Beste Samsung-TV: våre QLED-favoritter i 2020

Black Friday 2020 (Image credit: Future) Du har vel fått med deg at det snart er Black Friday? Årets store shoppingbegivenhet finner sted 27. november, og er en perfekt anledning til å kjøpe inn julegaver til hele familien. Vi i TechRadar vil følge denne kjøpefesten tett og samle de aller beste tilbudene på ett sted, slik at du raskt og enkelt kan få en god oversikt over alt det beste. Klikk her for å komme til vår Black Friday-side.

Er du på jakt etter en ny Samsung-TV, er det perfekt å slå til på Black Friday!

Hva er den beste Samsung TVen du kan få kjøpt? Som verdens største produsent av fjernsynsapparater, har de et omfattende utvalg å by på. Og i 2020 er det ikke blitt mindre, med et nytt lydforbedrende OTS-system, en roterende Sero TV, der du kan se videoer fra smarttelefonen, et større utvalg 8K-TVer og nye størrelser i 32" og 75" i den elegante serien Frame TV.

Synes du det blir litt mye å ta inn over deg på én gang? Det er helt klart mye, og med Samsungs store utvalg og variasjon i størrelser, kan det være vanskelig å finne ut hvilken Samsung-TV som passer best til ditt budsjett og dine ønsker.

Black Friday og Cyber Monday er rett rundt hjørnet, og da er det flott å ha gjort seg opp en mening om hvilke modeller du burde se etter. Samsung har utrolig mange modeller, og flere av dem vil garantert være tilgjengelige til svært gode priser.

Vi har testet de nyeste Samsung TVene i 2020, og vet nok til å kunne skille de beste modellene fra hverandre. Enten du er på utkikk etter en rimelig LCD-TV som ikke vil blakke deg fullstendig, eller en utrolig lyssterk QLED som utvilsomt vil gjøre det, er det et bredt utvalg Samsung TV-modeller å velge mellom. Husk imidlertid at bare et fåtall modeller vil ha Samsung OneConnect box, og det er også lurt å sjekke om kablingen er inkludert, hvis dette er noe du gjerne vil ha.

Nedenfor finner du vårt utvalg av de beste modellene du kan kjøpe, samt en gjennomgang av merket Samsung og hvordan du kan skille de ulike TV-navnene fra hverandre.

Beste Samsung TVer på Black Friday

Er du på jakt etter en av de beste Samsung TVene? Nå er sesongen for de store salgene kommet, og det er tid for å slå til på et av de gode Black Friday-tilbudene.

Naturligvis er det slik at jo bedre TV du ønsker deg, desto mer må du være forberedt på å betale for den. Noen Samsung-modeller har sekssifrede (!) priser, og dermed kan et prisavslag på bare 10 % innebære en saftig rabatt. Selv de billigere modellene kan fås til kraftig nedsatte priser på Black Friday og Cyber Monday.

Samsung har svært mange modeller å ta av, og flere av disse vil dukke opp til gode priser. Kanskje dette er tiden for å skaffe deg en 8K-TV du faktisk har råd til, eller en QLED til langt under veiledende pris.

Følg med her for å finne de beste TV-tilbudene under Black Friday!

Våre favoritter

(Image credit: Samsung)

1. Beste Samsung-TV: Samsung Q95T QLED TV 4K-flaggskipet fra 2020 har gjort noen smarte valg Super bildekvalitet og lyd Monumentalt utseende Ikke støtte for Dolby Vision Overdreven demping av bakbelysning

Samsungs 4K QLED-flaggskip fra 2020 er en nydelig designet TV med kraftige spesifikasjoner. Vi med en viss motvilje plassert den øverst på listen, ettersom Q90R QLED, med kraftigere spesifikasjoner, stort sett er utsolgt. Men det er ingen tvil om at Samsungs Q95T/Q90T-modeller er gode eksempler på 4K QLED-teknologi.

Den har strålende HDR-ytelse, med lysstyrke og kontrast som virkelig skaper dybde i bildet. Den høyeste lysstyrken er på 2000 nits, noe som er langt mer enn det man får fra vanlige LCD eller OLED TVer, noe som gir en god fargerikdom selv i godt belyste omgivelser.

Hele Samsungs QLED-serie fra 2020 preges imidlertid av en i overkant aggressiv dimming av bakbelysningen, noe som kan hindre HDR i å få ut hele sitt potensial. Men bildet er uansett veldig flott.

Samsungs sedvanlige oppskaleringsalgoritmer gjør som ellers en godt jobb, selv når bildet hentes fra kilder med lav oppløsning.

Q95T og Q90T er i bunn og grunn den samme TVen, men førstnevnte leveres dessuten med kabelløsningen Samsung OneConnect box. Dette er ikke akkurat et røverkjøp, men prisen er lavere enn for fjorårets Q90R, noe som gjør det lille kompromisset på spesifikasjonsfronten enklere å svelge. Hvis du vil ha den beste Samsung 4K-TVen, er det ikke feil å velge Q95T.

