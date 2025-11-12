iRobot er i vanskeligheter, og jeg håper vi ikke mister Roomba

Vi har litt historie, iRobot og jeg, eller i det minste Roomba, den første kommersielt levedyktige robotstøvsugeren i forbrukerklassen, og jeg. Så da jeg leste nyheten om at iRobot var i så store økonomiske vanskeligheter at de kanskje må legge ned driften, skyllet en bølge av tristhet over meg.

Kanskje denne følelsen ble forsterket fordi nyheten kom mens jeg var i ferd med å fullføre Joseph L. Jones' nye bok Dancing with Roomba. Jones, en av iRobots tidligste ansatte og en av de opprinnelige ingeniørene bak Roomba (en MIT-forsker, robotstøvsugeren var i utgangspunktet Jones' og en kollegas idé).

Boken forteller om en tiår lang søken etter å bygge en gulvrengjøringsrobot, en prosess som var spekket med feiltrinn. Antallet selskaper som faktisk avduket robotstøvsugere bare for å mislykkes i å levere en eneste enhet til forbrukerne er oppsiktsvekkende. Det er delvis denne innsatsen som gjør iRobots prestasjon i 2002 så imponerende.

Vi starter med begynnelsen

For 23 år siden jobbet jeg i PC Magazine da jeg begynte å snakke med tre forskere ved MITs Media Lab: Rodney Brooks, Helen Greiner og Colin Angle. Selv om jeg ikke husker detaljene, tror jeg det var min langvarige fascinasjon for roboter som ledet meg til dem og deres fortsatt unge selskap, iRobot. Brooks var spesielt et geni som fant ut at en atferdsbasert tilnærming til robotprogrammering kunne føre til langsiktig suksess. Teamet bygde iRobot (selv om det den gang het IS Robotics), og Jones ble snart med.

Da jeg møtte dem, hadde iRobot allerede én spektakulær fiasko under beltet: My Real Baby (laget i samarbeid med Hasbro). Den var dyr ($98) og kanskje litt for rar, kanskje forbrukernes første møte med dette litt skremmende konseptet.

iRobot snudde seg raskt mot maksimal innsats på robotstøvsugerprosjektet, som deretter skulle oppta de neste to årene av dets tidlige levetid. Selskapets andre virksomhet, hvor Greiner fokuserte mye av tiden sin, var på militærroboter som Packbot, som kunne kastes over vegger, gjennom vinduer og inn i tunneler for å gjøre krevende og skitne jobber som ellers ville skade bløtvev hos mennesker.

Jones' bok er full av små detaljer om utviklingen av robotstøvsugere. Da jeg leste den, følte jeg ofte at jeg satt i et verksted for ingeniører, designere og utviklingsarbeidere, mens Jones og kollegene hans utarbeidet noen virkelig vanskelige, men for den gjennomsnittlige analoge støvsugeren prosaiske problemer.

Jeg var fascinert av å lære, for eksempel, at Roomba i store deler av utviklingen ikke engang hadde en støvsuger; den var en intelligent gulvfeier. iRobot-sjef Colin Angle insisterte på at det skulle legges til en lavgradig støvsuger, og at det ville være det første som skulle slås på når man slo på Roomba.

Det fungerte, og vi hadde råd til det

Da jeg så den første Roombaen sent i 2002, var den ferdig utviklet; en omtrent 7,5 cm høy skive med en markant grå støtfanger og en merkelig måte å rengjøre et helt gulv eller teppe på. Jones forteller utførlig om hvordan teamet utarbeidet rengjøringsprosessen og utfordringene en robot som bare vet jobben sin (rengjøring), men ikke hvor den befinner seg, står overfor. Sensorteknologien var i sin spede begynnelse da Roomba startet. Nå finnes det kameraer og sensorer som kan kartlegge ikke bare et rom, men et helt hus.

Jeg husker at jeg filmet et lokalt TV-innslag med en Roomba som kjørte støyende på bordet bak meg. Det faktum at den aldri falt utfor kanten var en annen prestasjon som Jones skrev at den ikke bare krevde hjul som, avhengig av høyde, kunne oppdage når de ikke lenger berørte bakken, men også ekstra backup-sensorer for å lese spenningsendringer. Med andre ord, den første generasjonens lille robot var til og med bygget med redundans.

Og nevnte jeg at den bare kostet 199 dollar? Jones skriver om all innsatsen iRobot la ned i å holde antallet komponenter og motorer lavt for å håndtere kostnadene. Det var noe robotstøvsugerkonkurrenten Electrolux, som slo Roomba på markedet med Trilobite, tydeligvis ikke vurderte da de priset forbrukerstøvsugeren til svimlende 1500 dollar.

Roomba var ikke bare interessant og ny; den var effektiv. Jeg husker at jeg ble forundret da den feide opp Cheerios på kontorgulvet mitt, og at jeg ble enda mer sjokkert da jeg først tok ut den lille støvbeholderen og fant den fullpakket med rusk.

iRobot solgte titalls millioner Roomba-er, og mange kostet til slutt godt over 500 dollar. Men selskapet skapte også utallige konkurrenter og imitatorer, hvorav noen ble kjøpt av iRobot, som Evolution Robotics (som utviklet et flott lokaliseringssystem).

Noen selskaper solgte billigere roboter som så ut til å gjøre det samme som Roomba, og til slutt ble innovatøren rett og slett en del av robotstøvsugerpakken.

De senere årene har selskapet slitt med å konkurrere og skille seg ut. Da vi ble blendet på CES 2025 av en robotstøvsuger med en uttrekkbar arm for å plukke opp og flytte hindringer, var iRobot ingen steder å se. I stedet er det nå robotstøvsugerinnovatøren Roborock som tar de store automatiseringsløftene innen rengjøring.

Kanskje iRobots siste sjanse til å vende tilbake til sin tidligere prakt var et potensielt oppkjøp av Amazon, men det ble droppet for et par år siden. Snart var administrerende direktør Colin Angle borte.

Klarer ikke å rydde opp i rotet

Nå meldte selskapet i en fersk rapport fra det amerikanske finanstilsynet (SEC) der de forklarte risikoen ved å ikke få forlenget gjeldsutsettelse: «Hvis denne forlengelsen ikke forlenges ved utgangen av den gjeldende perioden, vil vi være i mislighold. Vår økonomiske situasjon fortsetter å forverres, og vi kan være ute av stand til å sikre den ekstra finansieringen som trengs for å fortsette driften.»

Jeg vet ikke hva som vil skje med iRobot, men jeg synes det er verdt å vurdere at den potensielle konkursen representerer mer enn bare enda et oppblåst teknologiselskap som går konkurs.

Vår omfavnelse av automatisert rengjøring, fra robotstøvsugere og mopper, til potensielle menneskelignende hjemmeroboter, skyldes i stor grad innsatsen og risikoen til en liten gruppe forskere, teknologer og ingeniører. Folk som Joseph L. Jones, som begynte å drømme om robotstøvsuger flere år før den første forbrukeren forestilte seg en pizzaformet robot som gjorde drittjobben for dem. Det krevde, som Jones bemerker i boken sin, de riktige prinsippene, menneskene, flaks og, for en stund, mangel på konkurranse.

Roomba ble en del av kulturen vår (her er den parodiert på SNL) og er fortsatt en del av livene til millioner av forbrukere, men det er ikke den robotstøvsugermonolitten den en gang var. Virksomheten delte seg i en mengde valg og priser, og konkurransen tok den igjen og overgikk den til slutt.

Så hev et glass for iRobot og din Roomba. Dens lyseste dager kan være bak den, men i det minste etterlot den et rent spor i sin vei.

