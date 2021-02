Beste LG-TV: alle de gjeveste modellene i 2021

Hvilken LG-TV er den beste i 2021? Siden LG Electronics hvert år lanserer noen av de beste OLED-TV-ene, og nå også begynner å bevege seg inn i 8K-teknologiens rike, har det aldri vært mer fristende å kjøpe LG – og det er det denne artikkelen handler om.

Hvis du er usikker på hvilke av LGs seneste modeller du skal gå for kan du trøste deg med at du er i ferd med å lese alt du trenger for å fatte en avgjørelse. Vi satte oss ned med de aller beste LG-TV-ene fra fjoråret, og noen av de nye som kommer i 2021, og sammenlignet dem, slik at du kan finne ut av hvilken LG-TV som er aller best for deg.

Det er et par høyprofilerte LG-TV-er som ikke ennå er på denne listen, som eksempelvis den rullbare modellen LG Signature Series R, som har blitt utsatt nærmest i det uendelige (den skulle opprinnelig lanseres i 2019.) LG BX – den billigste OLED-TV-en fra LG – er heller ikke med på listen, men er nå lansert, og vi vurderer fortløpende om den fortjener en plass i denne oversikten.

Hvis du har planer om å kjøpe TV nå med det første gjør du lurt i å lese videre, dette er de beste LG-TV-ene i 2021.

Beste LG-TV, et overblikk:

Beste LG-TV: LG CX (OLED)

Mest for pengene: LG B9 (OLED)

Mest stilige TV: LG GX Gallery Series (OLED)

Beste LCD-TV: LG Nano90

Hvorfor LG?

Dette er et godt spørsmål. Siden det finnes enormt mange gode merker og modeller på markedet, hvorfor skal man velge LG?

Først og fremst er det fordi LG har vært hovedforkjemperen for dagens OLED-TV-er. Selskapet lager panelene som brukes i konkurrenter som Panasonic, Sony og Hisense. Selv om man kanskje liker enkelte elementer i andre OLED-TV-er – Panasonic har for eksempel en mer realistisk fargepalett, Sony har såkalt Acoustic Surface Audio+, en teknologi som gjør at panelet i seg selv lager lyd – så kjøper man i bunn og grunn en skjerm fra LG.

LGs OLED-TV-er har en tendens til å ha litt varmere farger enn konkurrentene, men forskjellen er ikke stor, man ser det nærmest bare om man sammenligner side-om-side. Det som imidlertid utgjør en stor forskjell er at LG tilbyr de billigste OLED-modellene på markedet, som eksempelvis LG B9, og at disse har en jevnt god kvalitet.

Er LG BX en god oppgradering kontra B9? (Image credit: LG)

Samsung lager ikke OLED-TV-er, og foretrekker heller å fortsette med sin QLED-teknologi (quantom dot). Dette er ekstremt lyssterke LCD-paneler (med LED-baklys) som bruker et metallisk filter for å gjøre farger og kontrast bedre, samtidig som lysstyrken er et par knepp bedre enn i OLED-baserte TV-er. OLED, på sin side, klarer å produsere langt dypere sortnivåer og har mer presis kontroll over lyset – hver bidige piksel kontrolleres separat. Begge teknologiene har med andre ord sine fordeler og ulemper. Hvis du ønsker en mer inngående forklaring på forskjellen mellom de to ulike paneltypene kan du ta en titt på vår OLED vs QLED-artikkel.

LGs TV-er har også Smart-TV-plattformen webOS, hvilket er helt fantastisk. Menysystemet er elegant og forseggjort og appstøtten er meget bra. Det samme er stemmekommandoene man kan bruke via Magic Remote, som man får med på kjøpet om man går for en OLED fra LG. Samsungs Tizen-brukergrensesnitt er for øvrig heller ingen sinke, og er fortsatt en av de beste plattformene på markedet.

Det er også verdt å ha i mente at LG ikke støtter HDR10+, selv om modellene generelt har støtte for HDR10, Dolby Vision og HLG-formater.

Toppvalgene

(Image credit: LG)

Beste LG-TV: LG CX (OLED) En milepæl for LG 13 980 kr Les mer hos Komplett Utrolige farger og kontrast Ny størrelse: 48" Tung bass Ingen HDR10+

LG CX (OLED) har kapret førsteplassen på mange av våre topplister, og det av en god grunn. Oppgraderingen av LG C9 fra 2019 tilbyr framifrå bildekvalitet takket være a9 Gen 3-prosessoren og det såkalte Infinite Contrast-OLED-panelet.



Man får også 2.2-høyttalere, noe som sikrer at man kan få god lydkvalitet i tospann med de fargerike bildene – og selv om bassen kanskje er litt mye i enkelte tilfeller fungerer lyden godt nok til at den helhetlige opplevelsen i bruk er meget god.