Les vår test av Samsung Q95T QLED TV

(Image credit: Samsung)

2. Beste designer-TV: Samsung The Frame (2020) En moteriktig QLED-TV Utrolig velskapt Art Mode Fargeproblemer Lav lysstyrke

Samsung The Frame (2020) er den mest vellykkede utgaven av Samsungs kunstinspirerte TV vi har sett så langt. Metallinnfatningen er dristig, rammen kan brukertilpasses og TVens Art Mode viser klassiske malerier og fotografier. Dette er det nærmeste en TV har kommet et ekte maleri, og monteres den riktig, kan det være vanskelig for gjestene dine å se forskjell.

Den har også en Ambient Mode, som gir mer dynamiske skjermsparere, urskiver eller nyhetsoppdateringer og været. Du kan gjøre mange innstillinger for hvor mye oppmerksomhet din Frame TV skal ta når den ikke er i bruk. QLED-skjermen og Quantum Processor 4K-oppgraderingen er heller ikke verst, med en oppskalering langt over middels og et bilde med skikkelig trøkk i. Selv om The Frame har en lysstyrke som er overraskende svak til å være en QLED-TV. Hudfarger kan av og til få en litt merkelig gjengivelse.

Men hvis du ønsker deg en TV som setter utseendet høyest, og som vil gli sømløst inn i hjemmets øvrige utsmykning. Kabelboksen OneConnect holder orden i sakene. Samsung The Frame (2020) er et flott tilskudd til hjemmet.

Les vår test av Samsung The Frame (2020)

(Image credit: Samsung)

3. Best for gamere: Samsung Q80T QLED Glimrende sak med lite forsinkelse 12 990 kr Les mer hos Elkjop Ultralav bildeforsinkelse Overlegen OTS-lyd Ikke den peneste QLEDen Ingen Dolby Vision

Samsung Q80T QLED er en ny 4K-TV av året 2020, og vil nok lokke mange gamere til Samsung-familien. Med en ultralav signalforsinkelse på 8,7 ms vil du oppleve svært lite forsinkelse i konkurranseorienterte spill, og via HDMI 2.1-porten støtter denne TVen også 4K ved 120 Hz.

Når du også legger til VRR (variabel oppdateringsfrekvens), ALLM (automatisk lav forsinkelsesmodus) og dessuten FreeSync for PC AMD-gamere, har du en teknologimiks som gjør dette til en utmerket gaming-TV.

Med den lave forsinkelsen må du ofre litt bildekvalitet, men du finner en fin kompromissløsning i Game Motion Plus, som holder forsinkelsen under 20 ms, men myker litt opp i bevegelser for å gi et klarere bilde. Til spilling i HD der du ikke trenger sylskarpe reflekser, er standardinnstillingen mer enn tilstrekkelig.

Les vår test av Samsung Q80T QLED TV

(Image credit: Samsung)

4. Et rimelig valg: Samsung TU8000 RU8000 tar seg flott ut og egner seg godt for gamere Lav forsinkelse! Solid bevegelseshåndtering Smalt synsfelt Mangler lysstyrke

Hvis stua hjemme – eller lommeboka – ikke håndterer en 65-tommers TV, burde tu ta en titt på den fantastiske TU8000 Series. Her får du en utrolig lav signalforsinkelse (bare 9,7 ms), i tillegg til en silkemyk bevegelseshåndtering. Hva mer kan du be om?

Du får riktig nok ikke all spillteknologien som du finner i andre modeller på denne listen, eksempelvis HDMI 2.1, VRR (variabel oppdateringsfrekvens) eller en skjerm på 120 Hz, men for hverdagsgameren er alt det grunnleggende på plass med denne TV-modellen.

Men se opp for det smale synsfeltet! Innholdet tar seg klart best ut når man ser rett forfra, der fargene svinner hen når man ser litt fra siden. Dermed er kanskje ikke denne det beste valget hvis man vil være fire som spiller samtidig. Men ellers er den et ypperlig valg.

Les vår test av Samsung TU8000

(Image credit: Samsung)

5. Full guffe: Samsung Q950TS 8K QLED Et 2020-mirakel i 8K 34 990 kr Les mer hos Elkjop Ekstraordinær oppskalering Lyssterke og detaljerte bilder Dyr, uansett hvordan du ser på det Ikke Dolby Vision

Samsung Q950TS 8K QLED er 8K-flaggskipet fra Samsung i 2020. Og da mener vi virkelig flaggskip. Med en skjerm som kan skilte med hele 33 millioner piksler og banebrytende oppskalering vil selv kilder av lav kvalitet bli nydelig gjengitt. Det er mye å like ved Q950TS.

