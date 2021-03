OnePlus 9 Pro anmeldelse

OnePlus 9 Pro tilbyder fænomenal ydeevne, et kamera der er brandets tidligere kameraer klart overlegent samt en række premium-funktioner, der gør dette til en seriøs udfordrer for alle, der er på markedet efter en premium Android-telefon. Den vil dog ikke være for alle, da prisen er høj for denne smartphone.

Tominuttersanmeldelse

OnePlus 9 Pro er en kulmination på virksomhedens indsats de sidste par år, og det er første gang, at en smartphone fra OnePlus har føltes som den komplette pakke.

Det tilbyder masser af processorkraft, en fantastisk kameraoplevelse og alle de ting, du forventer af en flagskibs-smartphone lige nu. Dette er en mobiltelefon, der virkelig kan konkurrere med de allerbedste telefoner fra de største brands.

Læs vores OnePlus 9 anmeldelse

Det hele kommer dog også med en høj pris, og det kan ikke benægtes, at OnePlus 9 Pro er et dyrt valg, hvis det skal være din næste telefon.

Der mangler meget lidt, og manglen på microSD-kortlæser en af ​​de få ting, som denne smartphone ikke tilbyder, når man sammenligner med andre telefoner. Det samme gælder dog for fx Samsung Galaxy S21 Ultra, som kom tidligere i 2021.

OnePlus 9 Pro har et førsteklasses design med en smuk 6,7-tommer QHD-skærm, der leverer stærke lysstyrkeniveauer og flotte detaljer, mens en super-glat 120 Hz opdateringshastighed også får telefonen til at føles eksklusiv.

Selve telefonen kan være for stor for nogle, men designet føles pengene værd med et glasbagside og udvalget med tre forskellige farver for at sikre, at din nye OnePlus matcher din stil - vi synes, at Morning Mist-versionen, der er afbilledet i denne anmeldelse, ser rigtig godt ud.

Billede 1 af 2 (Image credit: Aakash Jhaveri) Billede 2 af 2 (Image credit: Aakash Jhaveri)

OnePlus 9 Pro's største opgradering er i kameraafdelingen. OnePlus har lagt stor vægt på fotografering, og dette omfatter et samarbejde med det legendariske kameramærke Hasselblad for at forbedre, hvordan farver behandles.

Vi var imponeret over kameraerne gennem hele vores tid med OnePlus 9 Pro - den alsidige opsætning leverer gode resultater i auto-tilstand og kan producere nogle fantastiske billeder, der kan konkurrere med dem fra de allerbedste kameratelefoner.

Fotografisk er det måske ikke det absolut bedste valg for alle, men OnePlus har foretaget bemærkelsesværdige forbedringer, og telefonen er et alternativ, der kan konkurrere med iPhone 12 eller Samsung Galaxy S21.

OnePlus 9 Pro har et kraftfuldt af et Qualcomm Snapdragon 888-chipsæt, og telefonen er godt i stand til at gøre alt, hvad du har brug for. Batteriets levetid er ikke den absolut bedste, vi har set på en smartphone, men det holder dog det meste af en hel dag, og der er et par muligheder for hurtig opladning.

OnePlus 9 Pro er den bedste smartphone, brandet nogensinde har lavet, og selvom det er en dyr mobiltelefon, kan den sagtens konkurrere med andre avancerede muligheder, såsom Galaxy S21 Ultra eller iPhone 12 Pro Max, hvilket retfærdiggør prisen.

OnePlus 9 Pro frigivelsesdato og pris

(Image credit: Aakash Jhaveri)

OnePlus 9 Pro blev afsløret den 23. marts ved en virtuel event, og forudbestillinger var mulige umiddelbart efter, at eventen var afsluttet. Telefonen vil være til salg fra 31. marts og vil blive solgt hos bl.a. OnePlus, Telenor, Telia, YouSee, Elgiganten, ProShop og Dustin. Vær opmærksom på, at nogle steder følger der et par OnePlus Buds med ved forudbestilling.

OnePlus 9 Pro-prisen er ikke så lav, som nogle måske havde håbet, og hvis du vil have 8 GB RAM med 128 GB lagringsplads, så er prisen 6.999,- kr.

