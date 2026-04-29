Det går godt for Roborock – omsætningen steg med over 56 % i 2025

Omsætningen steg med 56,5 % i 2025 og 23,3 % i 1. kvartal 2026

Store investeringer i forskning og udvikling driver innovationen

Placerer sig som global markedsleder inden for robotstøvsugere

Roborock har offentliggjort sin årsrapport for 2025 og rapporten for første kvartal 2026, og det er virkelig flotte resultater for virksomheden, med tal, der tydeligt peger opad. Virksomheden rapporterede en omsætningsstigning på hele 56,5 % i det forgangne år med en samlet omsætning på 18,7 milliarder RMB (ca. 17,5 milliarder kroner), hvilket er den højeste i virksomhedens historie.

Den positive tendens ser ud til at fortsætte også i 2026. I årets første kvartal steg omsætningen nemlig med 23,3 % til 4,2 mia. RMB (ca. 4 mia. kroner), samtidig med at nettoresultatet steg med godt 20 % sammenlignet med samme periode sidste år.

Store investeringer i teknologi og innovation

Bag væksten ligger en bevidst strategi, hvor Roborock har prioriteret investeringer i forskning, teknologi og global ekspansion. I 2025 investerede virksomheden 1,42 milliarder RMB (ca. 1,3 milliarder kroner) i forskning og udvikling.

Det har resulteret i flere bemærkelsesværdige produktlanceringer, såsom Roborock Saros Z70, der er verdens første robotstøvsuger med en fem-akslet mekanisk arm, og konceptmodellen Saros Rover, som blev præsenteret under CES 2026 med et helt nyt hjul-ben-system.

Samtidig har virksomheden udvidet sit sortiment med nye produktkategorier og flere globale lanceringer, herunder robotplæneklippere, der blev lanceret i 2026, og vaskemaskiner, der blev lanceret i 2025.

Konceptmodellen Saros Rover, der blev præsenteret på CES 2026. (Image credit: Future)

Kraftig global ekspansion

Roborock har også styrket sin position på det internationale marked. I 2025 udgjorde de udenlandske markeder over halvdelen af omsætningen med en vækst på 63,5 %. Virksomheden er nu markedsledende i mere end ti lande og har etableret sig som et globalt brand.

Ifølge IDC leverede virksomheden 5,8 millioner robotstøvsugere i 2025. Det er en stigning på 76,5 % og giver en global markedsandel på 17,7 % og en førsteplads på verdensplan.

Roborock er desuden kommet godt fra start i det nye år. Vi har allerede nået at teste Roborock Saros 20, som fik masser af ros fra TechRadar-teamet.