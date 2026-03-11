«Halvparten så stor, dobbelt så rent» – Roomba Mini er kraftig tross størrelsen

Roomba Mini er lansert i flere markeder

Det er iRobots «minste Roomba-robot noensinne»

Roomba Mini leveres i fire farger

Da vi snakket med iRobots administrerende direktør, Gary Cohen, i fjor – kort tid etter at selskapet hans ble kjøpt opp av kontraktørselskapet Picea – lovet han oss mindre robotstøvsugere for mindre rom som leiligheter. Og nå leverer iRobot på dette løftet i Storbritannia og Europa.

De lanserte nettopp Roomba Mini, som de sier er den «minste Roomba-roboten noensinne». Ifølge iRobot er den perfekt for rengjøring av mindre hjem med trange rom, og kan skryte av «halvparten så stor, dobbelt så rent» som Roomba 105.

Den fikk sin debuterer 10. mars for £379 i Storbritannia i iRobots offisielle butikk. Det er foreløpig ingen nyheter om en lansering i Norge.

Liten betyr ikke mindre kapabel, ifølge iRobot. Denne robotstøvsugeren leveres med «full styrke»-støvsuging, moppefunksjoner og en automatisk tømmingsdokkingstasjon – ved hjelp av iRobots AllergenLock-teknologi kan de automatisk tømmingsposene lagre opptil tre måneders smuss og holde allergener fanget inni.

Det er mange grunner til å like Roomba-støvsugere – de er smarte, evnerike og gir en solid rengjøring – men de er kanskje litt store for mindre leiligheter. De kan slite med trange kroker, og hvis man glemmer å rengjøre gulvene helt, er det mulig at man ved et uhell blokkerer støvsugeren fra et rom med et bordben eller en pute som har havnet på ville veier. Roomba Mini kan dermed være akkurat det man trenger til hjemmet.

Vi liker også det morsommere fargeutvalget, nok en førstegangsopplevelse for iRobots Roomba. Det finnes klassiske svarte og hvite alternativer, samt mint og rosa, som begge er livlige, men ikke overbærende – bare merk at den svarte modellen ble raskt utsolgt i Japan da den ble lansert der forrige måned.

Roomba-eiere har forståelig nok vært bekymret for selskapet etter de siste økonomiske problemene, men denne lanseringen antyder at de fortsatt er like forpliktet til maskinvaren sin som alltid, og at merket fortsatt er ivrig etter å fortsette å innovere i markedet for gulvrens.

Vil de klare å gjenerobre plassen sin øverst på robotrengjøringsstigen i vårt utvalg av de beste robotstøvsugerne? Det gjenstår å se, men denne lille, men tilsynelatende mektige nye roboten gir meg håp.

