De bedste telefoner til gaming 2021

De bedste smartphones til gamere i 2021 bliver kun bedre og bedre, da de får kraftigere hardware, der virkelig kan yde noget, og der endda udvikles mobiltelefoner specielt til gaming og med avancerede funktioner.

Nogle af de bedste gaming-telefoner er også blandt de bedste smartphones, da de giver en perfekt balance mellem ydeevne og funktionalitet. Hvad mere kan man ønske sig?

Hvis du leder efter en fantastisk mobil til gaming, så er der nogle bestemte ting, som du skal holde øje med: et kraftfuldt chipsæt, der er i stand til at køre de bedste Android-spil eller de bedste iPhone-spil uden problemer og starte hurtigt op; en fremragende skærm med utrolig lysstyrke og skarphed, så du har plads til at bruge dine fingre og stadig følge tydeligt med i spillet; og tilstrækkelig battertid, så du ikke bliver afbrudt midt i spillet. Hvis du før har spillet spil som Fortnite, Call of Duty: Mobile og PUBG Mobile på din mobil, så ved du allerede, hvorfor disse specifikationer kan være nødvendige!

Når vi har kigget på de bedste mobiltelefoner til gaming, så har vi medregnet alle disse aspekter, men også andre som ​​RAM og lagerplads til spil. Den eksisterende appplatform er også vigtig, og derfor har Apples smartphones et solidt fodfæste på vores liste over de bedste spiltelefoner. Derudover har vi jo også kigget på nærmere på hvert enkelt telefons unikke funktioner, da det også kan påvirke din spiloplevelse.

Nubia Red Magic 5G Magisk for spil, mindre for nogle andre ting Lanceringsdato: Marts 2020 | Vægt: 218 g | Dimensioner: 168,6 x 78 x 9,8 mm | Styresystem: Android 10 | Skærmstørrelse: 6,65-tommer | Opløsning: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 865 | RAM: 8 / 12 GB | Lagerplads: 128 / 256 GB | Batteri: 4.500 mAh | Bagsidekamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP | Frontkamera: 8 MP 144Hz-skærm er ideel til gaming Aktiv luftkøling Skærmen har ikke den højeste opløsning Softwarefejl

Nubia Red Magic 5G har verdens første 144Hz smartphone-skærm, som gør den ideel til spil, da den byder på en opdateringshastighed, der føles helt legende let.

Men der er naturligvis mange andre gode grunde til, at denne telefon er helt fantastisk til at spille på. Den er faktisk specielt udviklet til dette formål, og den kommer derfor med kølig RGB-belysning, en ventilator og et flydende kølesystem. På den måde forbliver denne enhed altid kølig, selv når du ville presser dens kunden til maksimum. Den har et specielt "Game Space", som du kan tilpasse din spiloplevelse til og en 4D Chock-funktion, der tilføjer vibrationer til spil.

Lige nu er der ikke så mange spil, der udnytter denne chock-funktions og 144Hz-skærmens fulde potentiale, men det er uden tvivl noget, som du vil se mere af i fremtiden, og telefonen her er altså også sikret at være relevant til kommende spil.

Nubia Red Magic 5G understøtter - som navnet allerede antyder - selvfølgelig 5G og har masser af power. Hvis vi skal pege på noget dårligt, skulle det være dens 1080 x 2340 skærm, som ikke er den skarpeste og har nogle softwarefejl. Designet er også et, som man enten elsker eller hader.

Nubia er dog ikke den mest mainstream telefon, og derfor er der ikke alle forhandlere i Danmark, som udbyder denne. I stedet kan du gå direkte til producentens hjemmeside.

Læs den fulde anmeldelse: Nubia Red Magic 5G

2. Asus ROG Phone 3 Kraftfuld telefon til overkommelig pris Lanceringsdato: Juli 2020 | Vægt: 240 g | Dimensioner: 171 x 78 x 9,9 mm | Styresystem: Android 10 | Skærmstørrelse: 6,59-tommer | Opløsning: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 865 Plus | RAM: 8 / 12 / 16 GB | Lagerplads: 128 / 256 / 512 GB | Batteri: 6.000 mAh | Bagsidekamera: 64 MP + 13 MP + 5 MP | Frontkamera: 24 MP Fantastisk 144Hz AMOLED-skærm Fremragende batteritid AirTriggers og andre spiltilstande Ingen IP-certificering Ingen trådløs opladning

Asus ROG Phone 3 er en smartphone med alt det fryns, som en mobilgamer har brug for, inklusive et super 6.000 mAh-batteri (til udvidede spilsessioner) og en flydende 144 Hz AMOLED-skærm i en stor 6,59-tommer format.

