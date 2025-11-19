Du skal ikke købe en Roomba under Black Friday-udsalget – se her hvorfor

Black Friday nærmer sig med hastige skridt, og hvis du overvejer at udnytte udsalget til at købe en robotstøvsuger til en bedre pris, er Roomba måske et mærke, du bør holde øje med. Det var den første virkelig kommercielt levedygtige robotstøvsuger og har i mange år været med på TechRadars liste over de bedste robotstøvsugere. (I hvert fald indtil for nylig – mere om det om et øjeblik.)

Det, du måske ikke ved, er, at Roomba's ejer, iRobot, er i alvorlige økonomiske vanskeligheder. Det er faktisk så skidt, at det i stigende grad ser ud til, at Roomba er på vej ud af markedet. Hvis virksomheden ikke formår at skaffe nødfinansiering eller finde en køber, kan den gå konkurs inden for få uger. Så bør du købe en Roomba på Black Friday? Det vil vi i hvert fald ikke anbefale.

iRobots nyeste Roombas har ikke levet op til vores forventninger med hensyn til ydeevne. (Image credit: Future)

Selvom iRobot endnu ikke er ude af spillet, ser det bestemt ud til at gå den vej. Hvis du køber en robot nu, tager du en risiko med hensyn til support og eventuelle reparationer i fremtiden, hvis noget går galt, og du har brug for kundeservice eller endda en erstatningsenhed.

Men mere end det, vi vil slet ikke anbefale dagens Roomba-modeller. iRobots robotstøvsugere var tidligere markedsledende, men i de senere år har mærket kæmpet for at holde trit med sine konkurrenter.

I marts 2025 ryddede virksomheden ud og udskiftede hele sin eksisterende produktlinje, og selvom det så lovende ud på papiret, har reaktionerne været blandede, for at sige det mildt. Vores anmelder kaldte en af de nyeste produkter, iRobot Roomba 205 DustCompactor, for en »knusende skuffelse« på grund af upålidelig navigation og kortlægning samt høje støjniveauer.

Selvom vi forventer, at der vil være mange slagtilbud på iRobot Roomba under dette års Black Friday-udsalg, må vi desværre sige, at vi selv ikke ville købe en – uanset hvor attraktiv prisen måtte være.

Hvilke mærker af robotstøvsugere bør du i stedet overveje?

Vores foretrukne mærker lige nu er Roborock og Dreame. Hvis du har et større budget, har begge mærker fantastiske topmodeller i deres sortiment – Roborock Qrevo Curv er vores bedste anbefaling lige nu, og Dreame X50 Ultra Complete vandt TechRadars pris for årets robotstøvsuger i 2025.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Vi anbefaler, at du i stedet investerer i en robotstøvsuger fra Roborock eller Dreame. (Image credit: Future)

Begge tilbyder også rigtig gode budgetvenlige muligheder. Dreame D9 Max Gen 2 og Roborock Q7 M5 er enkle, men effektive, og to af dem er bedste billige robotstøvsugere v har testet.

Markedet for robotstøvsugere er meget konkurrencepræget, og vi forventer mange rabatter fra begge mærker under Black Friday og i ugerne op til.

Hvad sker der med iRobot?

Den seneste udvikling i iRobot krise kommer fra en rapport fra US Securities and Exchange Commission, hvor det står, at iRobots »økonomiske situation fortsat forværres«, og at virksomheden, medmindre den får forlænget en låneundtagelse, »muligvis ikke vil være i stand til at skaffe den yderligere kapital, der er nødvendig for at fortsætte driften«.

iRobot har kæmpet i flere år, og et potentielt livreddende salg til Amazon gik i vasken i 2024 efter modstand fra EU's konkurrencemyndigheder. Det fik virksomheden til at forsøge at strømlinede sin organisation betydeligt, og i marts 2025 indstillede den hele sit daværende sortiment og lancerede en helt ny produktlinje. Desværre viste dette sig ikke at være den redning, iRobot havde håbet på – anmeldelserne var mildest talt lunkne. På nuværende tidspunkt ser fremtiden for iRobot utroligt usikker ud.

Hvis du er nysgerrig efter at vide mere om iRobots begivenhedsrige rejse som brand, kan du læse TechRadars redaktør Lance Ulanoffs artikel, der går mere i dybden med virksomhedens historie – den er bestemt værd at læse.