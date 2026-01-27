Skal du have ny robotstøvsuger? Her er de 7 ting, du bør gøre som det første

Har du lige pakket en ny robotstøvsuger ud, men er usikker på, hvor du skal starte? Vi kan hjælpe. Vi har testet mange af de bedste robotstøvsugere på markedet – og nogle virkelig dårlige – så vi har stor erfaring med installationer og første kørsler.

Lad os sige, at du har pakket robotten ud, monteret de nødvendige sidebørster eller moppepuder, downloadet appen og tilsluttet robotstøvsugeren til den. Hvad gør du så? Her er syv ting, du skal gøre for at komme i gang med din nye automatiske hushjælp.

1. Foretag først en undersøgelse

Når du har tilsluttet robotstøvsugeren til den medfølgende app, bliver du normalt bedt om at køre en såkaldt kortlægning. Under denne proces vil robotten ikke rengøre, men kun udforske hjemmet og oprette et kort over boligen. Det gør den ved at køre ind i hvert rum, bevæge sig lidt rundt og derefter køre videre.

For at forberede dit hjem til det skal du åbne alle døre og fjerne genstande fra gulvet. Løft gerne genstande, der ikke er fastgjort permanent, f.eks. ved at placere spisestuestole på bordet.

Det er muligt at springe dette trin over og lade robotten gøre rent og kortlægge samtidig, men kortlægning først gør det muligt for den at arbejde mere effektivt, når det er tid til at støvsuge. Desuden tager det normalt ikke særlig lang tid – ofte mindre end ti minutter.

Klik for at forstørre billedet. (Image credit: Roborock / Dreame / SwitchBot / Future)

2. Rediger kortet

Når robotten er færdig med kortlægningen, får du et groft kort over det område, den netop har udforsket. Nøjagtigheden af dette kort varierer mellem forskellige robotstøvsugere, men selv de mest avancerede modeller får sjældent alt rigtigt med det samme.

Du skal normalt gå ind og navngive hvert rum, hvilket gør kortet lettere at forstå. Det er nyttigt for at se, hvor robotten har været, hvor den muligvis har haft problemer, og for at starte rengøringen i et enkelt rum. Du skal muligvis også opdele eller sammenlægge rum eller områder.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Robotstøvsugeren kan også medtage områder, som den faktisk ikke kan rengøre. Når den kortlægger et hjem, kan robotten f.eks. godt inkludere dele af haven, som den kan »se« gennem store glasdøre. Hvis man kortlægger en etage, der ikke er stueetagen, kan trappen ned også vises. Heldigvis forhindrer robotens faldsensorer den i at køre derhen, men den ved stadig, at området eksisterer.

I sådanne tilfælde tilføjer man normalt en virtuel væg eller en forbudt zone. Dette forhindrer robotten i at køre unødigt mod glasdøren og forsøge at rengøre terrassen.

Der sker ikke noget, hvis du springer dette trin over, men det gør hverdagen lettere og hjælper robotten med at arbejde mere effektivt.

3. Udfør en grundig rengøring af hele gulvet.

På dette tidspunkt er du normatl klar til at lade robotten rengøre hele gulvet. Lad den køre over alt med standardindstillingerne. Da alt allerede er ryddet væk fra kortlægningen, bør den være i stand til at udføre en ordentlig og grundig rengøring.

Under denne kørsel kan man identificere eventuelle problemområder, hvor robotten sidder fast, mister orienteringen eller ikke kan nå frem. Derefter kan man foretage justeringer for at løse problemerne.

Det giver også et godt indtryk af robotens navigationsegenskaber. Mere avancerede robotstøvsugere lærer med tiden, så selvom navigationen føles lidt usikker i starten, bliver den normalt bedre, jo mere du bruger den. Generelt er de fleste robotstøvsugere i dag gode til at finde vej.

(Image credit: Future)

4. Udforsk moppefunktionen

De fleste moderne robotstøvsugere kan både vaske gulv (moppe) og støvsuge, og efter den første standard rengøring, kan man teste, hvor godt moppingen fungerer. Opsætningen varierer meget mellem de forskellige modeller. Med en enklere model som Dreame D9 Max Gen 2 skal du fylde vandbeholderen, sætte moppepuden på, og i appen fortælle robotten, i hvilket rum den skal vasket gulvet. Hvis robotten ikke kan registrere tæpper, eller hvis der er hårde gulvoverflader, som du ikke ønsker at moppe, skal du indstille moppefrie zoner i appen.

