversikt

Samsungs Mini-LED-utstyrte QN900A Neo QLED 8K TV fører an inn i TV-teknologiens neste epoke, med fantastisk bildekvalitet, usedvanlig god fargegjengivelse og lysstyrke, glimrende lyd og enestående svartnivåer. Alt dette får du i en pakke som også er uovertruffen designmessig.

Til orientering er Samsungs «Quantum» Mini LED-dioder bare 1/40 så tykke som en vanlig lysdiode. Det betyr at tusenvis av mindre LED-enheter kan plasseres mye tettere, slik at man får langt mer presise dimmesoner og svartnivåer i samme liga som på de beste OLED-modellene.

Det betyr ikke nødvendigvis at Samsungs Neo QLED kan skape lys og farge på samme individuelle pikselnivå som en OLED-TV kan, men det betyr at den gjør en sammenlignbar jobb med kontrastgjengivelsen.

Ut over den nye lysteknologien, utmerker QN900A seg med bildekvaliteten, med en fantastisk 8K-skjerm som gjør en glimrende jobb med oppskalering av innhold i 1080p og 4K, takket være dens nye AI-baserte «Neo Quantum Processor 8K».

Gamere må bare forelske seg i QN900A, ettersom dens egenskaper er svært tilrettelagt for den nye spillteknologien – med støtte for spilling i 4K/120fps eller 8K/60fps via HDMI 2.1, Game Motion Plus og AMD FreeSync Premium Pro.

Det sier seg vel nesten selv at prisnivået til QN900A vil virke avskrekkende på de fleste – og særlig 85-tommeren som vi hadde til testing. Men har du pengene til dette, i tillegg til at du er ute etter den nye standarden for førsteklasses TVer, gjør du ikke akkurat noe galt om du velger Samsungs TV QN900A Neo QLED 8K.

Pris og tilgjengelighet

Modeller på 65, 75 og 85 tommer

Ny teknologi gir stiv pris

Tilgjengelig på det norske markedet siden våren 2021

Samsung QN900A Neo QLED 8K TV – spesifikasjoner Skjermformater: 65", 75", 85" | Tuner: Freeview Plus | 8K: Ja | HDR10: Ja | HLG: Ja | Dolby Vision/Atmos: Nei/Nei | Panel: Mini LED (LCD) | Smart TV: Samsung / Tizen OS | Buet: Nei | Mål: 2140 x 1872 x 1053 mm (85" uten stativ) | Vekt: 43 kg (uten stativ) | 3D: Nei | Innganger: 4x HDMI 2.1 (1x eARC), 3xUSB, 1xRF, ethernet | Utganger: 1x optisk

Med sin QN900A-serie har Samsing tatt steget inn i en helt ny TV-kategori. Deres allerede glimrende 8K-skjermer har fått en heftig Mini-LED-oppgradering. Derfor er ikke Samsungs nye Neo QLED 8K-rekke akkurat billig.

Startprisen for 65-tommeren er 59 990 kroner, 75-tommeren har lagt seg på 69 990 og for 85-tommeren vi har hatt til testing er prisen ganske voldsomme 99 990 kroner.

QN900A-serien kom på det norske markedet våren 2021.

Et nærbilde av den ultratynne innfatningen til QN900A. (Image credit: TechRadar)

Design

Nydelig rammefritt design

Minimalistisk stativ med One Collect-boks som kan kobles til

Overflatebehandlingen mot gjenskinn er ikke veldig effektiv

Når man ser QN900A for første gang, er det ikke til å unngå å forbauses over denne TVens sterke minimalisme, som tar sikte på å eliminere alt annet enn det du ser på skjermen forsvinne fra synsfeltet.

Det første du vil legge merke til (eller ikke legge merke til) er TVens nesten ikkeeksisterende. Den er redusert til mindre enn en millimeter (0,9 mm). Denne bragden er gjort mulig av en ny og eksklusiv matriseteknologi som etter sigende skal redusere mellomrommet mellom pikslenes ytterkant og innfatningens begynnelse.

Det neste du kanskje vil lure på, er hvor høyttalerne til QN900A befinner seg. De synes nemlig ikke rett forfra. Høyttalerristene er nemlig lagt langs venstre og høyre ytterkant, og de rommer et 80W 6.2.2 kanalsystem med i alt 10 høyttalere.

Høyttalerristene til QN900A's synes bare fra siden. (Image credit: TechRadar)

QN900A fortsetter trenden med estetisk behagelige designelementer. Utformingen er slank, flat og sentrert, noe som gjør at du ikke trenger en særskilt stor overflate å plassere TVen på.

Som alle Samsung-modellene i toppklassen de senere årene, satser QN900A på å redusere kabelrot gjennom en One Connect box, der bare én av TVens porter ikke er plassert.