Den største forandringen fra fjorårets modell Q950R er likevel designet. Q950TS har en nesten umerkelig ytterkant, slik at du får inntrykk av at skjermen svever. TVen fås i flere størrelser, der den største er på 85", og den vil helt klart gjøre et saftig inntrykk i boligen din.

Lydteknologien OTS+ (Object Tracking Sound) gir virkelig en følelse av størrelse og dybde i lyden. Det skulle bare mangle med åtte elementer og en total effekt p å70 watt. Testene våre viser imidlertid at lydsignaturen var litt slankere enn vi hadde håpet.

Uansett er dette en opptrapping fra de eldre 8K QLED-modellene. Du må betale litt for et slikt privilegium, og hvis du er opptatt av høy kvalitet til litt rimeligere pris, er det kanskje lurt å heller ta en titt på Q80R QLED, eller dens etterfølger fra 2020, nemlig Q80T. Men hvis du er komfortabel med å betale den svimlende summen Q950TS vil koste, er det bare å kjøre på, for dette er bra saker!

Les vår test av Samsung Q950TS 8K QLED TV

(Image credit: Samsung)

6. Mest for pengene: Samsung Q800T 8K QLED 8K-bilder til en (ganske) rimelig penge 32 489 kr Les mer hos Dustin home 8K i midtre prissjikt Imponerende OTS-lyd Tidvis for lite trøkk i fargene Ikke Dolby Vision

En 8K-TV kan virke som et underlig valg når vi skal utpeke en TV som gir deg mye for pengene, men følg med! Samsung Q800T er selskapets innstegsmodell til 8K i 2020, og den er lagt på samme prisnivå som fjorårets 4K-flaggskip.

Du må uansett strekke deg over 20 000 kroner for den minste modellen p å65 tommer, men det blekner mot prisen for Q950TS.

8K-bildene er praktfulle, og oppskaleringen er utmerket, selv fra HD-kilder. Det nye lydsystemet OTS (Object Tracking Sound) gir også en dybde og bredde i lyden som du ikke vil få med rimeligere 4K QLED-apparater.

Vi har likevel enkelte innvendinger. For eksempel mangler fargene av og til trøkk, og den lokale dimmingen kan tidvis bli i kraftigste laget. Men som et rimeligere alternativ til Q950TS, uten like mange heftige effekter. Q800T er et godt valg.

Les vår test av Samsung Q800T 8K QLED TV

(Image credit: Samsung)

7. Den merkelige: Samsung Sero TV En roterende TV for TikTok-brukere 9 943 kr Les mer hos Proshop.no Roteres 90 grader for vertikale videoer Ganske … interessant? Unødvendig Noen signalvansker

Denne roterende TVen er rettet mot tunge brukere av sosiale medier, og kan gjengi både horisontalt og vertikalt innhold tilfredsstillende. Det betyr at du det ene øyeblikket kan se en Netflix-film og det neste rulle deg gjennom Twitter eller TikTok.

Ved å trykke på en knapp, roterer TVen 90 grader, noe den bare bruker 2–3 sekunder på. Hvis du trenger en TV til sosiale medier, er dette en dristig, og ikke akkurat fullkommen, virkeliggjøring av den drømmen. Men den er i hvert fall ulik alt annet på markedet.

Høyttalerne på 60 watt gjør at du ikke må anstrenge deg for å høre stemmer eller bakgrunnsmusikk, og dette er helt klart en audiovisuell oppgradering sammenlignet med en vanlig smarttelefon. Med på kjøpet får du dessuten Samsungs glimrende smart-TV-plattform Tizen.

Det å bruke Sero som en smarttelefonskjerm har imidlertid sine ulemper. Apper for sosiale medier støtter ikke i utgangspunktet Tizen, hvilket innebærer at du må se vekselvis på TVen og smarttelefonen du overfører fra, og du kan heller ikke benytte TVens fjernkontroll til å navigere deg gjennom nyhetsoppdateringer og tidslinjer.

Sero oppleves som et svar man ikke har funnet spørsmålet til, og den virker unødvendig, uansett om du er storbruker av sosiale medier (da vil en mobil i toppklassen være bedre), eller ikke (for da trenger du overhodet ikke Sero).

Den har også noen problemer med rotasjonen til AirPlay 2, og dermed er den best egnet til bruk med Android-telefoner, og særlig Samsung, og ikke med iPhone.

Les vår test av Samsung Sero TV

Hvorfor Samsung?

Ettersom du har landet på denne siden, regner vi med at du har Samsung i tankene, for ellers ville du vel ikke sjekket ut Samsungs TVer? Men du er kanskje fremdeles i letefasen, slik at du ikke har bestemt deg for Samsung, og er nysgjerrig på hvorfor så mange andre, både anmeldere og entusiaster, her kastet seg på Samsung-toget.

