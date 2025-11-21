Derfor skal du ikke kjøpe en Roomba under Black Friday-salget

Black Friday nærmer seg raskt, og hvis du ønsker å benytte deg av salget for å få en robotstøvsuger til en bedre pris, er et merke som kanskje er på radaren din Roomba. Det var den første virkelig kommersielt levedyktige robotstøvsugeren og har vært på TechRadars rangering av beste robotstøvsugere i årevis. (Inntil nylig, i hvert fall – mer om det om et øyeblikk.)

Det du kanskje ikke er klar over, er at Roombas eiere iRobot er i dype økonomiske problemer – i så stor grad at det i økende grad ser ut som Roomba kan være på vei konkurs. Hvis selskapet ikke kan sikre nødfinansiering eller finne en kjøper, kan det gå konkurs i løpet av uker. Burde du kjøpe en Roomba på Black Friday? Vi ville sannsynligvis ikke anbefale det.

iRobots nyeste Roomba-maskiner har ikke levd opp til ytelsen vi forventer. (Image credit: Future)

Selv om iRobot ikke er helt ute ennå, ser det absolutt ut som om den er på vei bort. Hvis du kjøper en iRobot nå, tar du en risiko for support og mulige reparasjoner i fremtiden hvis noe går galt og du trenger kundeservice eller til og med en erstatningsenhet.

Men utover det ville vi sannsynligvis ikke anbefale dagens Roomba-modeller i det hele tatt. iRobots robotstøvsugere pleide å være markedsledende, men de senere årene har merket slitt med å holde tritt med konkurrentene.

I mars 2025 renset og erstattet selskapet hele sin eksisterende produktlinje, og selv om den så lovende ut på papiret, har reaksjonene vært mildt sagt blandede. Anmelderen vår kalte iRobot Roomba 205 DustCompactor en «knusende skuffelse» på grunn av upålitelig navigasjon og kartlegging, samt et høyt støynivå.

Selv om vi mistenker at det vil være mange iRobot Roomba-tilbud under årets Black Friday-salg, må vi dessverre si at vi ikke ville kjøpt en selv – uansett hvor god prisen ser ut.

Hvilke merker av robotstøvsugere burde du heller se på?

Våre favorittmerker for øyeblikket er Roborock og Dreame. Hvis du har et større budsjett, har begge fantastiske toppmodeller i sortimentet sitt – Roborock Qrevo Curv er vår toppanbefaling for øyeblikket, og Dreame X50 Ultra Complete vant TechRadars pris for årets robotstøvsuger i 2025.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Vi anbefaler at du heller investerer i robotstøvsugere fra Roborock eller Dreame. (Image credit: Future)

Begge tilbyr også noen virkelig gode budsjettvennlige alternativer. Dreame D9 Max Gen 2 og Roborock Q7 M5 er enkle, men effektive, og to av de beste billige robotstøvsugerne vi har testet.

Robotstøvsugermarkedet er fullt av konkurranse, og vi forventer mange rabatter fra begge merkene under Black Friday og ukene før den.

Hva skjer med iRobot?

Den siste utviklingen i iRobot-sagaen kommer fra en innlevering til US Securities and Exchange Commission som slår fast at merkets «økonomiske situasjon fortsetter å forverres», og at selskapet – hvis det ikke får forlengelse av lånefritak – «kan mangle evnen til å sikre den ekstra kapitalen som trengs for å fortsette driften».

iRobot har slitt i årevis, og et potensielt livreddende oppkjøp av Amazon havarerte i 2024 etter motstand fra EUs konkurransemyndigheter. Som et resultat strømlinjeformet selskapet organisasjonen betydelig, og i mars 2025 avviklet de hele sin daværende produktlinje og lanserte en helt ny produktlinje. Dessverre var ikke dette redningen selskapet hadde håpet på – anmeldelsene var mildt sagt lunkne. Mens vi skriver dette, ser merkets fremtid stadig mer usikker ut.

Hvis du er nysgjerrig på iRobots svingete reise som merkevare, går TechRadars redaktør, Lance Ulanoff, mer i detalj om selskapets historie i denne artikkelen – den er vel verdt å lese.