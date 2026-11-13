Roborock tjuvstarter Black Friday med rabatter på opptil 53 % – spar så mye som 8 500 kroner på populære robotstøvsugere

Som vanlig starter Black Friday-salget tidlig i november, og Roborock er blant aktørene som tilbyr tidlige rabatter på flere av sine populære støvsugere. Du kan allerede spare tusenvis av kroner på alt fra avanserte robotstøvsugere til allsidige skaftstøvsugere.

Blant tilbudene finner vi flaggskipmodellen Roborock Saros 20 Sonic – som nå er satt ned med hele 53 prosent – ​​samt den mer budsjettvennlige Qrevo 798, som for tiden er priset 42 prosent lavere. Den fleksible våt- og tørrstøvsugeren F25 ACE Combo har også fått et betydelig priskutt på 41 prosent.

Disse rabattene har allerede dukket opp hos forhandlere som Power, Komplett, NetOnNet og Elkjøp, så du trenger ikke å vente helt til selve Black Friday for å gjøre et kupp. Nedenfor har vi samlet de beste tilbudene fra Roborocks tidlige Black Friday-salg.

Roborocks tidlige Black Friday-tilbud

53% rabatt Spar 8 503,50 NOK Roborock Saros 20 Sonic: var 15 993,50 NOK nu 7 490 NOK hos Komplett NO Roborocks prisbelønte flaggskipmodell, Saros 20 Sonic, har fått et betydelig priskutt i forkant av Black Friday. For 7 490 kroner får du en kraftig robotstøvsuger med en sugeeffekt på hele 36 000 Pa, et avansert moppesystem som når helt ut til kantene, og teknologi som gjør at den kan forsere doble dørterskler på opptil 8,8 cm. Dette gjør den til et svært attraktivt valg for alle som ønsker å automatisere rengjøringen i hjemmet. Rabatten – på hele 53 prosent – ​​er allerede tilgjengelig hos forhandlere som Power, Komplett, NetOnNet og Elkjøp.

42% rabatt Spar 2 500 NOK Roborock Qrevo 798: var 5 990 NOK nu 3 490 NOK hos Komplett NO Er du på utkikk etter en rimelig robotstøvsuger som både støvsuger og vasker gulv? Roborock Qrevo 798 er allerede satt ned med 42 prosent i forkant av Black Friday, og koster nå bare 3 490 SEK hos forhandlere som Power. Den har en sugeeffekt på 10 000 Pa, to roterende mopper som løftes automatisk når den kjører over tepper, samt børster utformet for å hindre at hår setter seg fast. I tillegg tar den selvrensende ladestasjonen seg av mye av vedlikeholdet, noe som betyr at den kan støvsuge i opptil sju uker før du må tømme støvbeholderen.

41% rabatt Spar 3 500 NOK Roborock F25 ACE Combo: var 8 490 NOK nu 4 990 NOK hos Komplett NO Roborock F25 ACE Combo er et allsidig valg for deg som ønsker å rengjøre mer enn bare gulvene. Denne fleksible 5-i-1-støvsugeren kombinerer våt- og tørrrengjøring med funksjoner for oppgaver som rengjøring av møbler, tepper og bilseter. Den kan til og med brukes til å fjerne støvmidd. I forkant av Black Friday er prisen satt ned med 41 prosent – ​​fra 8 490 kroner til 4 990 kroner – noe som gjør den til et attraktivt kjøp for alle som er på utkikk etter flere rengjøringsfunksjoner i én og samme maskin.