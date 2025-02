Sonos kan endelig ha løst appens største gjenstående problem

Den irriterende forsinkelsen på volumkontrollen ser ut til å være borte

Et av de mest omtalte problemene siden appoppdateringen

Sonos administrerende direktør trekker seg, selskapet lover kundene å «gjøre det godt igjen»

Året 2024 var et katastrofalt år for Sonos og mange av kundene deres, på grunn av en feil appoppdatering som fjernet viktige funksjoner og introduserte nye problemer. Ved utgangen av 2024 var problemene fortsatt ikke helt løst.

Men nå er det et nytt år og det ser også ut til å være noe av en ny start for selskapet, blant annet fordi deres tidligere administrerende direktør Patrick Spence har sagt opp.

Et av de mest irriterende problemene med Sonos-appen ser ut til å endelig ha blitt fikset. Dette kan høres latterlig ut for folk som ikke bruker Sonos. Men kundene feirer en enorm endring: Volumkontrollen ... fungerer!

Vår forfatter Matt Bolton har testet dette på sitt eget Sonos-system, og han sier det er sant: Helvete har frosset, griser har lært å fly og månen har blitt til ost. Volumkontrollen fungerer – feilfritt!

Dette sier Sonos-brukerne

Nyheten kom på r/sonos subreddit, hvor du finner noen av Sonos' største fans og mest skuffede kunder. «De fikset endelig volumkontrollen», jublet Brian Nicholson.

Problemet med volumkontrollen var tilsynelatende enkelt: det var en betydelig forsinkelse mellom å justere den i appen og faktisk høre volumendringen – hvis den i det hele tatt endret seg. Det er selvsagt en funksjon som brukes veldig ofte, så selv en liten forsinkelse blir fort veldig irriterende, spesielt siden du kanskje vil endre volumet flere ganger i rask rekkefølge for å få det riktig.

Volumspørsmålene har vært blant de mest diskuterte problemene på subredditen i flere måneder nå. Men ikke alle rapporterer at appen deres er fikset; Problemet ser ut til å være løst på iOS, men noen Android-brukere rapporterer fortsatt problemer. Andre brukere sier at de aldri har opplevd noen problemer i det hele tatt.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Forutsatt at problemet faktisk er løst og at dette ikke viser seg å være et falskt håp, er brukernes lettelse forståelig – men det er likevel ganske bemerkelsesverdig at det tok måneder å få Sonos' beste høyttalers volumkontroll til å fungere ordentlig.