Vil du have mere lagringsplads og ekstra RAM? Der er også en 12 GB / 256 GB-model af OnePlus 9 Pro, der koster 7.9999,- kr. Hvis disse priser lyder lidt høje, så er der også OnePlus 9, som blev afsløret sammen med 9 Pro, og dens startpris er 5.499,- kr.

Design

Billede 1 af 5 (Image credit: TechRadar) Billede 2 af 5 (Image credit: TechRadar) Billede 3 af 5 (Image credit: TechRadar) Billede 4 af 5 (Image credit: TechRadar) Billede 5 af 5 (Image credit: TechRadar)

OnePlus 9 Pro er ikke så forskellig fra virksomhedens seneste par mobiltelefoner, og hvis du har ejet en telefon fra virksomheden siden OnePlus 7, bliver du ikke særlig overrasket over designet her.

Den ser premium ud, og når du bruger telefonen, føles den som en premium-telefon. OnePlus 9 Pro har et glasbagside, og du har valget mellem tre farver: Morning Mist (sølvfarven, der er afbilledet i hele denne anmeldelse), Forest Green og Stellar Black. Der er muligvis begrænsede farvemuligheder, alt afhængig af hvor du køber telefonen.

Telefonen har metalkanter. På højre kant er tænd/sluk-knappen, og over denne er en lyd-skyder, der giver dig mulighed for hurtigt at slå lyden på din telefon fra. Volumenvipperen er på venstre kant.

På den nederste kant af telefonen sidder USB-C-opladningsstikket sammen med SIM-kortskuffen og en højttalerrist.

(Image credit: TechRadar)

OnePlus har trimmet kamerabulen på OnePlus 9 Pro sammenlignet med de tidligere mobiltelefoner, men den stikker stadig ud fra bagsiden på ​​telefonen. Du finder Hasselblad-logoet indgraveret på kameraet sammen med fire linser (du kan læse mere om kameraerne og om Hasselblad-samarbejdet i afsnittet Kameraer i denne anmeldelse).

Bagsiden af ​​telefonen har afrundede kanter, og vi erfarede, at dette gør, at telefonen ligger godt i hånden. Bemærk dog, at dette ikke er en lille telefon på nogen måde: den måler 163,2 x 73,6 x 8,7 mm og vejer 197 gram, hvilket er meget typisk for en telefon af denne slags.

Samlet set har OnePlus 9 Pro et førsteklasses udseende og følelse, der kan konkurrere med enhver anden top-end-telefon, du finder på markedet lige nu. Ikke meget har ændret sig sammenlignet med tidligere OnePlus Pro-telefoner, og det er helt fint.

Skærm

OnePlus 9 Pro har en stor skærm med høj opløsning, der passer til telefonens Pro-status. Det er 6,7 tommer fra hjørne til hjørne med en QHD-opløsning på 1440 x 3216 - svarende til 525 pixels per tomme. Den opløsning på denne AMOLED-skærm kan ses fra det øjeblik, du tænder for skærmen. Billedet springer ud af skærmen, og teksten er knivskarp.

Lysstyrken er god, selvom den automatiske lysstyrketilstand undertiden kan kæmpe for at blive lys nok i nogle omgivelser. Hvis du er i direkte sollys, vil du sandsynligvis selv indstille lysstyrkefunktionerne for at sikre, at du kan se skærmen.

Billede 1 af 3 (Image credit: TechRadar) Billede 2 af 3 (Image credit: TechRadar) Billede 3 af 3 (Image credit: TechRadar)

Som på 2020's OnePlus 8 Pro har skærmen en 120 Hz opdateringshastighed, som begynder at blive normen på top-end Android-telefoner. Dette betyder, at skærmen opdateres 120 gange i sekundet snarere end 60 gange som på ældre smartphones og nogle aktuelle flagskibe, som fx iPhone 12, som har en 60 Hz opdateringshastighed.

Den høje opdateringshastighed gør, du vil nyde godt af et glattere billede på skærmen, uanset om du spiller spil - det er især velkomment, når du spiller hurtige actionspil såsom Call of Duty: Mobile - eller scroller gennem dine feeds på sociale medier.