Samsung har en sterk posisjon i disse miljøene fordi deres TVer gjerne har kraftigere farger og er mer lyssterke enn konkurrentenes modeller, særlig i QLED-segmentet.

Dessuten gjør Samsungs smart-TVer vanligvis en utmerket jobb med oppskalering (omdanning av HD til 4K), og de presterer gjerne bedre enn LGs TVer ved visning av raske bevegelser. De byr på en teknologi kalt HDR10+, som gir en superlivaktig fargegjengivelse. Dessuten er signalforsinkelsen generelt lav, noe som passer ypperlig for gamere som gjerne vil benytte TVen sammen med Xbox Series X eller PS5.

Sony vs Samsung TV: hvilken burde du velge?

En ulempe er at Samsungs TVer generelt er dyrere enn sammenlignbare modeller fra deres konkurrenter. De er heller ikke kjent for å ha lang levealder. Og du vet kanskje ikke dette, men Samsung har også rykte på seg for å ha skapt noen … eksplosive produkter.

Det andre sentrale problemet med Samsungs TVer er at de ikke støtter Dolby Vision, et HDR-format som gir høyere lysstyrke og bedre fargegjengivelse enn HDR10.

Når dette er sagt, kan vi oppsummere med at de gode sidene oppveier de dårlige, og her hos TechRadar vil vi anbefale Samsungs TVer til deg som kan spandere på deg litt ekstra, og som er på jakt etter en TV som tar seg bra ut. Dessuten finnes det flere rimeligere modeller, som du ser i denne oversikten.

Navnekonvensjoner

Er du fremdeles forvirret? Da kan vi ta for oss Samsungs navnekonvensjoner. Når du først forstår hvordan de fungerer, kan du lese de merkelige modellnavnene like enkelt som en butikkansatt. Det er en stor fordel hvis du skal handle på Black Friday eller Cyber Monday.

Vi har allerede nevnt Samsung UN55MU7000FXZA, så la oss bruke denne modellen som eksempel.

Samsung TV-guide – jukselapp Her er en liten jukselapp for lesing av et Samsung-navn: Eksempel: Samsung UN55MU7000FXZA 1. UN: Området der TVen tilbys (UN for Amerika, UE for Europa og UA for Asia/Australia)

2. 55: Skjermstørrelse (dette er en 55-tommers TV)

3. MU: Angir produksjonsåret for TVen (MU viser at det er en 2017-modell)

4. 7000: Det siste tallet er serien. Høyere tall er bedre, og dermed oftest dyrere.

Bokstavene UN betyr at du har å gjøre med den amerikanske utgaven av TVen. I Norge ser du gjerne at det står «UE» først i rekken av tall og bokstaver, mens man i Asia og Australia vil påtreffe kombinasjonen UA.

Og hvis du kjøper en ny QLED-TV fra Samsung, vil du på denne plassen heller finne kombinasjonene QN, QE eller QA på denne plassen.

Hvis du kjøper en TV i én region og flytter til en annen, kan det by på enkelte vanskeligheter, men så lenge du har en TV som asser til din region, er det utmerket.

Tallet som følger etter kombinasjonen UN/UE eller QN/QE er skjermens størrelse. «55» betyr at skjermen er på 55 tommer. En Samsung UN49MU6500 er en amerikansk 49-tommer, mens en Samsung UN65MU6300FXZA er en amerikansk 65-tommers TV.

Etter «MU» og de to første sifrene følger et nytt bokstavpar. Dette paret indikerer TVens produksjonsår. En M- eller MU- betyr at TVen er fra 2017, noe som også gjelder QLED TVene Q9F, Q8C, Q8F, Q7C og Q7F.

Hvis du ser KS eller KU i navnet, er TVen produsert i 2016. JU og JS angir 2015, HU i 2014, F fra 2013 og så videre.

De fire siste sifrene er serien, I 2017 produserte Samsun TVer i fem hovedserier: 5-Series, 6-Series, 7-Series, 8-Series, 9-Series, i tillegg til QLED-modeller og de mer livsstilsorienterte The Frame og Serif-TVene.

Jo høyere serieummer, desto mer avansert er funksjonaliteten. Det er vanskelig å bryte det ned til hver enkelt serie, ettersom noen større skjermer kan ha et litt annerledes funksjonssett enn de mindre i samme serie. De større kan ha egenskaper som HDR, 4K, kraftigere lysstyrke, bedre bevegelseshåndtering og bedre operasjonssystemer.

Tommelfingerregelen er altså jo større, desto bedre. Og dermed gjerne dyrere.

Til sist, men ikke minst, finner du FXZA, en bokstavkombinasjon som angir region. A står for Amerika, og av en eller annen grunn lagerføring. Sistnevnte kan du ignorere hvis du ikke fører TVene inn i en database.