Derudover får du førsteklasses specifikationer med kombinationen af ​​et Snapdragon 865 Plus-chipsæt, op til 16 GB RAM og masser af lagerplads. Man forstår hurtigt, hvorfor denne Asus ROG-telefon er højt på vores topliste.

Fordi den er designet specielt til gamere, har den også funktioner, som du ikke finder på de fleste andre smartphones som fx en clip-on-blæser, som følger med i kassen ved køb, og andet tilbehør (fx en gamepad), som du skal købe separat.

Der er også integreret software, som du kan tilpasse din spiloplevelse til, fx ved at overclocke den allerede kraftfulde CPU og justere blæserhastigheden.

Asus ROG Phone 3 har et par mangler, men de fleste af dem påvirker ikke din spiloplevelse. Den har bl.a. ikke trådløs opladning eller IP-certificering, og designet er jo i sidste ende en smagssag. Men hvis du kun har brug for din smartphone til at spille spil, og designet taler til dig, så er Asus ROG Phone 3 svær at slå.

Læs den fulde anmeldelse: Asus ROG 3

3. Black Shark 3 Premium-Spezifikationen und 5G Lanceringsdato: Marts 2020 | Vægt: 222 g | Dimensioner: 168,7 x 77,3 x 10,4 mm | Styresystem: Android 10 | Skærmstørrelse: 6,67-tommer | Opløsning: 2080 x 2440 | CPU: Snapdragon 865 | RAM: 8 / 12 GB | Lagerplads: 128 / 256 GB | Batteri: 4.720 mAh | Bagsidekamera: 64MP + 13MP +5MP | Frontkamera: 20MP Ret billigt for disse specifikationer Kameraer er overraskende kraftfulde Ikke alle kan lide udseende Opdateringshastigheden ligger bag konkurrencen

Black Shark 3 er klart den bedste spiltelefon fra Xiaomi, selvom det ikke helt slår de andre moderne gaming-smartphones fra andre stor mærker.

Telefonen er stor, har et lækkert design og er udstyret med LED-lys. Dens specifikationer er alt, hvad du ville forvente af en gamingtelefon. Kameraerne var også overraskende kraftige, især i svagt lys, selvom optimering til tider kan være lidt overivrig.

Årsagen til, at denne smartphone ikke landede højere på vores liste, er dens 90Hz opdateringshastighed, som er lavere end de andre telefoner, som ligger så højt, og fordi den heller ikke har helt så mange dedikerede spilfunktioner som de andre.

Læs den fulde anmeldelse: Black Shark 3

4. Asus ROG Phone 2 Her har du fantastiske spilfunktioner! Lanceringsdato: September 2019 | Vægt: 240g | Dimensioner: 171 x 77.6 x 9.5mm | Styresystem: Android 9 | Skærmstørrelse: 6,59 tommer | Opløsning: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 855 Plus | RAM: 12GB | Lagerplads: 512GB/1TB | Batteri: 6.000 mAh | Bagsidekamera: 48MP + 13MP | Frontkamera: 24MP 8.419 kr. Læs mere hos My-phoneshop.dk Fantastisk 120 Hz AMOLED-display Fremragende batteritid Inden beskyttelse mod vand Ingen trådløs opladning

Asus ROG Phone 2 har næsten alle de funktioner, som mobil-gamere har brug for, inklusiv et svimlende stort 6.000 mAh-batteri (til lange spil-sessioner) og en lynhurtig 120Hz AMOLED-skærm på hele 6,59-tommer.

Tilføj absolutte top-specifikationer, med kombinationen af



et Snapdragon 855 Plus-chipset, 12 GB RAM og masser af lagerplads. Så er det tydeligt, hvorfor Asus ROG Phone 2 er på vores liste.

