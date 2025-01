Sådan ser du Samsung Galaxy Unpacked 2025 - i aften kl. 19

Selv om det kun er januar, er det allerede tid til en af årets største telefonlanceringer, da Samsung Galaxy S25-serien snart vil blive afsløret.

Samsung har annonceret, at den næste Galaxy Unpacked finder sted den 22. januar. Virksomheden har ikke bekræftet, hvad der vil blive vist frem, men alt tyder på, at vi får Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus og Samsung Galaxy S25 Ultra at se - samt muligvis nogle andre overraskelser.

TechRadar reportere vil rapportere live fra begivenheden, så husk at tjekke hjemmesiden for alle nyheder. Du kan også vælge at følge begivenheden selv, læs videre, så forklarer vi hvordan.

Sådan ser du Samsung Galaxy Unpacked 2025 live

Samsungs næste Galaxy Unpacked-event begynder klockan 19:00 dansk tid, onsdag den 22 januar.

Arrangementet afholdes i San Jose, Californien, men det vil også blive streamet online. Du kan se det via Samsungs hjemmeside, Samsung Newsroom, eller Samsungs YouTube-kanal. Alternativt kan du se den direkte via den indlejrede YouTube-video nedenfor. Vi anbefaler, at du klikker på knappen »Giv mig besked« i videoen for at få en påmindelse, når den starter.

Hvis du foretrækker at læse i stedet for at se, kan du besøge TechRadas engelske hjemmesider, som løbende vil blive opdateret med nyhederne. Her kan du følge en live-blog før og under begivenheden med detaljeret dækning samt en masse nyhedsartikler og førstehåndsindtryk af de produkter, der præsenteres.

Hvad du kan forvente på Samsung Galaxy Unpacked 2025

De største meddelelser, vi forventer på Samsung Galaxy Unpacked 2025 er lanceringen af Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus og Samsung Galaxy S25 Ultra.

Baseret på lækager og rygter kan disse modeller på nogle måder minde om deres forgængere, men de vigtigste rygter om opgraderinger omfatter en større 6,9-tommers skærm og et nyt 50MP ultravidvinkelkamera til Galaxy S25 Ultra, et kraftfuldt nyt Snapdragon 8 Elite-chipset til alle tre modeller, mere RAM i basis- og Ultra-modellerne samt bedre AI - herunder en ChatGPT-lignende opgradering til Bixby.

Denne opgradering vil sandsynligvis også komme til nogle eksisterende Samsung Galaxy-telefoner, og det forventes sammen med andre nye AI-funktioner at være et stort fokus for begivenheden.

På softwarefronten forventer vi at se Samsungs One UI 7, den næste version af deres Android-brugerflade, som Samsung Galaxy S25-serien forventes at blive lanceret med.

Hvad vi ellers får at se, er mindre sikkert, men det er muligt, at den rygtede Samsung Galaxy S25 Slim vil blive præsenteret der - selvom vi ikke forventer en fuld offentliggørelse før omkring maj.

Vi kan også se Samsung Galaxy Ring 2 og der er en chance for, at Project Moohan kan dukke op. Dette er Samsungs mixed reality-headset, som allerede er blevet annonceret, men store spørgsmål som, hvor meget denne konkurrent til Apple Vision Pro vil koste, er endnu ikke blevet besvaret.

For mere information om, hvad du kan forvente, kan du tjekke vores engelske kollegers løbende dækning af Samsung Galaxy Unpacked.