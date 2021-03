OnePlus 9 anmeldelse

OnePlus 9 kommer med en løsning på den mest eklatante mangel ved tidligere OnePlus-flagskibstelefoner takket være et samarbejde med Hasselblad. OnePlus 9's kameraer har nu bedre farvekorrektion, og både almindelige og ultrabrede fotos ser godt ud. Manglen på et teleobjektiv og andre flagskibsfordele, der findes på telefonens Pro-version, gør ikke så meget i betragtning af den relativt lave pris, du betaler for høje specifikationer og meget hurtig opladning. Hvis du leder efter en Android-flagskibstelefon til en overkommelig pris, er OnePlus 9 værd at overveje.

Tominuttersanmeldelse

OnePlus 9 er det nyeste flagskib - sammen med OnePlus 9 Pro - fra et brand, der til trods for at have skiftet sin telefonstrategi for at konkurrere direkte med andre premium-håndsæt, indtil nu var kommet til kort i en kategori: kameraerne.

For at adressere denne mangel har OnePlus indgået et 3-årigt samarbejde med den legendariske fotografivirksomhed Hasselblad for at forbedre kameraerne på OnePlus' smartphones.

OnePlus 9 er det første forsøg på at rette kursen op, og forbedringerne er mærkbare med bedre farvegengivelse og forbedret ydeevne i svagt lys. Den digitale zoom er også blevet forbedret, mens der er nogle sjove nye tricks som den makro-simulerende zoom-effekt på det ultrabrede kamera.

Kameraerne er blevet ændret meget, men det samme kan man ikke sige om resten af telefonen. Designet er stort set det samme, fra placeringen af knapperne til skærmen og størrelsen, som næsten er identisk med dens umiddelbare forgænger, OnePlus 8T og OnePlus 8 før den. Skærmen har heller ikke ændret sig, men der er ingen grund til at klage over en skarp 6,55-tommer Full HD Plus-opløsning AMOLED-skærm.

Indeni OnePlus 9 finder man det nye Snapdragon 888-chipsæt, og 8 GB / 128 GB eller 12 GB / 256 GB RAM og lagringsmuligheder er de samme som hos forgængeen, hvilket er på niveau med andre flagskibstelefoner i denne prisklasse (fx Samsung S21). Genopladningen af OnePlus 9's 4.500 mAh batteri går ekstremt hurtigt - fra tomt til 100 % på omkring en halv time med den medfølgende Warp Charge 65T oplader.

I sidste ende giver OnePlus 9 fremragende ydeevne og batterilevetid til prisen, og det afrundes med kameraets ydeevne. Samlet set er der tale om en kombination med en ret stor værdi. Selvom telefonen minder meget om OnePlus 8T, betyder det meget, at forgængerens væsentligste svaghed med denne telefon er blevet adresseret. Det gør, at denne nye prismæssigt overkommelige flagskibstelefon er en af de bedste telefoner i denne prisklasse.

OnePlus 9 frigivelsesdato og pris

OnePlus 9 blev lanceret den 23. marts, og telefonen kunne forudbestilles straks efter den virtuelle event. Telefonen vil være til salg fra 26. april og vil blive solgt hos bl.a. OnePlus, Telenor, Telia, YouSee, Elgiganten, og Dustin. Vær opmærksom på, at nogle steder følger der et par OnePlus Buds Z med ved forudbestilling.

OnePlus 9 starter ved 5.499,- kr. for 8 GB RAM / 128 GB lagringsmodellen, mens du for 12 GB RAM / 256 GB lager skal betale 6.199,- kr.

Denne pris gør OnePlus 9 lidt billigere end og konkurrencedygtig med Samsung Galaxy S21, der starter ved 6.599,- kr. Men det gør også, at telefonen har meget god værdi sammenlignet med OnePlus 9 Pro; selvom den ikke har et par nøglefunktioner og forbedringer (teleobjektiv, 50W trådløs opladning), er den meget billigere end dens dyrere Pro, der starter ved 6.999,- kr.