Da den er designet specielt til gamere, har den også funktioner, som du ikke finder på de fleste andre telefoner. Såsom en den ekstra køling, der følger med telefonen, og en række andet tilbehør (såsom en gamepad), der kan købes separat.

Der er også indbygget software, der hjælper dig med at skræddersy din spiloplevelse. F.eks. ved at overclocke den kraftfulde processor og justere kølerhastigheden.

Der er ganske få problemer med Asus ROG Phone 2, men de fleste af dem påvirker ikke spil. Den har for eksempel ikke trådløs opladning eller vandafvisning, og designet deler helt sikkert vandene. Hvis du alligevel kun bruger din telefon til at spille, og du enten kan lide designet, eller ikke er lidt ligeglad, er Asus ROG Phone 2 svær at slå.

5. Razer Phone 2 Funktioner specifikt til gaming, der overskygger dagligdagsfunktioner Lanceringsdato: Oktober 2018 | Vægt: 205g | Dimensioner: 158.5 x 78.9 x 8.5mm | Styresystem: Android 8.1 | Skærmstørrelse: 5.72 tommer | Opløsning: 2560×1440 | CPU: Snapdragon 845 | RAM: 6/8GB | Lagerplads: 64/256GB | Batteri: 4.000 mAh | Bagsidekamera: 12MP f/1.75 wide angle / 12MP f/2.6 telephoto | Frontkamera: 8MP Fantastisk økosystem til spil 120 Hz billedhastighed Logoet på bagsiden lyser Lille lagerplads i forhold til prisen (64 GB) Skærmen kunne være større

Den første Razer-telefon var et hæderligt forsøg på at bringe det gamer-specifikke brand til en mobilenhed. Telefonen havde dog en række mangler, der placerede den længere nede på listen. Den anden version kommer til gengæld med nogle rettelser, der gør den til en meget stærkere enhed - omend stadig henvendt til gamere.

Hvad betyder det? Kameraet og skærmen er ikke i nærheden af andre telefoner i samme prisklasse. Det betyder selvfølgelig, at hvis man ikke går op i gaming, så skal man måske kigge i en anden retning. Men hvis man er mere seriøs med mobilspil, og har råd til Razer Phone 2, så er den et udmærket valg.

Udadtil har Razer Phone 2 ikke ændret sig meget fra sin forgænger, skønt den er opgraderet til Snapdragon 845 og har fået glasbagside til trådløs Qi-opladning. Der er også tilføjet ekstra køling.

I sidste ende gør det kraftige chipset, 8 GB RAM, gode højttalere, 120 Hz-skærm og 4.000 mAh batteri, samt omfattende indstillinger til justering af batteriets levetid og ydeevne, Razer Phone 2 til en god gaming-telefon.

Læs den fulde anmeldelse: Razer Phone 2

Utraditionelle gaming-telefoner

De bedste smartphones til gaming ovenfor har hovedsagligt været designet specifikt til formålet, og det er derfor nærmest umuligt at konkurrere med dem. Men der er nu også engang flere "mainsteam" mobiltelefoner, som godt kan konkurrere med dem. På listen nedenfor vil du se flere "normale" mobiltelefoner, der har styrke nok til, at du også kan bruge dem til spil.

Mange af disse telefoner ville du også kunne finde på vores liste over bedste mobiler, fordi de generelt kommer med specifikationer i høj klasse.

6. iPhone 11 Pro Max / iPhone 11 Pro Den bedste gaming-smartphone fra Apple Lanceringsdato: September 2019 | Vægt: 226 g | Dimensioner: 158 x 77,8 x 8,1 mm | Styresystem: iOS 13 | Skærmstørrelse: 6,5-tommer | Skærmopløsning: 2.688 × 1.242 | CPU: A13 Bionic Chip | RAM: 4 GB | Lagerplads: 64 / 256 / 512 GB | Batteri: 3.969 mAh | Bagsidekamera: Triple 12 MP | Frontkamera: 12 MP 5.375 kr. Læs mere hos Gixmo.dk Adgang til den bedste spilplatform Hurtigste chipsæt inden for mobilspil Meget dyr

IPhone 11 Pro Max er den større og bedre model af de to. På nogle vigtige måder er disse to iPhones identiske, men hvis du leder efter den model, der er bedst til spil, så skal du gå efter Pro Max.