Opdateringshastigheden er adaptiv, så visse apps, såsom en eBook, vil tilbyde en 1 Hz opdateringshastighed, mens andre kører på op til 120 Hz, hvilket sparer batteri. Vi fandt, at den adaptive indstilling fungerede godt og justerede displayet problemfrit, og vi bemærkede ikke, hvornår skærmen kørte med en lavere opdateringshastighed.

Der er også en fingeraftryksscanner på skærmen, og vi fandt ud af, at denne teknologi fungerer lige så hurtigt som de fleste andre flagskibstelefoner, der har denne teknologi i 2021.

Kamera

På kamerafronten har OnePlus' smartphones altid kæmpet for at holde trit med andre top-end Android-telefoner, men OnePlus 9 Pro har det bedste kamera, vi har set på en telefon fra virksomheden.

OnePlus har forbedret sig på dette område ved at inkludere nye sensorer, og mindst en af ​​dem er lavet i samarbejde med Sony og ved at gå sammen med den berømte kameraproducent Hasselblad for at forbedre farvekalibrering, så de farver, du ser, gengives så præcist som muligt.

Det skal siges, at vi har mistanke om, at samarbejdet med Hasselblad i øjeblikket primært fungerer som et markedsføringstiltag, men aftalen løber over tre år, og det er meget muligt, at vi vil se endnu større forbedringer næste år, når samarbejdet har varet længere. Indtil videre mærkes Hasseblad-følelsen først og fremmest på den orange udløserknap i kameraappen og den klare lukkerlyd, som OnePlus angiveligt har arbejdet hårdt på at perfektionere.

Hovedkameraet på bagsiden er 48 MP, og det bruger en Sony IMX789-sensor, der er fremstillet i samarbejde med Sony. Der er tre andre kameraer på bagsiden, herunder et 50 MP ultravidvinkelkamera, der bruger en Sony IMX766-sensor.

Der er også et 8 MP teleobjektiv, der kan skyde med op til 3x optisk zoom, mens det sidste element er et 2 MP monokrom kamera, der i det væsentlige giver dig mulighed for at få sort / hvid-billeder af højere kvalitet.

(Image credit: TechRadar)

Hovedsensoren på OnePlus 9 Pro er betydeligt bedre end det, OnePlus har lavet før, og vi oplevede, at det kunne tage fantastiske billeder med flotte farver og masser af detaljer.

Hvis du sammenligner billeder med dem, der er taget med tidligere OnePlus-telefoner, vil du se, at farver ser langt mere naturlige, hvilket vi formoder er resultatet af det ovennævnte samarbejde med Hasselblad. Billedkvaliteten her ligner mere det, du får fra Apples iPhones, snarere end hvad du for eksempel ser fra en Samsung-telefon.

Vi er også imponeret over, hvordan OnePlus 9 Pro kan producere gode resultater, selv når du bruger telefonens automatiske tilstand, når du bare peger og skyder løs.

Du kan skifte til ultravidvinkelkameraet med et hurtigt tryk på en virtuel knap, og resultaterne her er ligeledes gode med en ny forvrængningskorrektionsteknologi, der arbejder bag kulisserne for at minimere den 'tønde' forvrængning, der typisk vises ved kanterne på ultravidvinkel-billeder.

Vi oplevede, at dette fungerede godt med vores billeder, men det er ikke den type funktion, der vil imponere dig, medmindre du ligefrem leder efter den.

Teleobjektivet på OnePlus 9 Pro er i stand til at zoome op til 3x optisk zoom, hvorefter det skifter til en digital zoom på op til 30x zoom.

Billede 1 af 5 Ultra-wide (Image credit: TechRadar) Billede 2 af 5 Main camera (Image credit: TechRadar) Billede 3 af 5 3x zoom (Image credit: TechRadar) Billede 4 af 5 10x zoom (Image credit: TechRadar) Billede 5 af 5 30x zoom (Image credit: TechRadar)

Billeder taget med optisk zoom så godt ud og kan bruges til at sende til dine venner på messaging-apps eller sende dem til sociale medier. Som du sandsynligvis forventer, bliver billederne knapt så gode, når du zoomer længere ind, og på dette punkt kan OnePlus 9 Pro ikke måle sig med den zoomkvalitet, du får fra Samsung Galaxy S21 Ultra

Video kan optages i 8K med op til 30 billeder i sekundet, hvilket er en af ​​de højeste kombinationer af opløsning / billedhastighed, vi har set på en smartphone. Denne kvalitet er stort set unødvendig, hvis det er en video, du kun ser på telefonen, og bemærk også, at optagelse ved denne øverste indstilling spiser meget lagringsplads.

