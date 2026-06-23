Jeg har testet over 20 lydplanker, men disse fire rimelige modellene er mine favoritter for kinolyd på budsjett – inkludert ultra-billige alt-i-ett-løsninger og imponerende Dolby Atmos-alternativer

Jeg har testet over 20 lydplanker i løpet av mine år som anmelder av teknologi og lydprodukter hos TechRadar. Mange har prestert strålende, mens andre ... vel, det er nok best at vi ikke snakker om dem.

Selv om jeg har testet premium surroundlydalternativer som LG Sound Suite Immersive Suite 7 Pro og JBL Bar 1300MK2, har jeg også testet mange budsjettvennlige og rimelige modeller. I dag tenkte jeg at jeg skulle dele noen av de beste rimelige alternativene jeg har testet, slik at du kan oppgradere fra TV-ens innebygde høyttalere eller gå inn i Dolby Atmos-verdenen uten å måtte tømme sparekontoen din helt.

Jeg har valgt ut alt fra en ultrabillig 2.0-kanals lydplanke til en komplett pakke for flere enheter med Dolby Atmos og Wi-Fi-strømming. Det er definitivt noe for alle her, så la oss komme i gang med mine utvalgte favoritter.

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1. Sony HT-SF150

(Image credit: Future)

Hver gang det kommer et stort salg, pleier jeg å løfte frem Sony HT-SF150. Hvorfor? Fordi Sony har laget den perfekte, rimelige lydoppgraderingen for alle som er lei av middelmådig TV-lyd.

Denne 2.0-kanals lydplanken i ett enkelt chassis leverer god klarhet og bredde, med godt gjengitt dialog og en innebygd bassreflekshøyttaler for bedre bassgjengivelse. Den bruker også Sonys egen S-Force Front Surround-teknologi, som imponerende nok skaper en følelse av tredimensjonal lyd.

Med HDMI, optisk digital inngang, USB og Bluetooth er det mange måter å bruke HT-S100F på, og den er rask og enkel å sette opp.

Du får selvfølgelig ikke den kraftige, kinolignende bassen som større modeller kan tilby, og det er ingen støtte for Dolby Atmos her. Men hvis du vil ha klarere lyd til en veldig lav pris, er Sony HT-SF150 fortsatt et av de beste alternativene på markedet.

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2. Klipsch Flexus Core 100

(Image credit: Future)

Nå går vi videre til en Dolby Atmos-lydplanke i form av Klipsch Flexus Core 100. Denne 2.1-kanalsmodellen yter veldig bra med kraftig bass, klar dialog og imponerende volum.

I likhet med Sony-modellen ovenfor er Flexus Core 100 veldig enkel å sette opp, og den innebygde LED-skjermen gjør det enkelt å bytte mellom forskjellige moduser og innstillinger. Det følger også med en fjernkontroll i esken og en utmerket tilhørende app som er gratis å laste ned og veldig responsiv.

Selv om lydbildet har noen begrensninger når det gjelder høydekanaler, leverer Flexus Core 100 imponerende bredde når du ser på filmer i Dolby Atmos. Da jeg så 4K UHD Blu-ray-versjonen av The Mask, hørtes hovedpersonens tegneserieaktige snurring ut som om den kom fra hjørnene i testrommet vårt.

Et alternativ som Marshall Heston 60 kan tilby skarpere Atmos-effekter og høyere generell lydkvalitet, men Flexus Core 100 selges ofte til en betydelig lavere pris og er et veldig kompetent alternativ. Bare evnen til å levere kraftig bass gjør den vel verdt å vurdere – spesielt hvis du bare vil ha en klar forsterkning sammenlignet med spinkel TV-lyd.