Den nye modellen kan også være noe billigere enn forgjengeren, takket være en ny 48-tommersmodell, en nyvinning i OLED-segmentet, noe som firer prisen helt ned til 12 990 (per 13/02/2021.) Siden man får et såpass stort spenn størrelser å velge mellom skal det mye til om man ikke får en modell som passer nettopp ditt hjem og ditt budsjett – du får ikke en bedre LG-TV i 2021 (i alle fall ikke før oppfølgeren C1 lanseres.)



Det er likevel gode grunner til å vurdere de andre kandidatene på denne listen, siden de andre modellene tilbyr ulike design, priser og panelteknologier – men bedre enn LG CX er de altså ikke.

Les hele vår test av LG CX (OLED)

(Image credit: LG)

Mest for pengene: LG B9 (OLED) Billig-OLED LGs rimeligste OLED Utrolige farger Noe støy i mørke bilder Litt mindre avansert prosessering

Er sparekontoen litt for slunken til at du kan ta deg råd til en CX? Eller har du lest deg opp på bildeprosessering, og mener at du klarer deg med en litt mindre imponerende bildebrikke for å se film? LG B9 (OLED) kan være apparatet for deg.



B9 kom litt senere enn de 2019-modellene, og dukket ikke opp før sent på året, men den snille prislappen, sammenlignet med de man finner på C-serien eller E-serien, gjør at den må med på enhver liste over de beste TV-ene fra LG.



Selv om Hisense O8B (OLED) slår den på pris er likevel LG B9 den billigste OLED-TV-en det er verdt å kjøpe. Her får man en solid smart-TV-opplevelse via LGs webOS-plattform, og mer enn bra nok prosessering, slikt at OLED-panelet kommer til sin fulle rett.

Lavere pris innebærer selvsagt også noen abere: B9 bruker a7 Gen 2-prosessoren istedenfor den mer avansert a9 Gen 2-brikken, hvilket betyr at du ikke får den beste bildeprosesseringen på markedet. Bortsett fra litt mer støy i mørke områder i bildet og et hakk eller to i bilderaten en gang i blant, er det likevel et svært godt resultat som er fasiten – samtidig som prisen (kontra C-serien) er lav.



Det er også verdt å være på utkikk etter LG BX (OLED), som kom på markedet rundt årsskiftet. Vi testet TV-en i januar, og mente at forskjellen mellom C9 og B9; og CX og BX er sammenlignbar. Man får fortsatt litt dårligere prosessering og litt lavere pris – forskjellen er at fjorårsmodellene gjerne synker stort i pris med en gang inneværende års modell blir lansert.

Les hele vår test av LG B9 OLED

(Image credit: LG)

Mest stilig: LG GX Gallery Series (OLED) A near-flawless OLED TV (that needs professional installation) 24 888 kr Les mer hos CDON Fantastisk oppskalering Funksjonsrik Vanskelig montering Ubalansert lyd

Ute etter noe litt mer stilig? LG GX (OLED), eller Gallery Series, som den også kalles, erstattet den nydelige svevende-glass-modellen E9 fra 2019, og begynner så smått å nærme seg WX (OLED) – men her får man altså alt pakket inn i et stilrent og minimalistisk design med Dolby Atmos-høyttalerne bygget inn i selve TV-en, i motsetning til den separate lydplanken man får med WX.



Og om du synes utsiden ser ut som en sci-fi-drøm, så er ikke innmaten langt unna: Her får man den nye LG a9 Gen 3-prosessoren, hvilket innebærer bedre gjenkjenning av ansikter og en flerleddet støyreduksjon i den allerede utmerkede 4K-oppskaleringsteknologien LG bruker i sine TV-er. Resten av bildeprosesseringen er også merkbart bedre enn i forgjengerne.

Modellen er ikke helt feilfri, siden man fortsatt ikke helt klarer å tukte lysstyrken i enkelte LCD-TV-er med LED-baklys, og balansen i lyden er heller ikke perfekt, men ellers er det en utrolig pen og velytende flatskjerm som passer perfekt for alle som kan avse noen kroner ekstra ved neste TV-kjøp.



Husk på at denne modellen ikke har medfølgende TV-fot – noe som betyr at du antageligvis trenger profesjonell hjelp om du eksempelvis vil montere den på veggen med en løsning som gjemmer kabler og lignende.