Det fleste avancerede og nyere modeller kan registrere tæpper og løfte moppepuderne for at undgå, at tæpperne bliver våde. De har også ofte en dockingstation, der automatisk genopfylder robottens vandbeholder, så du ikke behøver at gøre det manuelt. Hvis robotten har gulvvask som en del af standardindstillingen for rengøring, så har den allerede både støvsuget og vasket gulvene i trin 3.

Du kan normalt vælge mellem at støvsuge og moppe på samme tid eller at støvsuge først og moppe bagefter. Det bør måske ikke gøre nogen forskel, men vi vælger altid den sidste mulighed, så støv og snavs fjernes, inden vandet kommer i spil.

5. Lav et fast skema

Når du har udført den indledende rengøring, kan du gå ind i appen og oprette et skema for, hvornår robotten skal gøre rent. De fleste robotstøvsugere tilbyder denne mulighed. Hele pointen med en robotstøvsuger er, at den skal kunne arbejde selvstændigt med minimal indgriben. Det er oplagt at lade den gøre rent to eller tre gange om ugen, på tidspunkter hvor man alligevel ikke er hjemme. Man kan også tilføje en enkelt mere intensiv grundig rengøring til rengøringsskemaet - f.eks. efter weekenden.

Det er også muligt at lade en robotstøvsuger rengøre om natten. Næsten alle moderne robotstøvsugere bruger LiDAR som deres primære navigationssystem, hvilket ikke kræver, at rummet er oplyst. Mange supplerer også dette med et indbygget lys, så robottenogså kan bruge kameraet til at finde forhindringer i mørket. Men den slags dur selvfølgelig ikke, hvis du bor i lejlighed og kan genere naboerne, eller, hvis dit eget soveværelse ligger tæt på støvsugerens arbejdsormråde. Her larmer de fleste robotstøvsugere stadig en del, og specielt en robotstøvsuger, der skramler over dørtrin kan hurtigt ødelægge nattesøvnen.

Klik for at forstørre billedet. (Image credit: Roborock / Dreame / SwitchBot / Future)

6. Juster indstillingerne

Når du bliver fortrolig med din robotstøvsuger, vil du opdage ting, du gerne vil ændre. Med mere avancerede modeller kan du ofte justere næsten alt – fra hvor meget vand der bruges ved mopping til hvor ofte støvbeholderen tømmes automatisk. Gennemgå appen grundigt og se, hvilke muligheder der er tilgængelige.

Hvis du bemærker, at robotstøvsugeren ofte støder ind i ting, du ikke ønsker, at den skal røre ved, skal du kigge efter en »kæledyrstilstand« i indstillingerne. Dette øger normalt robotens følsomhed over for forhindringer. Hvis du er i tvivl om, hvad der kan justeres, findes der masser af andre indstillinger, som det kan være værd at justere på din robotstøvsuger.

7. Kortlæg flere etager

På nuværende tidspunkt er der ingen robotstøvsugere, der kan klatre op ad trapper på egen hånd. Det kommer uden tvivl, men sandsynligvis i en prisklasse, hvor de færreste kan være med fra begyndelsen. Det betyder dog ikke, at robotten er begrænset til én etage. Næsten alle apps giver dig mulighed for at kortlægge flere etager – du skal blot bære robotten op til den nye etage og tilbage igen, når rengøringen er færdig.

Gør du det, kommer der dog en mulig begrænsning, fordi robotten kommer til at mangle en dockingstation. Det skal være en virkelig stor bolig/etage, hvis robotten er nødt til at lade op eller tømme sin støvbeholder midt i rengøringen, men den kan løbe tør for vand, hvis vandforbruget er højt.

Ud over den planlagte rengøring på den etage, hvor docken er placeret, er det derfor en god ide også at kortlægge andre etager i hjemmet. Så kan kan man ind imellem anden bære robotten op for en hurtig rengøring – og det er stadig betydeligt mindre arbejde end at finde en almindelig støvsuger frem.