Andre videoindstillinger inkluderer 4K med 30, 60 eller endda 120 billeder i sekundet til slowmotion-optagelser, og der er også slowmotion-muligheder til 720p ved 480fps eller Full HD ved 240fps. Vi oplevede, at alle disse fungerede godt, og disse indstillinger kan sammenlignes med andre Android-telefoner, du kunne finde på markedet lige nu.

Hovedkameraet har både optisk og elektronisk billedstabilisering for at sikre, at optagelserne er uden rystelser, og generelt vil du sandsynligvis være tilfreds med kvaliteten af ​​videooptagelser på OnePlus 9 Pro.

Foran på telefonen er der et selfie-kamera med en 16 MP Sony IMX741-sensor og en blænde på f/2.4. Dette er ikke det mest avancerede selfie-kamera, vi har set på en smartphone, men vi var tilfredse nok med de fotos og video, det tog.

Prøvebilleder

Billede 1 af 8 (Image credit: TechRadar) Billede 2 af 8 (Image credit: TechRadar) Billede 3 af 8 (Image credit: TechRadar) Billede 4 af 8 (Image credit: TechRadar) Billede 5 af 8 (Image credit: TechRadar) Billede 6 af 8 (Image credit: TechRadar) Billede 7 af 8 (Image credit: TechRadar) Billede 8 af 8 (Image credit: TechRadar)

Specifikationer og ydelse

OnePlus 9 Pro er drevet af det nyeste Qualcomm Snapdragon 888-chipsæt, og som det har været tilfældet med andre Android-telefoner, der bruger dette chipsæt, har vi været imponeret over den ydeevne, det muliggør, hvor telefonen indlæser apps næsten øjeblikkeligt.

Du får enten 8 GB eller 12 GB RAM, afhængigt af hvilken variant af telefonen du vælger. Mens ekstra 4 GB ikke gør den store forskel for de fleste brugere, er det værd at bemærke, at den mængde RAM, du vælger, bestemmer, hvor meget lagringsplads du får. 8 GB-modellen leveres med 128 GB lagringsplads, men hvis du vælger 12 GB-telefonen, får du 256 GB.

Som med andre OnePlus-enheder er der ingen microSD-understøttelse, så du er begrænset til den indbyggede lagringsplads, uanset hvilken variant du køber. Hvis du tror, ​​du vil bruge din telefon i et par år, vil vi anbefale, at du vælger modellen med størst kapacitet.

(Image credit: TechRadar)

OnePlus 9 Pro specs Vægt: 197 g

Dimensioner: 163.2 x 73.6 x 8.7 mm

Skærmstørrelse: 6,7 tommer

Opløsning: QHD (3216x1400)

Opdateringshastighed: 120 Hz

Pixel-tæthed: 525ppi

Chipsæt: Snapdragon 888

RAM: 8GB / 12GB

Lagringsplads: 128 GB / 256 GB

Bagkameraer: 48 MP + 8 MP + 50 MP + 2 MP

Frontkamera: 16 MP

Batteri: 4.500 mAh

Vi har gennemgået 12 GB-versionen af ​​OnePlus 9 Pro, og vi oplevede, at dens benchmark-score var særligt god. Vi har ikke nogen grund til at tvivle på, at 8 GB-varianten også er en stærk performer, selvom vi endnu ikke har testet den telefon.

Vi fandt ud af, at 12 GB RAM-versionen havde en gennemsnitlig Geekbench 5 multi-core score på 3630. Det er lige bag Asus ROG Phone 5, og det er bedre end de resultater, vi har set på andre top-end telefoner som Samsung Galaxy S21.

OnePlus 9 Pro er også klar til 5G, så du kan drage fordel af næste generations internetforbindelse, selvom du måske ikke forventer at bruge det i den nærmeste fremtid.