Les hele vår test av LG Gallery Series OLED TV review

(Image credit: LG)

Beste LCD-alternativ: LG Nano90 LG tar endelig LCD på alvor med Nano90 16 990 kr Les mer hos Elkjop Bred innsynsvinkel Mye bedre sortnivå enn tidligere Baklyset flimrer Ingen støtte for HDR10+

Det snakkes ikke så mye om LGs LCD-TV-er, gitt at selskapet kontinuerlig argumenterer for at OLED er langt bedre enn den tradisjonsrike LCD-teknologien. Hvis du likevel er på jakt etter en LCD-TV, så er Nano90 et kapabelt 2021-apparat som ikke koster på langt nær like mye som flaggskipet CX (som topper denne listen.) Man kan faktisk skaffe seg en 65-tommers Nano90 for mindre enn det det koster for en 48-tommers CX-modell – så om størrelse er viktig for deg, så skal man ikke avskrive LCD helt ennå.



HDR-teknologiens inntog har vært vanskelig for IPS-paneler (en type LCD), og har gitt IPS' iboende kontrastproblemer enda flere utfordringer. Nano90s nye strømstyringssystem for baklyset gjør dog virkelig underverker for HDR på LGs LCD-TV-er – selv om man kan oppleve litt flimring i baklyset enkelte ganger.

Kontrasten er også langt bedre enn i de foregående LCD-modellene. Svartnivået i Nano90 er ikke på høyde (eller dybde) med den man finner iOLED-TV-ene, men LCD-panelet klarer seg bemerkelsesverdig godt.



Det kan tenkes at om man er ute etter en LCD-TV med LED-baklys i et lignende prissjikt, så kan man bli fristet av QLED-modellene i denne listen over de beste Samsung TV-ene. Er man LG-entusiast, så mener vi at Nano90 er et solid LCD-valg.

Les hele vår test av LG Nano90

Navnestruktur

(Image credit: LG)

Skjønner du ikke bæret av alle tallene og bokstavene som dukker opp når man søker etter LG-TV-er? Det er ikke spesielt rart. Strukturen på de komplette modellnavnene på TV-er kan være forvirrende lesning, men det er ofte en nødvendighet, siden produsentene er nødt til å differensiere mellom gamle og nye modeller og hva slags funksjoner og design de har. Det hjelper heller ikke at det ikke finnes én satt standard som alle TV-produsentene bruker – alle lager gjerne sin egen.



Når det gjelder LGs OLED-TV-er, så er ikke strukturen så vanskelig. En modell som LG C9 står ofte oppført som «LG OLED55C9PLA» – der «LG» (åpenbart) refererer til produsenten, «OLED» til panelteknologien og «55» til størrelsen på apparatet (55 tommer.)

«C» står for «C-serien», midtsjiktsmodellene som blir oppgradert hvert år sammen med den rimeligere «B-serien», den mer stilige «E-serien», den syltynne «W-serien» og den mer avanserte «Z-serien.»



«9» i «LG OLED55C9» refererer til året TV-en ble lansert. I dette tilfellet 2019. Med samme logikk kan man dedusere at LG-TV-ene som kom ut i 2018 het «C8», «E8» og så videre. På slutten av modellnummeret finner man tre bokstaver som sier noe om hvilken region TV-en blir solgt i: I USA står det eksempelvis «PUA», men i Norge står det «PLA.»

LG TV – jukselapp til navnestruktur Her får du en kjapp jukselapp slik at du kan tolke LGs produktnavn: Eksempel: LG 65SM9500PLA 1. 65: Skjermstørrelse (dette er en TV på 65 tommer)

2. SM: Viser til panelteknologien (S for Super-UHD) og året det ble lansert (M for 2019)

3. 9500: Nummeret her modelltype (høyere er generelt bedre men dyrere)

4. PLA: Regionen TV-en selges i (PUA for USA, PLA for Norge, PTA for Australia)

Når det gjelder LCD-TV-ene er systemet litt annerledes. LGs LED-bakbelyste LCD-TV-er heter nå «NanoCell», snarere enn «Super UHD», men det er altså fortsatt snakk om LED-bakbelyste LCD-paneler.



LG NanoCell 9 – igjen refererer «9» til lanseringsåret 2019 – har gjerne det fulle navnet noe sånn som «LG 65SM9500PLA». Denne gangen kommer størrelsen på modellen først (65 tommer), og følges av «S», noe som står for Super UHD / NanoCell TV-er, istedenfor eksempelvis «U», som står for UHD TV-er eller «L», hvilket betyr LED-baserte LCD-TV-er som ikke har støtte før 4K. LG brukte før «E» i navnene til OLED-TV-er og «P» i navnene til plasma-TV-er. Den sistnevnte teknologien er per nå død, og du finner ingen TV-er med disse navnene.

Den andre bokstaven differensierer mellom årene TV-ene ble lansert. 4K LCD (LED)-TV-ene fra 2019 hadde «SM» i navnet, mens TV-ene fra 2018 hadde «SK».



Det er også verdt å merke seg at mange utsalgssteder i Norge opererer med et noe enklere varenavn for 2020-modellene. For eksempel «55NANO906», der «55» som vanlig er størrelse, mens «NANO906» er modelltypen.