Skærmen på iPhone 11 Pro Max er 6,5 tommer større end den relative 5,8 tommer, og batteriet kan desuden også holde længere. Der er mange af disse "mindre ting", som kan gøre forskellen og påvirke din oplevelse. Men begge deler dog det helt afgørende: A13 Bionic-processoren.

I vores test indlæses Clash Royale og PUBG endnu hurtigere (sammenlignet med iPhone X) - og hastigheden er virkelig afgørende, når det handler om onlinespil! Desuden kan man jo heller ikke benægte, at Apple har styr på designet. Det er en af de dyre modeller på markedet, men du får alt, hvad du kunne tænke dig.

Læs den fulde anmeldelse: iPhone 11 Pro Max

7. OnePlus 8 Pro Den bedste OnePlus-telefon indtil nu Lanceringsdato: April 2020 | Vægt: 199 g | Dimensioner: 165,3 x 74,35 x 8,5 mm | Styresystem: Android 10 | Skærmstørrelse: 6,78-tommer | Opløsning: 3168 x 1440 | CPU: Snapdragon 865 | RAM: 8 / 12 GB | Lagerplads: 128 / 256 GB | Batteri: 4.510 mAh | Bagsidekamera: 48 MP + 48 MP + 5 MP + 8 MP | Frontkamera: 16 MP 6.044 kr. Læs mere hos Computersalg DK Super skærm 5G og masser af batteri Opladningsmuligheder Den dyreste OnePlus til dato Kunne have mere lagerplads

Forgængeren OnePlus 7 Pro er bestemt også en stærk model, men man må sige, at OnePlus 8 Pro på alle måder har overgået denne. Det er en smartphone, der har alle de funktioner, som du skal bruge som gamer, og du vil virkelige nyde at spille på denne skærm.

Telefonen kommer desuden med Snapdragon 865 og har op til 12 GB RAM. Skærmstørrelsen når op på 6,78 tommer (1440 x 3168) og har en opdateringshastighed på 120 Hz: Den er stor, skarp og flydende.

5G understøttes også, så du kan spille online, uanset hvor du er uden forsinkelse (så længe 5G er tilgængelig), og med dens kraftige 4,510 mAh-batteri kan du spille i lang tid, inden det bliver nødvendigt at oplade igen.

Når du først har smidt den til opladning, skal du dog heller ikke vente længe, da OnePlus 8 Pro gør brug af både hurtig og trådløs opladning.

Læs hele anmeldelsen: OnePlus 8 Pro

8. Samsung Galaxy S20/S20 Plus Kan udstyres med rigtig controller Lanceringsdato: Marts 2020 | Vægt: 163 g / 186 g | Dimensioner: 151,7 x 69,1 x 7,9 mm / 161,9 x 73,7 x 7,8 mm | Styresystem: Android 10 | Skærmstørrelse: 6,2-tommer / 6,7-tommer | Opløsning: 1440 x 3200 | CPU: Exynos 990 | RAM: 8 GB / 12 GB | Lagerplads: 128 GB (S20) eller 128 GB / 256 GB / 512 GB (S20 Plus) | Batteri: 4.000 mAh / 4.500 mAh | Bagsidekamera: 12 MP + 64 MP + 12 MP | Frontkamera: 10 MP Masser af sjove mod-muligheder Klar til Google Daydream VR Batterilevetiden er kun ok Specs fra sidste år

Samsung Galaxy S20 og Samsung Galaxy S20 Plus har tydeligvis nået denne liste, da de er blandt de nyeste telefoner i rækken af ​​de mest populære Android-modeller.

Men disse smartphones er faktsik også virkelig gode til spil, ikke mindst takket være den indbyggede processorkraft i første klasse. Du får et Exynos 990-chipsæt, en førsteklasses processor, som er med til at give effektivitet og ydeevne.

Du får også 8 GB RAM, så hastigheden er sikret. Og spil ser godt ud på dem, da begge modeller har en QHD+-skærm med en opdateringshastighed på op til 120Hz. De har også langtidsholdbare batterier med 4.000 mAh eller 4.500 mAh, hvilket betyder, at du kan nyde din gaming-session uden problemer og non-stop.