Telefonen kører Android 11 med OnePlus' eget OxygenOS-look ovn på, hvilket giver dig en række funktioner såsom en altid tændt skærm og brandets eget unikke udseende.

Vi erfarede desværre, at telefonen led af nogle problemer med Bluetooth-forbindelse, men vi håber, at disse vil blive løst i en endelig softwareopdatering. Vi opdaterer denne anmeldelse, når vi hører nærmere.

Der er ikke meget bloatware på OnePlus 9 Pro, og dem, der synes godt om OnePlus' signaturudseende, vil nyde den måde, softwaren fungerer på.

Batterilevetid

(Image credit: Aakash Jhaveri)

OnePlus 9 Pro tilbyder ikke banebrydende batterilevetid, men batterilevetiden kan snildt får dig gennem en hel dag på fuld opladning ved almindelig brug. Kun en eller to gange i løbet af vores testtid var vi nødt til at give OnePlus 9 Pro et skud strøm omkring kl. 22.00.

4.500 mAh-batteriet er stort, og OnePlus 9 Pro er helt på linje med de fleste af de bedste smartphones lige nu i denne afdeling, men det holder ikke til to dage, hvis du bruger telefonen jævnligt.

Ved særlig intensiv brug oplevede vi, at telefonen ikke kunne klare en hel dag på en opladning, men der er nogle meget imponerende muligheder for hurtig opladning, der gør det muligt for dig hurtigt at oplade batteriet hurtigt, når du har brug for det.

Der er kablet opladning på 65 watt, og måske mere imponerende understøtter OnePlus 9 Pro 50 watt trådløs opladning, hvilket er noget af det højeste, vi har set for denne teknologi. Det er især imponerende, eftersom, at OnePlus 8 fra 2020 var de første med trådløs opladning.

I modsætning til konkurrerende telefoner fra Apple, Samsung og en håndfuld andre Android-producenter kommer OnePlus 9 Pro med en ny oplader i kassen. Flere producenter har fjernet opladere fra kassen med henvisning til behovet for at skære ned på e-affald, men OnePlus har fundet det hensigtsmæssigt at inkludere en her.

Skal jeg købe en OnePlus 9 Pro?

(Image credit: TechRadar)

Køb den, hvis…

Du har brug for en kraftfuld smartphone

Snapdragon 888-chipsættet kombineret med 12 GB RAM har imponeret os under vores test, og hvis du er på udkig efter en top-end-telefon med masser af power, passer OnePlus 9 Pro til beskrivelsen.. Det kører enhver app eller ethvert spil uden problemer.

Du vil have naturlige billeder

Resultatet af OnePlus' samarbejde med Hasselblad er tydeligt at se på billederne, der har mere naturtro farver, end vi har set fra tidligere OnePlus-telefoner. Dette er ikke den allerbedste kameratelefon, du kan købe, men den er klart bedre end OnePlus 8-serien.

Du vil have en god skærmoplevelse

6,7 tommer 120 Hz QHD-skærmen er blandt de bedste, vi har set på en smartphone, med masser af detaljer, stærk lysstyrke og en række andre indstillinger. Hvis du vil se en masse video på din telefon, er dette en god mulighed.

Køb den ikke, hvis...

Du har brug for masser af lagringsplads

OnePlus har hidtil ikke haft en microSD-kortlæser på nogen af ​​virksomhedens telefoner, og det gælder desværre også for OnePlus 9 Pro. Hvis du vil have mulighed for at udvide din telefons lagringsplads, skal du kigge andetsteds.



Du har brug for super batterilevetid

Hvis du er vant til en smartphone, der holder længere end en dag, bliver du skuffet over OnePlus 9 Pro. Den middelmådige batterilevetid vil ikke være frustrerende for de fleste, men den vil nu heller ikke imponere dig.

Du vil have en billigere smartphone

OnePlus 9 Pro er ikke en billig mobiltelefon, og den koster nogenlunde det samme som nogle af de allerbedste telefoner fra brands som Apple og Samsung. OnePlus' bedste telefoner er ikke længere de' flagskibsmordere', de engang blev udråbt til at være, og du bliver nødt til at se på virksomhedens Nord-serie, hvis du vil have en prismæssigt mere overkommelig mulighed.

Først anmeldt i marts 2021