Dette er et praktisk alternativ til klønete plugging av en mengde kabler i TVens bakside (noe som er ekstra klønete med en veggmontert TV). Med QN900A får du dessuten fordelen av å kunne feste One Connect-boksen direkte til baksiden av stativet i tilfelle du ikke skulle ha et enda bedre gjemmested for den.

HDMI 2.1 støttes av alle TVens fire HDMI-porter, der én av dem dessuten har eARC-støtte. Her er det dessuten tre USB 2.0-porter, en ethernetport , en optisk utgang og en inngang for RF-antenne.

Samsungs One Connect-boks montert på stativet til QN900A. (Image credit: Future)

Hvis det er noe vi utformingen av QN900A vi har noe som helst å utsette på, er det at skjermen kan gi litt mye gjenskinn i godt opplyste rom. Selv om TVen er utstyrt med et antireflekterende lag, hadde vi store vanskeligheter med å fotografere enhetens svartnivåer uten at lyset fra et vindu i nærheten ble reflektert tilbake mot oss.

Bortsett fra dette er Samsungs QN900A Neo QLED 8K en TV som har tatt en lederrolle innenfor design. Med ytterkanter som nærmest er blitt redusert til intet, høyttalerrister som bare kan sees fra siden og et minimalistisk stativ som også byr på tilleggsfunksjonalitet er dette en utforming enhver skaper av fjernsynsapparater burde etterstrebe.

QN900A og stativet sett forfra. (Image credit: Future)

Smart TV (Tizen OS) og fjernkontroll

Raskt og gjenkjennelig Tizen-basert operativsystem

De fleste populære apper er lett tilgjengelig

Fjernkontrollen trenger ikke lenger batterier

Hvis du har vært eier av og brukt en Samsung-TV i løpet av de seneste årene, har du en anelse om hva du kan vente deg av QN900As smarte Tizen-baserte operativsystem.

Med et trykk på hjem-knappen på fjernkontrollen henter du opp favoritt-appene og -kildene fra nedre kant av skjermen i en horisontal linje.

Når du blar deg gjennom disse, får du opp tilleggsopplysninger over den første raden med apper. Hvis du for eksempel legger deg over en strømmetjeneste som Netflix, får du opp en oversikt over nylig sette serier og filmer, slik at du kan fortsette å se dem direkte fra hovedbildet.

(Image credit: TechRadar)

Alle de mest populære appene og tjenestene er lett tilgjengelige via Samsungs OS, og her finnes det et eget app-oppsett med forslag til enda flere apper du kan installere.

Fjernkontrollen til QN900A byr dessuten på et par dedikerte knapper som fyrer av Netflix og Amazon Prime Video direkte.

Designmessig er fjernkontrollen til Neo QLED 8K ganske lik det Samsung har levert med andre TVer de seneste årene – med én viktig forskjell. Den nye fjernkontrollen trenger ikke batterier. Den har et nytt panel på baksiden som kan fange opp lys – både naturlig og kunstig – slik at den lader seg opp.

Valget om å droppe batteriene er ikke bare en miljømessig fordel – det har også gjort fjernkontrollen utrolig lett å holde i. Men du må venne deg til å legge fra deg kontrollen med fronten ned når du har brukt den.

(Image credit: TechRadar)

Ytelse

Strålende klarhet og fargegjengivelse

Lysstyrke som langt overskrider det OLED-modeller er i stand til

OLED-aktig kontrast – uten ulempene

Som tidligere nevnt, har Samsung Neo QLED-TVer LED-enheter som er redusert til 1/40 av deres tradisjonelle størrelse. Det gir en formidabel styrking av både lysstyrke og svartnivåer.

Alle diodene er langt mindre, noe som gir langt større presisjon og minsket punktfortegning. Dermed skulle lyslekkasje til mørkere områder bli kraftig redusert eller totalt fraværende.

Vi begynte med å se den fantastiske dokumentarserien Our Planet på Netflix. Vi ble umiddelbart servert et bilde av jorda sett fra månen, omgitt av en mengde små, tindrende stjerner og verdensrommets dype mørke. At vi kunne se alle disse glitrende prikkende uten at luset lekket ut fra dem var mer enn imponerende av en ikke-OLED.

Litt senere befant vi oss i en frodig, grønn regnskog mot en bakgrunn med flotte fjelltopper. Detaljnivået her var grensesprengende, med en intens klarhet som tok seg sensasjonelt bra ut, særlig med tanke på at kilden er i 4K. Det viser at det ikke haster så veldig med å skape ekte 8K-innhold.

(Image credit: TechRadar)

Deretter kjørte vi i gang Robert Rodriguez' visuelt spektakulære epos Alita: Battle Angel i Ultra HD. Igjen ble vi imponert av klarheten og skarpheten i gjengivelsen på QN900A – med et utrolig detaljnivå, fyldige farger og dype svartnivåer.

Det er verdt å nevne at vi opplevde noen tilfeller av lyslekkasje i en scene tidlig i filmen, der Alita betrakter sitt nye mekaniske legeme.

