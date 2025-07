Vi testet to mellomklasse-lydplanker med Dolby Atmos side om side – og kampen om pengene har aldri vært hardere.

Lydplanker er en effektiv måte å forbedre lyden på TV-en din på, ettersom innebygde høyttalere – selv i de beste TV-ene – ikke kan matche bildekvaliteten.

Sonos Beam (Gen 2) er en av de beste lydplankene på markedet, og leverer kraftig og altoppslukende lyd for både filmer og musikk til en rimelig pris. Konkurransen i mellomklassen er imidlertid hard, og mange merker tilbyr alternativer til Sonos Beam – et av dem er Sony.

Vi fikk nylig muligheten til å teste Sony Bravia Theater Bar 6, en 3.1.2-kanals lydplanke, side om side med Sonos Beam. Theater 6 leveres med en subwoofer i pakken – noe Sonos Beam ikke har (selv om den har imponerende bass til å være en alt-i-ett-lydplanke).

Så hvordan kan to lydplanker i omtrent samme prisklasse måle seg med hverandre? Vi koblet dem til en Panasonic MZ1500 – en fantastisk OLED-TV – og brukte 4K Blu-ray-referansemateriale for å teste dem.

Sonos-opplevelsen

Beam leverer imponerende lyd for størrelsen.

Det kan virke som om Beam har en åpenbar ulempe rett ut av esken: ingen inkludert subwoofer. Derfor skulle man kanskje tro at den har betydelig svakere bass enn Bravia Theater 6, men det var ikke tilfelle.

I en scene fra The Batman leverte Beam en kraftig og tung basslyd for en så kompakt størrelse, og fanget den rumlende lyden fra Batmobilens motor perfekt. Det samme gjaldt i Top Gun: Maverick, hvor tenningen av Darkstar-jetflyet i Mach 10-scenen føltes veldig kraftig.

Talen var også klar og tydelig til tross for Beams lille størrelse. I musikalscener fra A Complete Unknown (Bob Dylan-filmen med Timothée Chalamet) ble vokalen gjengitt med presisjon uten å miste andre lyder. I Wicked ble Elphabas kraftige stemme i «Defying Gravity» fremført nøyaktig og troverdig. Vi foretrakk faktisk Beam fremfor Bar 6 når det gjaldt de musikalske numrene i A Complete Unknown.

Beam klarte også å koble lyden til det som ble vist på skjermen – for eksempel var de skrikende dekkene og bilene i The Batman og jetflyene i Top Gun: Maverick plassert pent og presist.

Sony-opplevelsen

Bravia Theater Bar 6 leverer imponerende bass- og diskanteffekter og har et bredt lydbilde.

Den eksterne subwooferen til Sony Bravia Theater Bar 6 gir den en klar fordel sammenlignet med Sonos Beam. Selv om Beam er imponerende for sin størrelse, kan den ikke matche Bar 6 når det gjelder bass.

Sonys massive subwoofer betyr at Bar 6s bass fyller rommet og har riktig tyngde. I den samme Batman-scenen rumlet Batmobilen med mer kraft og følelser enn Beam kunne oppnå – vi måtte til og med senke bassnivået litt. Samtidig var bassen kontrollert og nyansert. Med tanke på rå kraft, er Bar 6 den klare vinneren.

Takket være to høydekanaler i selve lydplanken er Bar 6 bedre til å levere høydelyder enn Beam. Regnet i The Batman hørtes tydeligere, selv under biljakten med sitt kraftige lydspor og eksplosjoner. I Mach 10-scenen i Top Gun: Maverick, der jetflyet flyr over Admiral Cain, reproduserte Bar 6 flyets bevegelse gjennom lydbildet mer nøyaktig enn Beam.

Bar 6 er også betydelig bredere enn Beam (950 mm sammenlignet med Beams 651 mm), noe som gir den et bredere lydfelt. Under «Defying Gravity»-scenen i Wicked føltes vindene og lydretningen mer omsluttende på Bar 6 mens Elphaba fløy av gårde på kosteskaftet sitt – selv om Beam også gjorde en god jobb. Da Sound Field-modusen ble aktivert på Bar 6, ble lyden enda mer oppslukende.

I musikkscenene fra A Complete Unknown leverte Bar 6 en fyldigere og mer åpen lyd enn Beam. Da Dylan og Joan Baez spilte på Newport Folk Festival, hørtes publikums applaus tydeligere ut på Bar 6, og stemmene og gitarene hadde en mer ekspansiv og innbydende lyd.

Beam vs Bar 6: Vurdering

Hvilken lydplanke som er best, avhenger til syvende og sist av din personlige smak.

Både Beam og Bar 6 er utmerkede eksempler på hvor effektivt mellomklasse-lydplanker kan forbedre TV-lyden, og begge har sine unike styrker. Beam utmerker seg med musikkrelatert innhold og imponerer med lydfelt og bass tatt i betraktning størrelsen.

Med den inkluderte subwooferen har Bar 6 imidlertid kraftigere bass, et bredere lydfelt takket være den større størrelsen, og oppoverrettede høyttalere som gir mer presise høydeeffekter enn Beam.

Hvilken lydplanke som til syvende og sist er best for deg, avhenger av omstendighetene dine. Hvis du har et mindre rom, vil Beam være tilstrekkelig. Men hvis du har et mellomstort rom og ønsker kraftigere og mer romslig lyd, er Bar 6 det bedre valget. Prisforskjellen på rundt 1 000 kroner må også tas i betraktning, men igjen, hvilken som passer best for deg avhenger av dine behov og budsjett.

Hvis du har budsjettet til det, anbefaler vi Bar 6 fremfor Beam, men sistnevnte er fortsatt et lysende eksempel på hva en alt-i-ett-lydplanke kan oppnå. Til syvende og sist har du to flotte lydplanker å velge mellom.