Beste TVer til sport i 2021

Hvilke TVer er best egnet for sport? Hvis du liker å se på sport hjemme, er dette et viktig spørsmål. For det er ikke nødvendigvis slik at alle de beste TVene på markedet nødvendigvis er de som egner seg best når du skal se store sportsbegivenheter.

Hvis du kjøper en TV for først og fremst å se på sport, er det enkelte ting du må ta med i vurderingen. For det første er det mange aspekter ved den bildemessige ytelsen å tenke på, som gjengivelse av detaljer, naturtro farger og tydelige avgrensninger av kanter. Dette er ting som kjennetegner en god TV, men en fantastisk TV til sport må by på mer enn det.

TV-overført sport handler i stor grad om bevegelser på skjermen. Det gjelder uansett om du ser fotball, alpint eller MMA. Dette er idretter der det hele tiden er mye bevegelse å fange opp.

Vi venter oss at langsomme panoreringer skal fange opp raske bevegelser, plutselige retningsforandringer, bevegelser i motsatt retning av kameraets og store områder med lik farge ispedd små felter med avvikende farger i konstant bevegelse. Det er altså avgjørende hvordan TVen håndterer bevegelse.

Vil du heller spille selv enn å se på? Sjekk ut de beste gaming TVene på markedet.

Hvor effektivt en TV håndterer bevegelse avhenger av hvor godt den implementerer ulike oppdateringsfrekvenser. Vi skal ikke fordype oss for mye i det tekniske her, men de fleste TV-overføringer bruker 50 Hz, noe som samsvarer med frekvensen i strømnettet.

Det betyr at det overføres 50 bilder i sekundet. Hvor godt en TV håndterer denne overføringshastigheten vil avgjøre hvor jevnt og hvor overbevisende bevegelsene vil ta seg ut på skjermen.

Tenk på at ingen TVer på markedet har en bildefrekvens på under 50 Hz. I teorien skulle altså den ene TVen være like bra som den andre når det gjelder å hente de 50 bildene i sekundet fra kringkasteren og levere dem med en frekvens på 50 i sekundet på skjermen.

Men i praksis er enkelte TVer langt bedre til å håndtere bildefrekvenser enn andre. Her er vår oversikt over TVer som er fantastiske til å gjengi bevegelse, og som alle har super bildekvalitet.

(Image credit: LG)

Enhver sportsidiot vil oppleve LG-modellen OLED55CX som en fantastisk sports-TV – når man først har klart å fordype seg i LGs omfattende oppsett-menyer.

Merkelig nok er det ikke OLED55CXs forhåndsinnstilling for «sport» som bringer frem det beste i sportssendingene. I stedet for å velge denne, burde du fordype deg i menyene og velge «TruMotion» og deretter fikle litt med justeringene for «de-judder» og «de-blur». Det går ganske greit å finne en balanse som gjør LGens bevegelseshåndtering silkemyk og velpolert, samtidig som du får fullt utbytte av det høye detaljnivået og den nydelige fargebalansen denne TVen er god for.

Les vår test av LG CX OLED

(Image credit: Panasonic)

2. Panasonic HX800 LCD TV En glimrende mellomsjiktmodell til sport Spesifikasjoner Skjermformater: 40", 50", 55", 65" Oppløsning: 4K Panel: LED-LCD Smart TV: My Home Screen 5.0 HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision, HDR10+ Grunner til å kjøpe + Universell HDR-støtte + Utmerket pris Grunner til ikke å kjøpe - Kunne vært mer lyssterk - Lite er nytt

Generelt er Panasonic HX800 et fantastisk kjøp. I «bildekvalitet per krone» scorer nok denne TVen høyest på denne listen. Og i tillegg til å være gavmild nok til å by på fullstendig HDR-støtte (noe som dessverre ikke er en selvfølge), er gir den utrolig god gjengivelse av sport.

Denne Panasonic-modellen er en TV som fungerer best til sport i «Sports»-modus. Etter du har valgt dette, krever det bare noen øyeblikks finjustering av innstillingen «Intelligent Frame Creation» for å få et resultat som kombinerer overbevisende bevegelseshåndtering med den gode definisjonen av konturer og gjengivelsen av detaljer som gjør denne Panasonic-modellen så behagelig og oppslukende å se på.

