Bang & Olufsen lancerer Beoconnect Core

Bang & Olufsen har netop lanceret Beoconnect Core – en ny streamingboks, der forvandler klassiske Bang & Olufsen-højttalere til et trådløst højttalersystem. Med Beoconnect Core kan brugerne streame musik fra deres yndlingsapp til Bang & Olufsen-højttalere, tilslutte deres Bang & Olufsen-pladespiller eller musiksystem til Bang & Olufsen-højttalere samt tilslutte Bang & Olufsen-højttalere til deres tv.

Pris & Tilgængelighed

Beoconnect Core vil være tilgængelig online og i udvalgte butikker fra d. 14. marts 2024 til en vejledende pris på 8.199 kr. Bang & Olufsen

Beoconnect Core (Image credit: Bang& Olufsen)

Lang holdbarhed for B&O-produkter

Ifølge B&O kan Beoconnect Core bruges til at tilslutte produkter, der er mere end 30 år gamle.

"Vores mål er at skabe produkter, der kan holde hele livet, og Beoconnect Core er en vigtig tilføjelse til vores produktudbud, der gør det muligt for os at leve op til vores løfte om lang levetid for vores produkter. Beoconnect Core forbinder vores fortid med fremtiden og leveres med vores udskiftelige Mozart-streamingmodul, som nemt kan opgraderes til den nyeste teknologi," siger Michael Henriksson, vicepresident for produktmarketing hos Bang & Olufsen.

Beoconnect Core giver flere tilslutningsmuligheder såsom Powerlink og USB, der er optimeret til højttalerne Beolab 50 og Beolab 90 og line-in til pladespillere og andre kilder. Derudover gør Beoconnect Core det muligt at tilslutte Bang & Olufsen-højttalere til tredjepartsskærme med HDMI eARC, så brugerne kan få B&O lyd til deres film.