Test av robotstøvsugeren Xiaomi X20+ (2026)

Robotstøvsugeren Xiaomi X20+ retter seg mot håndfrisegmentet med fokus på automatisering snarere enn rå intelligens, og kombinerer kraftig sugekraft, roterende moppeputer og en alt-i-ett-basestasjon designet for å redusere daglig vedlikehold. I et marked dominert av Roborock og iRobot, tar den sikte på å tilby lignende automatisering til en mer tilgjengelig pris.

I denne anmeldelsen testet vi X20+ under faktiske hjemmeforhold for å evaluere rengjøringsytelse, navigasjonsnøyaktighet, automatiseringsfunksjoner og langsiktig brukervennlighet, med fokus på hvordan den yter utenfor spesifikasjonsark og markedsføringspåstander.

