Sonos har netop løst problemet med lyd i hjemmet – ved at gøre præcis det, vi har ønsket os så længe

Sonos, et navn, der længe har været synonymt med smidig lyd i hjemmet, har haft nogle ret omskiftelige år. Lydkvaliteten har gennemgående været fremragende, men Sonos’ satsninger på software har været en frustrerende blanding af at gøre både for meget og for lidt, hvilket ikke blot har skuffet kunderne, men også har gjort dem frustrerede. Virksomhedens seneste opdateringer og innovationer er derimod noget helt andet: en samlet platform kaldet Sonos 27 og de tråde, der binder det hele sammen gennem noget, der – helt uden ironi – hedder Sonos Fabric.

Jeg fik det at se i tirsdags, da jeg sad i et mørklagt rum og så virksomhedens forholdsvis nyudnævnte CEO Tom Conrad skynde sig mellem forskellige stue-lignende demo-miljøer med et par Sonos Play-højttalere i hænderne. Han placerede dem på et sidebord over for den nye Sonos Beam Ultra og forvandlede derefter de tre lydkilder til et fælles surround-system – uden at røre ved Sonos-appen eller overhovedet skulle foretage nogen indstillinger på højttalerne.

Da Conrad var færdig med at integrere de mindre højttalere i det større lydsystem, tog han ganske enkelt Sonos Play-højttalerne op og bar dem tilbage til deres oprindelige plads. Højttalerne genoprettede derefter forbindelsen til det sædvanlige Sonos-netværk via Wi-Fi og vendte tilbage til deres normale roller.

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Sådan fungerer Sonos 27 og Fabric i praksis. Sonos-produkterne registrerer, når de løftes op og flyttes, og kan derefter kommunikere med Beam Ultra via ultralyd. Beam Ultra opretter derefter et mindre mesh-netværk for at opbygge et surroundsystem med ekstremt lav latenstid.

Det så både ud og lød som magi og er præcis den type drømmescenario for hjemmelyd, som jeg forestiller mig, når jeg køber forskellige højttalere. Sonos har længe gjort det muligt for sine højttalere at kommunikere med hinanden og skabe stereosystemer, og løftet om denne type automatisering har altid været der. Men før Fabric var det aldrig rigtig muligt.

Det er en kombination af hardware og software, der både kan begejstre eksisterende kunder og tiltrække en helt ny gruppe brugere.

Gør det, der giver mening

Hvor Sonos’ softwareudvikling tidligere kunne virke temmelig planløs og afkoblet fra det, kunderne efterspurgte, synes Sonos under Conrads ledelse at være fuldstændig fokuseret på udelukkende at udvikle funktioner, der er nyttige for kunderne.

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Tag for eksempel Sonos 27Voice. Funktionen formår at gøre Sonos’ stemmestyring smartere, samtidig med at den holder et klart fokus på lyden.

Læs vores eksklusive interview med Sonos’ administrerende direktør Tom Conrad

I stedet for at forsøge at omdanne Sonos-højttaleren til et stemmestyret kontrolcenter for hele dit smarte hjem har Sonos valgt at lade 27Voice fokusere på Sonos’ egne funktioner, men med et lille twist, som jeg tror, mange vil sætte pris på. Under Conrads demonstration stillede han et ret vagt spørgsmål om en musiker, og 27Voice formåede hurtigt at finde den musik, han var på udkig efter. Gang på gang resulterede Conrads vage spørgsmål i præcis den musik, han ønskede at høre.

En anden smart del af Sonos’ strategi er åbenheden. Hvis du vil stille sværere spørgsmål til din Sonos-højttaler, for eksempel hvordan man tilbereder oksefilet på den rigtige måde, kan den blot videresende selve spørgsmålet til en anden AI-tjeneste, som du selv vælger.

Den åbne opbygning fungerer også den anden vej. AI-modeller som Claude og ChatGPT samt Siri kan via noget, som Sonos kalder Sonos MCP, styre Sonos-højttalere gennem den nye Sonos-platform.