Les vår test av Panasonic HX800 TV (på engelsk)

(Image credit: Philips)

3. Philips OLED 805 Nydelige Ambilight-farger med OLED-skjerm? Javisst! Spesifikasjoner Skjermformater: 55", 65" Oppløsning: 4K Panel: OLED Smart TV: Android TV HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision, HDR10+ DAGENS BESTE TILBUD 24 285 kr Les mer hos ComputerSalg 29 990 kr Les mer hos Elkjøp Grunner til å kjøpe + Nydelig design + Oppslukende Ambilight Grunner til ikke å kjøpe - Ikke Freeview Play - Android TV-problemer

Philips OLED 805 er en vinnerkombinasjon av strålende bildekvalitet, solid prosessorkraft og nydelig konstruksjonskvalitet.

805 er ikke like konkurransedyktig priset som sitt litt enklere søsken OLED 754, men den har de samme egenskapene og enda mer imponerende spesifikasjoner. Her får du alle HDR-standardene, glimrende P5-prsessering av bilder og Philips' særegne Ambilight-oppsett som får et stort bilde til å se enda større ut.

Philips er kanskje den TV-produsenten som har størst tillit til sine kunder. Derfor leveres 65OLED805 med en diger stabel av justeringsmuligheter, slik at innehaveren kan tukle med justeringene i timevis.

Du kan kjøre mikroskopiske justeringer i måten P5 behandler bilder på. Så lenge du har tålmodigheten som skal til, kan 805-modellen gi deg noen av de mest kontrollerte og livaktige sportsbildene du kan oppleve. Bare skru av alle støyreduksjonsmulighetene i «Standard»-modus, og du er langt på vei sikret noen fantastiske sportssendinger.

Hvis du ikke er så glad i å fikle med innstillinger, er kanskje ikke dette en TV for deg.

Les vår test av Philips OLED 805 (på engelsk)

(Image credit: Samsung)

Sasmungs QLED-teknologi har mye bra for seg, og selskapet har implementert teknologien i en overveldende mengde TV-modeller. Og den beste balansen mellom pris og ytelse finner du nok her, med Q60-serien.

Q60R er en suksess over hele fjøla når det gjelder bildegjengivelse. Lyden er ikke på samme nivå, men det tenker vi ikke på nå. Det sportsidioter imidlertid er opptatt av, er at denne Samsung-modellen har et godt grep om bevegelse, til og med i grunninnstillingene. Men bruk likevel noen minutter i innstillingene for «Picture Clarity», så blir bildegjengivelsen enda bedre. Husk å ligge unna støyreduksjon, og juster heller «judder reduction». Da får du svært gode bilder.

Merk deg at det finnes en nyere Q60T-modell nå, med en Q65T-variant med Samsung OneConnect-boksen. Men på grunn av litt omrokeringer av Samsungs TV-modeller, har disse nye versjonene prosessorer med svakere spesifikasjoner enn den eldre Q60R.

Les vår test av Samsung Q60R QLED TV (på engelsk)

5. Sony A8H/A8 OLED Med bred visningsvinkel passer den godt for flere seere Spesifikasjoner Skjermformater: 55", 65" Resolution: 4K Panel: OLED Smart TV: Android TV HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision DAGENS BESTE TILBUD 25 410 kr Les mer hos ComputerSalg Grunner til å kjøpe + God lydkvalitet + Ultrabred visningsvinkel Grunner til ikke å kjøpe - Android TV kan være frustrerende - Potensiell skjermbrenning

Som den dyreste TVen på denne listen, er det naturlig at Sony A8H også er den beste modellen i oversikten. Men det kan diskuteres om den er verdt det store utlegget sammenlignet med for eksempel LG CX OLED. Men bildegjengivelsen er utvilsomt bedre. Sonys bemerkelsesverdige Acoustic Surface Audio-system, der hele skjermen benyttes som høyttaler, er også suverent.

Kvaliteten til Sony A8H er utvilsomt god når det gjelder sportssendinger. De grunnleggende innstillingene er ikke til mye hjelp, men det blir straks bedre når du kommer deg inn i menyene for oppsett og setter deg inn i «Motionflow», og under dette igjen, «Smoothness». Du må også gjøre en justering av «Clearness» til du får det du fortjener: silkemyke bevegelser uten tap av detaljer eller fargemetning.

Les vår test av Sony A8H OLED TV