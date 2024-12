Samsung afslører måske Galaxy Ring 2 ved sit Unpacked-event i januar

Galaxy Ring 2 kan blive afsløret i januar

Lancering forventes dog ikke før midt i 2025

AR-briller kan også blive afsløret i næste måned

I vores anmeldelse af Samsung Galaxy Ring gav vi den 4,5 ud af 5 stjerner, så vi ser virkelig frem til, hvad den næste model har at byde på - og det ser ud til, at vi kan få vores første rigtige kig på anden generation af den smarte ring allerede i næste måned.

Ifølge den taiwanske nyhedskilde DigiTimes (via Neowin) får vi en "introduktion" til Samsung Galaxy Ring 2 ved en Unpacked-begivenhed i januar. Tidligere rygter har antydet, at Samsung planlægger at afholde dette den 22. januar.

Der er ikke mange nye detaljer her, selvom rapporten nævner nye størrelsesmuligheder, mere præcise sensorer, forbedret AI og bedre batterilevetid - alle ret forudsigelige opgraderinger, men ikke desto mindre velkomne.

DigiTimes siger også, at vi måske vil se et par nye augmented reality-briller (AR-briller) fra Samsung ved Unpacked-begivenheden. Her er vi ret sikre på, at der kan komme nye informationer, for Samsung har sammen med Google udsendt en pressemeddelelse om ny AR-teknologi. Vi er samlet set sikre på, at Unpacked ser ud til at blive en ret stor lancering for Samsung.

Masser at pakke ud til Unpacked

Der har også været rygter om konkurrenter til Ray-Ban Meta smart glasses. (Image credit: Ray-Ban / Meta)

Lad os ikke glemme, at hovedformålet med Samsung Unpacked-begivenheden i januar er lanceringen af Samsung Galaxy S25-serien. Vi forventer en standardmodel, en S25 Plus, en S25 Ultra og muligvis endda en ny Samsung Galaxy S25 Slim.

Galaxy AI-apps og -værktøjer vil blive integreret i alle disse enheder. En del af begivenheden bør også fokusere på den officielle lancering af One UI 7 til Galaxy-telefoner (Samsungs version af Android 15), som i øjeblikket er i betatest.

Hvis Galaxy Ring 2 og de nye AR-briller bliver nævnt ved denne lejlighed, kan der dog gå noget tid, før de rent faktisk kommer i handlen. Husk, at den oprindelige Galaxy Ring først blev tilgængelig for køb i juli 2024 efter en præsentation i januar 2024. Det samme kan meget vel ske igen i 2025.

Når Samsung Galaxy Ring 2 bliver lanceret, er det næsten sikkert, at den får en plads på vores topliste over de bedste smartringe på markedet. Men vi bliver selvfølgelig nødt til at vente, indtil vi kan prøve den, før vi kan fælde en endelig dom.