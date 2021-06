De bedste gaming-stole i 2021

De fleste kender kontorstolen, men hvis den er ved at blive lidt for kedelig at se på, kan en gaming-stol være et fint alternativ. Langt hen ad vejen minder de om hinanden, men gaming-stolen har nogle ekstra funktioner, man ikke finder på den typiske kontorstol.

De bedste har for eksempel en høj ryg, der giver støtte til hele din krop og ikke bare den nedre del af ryggen. De kan, bortset fra de billigere modeller, også tiltes for bedre komfort. Og det er netop komforten, der er grunden til at investere i en gaming-stol. Hvis du alligevel skal sidde i flere timer ad gangen og tonse gennem Mirage, Azeroth eller Summoners Rift, kan du lige så godt gøre din ryg en tjeneste og give den den bedst mulige støtte.

Udover det kommer de også i vidt forskellige udseender. Oftest ligner de førersædet på en racerbil (hvilket der bestemt er delte meninger om), der gør det nemmere at læne sig behageligt tilbage i stolen. Det gør det perfekt til dem, der foretrækker at bruge en controller fremfor det traditionelle tastatur + mus setup.

Men der findes alskens forskellige gaming-stole, der hver især byder på deres fordele og ulemper. Derfor har vi sammensat denne guide, så du trygt kan købe din næste gaming-stol. Og når du har besluttet dig, kan du med fordel tjekke vores guides over de bedste gaming-tastaturer, gaming-headset og gaming-skærme ud, så du kan fuldende dit setup.

De bedste gaming-stole

Bedste gaming-stol - Secretlab Titan (Image credit: Secretlab)

1. Secretlab Titan Luksuriøs komfort Specifikationer Dimensioner: 75 x 70 x 144,8 cm (B x D x H) Sædehøjde: 49,5 – 58,4 cm (sædehøjde) Maksimal belastning: 131,5 kg Grunde til at købe + Ekstra stort sæde + Integreret justerbar lændestøtte Grunde til at lade være - Begrænset muligheder for at indstille højden

SecretLab Titan er altid en go-to anbefaling. Stolens racersæde design ser godt ud, men er ikke lige så provokerende som mange andre. Det gør, at den også kan gøre det ud for en kontorstol. Ved første øjekast ser stolen dyr ud, men du får virkelig meget for pengene. SecretLab Titan har en avanceret base, der lader både sædet og ryggen tilte, så du frit kan justere på begge dele. Stolen har også en blød nakkepude lavet af memory foam og lændestøtte indbygget, der også kan justeres. Der er altså rigeligt med muligheder for at finde den rette positur til netop din krop.

Læs hele anmeldelsen: Secretlab Titan

Bedste gaming-stol - noblechairs Epic Real Leather (Image credit: noblechairs)

noblechairs Epic Real Leather er en sand bejler til gaming-stol kronen. Fra broderiet til det ægte læder i stolens navn, skal du ikke kigge længere efter en gaming-stol, der nægter at gå på kompromis. Den er endda overraskende hurtig og nem at sætte op, og når du er færdig, er den ægte læder en drøm at sidde i. Du har god mulighed for at justere positionen, præcis som du ønsker. Gør os dog den tjeneste at læse instruktionsmanualen, mens du sætter stolen op.

Bedste gaming-stol - DXRacer Drifting (Image credit: DXRacer)

3. DXRacer Drifting DXRacer-serien er altid pålidelig Specifikationer Dimensioner: 68 x 38 x 78 cm (B × D × H) Anbefalet højde: 145-175 cm Maksimal belastning: 150 kg Grunde til at købe + God kvalitet + Meget justerbar + Smukt design + Komfortabel Grunde til at lade være - Materialet kan blive svedigt

DXRacer kan man altid stole på, når det kommer til gaming-stole. I mange år har de været et af de førende mærker på markedet, og de har gennem årene udgivet en række forskellige serier af stole, der alle er af høj kvalitet og til en overkommelig pris.

Drifting-serien lægger stor vægt på komfort med mere polstring i både ryg- og sædehynden, og er lidt mere kuperet i forhold til F-serien. Det betyder, at stolen har et lidt dybere sæde og er bedre velegnet til lange spilsessioner.

