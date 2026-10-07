Som TechRadars TV-tester er dette mine tre favoritter blant TV-ene jeg har testet i år – modeller fra LG, Sony og Samsung

Med inntoget av RGB-TV-er og den stadig mer lyssterke OLED-verdenen har 2026 vært et interessant år for TV-er. Som TechRadars TV-anmelder har jeg så langt i år testet noen virkelig fremragende modeller.

Jeg har derfor valgt ut tre av mine favoritt-TV-er fra årets tester – deriblant gode allroundere, førsteklasses OLED-modeller og til og med en ny RGB-modell.

Mine favoritt-TV-er så langt i 2026

LG C6

LG C6 er den beste TV-en jeg har testet så langt i 2026. Selv om den kanskje ikke ligger helt i toppsjiktet når det gjelder funksjoner eller bildekvalitet, finnes det ingen annen TV som gir mer verdi for pengene.

Bildekvaliteten på C6 er fremragende; den leverer klare farger som fungerte fantastisk til animasjonsfilmer som Elemental, samt en sterk og rik kontrast som var perfekt for The Batman under testingen. Den imponerende håndteringen av bevegelser gjør C6 ideell for sport, de skarpe detaljene er fantastiske for film, TV og spill, og takket være en merkbar økning i lysstyrke sammenlignet med forgjengeren, har bildet mer slagkraft.

Da jeg testet C6 side om side med forgjengeren, LG C5, ble det tydelig at C6 representerte en klar oppgradering. Høyere lysstyrke, raskere prosessor og et mer nøyaktig og engasjerende bilde – alt til samme lanseringspris.

Den er en kraftpakke for gaming med et bredt spekter av funksjoner, og den har til og med god innebygd lyd, noe som gjør at den fremstår som en komplett pakke. Og det beste av alt? Den gir allerede mye for pengene, men er ofte på tilbud.

Les hele vår anmeldelse av LG C6

LG 65" C6 4k OLED TV (2026) LG C6 er en fremragende allrounder som leverer fantastisk bildekvalitet og ytelse for film, TV, sport og gaming. Den er en betydelig oppgradering fra forgjengeren LG C5, men har likevel samme lanseringspris.

Sony Bravia 7 II

RGB-mini-LED (kjent under flere andre navn, avhengig av merke) har vært den store TV-nyheten i 2026, og mine erfaringer med teknologien har vært... litt blandede.

Én TV som imidlertid imponerte meg, var Sony Bravia 7 II. Dette er den rimeligere modellen i Sonys utvalg av RGB-TV-er – plassert under flaggskipet Sony Bravia 9 II – men Bravia 7 II leverer varene på viktige områder.

Til tross for at det er en TV med bakbelysning, leverer Bravia 7 II et svartnivå som kan måle seg med enkelte OLED-skjermer. Kontrasten er kraftig og lysstyrken solid, men én ting skiller seg virkelig ut: fargene. Fargeintensiteten i Bravia 7 II er slående; dette kom tydelig frem i testingen min med «Luma»-figurene fra The Super Mario Galaxy Movie. Fargespekteret i kroppene deres nærmest eksploderte på skjermen og demonstrerte Bravia 7 IIs fantastiske fargegjengivelse.

Ellers byr Bravia 7 II på spillfunksjoner merket «Perfect for PlayStation 5», samt støtte for 4K ved 120 Hz, VRR og ALLM. Den målte også en «input lag»-tid på 10,4 ms, noe som er bedre enn de fleste Sony-TV-ene jeg har testet de siste årene.

Bravia 7 II er kostbar til å være en RGB-TV i mellomklassen, men den imponerer med ytelsen sin. Hvis du har mulighet til å strekke budsjettet litt, er dette virkelig en flott TV.

Les hele vår anmeldelse av Sony Bravia 7 II

Sony Bravia 7 II 65" 4K True RGB TV (2026) Sonys RGB-TV i mellomklassen leverer samlet sett svært gode resultater, med fargerik bildekvalitet, utmerket kontroll over baklyset, solide spillfunksjoner og god ytelse, samt god innebygd lyd.

Samsung S95H/S99H

Samsung S95H (kjent som Samsung S99H i Storbritannia) er Samsungs flaggskipmodell innen OLED for 2026, og en av årets beste OLED-TV-er. En viktig detalj: Det finnes en modell som heter Samsung S95H i Storbritannia, men denne er annerledes enn S95H-modellen i USA (eller S99H i Storbritannia). Den britiske S95H-modellen har lavere lysstyrke, ingen ramme rundt skjermen og Wi-Fi 5, i motsetning til den andre modellens Wi-Fi 6.

S95H/S99H leverer en virkelig fantastisk bildekvalitet. Når man ser filmer som Speed ​​Racer, viser S99H frem livlige og intense farger som får filmens fargesprakende visuelle uttrykk til virkelig å skille seg ut. Viktigst av alt er fargegjengivelsen nøyaktig, noe som kommer tydeligst frem i hudtoner. Den byr også på kraftig kontrast, noe som fungerer utmerket til filmer som The Batman og Alien: Romulus. Gjengivelsen av svartnivået er også forbedret, uten at det har gått ut over TV-ens antirefleksbelegg.

Når det gjelder funksjoner, er S95H/S99H svært godt utstyrt, spesielt for gaming. Den har fire HDMI 2.1-porter, støtte for 4K ved 165 Hz, full VRR, HDR10+ for spill og ALLM, samt en praktisk spillhub. En forsinkelse (input lag) på 9,5 ms sørger dessuten for en jevn og responsiv spillopplevelse.

Så er det den omdiskuterte rammen. TV-en har en sølvfarget ramme som ser grei ut når man ser den rett forfra, men som nok vil skape delte meninger blant enkelte kjøpere. Likevel trekker ikke rammen nevneverdig ned helhetsinntrykket av den fremragende ytelsen til S95H/S99H.

S95H/S99H er en OLED-flaggskipmodell, og prisen gjenspeiler dette. Når det er sagt, har den allerede fått gode rabatter, bare få måneder etter lansering.

Les hele vår anmeldelse av Samsung S95H

Samsung S95H 65" 4K OLED TV (2026) Samsung S95H er merkets flaggskipmodell innen OLED for 2026, og i likhet med forgjengerne er det en fantastisk TV som fortjener fem stjerner. En effektiv antirefleks-skjerm, fremragende bildekvalitet og gaming-ytelse i toppklasse gjør dette til en TV i elitesjiktet, selv om den nye rammen kan være et omdiskutert element.

Følg TechRadar på Google News og legg oss til som en foretrukket kilde for å få våre ekspertnyheter, tester og analyser direkte i feeden din.