Læs anmeldelserne her: Samsung Galaxy S20 | Samsung Galaxy S20 Plus

9. LG V60 ThinQ + Dual Screen Lanceringsdato: Februar 2020 | Vægt: 213 g | Dimensioner: 169,3 x 77,6 x 8,9 mm | Styresystem: Android 10 | Skærmstørrelse: 6,8-tommer | Opløsning: 1440 x 2460 | CPU: Snapdragon 865 | RAM: 8 GB | Lagerplads: 128 GB / 256 GB (op til 2TB med kort) | Batteri: 5.000 mAh | Bagsidekamera: 64MP + 13MP + 0.3MP | Frontkamera: 10MP Dobbelte skærm er ideel Kraftfuld chipsæt Super 5.000 mAh batteri Dual Screen Software er so-so

LG V60 ThinQ ser ud til at være en opdateret og forstørret version af LG G8, som var med til at gøre dobbelt skærmen populær - og det er specielt denne, som adskiller V60 fra konkurrencen.

I det væsentlige er den dobbelte skærm en nøjagtig kopi af V60s 6,8-tommer Full HD Plus (2460 x 1080) skærm. Softwaren tager noget tid at vænne sig til, men du kan effektivt køre to apps på samme tid - praktisk hvis du gerne vil spille på den ene skærm, men følge med i en serie eller en sportskamp på den anden.

Der er en spiltilstand, der forvandler den anden skærm til en input-touchpad, hvilket efterlader den første skærm fri for fingre - men vi må indrømme, at det ikke føles intuitivt til at starte ud med.

Den kommer med Snapdragon 865-chipsæt, 8 GB RAM, 128 GB eller 256 GB lagerplads, og så kører den Android 10. Batteriet med 5.000 mAh sikrer, at du kan spille i lang tid, og et 3,5 mm-hovedtelefonstik er efterhånden en sjældenhed på telefoner nu til dags. Det er en rigtig god smartphone til film og spil.

Læs hele anmeldelsen her: LG V60 ThinQ

10. Motorola Edge Plus / Motorola Edge Smuk skærm og praktiske knapper Lanceringsdato: Maj 2020 | Vægt: 203 g / 188 g | Dimensioner: 161,1 x 71,4 x 9,6 mm / 161,6 x 71,1 x 9,3 m | Styresystem: Android 10 | Skærmstørrelse: 6,7-tommer | Opløsning: 1080 x 2340 / 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 865 / Snapdragon 765G | RAM: 12 GB / 6 GB | Lagerplads: 256 GB / 128 GB | Batteri: 5.000 mAh / 4.500 mAh | Bagsidekamera: 108MP + 8MP + 16MP / 64MP + 8MP + 16MP | Frontkamera: 25MP / 25MP 6.970 kr. Læs mere hos Computersalg DK Smuk, stor skærm Kraftige specifikationer Digitale udløserknapper Dyrt Kantdesign maksimumopladning for lav

Motorola Edge Plus er det første topmoderne flagskibstelefon, som Motorola har lanceret i årevis. Man må dog sige, at den var ventetiden værd: Skærmen er stor og smuk, telefonen har gode specifikationer og endda en ny spilfunktion: digitale knapper.

Telefonen har imponerende funktioner: et Snapdragon 865-chipsæt, 12 GB RAM og 256 GB lagerplads (desværre kan du ikke udvide lagerpladsen). 6,7-tommers skærm har en opdateringshastighed på 90 Hz og understøtter HDR10 +, hvilket resulterer i et langt skarpere billede, end vi ville forvente af Full HD Plus-skærmen (2340 x 1080). Og dens bageste kameratrio ledes af en fantastisk 108MP-sensor.

Hvis du vælger den billigere model Motorola Edge, skal du indgå et par kompromiser, når det kommer til teknikken, men det er til gengæld meget billigere.

Motorola Edges skærm understøtter HDR10, et Snapdragon 765G-chipsæt med 6 GB RAM, en 64MP-hovedsensor og et mindre 4.500-mAh batteri - men for de fleste mennesker er det mere end nok, især taget prisen i betragtning. Desuden kan lagerpladsen på 128 GB udvides via microSD.

Begge versioner har et 3,5 mm hovedtelefonstik.

Læs anmeldelserne her: Motorola Edge Plus | Motorola Edge