Drifting-serien koster i omegnen af 2.400 kr. og kommer i flere forskellige farvevarianter. Flere forskellige forhandlere i Danmark har stolene på lager, som for eksempel Proshop, Maxgaming og Webdanes.

Bedste gaming-stol - Arozzi Vernazza (Soft Fabric) (Image credit: Arozzi)

4. Arozzi Vernazza (Soft Fabric) Blød og fleksibel Specifikationer Dimensioner: 86 x 35 x 69 cm (H x D x B) Sædehøjde: 48–57 cm Maksimal belastning: 145 kg Grunde til at købe + Hurtig opsætning + Behageligt stof + Gode muligheder for at justere Grunde til at lade være - Lidt stor rygpude

Bruger du meget tid foran skærmen, kender du helt sikkert til fornemmelsen af en svedig ryg. Det har Arozzi med denne nye Vernazza model forsøgt at imødekomme, ved at beklæde stolen med et blødt, behageligt stof, der er mere åndbart end normalt. Det gør, at man ikke blive så svedig på ryggen, og det fungerer rigtig godt. Udover det har den også gode muligheder for tilpasning af diverse indstillinger.

Stolen skriger ikke langt væk af gamer, hvilket både kan være en fordel og en ulempe. For dem, der bare skal bruge en god stol til kontoret, kan Arozzi med sit diskrete udseende sagtens snige sig ind og få en plads blandt kollegaernes kontorstole. Mange stole har en detalje eller funktioner, der ser ud til at være en billig løsning - det kunne være armlæn af plastik eller at hjulene ruller dårligt. Men Arozzi har altså ingen af disse små fejl og mangler, så hvis du har råd til den, er den et solidt valg.

Bedste gaming-stol - SecretLab Omega 2020 (Image credit: SecretLab)

5. SecretLab Omega 2020 Sublim komfort Specifikationer Dimensioner: 68,5 x 70 x 136 cm (B x D x H) Sædehøjde: 45,7-55 centimeter (minimum til maksimum) Maksimal belastning: 108 kg Grunde til at købe + Ekstremt behagelige puder til nakke og ryg + Prissat rimeligt Grunde til at lade være - Nakke- og lændepuderne flytter sig

SecretLab Omega 2020 ser helt forrygende ud, særligt hvis du vælger modellerne med PU-læder eller Napa-læder. Det er dog ikke bare udseende, der gør den til en af de bedste gaming-stole på markedet. Stolen har både nakke- og lændepuder, der begge er lavet af memory foam, som giver endnu bedre støtte end sin forgænger. Den har også fået en metal støtte på armlænet, hvilket den ældre model fra 2018 ikke havde, og det gør, at SecretLab Omega 2020 føles meget mere robust. Du kan altså roligt nuppe dig en lur efter mange timers intens gaming, uden at skulle bekymre dig om, om stolen braser sammen under dig.

Bedste gaming-stole - Razer Iskur (Image credit: Razer)

Razer er ingen fremmede på gaming markedet, men det er første gang, de har lavet en gaming-stol, og vi må bare anerkende, at det er et solidt første forsøg. Razer Iskur er en højkvalitetsstol, der kan sætte prikken over i'et på dit Razer fyldte setup. Selv hvis du ikke er fuldt investeret i Razer udstyr, er det stadig en tiltalende stol, der giver komfort og byggekvalitet, du ikke kan finde på billigere gaming-stole. Den er en smule dyr, men har du råd til den, vil du elske, at du købte den.

Læs hele anmeldelsen: Razer Iskur

Bedste gaming-stol - Svive Phoenix Tier 3 (Image credit: Svive)

7. Svive Phoenix Tier 3 En solid stol at sidde i lang tid ad gangen Specifikationer Dimensioner: 60 x 52 x 131 cm (B x D x H) Sædehøjde: 49–60 cm Maksimal belastning: 150 kg Grunde til at købe + Gode muligheder for justeringer + Fås i flere størrelser + Kan vippes tilbage for at powernappe Grunde til at lade være - Materialet er ikke særlig åndbart - Lidt besværlig at samle

Svive Phoenix Tier 3 er en populær gaming-stol, og det forstår man godt. Den har en rimelig pris, mange indstillingsmuligheder og findes i forskellige størrelser. Stolen kommer med tre støttepuder, der kan fjernes, hvis man ikke finder dem nødvendige. Armlænene kan indstilles i 4 positioner, og hvis du bliver træt, kan stolen vippes 180 tilbage, så du kan tage en powernap. Stolen er dækket af kunstlæder og er behagelig for øjet, men hvis du sidder længe i stolen, oplever nogen, at den bliver for varm at sidde i.

