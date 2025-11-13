3 billige, høyt rangerte lydplanker å se etter under Black Friday

Sonos Ray er en rimelig lydplanke som kan dukke opp med fine rabatter under Black Friday.

Etter å ha fulgt med på Black Friday-salget i årevis, har vi lært at den beste måten å finne et skikkelig kupp på noe som en av de beste lydplankemodellene er å planlegge fremover. Det er delvis fordi et «kupp» på noe du egentlig ikke ønsket deg, ikke er et skikkelig kupp. Men hovedsakelig fordi hvis du bestemmer deg for hva du vil ha på forhånd og aktivt leter etter det, er det stor sjanse for at du får akkurat det du vil ha, til den prisen du vil betale.

Så hvordan gjør du det? Det første trinnet er å hoppe over de aller nyeste utgivelsene: en lydplanke som ble utgitt for bare en måned siden får sjelden stor rabatt (selv om det finnes sporadiske unntak). Produkter som har eksistert en stund, derimot, er perfekte for rabattkampanjer – og hvis de er fra et stort merke med en bred følgerskare, øker sjansene for å finne et skikkelig godt tilbud. Mange forhandlere lokker deg inn på Black Friday-arrangementene sine med tilbud på ettertraktede merker i håp om at du kjøper flere ting på én gang.

Men ikke glem de mindre kjente merkene: noen av våre favorittbudsjettmodeller yter allerede godt over prislappene sine og kan bli enda rimeligere i løpet av årets største shoppinghelg. Her er tre lydplanker vi anbefaler å legge til på listen din.

Sony HT-2000: Sonos-alternativ med overraskende stor lyd

Sony HT-S2000 er en testvinnende budsjettlydplanke. (Image credit: Sony)

Sony HT-S2000 Testvinneren i vår toppliste over de beste billige lydplankene akkurat nå. Our expert review: Spesifikasjoner Mål: 800 X 64 X 124 mm Høyttalerkonfigurasjon: 3.1 Effekt: 250 W Tilkoblinger: HDMI eARC x 1, optisk digital x 1, USB x1, Bluetooth Dagens beste tilbud 3 797 NOK hos ComputerSalg Grunner til å kjøpe + Ekstremt effektiv dialogklarhet + Støtte for romlige lydkodeker + Prisreduksjoner gir mer for pengene Grunner til ikke å kjøpe - Ingen Wi-Fi- eller AirPlay-støtte - Mangler stemmeassistent

I vår anmeldelse av Sony HT-S2000 ga vi den fire og en halv stjerne av fem – den er rimelig og leverer en lyd som føles mye større enn det kompakte kabinettet antyder. Den håndterer dialog i filmer spesielt bra, og bassen er imponerende for prisklassen.

De viktigste funksjonene er støtte for Dolby Atmos og DTS:X takket være Sonys avanserte lydprosessering. Det er noen begrensninger – for eksempel strømmer den bare via Bluetooth og mangler støtte for stemmeassistenter – men for oss er ikke det et problem: vi ønsker en lydplanke som høres bra ut uten å tømme bankkontoen, og det gjør denne.

For tiden koster lydplanken rundt 4000 kroner, og vi har allerede sett noen priskutt hos forhandlere som Amazon, som har senket prisen til 3490 kroner på lydplanken i skrivende stund. Enda bedre priser kan dukke opp senere i november hvis vi er heldige!

Sonos Ray: En liten lydplanke med mye kraft

Sonos Ray er perfekt for de som ønsker noe lite og billig. (Image credit: Future)

Sonos Ray er den perfekte og rimelige lydplanken for eldre eller mindre TV-er – den passer utmerket til TV-er mellom 24 og 50 tommer. Det er en flott oppgradering for lydsystemene til disse TV-ene, og den er spesielt god for filmdialog. Med fire drivere pluss bassporter gir den både den lave bassen og den generelle klarheten som mange mindre TV-er mangler.

I vår anmeldelse av Sonos Ray sa vi at det var en «enorm oppgradering i forhold til TV-høyttalere» med god bass og veldig klar tale. Den er også veldig god for musikk – vi syntes den var best i klassen i sin priskategori – og den tilbyr førsteklasses trådløs strømming over Wi-Fi.

Til full pris syntes vi den er et veldig solid kjøp, men ikke et kupp. Prisen har imidlertid falt betydelig siden lanseringen, og vi venter at den vil falle enda mer denne måneden.

Ultimea Poseidon D50: Surroundlyd til en ekstremt lav pris

Ultimea Poseidon D50 gir deg surroundlyd til en overkommelig pris. (Image credit: Future)

Ultimea Poseidon D50 Den beste billige lydplanken for surroundlyd akkurat nå. Our expert review: Spesifikasjoner Mål: 400 x 90 x 70 mm (lydplanken); 155 x 244 x 215 mm (sub); 135 x 70 x 90 mm (bakre høyttaler) Kanalkonfigurasjon: 5.1 Effekt: 400 W Tilkoblinger: HDMI ARC, digital optisk, AUX, USB, Bluetooth 5.3 Grunner til å kjøpe + Ekte bakhøyttalere og subwoofer + Anstendig lydkvalitet + Enkel installasjon Grunner til ikke å kjøpe - Lyden kan føles litt flat - Mangler Dolby Atmos og DTS:X - Ser litt billig ut

Selv til den opprinnelige prisen var dette lydsystemet ekstremt billig – og billig betyr ikke dårlig i dette tilfellet. I vår anmeldelse av Ultimea Poseidon D50 ga vi den fire stjerner og kalte den et forfriskende produkt: den prøver ikke å være den peneste eller imponere med en lang liste med funksjoner du aldri vil bruke; den tilbyr rett og slett en solid totalpakke bestående av en hovedlydplanke, en subwoofer og to surroundhøyttalere.

D50 har ikke Dolby Atmos eller DTS:X, men den er betydelig kraftigere og har mye mer bass enn høyttalerne i de fleste TV-er, noe som gjør både filmer og spill betydelig morsommere. Vi likte spesielt godt hvordan den håndterte live sport og de sutrende jagerflylydene i Top Gun: Maverick, og den gjør en god jobb med musikk også. Hvis du ønsker å oppgradere TV-lyden uten å tømme bankkontoen, er dette en av de rimeligste måtene å gjøre det på.