Sonos retter desuden op på tidligere fejl ved blandt andet at sikre, at nye produkter, der tilsluttes økosystemet, bliver fuldgyldige og fuldt integrerede medlemmer af Sonos-familien.

En fryd for mine ører

Den nye Ace Ultra, som Conrad på et tidspunkt havde hængende om halsen, mens han præsenterede de nye produkter, platforme og strategier, er et mere komplet medlem af Sonos-familien end de oprindelige Sonos Ace-hovedtelefoner.

De luksuriøse hovedtelefoner kunne kun tilsluttes soundbaren Sonos Arc. Den nye Ace Ultra, der er udstyret med Sonos Headphone Engine 2, bruger i stedet Sonos Fabric og kan med et enkelt tryk på en knap overtage lyden fra Beam Ultra eller et andet kompatibelt produkt i Sonos’ nuværende lydfamilie. Jeg fik set det i praksis, og det kræver virkelig kun et enkelt tryk på en knap.

En ting, der derimod har været gennemgående i Sonos’ 25 år på markedet, er lydkvaliteten – jeg har selv et aldrende par Play:1-højttalere, som jeg elsker og stadig bruger. Selv i løbet af min korte tid med soundbaren Beam Ultra og Ace Ultra-hovedtelefonerne blev jeg imponeret over deres lydpræstation.

Ace Ultra lover 35 timers batteritid og tre timers afspilning efter blot tre minutters opladning. Hovedtelefonerne har et nyt højttalerelement og en opdateret adaptiv EQ, der justeres, hver gang du tager dem på. Via den nye Sonos-app til iPad valgte jeg mellem forskellige lydtyper og kunne høre dyb bas, skarpe diskanttoner og varme mellemtoner.

Jeg har aldrig brugt de originale Sonos Ace-hovedtelefoner, men jeg kan konstatere, at Ace Ultra ikke blot er behagelige at have på. De opdaterede ørepuder sammen med den større bevægelsesfrihed og fleksibiliteten i bøjlen giver desuden en næsten perfekt pasform og tætning.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Knappernes placering var ny for mig, og det tog lidt tid at vænne sig til, men jeg begyndte hurtigt at sætte pris på lydstyrkeknappen, som også fungerer som en knap til at sætte afspilningen på pause. Der er desuden en knap, der hurtigt synkroniserer hovedtelefonerne med Beam Ultra. Den indbyggede aktive støjreduktion formåede også effektivt at lukke den konstante brummen fra det meget støjende demo-miljø ude.

På samme måde er Sonos Beam Ultra en relativt kompakt soundbar, der kan levere en imponerende fyldig lyd. Den har nu ni højttalerelementer, herunder to opadrettede elementer, der er beregnet til at reflektere dialogen mod vægge og loft. Sonos angiver, at den kan levere 7.1.2-surroundlyd, og efter min oplevelse lød det både højt, klart og virkelig spændende.

Under demonstrationen kørte de Godzilla vs Kong, og jeg fik straks lyst til at hente popcorn og sætte mig foran 4K-tv’et og den hvide Beam Ultra-soundbar. Soundbaren ser ud til at være godt rustet til at give tv-apparater med svag indbygget lyd et ordentligt løft.

Både Ace Ultra og Beam Ultra kan forudbestilles nu og begynder at blive leveret den 29. september.

Sonos ser desuden ud til at gå forsigtigt til værks med udrulningen af de nye funktioner. Nogle kommer allerede i næste uge, mens andre introduceres mere gradvist gennem betaversioner og early access-versioner. Jeg er sikker på, at Sonos gerne vil undgå endnu en fiasko, hvor alle Sonos-apps ændres på samme tid, og brugerne pludselig mister funktioner eller får nye, der blot skaber forvirring.

Jeg vil derimod hævde, at disse ændringer – Sonos 27, Fabric og 27Voice – er nogle af de mest gennemtænkte opdateringer, Sonos har lanceret i meget lang tid. De kan forvandle din spredte samling af Sonos-produkter til et sammenhængende, brugbart og velydende system.