Stolen kan findes hos forskellige danske forhandlere - for eksempel hos Komplett.

Bedste gaming-stol - noblechairs Hero (Black Edition) (Image credit: Noblechairs)

noblechairs Hero-serie er deres midtersegment i firmaets sortiment, hvor Epic-serien er den øverste og Icon-serien den laveste. De er store og lette at justere, fungerer bedre for større mennesker og har et førsteklasses design, der både er smukt og subtilt. Den nye Hero Black Edition har fået et nyt materiale, der er mere åndbart, så man ikke bliver så varm på ryggen, selvom man sidder i den længere tid ad gangen. Materialet er også designet, så farven ikke bliver udvisket, selvom den står i direkte sollys.

Den er relativt let at sætte sammen, og det brede ryglæn (som kan justeres via det inkluderede rat) gør det til en behagelig stol at bruge i flere timer. Stolen kan muligvis føles lidt hård for nogle, hvilket skyldes den lidt begrænsede polstring sammenlignet med mange andre stole på denne liste - det gælder særligt armlænene. Desuden er støttepuderne til nakken og lænden lidt besværlige at fastgøre - noget der ikke er et problem på de andre modeller fra noblechair.

Bedste gaming-stol - Corsair T2 Road Warrior (Image credit: Corsair)

9. Corsair T2 Road Warrior Komfort fra mestrene af gaming Specifikationer Dimensioner: 50 x 56 x 80 cm (B × D × H) Sædehøjde: 51.5 - 60 cm Maksimal belastning: 136 kg DAGENS BEDSTE TILBUD 4.288,75 kr. Læs mere hos Computersalg DK Grunde til at købe + Nem at samle + Komfortabel Grunde til at lade være - Dyr

Corsair er bedst kendt for at lave populære kvalitets PC komponenter og gaming udstyr, og nu sætter de også deres aftryk på gaming-stole. Det har resulteret i denne enormt behagelige stol, der er dækket fra top til tå i åndbart PU-læder med nakke- og lændestøttepuder pakket ind i mikrofiber. Til sammen giver det rigtig god komfort. Stolen har også rulleskøjte-agtige hjul, der gør, at du kan bevæge dig rundt på ethvert underlag, uden at skulle bekymre dig om at ridse gulvet.

Bedste gaming-stole - noblechairs Icon (Image credit: noblechairs)

noblechairs er kendt for at skabe nogle af de bedste gaming-stole på markedet, og Icon-serien gør det tydeligt, hvorfor det er tilfældet. Den er billigere end deres flagskibsmodel, Epic Real Leather, men den er stadig ekstremt komfortabel. Det skyldes i høj grad den gode lændestøttepude, som du endda nemt kan fjerne, hvis du ikke bryder dig om den. Icon er noblechairs' mindst aggressive design, der kan være et trækplaster for dem, der har planer om at bruge den som en kontorstol til hjemmet.

Bedste gaming-stole - Corsair T3 Rush (Image credit: Corsair)

11. Corsair T3 Rush Underspillet skønhed Specifikationer Dimensioner: 88 x 69 x 37 cm (H x B x D) Sædehøjde: 44–54 cm Maksimal belastning: 120 kg DAGENS BEDSTE TILBUD 1.999 kr. Læs mere hos Proshop.dk 1.999 kr. Læs mere hos Proshop.dk Grunde til at købe + Prisvenlig + Komfortabel Grunde til at lade være - Dæmpet gaming æstetik

Corsair T3 Rush adskiller sig fra sine konkurrenter ved ikke at have den overdrevne gaming æstetik i sit design, som mange andre gaming-stole har. Den ligner faktisk bare enhver anden kontorstol, dog med lidt mere kvalitet over sig - bortset fra racersæde looket den har ved nakkestøtten. Det kan være et plus for nogen og et minus for andre.

Hvad den dog ikke har i æstetikken, gør den op for med dens komfort. Den har et blødt åndbart materiale på ydersiden, memory foam lændestøtte og ekstremt justerbare indstillinger til ryglænet.