Undvik att köpa en Roomba under Black Friday-rean – här är varför

Black Friday närmar sig snabbt, och om du funderar på att utnyttja rean till att köpa en robotdammsugare till ett bättre pris är ett märke som kanske finns på din radar Roomba. Det var den första riktigt kommersiellt gångbara robotdammsugaren och har funnits med i TechRadars ranking över bästa robotdammsugare i många år. (Fram tills nyligen, i alla fall – mer om det strax.)

Vad du kanske inte har koll på är att Roombas ägare iRobot befinner sig i stora ekonomiska svårigheter – så stora att det mer och mer ser ut som att Roomba kan vara på väg bort. Om företaget inte lyckas säkra nödfinansiering eller hitta en köpare kan det gå i konkurs inom några veckor. Så, bör du köpa en Roomba under Black Friday? Vi skulle nog inte rekommendera det.

iRobots senaste Roombas har inte nått upp till den prestanda vi förväntar oss. (Image credit: Future)

Även om iRobot inte är utslaget än ser det verkligen ut att vara på väg ditåt. Om du köper en robot nu tar du en risk när det gäller support och eventuella reparationer framöver om något går fel och du behöver kundtjänst eller till och med en utbytesenhet.

Men mer än så skulle vi nog inte rekommendera dagens Roomba-modeller överhuvudtaget. iRobots robotdammsugare var tidigare marknadsledande, men de senaste åren har varumärket haft svårt att hänga med konkurrenterna.

I mars 2025 rensade företaget bort och ersatte hela sin befintliga produktlinje, och även om det såg lovande ut på pappret har reaktionerna varit minst sagt blandade. Vår recensent kallade iRobot Roomba 205 DustCompactor för en ”krossande besvikelse” på grund av opålitlig navigering och kartläggning, samt hög ljudnivå.

Även om vi misstänker att det kommer dyka upp många iRobot Roomba-erbjudanden under årets Black Friday-rea, måste vi tyvärr säga att vi själva inte skulle köpa någon – oavsett hur bra priset ser ut.

Vilka robotdammsugarmärken ska du titta på istället?

Våra favoritmärken just nu är Roborock och Dreame. Om du har en större budget har båda fantastiska toppmodeller i sortimentet – Roborock Qrevo Curv är vår bästa rekommendation just nu, och Dreame X50 Ultra Complete vann TechRadars utmärkelse för årets robotdammsugare 2025.

Vi rekommenderar att du satsar på robotdammsugare från Roborock eller Dreame istället. (Image credit: Future)

Båda erbjuder även riktigt bra budgetvänliga alternativ. Dreame D9 Max Gen 2 och Roborock Q7 M5 är enkla men effektiva, och två av de bästa billiga robotdammsugarna vi har testat.

Marknaden för robotdammsugare är fullproppad med konkurrens och vi räknar med många rabatter från båda märkena under Black Friday och veckorna innan.

Vad händer med iRobot?

Den senaste utvecklingen i iRobot-historien kommer från en anmälan till US Securities and Exchange Commission där det framgår att varumärkets ”finansiella situation fortsätter att försämras”, och att företaget – om det inte beviljas en förlängning av ett låneundantag – ”kan sakna möjligheten att säkra det extra kapital som behövs för att fortsätta [sin] verksamhet”.

iRobot har kämpat i flera år, och ett potentiellt livräddande uppköp av Amazon gick i stöpet 2024 efter motstånd från EU:s konkurrensmyndigheter. Som en följd strömlinjeformade företaget sin organisation rejält, och i mars 2025 slopade man hela sitt dåvarande sortiment och lanserade en helt ny produktlinje. Tyvärr blev detta inte den räddning företaget hade hoppats på – recensionerna var minst sagt ljummna. När vi skriver detta ser framtiden för varumärket mer och mer osäker ut.

Om du är nyfiken på iRobots slingriga resa som varumärke går TechRadars Editor at Large, Lance Ulanoff, in mer på detaljer kring företagets historia i den här artikeln – den är väl värd att läsa.