OnePlus 9 kommer i tre farver: den lyselilla Winter Mist med en gradienteffekt, den lyseblå Arctic Sky med mat finish og den blanke Astral Black.

Design

Der er ikke så meget at rafle om: OnePlus 9 har et design, der minder meget om forgængerens, OnePlus 8T, bortset fra den åbenlyst forskellige kamerablok.

Den har den samme 6,55-tommer skærm med glasfront og en bagside af glas ligesom forgængeren. Den har den samme låseknap og kendte OnePlus ring/vibrer/ lydløs-knap på højre side og volumen vippeknap til venstre, som alle er let tilgængelige, når du holder telefonen. Der er også den samme USB-C-port i bunden med højttaleren til højre.

Der er en forskel mellem OnePlus 9 og dens forgænger: dens ramme er plastik, ikke metal.

At arve så meget fra sin forgænger er ikke en dårlig ting. OnePlus 9 ligner meget andre flagskibstelefoner i sin mere overkommelige klasse, som standard Samsung S21 - det vil sige, at materialerne er af høj kvalitet, men de mangler noget af det "ekstra", som man får med de dyreste telefoner.Begge telefoner har AMOLED-skærme, men de er flade uden de 'vandfaldsbuede" kanter, som man finder på deres premium søskende.

OnePlus 9 har et glasbagside i modsætning til S21's plastik(eller 'glasstic')-bagside, men ikke alt glas er ens. OnePlus 9's bagside har ikke den samme tæthed og luksus-fornemmelse som glasbagsiden på ​​andre flagskibstelefoner. Tap på bagsiden af ​​en OnePlus 9, og det lyder lidt hult, som en plastikbagside. Dette er ikke en stor ulempe, det er bare noget at huske på - prismæssigt overkommelige flagskibstelefoner er fremstillet af prismæssigt overkommelige flagskibsmaterialer.

Skærm

Som tidligere nævnt har OnePlus 9 en 6,55-tommer AMOLED-skærm med en Full HD Plus-opløsning (2400 x 1080) skærm. Den producerer skarpe, levende billeder, ligesom skærmen på forgængeren.

Skærmen har et hul i øverste venstre hjørne til frontkameraet. Den har en fingeraftrykssensor på skærmen, som kun kunne aflæse vores fingeraftryk, når vores finger var lodret i forhold til telefonen - bliv ikke overrasket, hvis du bliver nødt til at låse telefonen op via ansigtsgenkendelse eller adgangskode ofte.

Skærmen har en 120 Hz opdateringshastighed, hvilket i praksis betyder en meget glattere visuel oplevelse, når du browser apps eller scroller gennem dine sociale feeds. Spil, der understøtter op til 120 fps, bør også drage fordel af dette.

OnePlus 9 mangler et par funktioner, der er eksklusive på OnePlus 9 Pro. En af disse er LTPO-teknikken (Low Temperature Polycrystalline Oxide), en bagplade på skærmen, der gør det muligt for telefonen dynamisk at indstille opdateringshastigheden ud fra det, du laver, ved at skrue ned ved aktiviteter med lav intensitet som at gennemse fotos for at spare på batteriet (en funktion, der først blev set i Samsung-telefoner).

En anden funktion, Hypertouch, reducerer latenstiden ved berøringsstyring med 25-30 ms, hvilket muligvis forbedrer ydeevnen i onlinespil som PUBG. Hvis du spiller på OnePlus 9, bliver du nødt til at stole på dine reaktioner snarere end software.

Kamera

OnePlus 9 har en tredobbelt opsætning af bagkameraerne, selvom du sandsynligvis kun indser, at du bruger to af dem. Hvedkameraet på 48 MP og det ultrabrede 50 MP kamera er dem, du bruger mest, mens 2 MP monokrom sensor hjælper ved fotografering i svagt lys og med sort-hvide fotos, hvis du indstiller det korrekte filter.