I bildet nedenfor ser du noe lyslekkasje fra de lyse brystplatene til den svarte linjen nederst på skjermen. Dette la vi naturligvis ikke merke til andre steder, og det må nevnes at høylysene på skjermen er særdeles sterke. Dette viser at selv med Mini Led kan det oppstå lyslekkasje.

(Image credit: TechRadar)

Et av de viktigste salgsargumentene for enhver 8K-TV er hvor godt den håndterer oppskalering. Heldigvis gjør QN900A en utmerket jobb med å gi innholdet en krystallklar presentasjon uten noen form for kunstig utjevning. Ta bildet av Alita ovenfor som eksempel – det er rent og skarpt, og du kan likevel se den fine, filmaktige kornetheten.

Med bistand fra Samsungs Multi-Intelligence-oppskalering gjenga QN900A konsistent bildene med høyere kvalitet enn kilden de kom fra. Det er ikke dermed sagt at alt 4K-innhold vil se ut som ekte 8K, men det så bedre ut enn Ultra HD ved nærmere inspeksjon.

(Image credit: TechRadar)

På 8K-TVer sitter pikslene langt tettere, og derfor er det langt vanskeligere å skille dem fra hverandre enn det er på en 4K-modell. I våre tester så vi innhold fra en rekke forskjellige kilder, blant annet 480p-episoder av Gargoyles på Disney Plus og 1080p-episoder av Brooklyn Nine-Nine på Netflix for å se hvordan oppskaleringen til QN900A klarte seg.

Selv om det ikke er så mye man får gjort med innhold av eldre standard i våre dager, gledet det oss at det ikke så noe særlig utstrukket eller uskarpt ut på denne enorme 8K-skjermen.

Men moderne 1080p-innhold tok seg glimrende ut. Én FHD-piksel strekkes ut over 16 piksler på en 8K-TV, og Samsungs AI-drevne Neo Quantum Processor 8K-brikke er nødvendig for å sy sammen pikslene på en slik måte at bildet blir naturlig og klart, uten at det oppstår uskarpheter og forskyvninger i nevneverdig grad.

Selv om vi ikke fikk testet noe innhold i 4K/120 Hz, fikk vi tatt en titt på en rekke testvideoer i 8K/60 fps, og vi opplevde at QN900A gjennomgående leverte smidige bevegelser nesten helt feilfritt (med unntak av et par tilfeller der WiFien vår ikke klarte å henge med).

Lyd

Overraskende god innebygd lyd

Objektsporingseffekten er god, men ikke helt 3D

Likevel langt mer oppslukende lyd med lydplanke

Selv om vi til vår test ble utstyrt med Samsungs nye lydplanke Q950A, valgte vi å begrense vår bruk av den for å danne oss et tydeligere bilde av den innebygde lyden i denne Neo QLED-modellen.

Som nevnt tidligere, er høyttalerne til QN900A integrert i TVens høyre og venstre kant. Her pumpes det ikke ut lyd på baksiden, men Samsungs lovpriste Object Tracking Sound Pro-funksjon gjør en god jobb med å skape dybde i hva enn du måtte finne på å se på. Sermed er det lett å følge lydene i bildet.

Selv om vi ante en viss dimensjonalitet her, er de innebygde høyttalerne langt unna opplevelsen du får med en Dolby Atmos-klar lydplanke eller et hifi-oppsett når det gjelder å skape et overbevisende tredimensjonalt lydbilde.

Til tross for dette har Samsungs toppmodell av typen Neo QLED 8K langt bedre lydmessig ytelse enn vi ventet oss, og særlig dialog ble gjengitt på en klar og tydelig måte.

Kjøp den hvis …

… du ønsker deg den beste TVen på markedet

Samsung QN900A Neo QLED 8K kan skilte med det siste innenfor lysteknologien Mini LED, eksepsjonell bildekvalitet og imponerende lyd. Den har satt en ny standard for TVer.

… du vil ha den flotteste TVen på markedet

Med nesten usynlig ramme og høyttalere og et elegant og minimalistisk stativ er QN900A en virkelig flott TV. Nå har konkurrentene litt av et forsprang å hente igjen.

… du vil ha en fremtidssikret TV

Samsung QN900A Neo QLED 8K byr ikke bare på det nyeste innenfor HDMI 2.1 og eARC, men den er også ideell for gamere som nylig har investert i en moderne konsoll eller et monster av en gaming-PC.

Ikke kjøp den hvis …

… du ønsker å spare penger

Ettersom Samsung QN900A Neo QLED 8K byr på det nyeste innenfor Mini LED-teknologi, overlegent design og egenskaper i toppklassen, er det ikke overraskende at selv den minste modellen den er fryktelig dyr. Unngå den hvis du ønsker å spare penger.

… du har kraftig belyste omgivelser

Til tross for at Samsung QN900A har antireflekterende belegg, er den temmelig reflekterende. Den ga gjenskinn fra lamper, downlights og vinduer i vår test.