Den store nyhed i kameraafdelingen er OnePlus' treårige samarbejde med det kendte kameramærke Hasselblad, hvor OnePlus 9 og 9 Pro-kameraerne bærer de første frugter af dette samarbejde. Der kan dog gå et år (eller mere), før Hasselblad-linser ender i OnePlus' telefoner, og samarbejdets store bidrag i denne omgang er inden for farvekalibrering. Som med de fleste tilpasninger er dette mest tydeligt i side-by-side-tests med billeder, der viser mere livlige og naturtro farver.

Selvom vi fandt, at farvegengivelsen var lidt mindre præcis end på billeder taget med sidste års iPhone 12 Pro - stadig det ypperste inden for telefonfotografering i 2021 - tager OnePlus 9 utvivlsomt bedre fotos end sine forgængere. Ved sammenligning side om side (nedenfor) er farveområdet ikke bare mere naturtro, kameraet fanger flere detaljer i overfladestrukturer og skygger.

Denne forbedrede farvegengivelse fremgår tydeligt af billeder taget med begge bagkameraer, 48 MP hovedkameraet og det ultrabrede 50 MP. Sidstnævnte kamera har også en ekstra overraskelse: en specialmakrotilstand, der tager nærbilleder, der er bedre end dem, der er taget på andre telefoner med særlige makrolinser, herunder OnePlus 8T. Den leveres også med en friform-linse, som OnePlus hævder korrigerer forvrængning - vridning i siderne af billeder fra nogle ultrabrede kameraer - ned til 1 %, og det ser ud til at fungere, da vi ikke bemærkede nogen forvrængning.

Der er også en anden sjov fototilstand: tilt-shift, som giver dig mulighed for at holde motivets midt i fokus og sløre resten. Det er et sjovt trick, selvom det nok har få anvendelsesområder.

Der er også et 16 MP frontkamera, der tager beundringsværdige fotos med god farve og skarpe detaljer, selvom disse har underligt snævre dimensioner. Portræt-selfies er dog ret spektakulære, især da der kun er ét kamera, der peger ud af skærmen.

Det er ikke alt sammen fra Hasselblad - telefonens Pro-tilstand er tilpasset til at ligne skærmen på Hasselblad-kameraer (endda ned til den gule udløserknap), og der er tilføjet en lukkerlyd, der simulerer lyden af ​​et 'rigtigt' kamera. Der er dog ikke kun kosmetiske effekter: Pro-tilstanden har flere kontrolmuligheder, der giver dig mulighed for manuelt at justere ISO, hvidbalance, lukkerhastighed, fokus og mere, selvom det at justere disse en ad gangen kan være krævende. Endnu bedre er det, at du nu kan gemme billeder i 12-bit raw-format for optimal kvalitet og redigeringsfleksibilitet.

OnePlus 9's hovedkamera optager video i 8K 30 fps, hvilket giver 16x pixeltallet af standard 1080p. Det ultrabrede kamera kan optage time-lapse-videoer, og der er en videoindstilling til svagt lys kaldet Nightscape Video 2.0.

Prøvebilleder

Specifikationer og ydelse

OnePlus 9 specs Vægt: 192 g

Dimensioner: 160 x 74,2 x 8,7 mm

Skærmstørrelse: 6,55 tommer

Opløsning: FHD+ (1080x2400)

Opdateringshastighed: 120 Hz

Pixel-tæthed: 402 ppi

Chipsæt: Snapdragon 888

RAM: 8 GB / 12 GB

Lagringsplads: 128 GB / 256 GB

Bagkameraer: 48 MP + 50 MP + 2 MP

Frontkamera: 16 MP

Batteri: 4500 mAh

OnePlus 9 har de samme fremragende specifikationer som OnePlus 9 Pro, når det gælder et opdateret chipsæt, de samme RAM og lagringsmuligheder. Den er hurtig of afvikler spil og indlæser apps uden problemer.

OnePlus 9 har en Qualcomm Snapdragon 888 og 8 GB eller 12 GB LPDDR5 RAM og 128 GB eller 256 GB UFS 3.1-lager, hvilket bringer den på niveau med Samsung Galaxy S21 - i det mindste på papiret.

I ydelses-benchmarks gør den det bestemt godt med en Geekbench 5 multi-core gennemsnitsscore på 3.654. Det er bedre end næsten alle andre Android-telefoner på markedet.

Desværre har OnePlus 9 ikke udvidelig lageringsplads, hvilket betyder, at du bliver nødt til at leve med enten 128 GB eller 256 GB og stole på skyen, hvis du løber tør for plads.

OnePlus 9 kører Android 11 samt OnePlus' eget UI, der præsenterer den sædvanlige kombination af ren grænseflade og nyttige menufunktioner. OnePlus 9 er klar til 5g, men den understøtter ikke mmWave - kun mellem- og sub-6-frekvensbåndene.

Batterilevetid

OnePlus 9 har et 4.500 mAh batteri, hvilket er ret stort, og det skulle være nok til hele dagen, selvom der er andre flagskibstelefoner med større batterier.

OnePlus 9's virkelige fordel består i dens opladningshastigheder. Warp Charge 65T-opladeren følger med i æsken, og OnePlus' CEO Pete Lau hævder, at den kan oplade telefonen til 100 % på lidt under en halv time og har også 15W Qi trådløs opladning.

I vores tests fandt vi stort set de samme resultater for kablet opladning. Disse vildt hurtige genopladningshastigheder skyldes delvist batteriets konstruktion, da 4.500 mAh-enheden faktisk er opdelt i to cirka 2.250 mAh-celler, der oplades parallelt af 65W kablet oplader.

Dette er noget, der debuterede i OnePlus 8T, der genoplades fra nul til 100 % på knap 40 minutter med dens Warp Charge 65-oplader. OnePlus 9 barberer næsten 10 minutter af den tid med forbedringerne af batterierne - dette forklarer tilføjelsen af T'et til opladernavnet.

Skal jeg købe en OnePlus 9?

Køb den, hvis…

Du vil have topspecifikationer til den mest overkommelige pris

OnePlus 9 har alle de bedste Android-specifikationer, du kan få i denne prisklasse lige nu, og det er en telefon med stor værdi for pengene.



Du vil have en fantastisk fotograferingoplevelse til prisen

Hvis du leder efter den bedste Android-kameratelefon i denne prisklasse, hvor der ikke er sparet på specifikationerne (undskyld Google Pixel 5), er OnePlus 9 værd at overveje.

Du vil have en telefon, der oplades superhurtigt

OnePlus 9's batteri oplades fuldt på under 30 minutter med et kabel og på 45 minutter ved hjælp af trådløs opladning. Hvis du hader at vente i timevis på at oplade din telefon, vil du elske OnePlus 9.

Køb den ikke, hvis…

Du ønsker zoomfotografering af høj kvalitet

OnePlus 9 tager fantastiske fotos med de to hoved- og ultrabrede kameraer, men zoomfotografering er begrænset til digital. Hvis du vil have en telefon med gode telekamera, skal du se nærmere på Samsung Galaxy S21.

Du vil have mere lagringsplads

OnePlus 9's specifikationer er fremragende, men uden udvidelig lagerplads er dens 128 GB eller 256 GB interne lagringsplads begrænset. Hvis du vil have mere plads, skal du vælge en telefon med plads til et microSD-kort.

Du vil have endnu mere batteri

Ja, der er telefoner med endnu større batterier end OnePlus 9's 4.500 mAh batteri. Hvis du vil have længere batterilevetid og har råd til det ekstra udlæg, skal du se nærmere på Samsung S21 Ultra med dets 5.000 mAh batteri eller Asus ROG 5 med dets 6.000 mAh batteri.

Først anmeldt i marts 2021