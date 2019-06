Anmeldelse: OnePlus 7

Anmeldelse på to minutter

OnePlus 7 lever i skyggen. Ikke fordi det er en dårlig telefon, men fordi den ikke kan hamle op med den meget omtalte storebror, OnePlus 7 Pro.

Det er nemlig OnePlus 7 Pro, der har fået alle features og funktioner, der hører til en mobil af næste genereration. OnePlus 7 har til sammenligning opgraderinger, der bade er mindre og mere beskedne.

Der er ikke meget forskel på OnePlus 7 og OnePlus 6T, som den afløser. Men det er også tanken bag – den er et billigere alternativ rettet imod købere, som ikke helt har råd til Pro-udgaven, men som gerne vil have en kraftfuld mobil.

OnePlus 7 har Snapdragon 855 chipset, som man også finder i andre topmodeller, og man kan vælge imellem 6GB eller 8GB hukommelse/RAM. Det valg påvirker også, om man får 128GB eller 256GB lagerplads på mobilen – men selv 6GB versionen har masser af kræfter.

Man kan kalde den for en ””flagskibsmobil til overkommelig pris”. Den giver dig kræfter til at afvikle stort set alle spil og apps, og der er masser af plads til dine downloads, video-klip, billeder og musik (hvis ikke hører til dem, der streamer det meste).

Kameraet er godt – uden at være fremragende. Skærmen er lysstærk og farverig, men ikke på niveau med HDR-optimerede skærme i QHD-opløsning på dyrere mobiler. Mobilen må klare sig uden IP-rating (den er ikke vandafvisende) og trådløs opladning.

Men, hvis du har et budget, som du ikke kan overskride, og hvor du lige kan klemme OnePlus 7 ind under topgrænse, så er det usandsynligt, at du kan finde en bedre mobil til samme pris.

Prisanalyse

OnePlus 7 pris: Fra 4.299 kr. (6GB RAM/128GB lager)

OnePlus 7 lancering: 4. juni 2019.

OnePlus 7 specifikationer Vægt: 182g

Mål: 157,7 x 74,8 x 8,2mm

Operativsystem: Android 9

Skærmstørrelse: 6,41 tommer

Resolution: Full HD+

CPU: Snapdragon 855

RAM: 6GB/8GB

Lager: 128GB/256GB

Batteri: 3.700mAh

Bagside kamera: 48MP + 5MP

Front kamera: 16MP

Vandtæt: Nej, ingen IP-rating official rating

AV-port til hovedtelefoner: Nej

Prisen på OnePlus 7 begynder ved 4.299 kr. for 6Gb RAM og 128GB lager, hvilket er nogenlunde samme niveau som startprisen på OnePlus 6T med samme RAM/lagerplads.

Telefonen kom på det danske marked 4. juni, tre uger efter OnePlus 7 Pro, og det får den til at føles som en andenrangs mobil, selv i dens eget firma. Den er tilgængelig hos en række danske udbydere: 3, Telia, YouSee og Elgiganten har telefonen på lager, men sælger udelukkende 6GB/128GB-udgaven. Vil man have fat i 8Gb/256Gb-versionen, er man nødt til at købe den direkte hos OnePlus. Det er stadig bedre end f.eks. i USA eller Australien, hvor OnePlus 7 slet ikke kommer på markedet.

Skærm

Stor og farvestærkt skærm på 6,41 tommer

Fuld HD+ opløsningen kommer med en sprød pixeldensitet på 402ppi

Du finder en 6,41 tommer AMOLED skærm på OnePlus 7 i en 2340 x 1080 fuld HD+ opløsning. Det giver dig 402 pixel per tomme, og du får masser af farver og detaljer på skærmen – selv om skærmen på OnePlus7 både er større og skarpere.

Skærmen her høj og giver dig en 19,5:9 aspect ratio (forhold mellem højde og bredde). Så du får masser af plads til gaming og en bedre oplevelse, når du ser video.

Den øverste del af skærmen har et lille indhug – det såkaldte notch – der hvor frontkameraet sidder. Det generede ikke os, når vi brugte telefonen, men det koster lidt plads, så der ikke kan være så mange ikoner i notifikationsmenuen.

Image Credit: TechRadar

Det er lykkedes OnePlus at gøre kanterne rundt om skærmen relativt tynde. Skærmkanten er lidt tykkere ned i bunde, men det er ikke noget, vi rigtig lægger mærke til.

Fingeraftrykslæseren på OnePlus 7 er indbygget i skærmen, og selv om den fungerer, så er det hverken den hurtigste eller mest præcise udgave, vi har testet.

Den er heller ikke helt så hurtig som de nyeste versioner af de klassiske fingeraftrykslæsere, der har deres egen ”knap”, og det tager lige et splitsekund længere at scanne dit fingeraftryk og låse skærmen op. Man kan i stedet vælge at bruge ansigtsgenkendelse til at låse skærmen op. Det fungerer imponerende hurtigt, men man skal kigge på skærmen før det virker, og så er det også mindre sikkert.

Vi havde ingen problemer med skærmen under OnePlus 7 testen. Den er lys og farverig, og detaljerne står skarpt, både til generel brug og til gaming eller video.

Skærmen mangler HDR eller QHD (eller højere) opløsning, så billedkvaliteten er ikke lige så god som på OnePlus 7 Pro, Samsung Galaxy S10 eller Sony Xperia 1 – men her er også tale om mobiler, der koster flere penge. Når man husker på den lave pris, er det svært at brokke sig over skærmen på OnePlus7.

Image Credit: TechRadar

Design

Minder meget om OnePlus 6T, men med en fremadrettet højttaler

Ligner og føles som en topmodel, men føles glat i hånden

Designet på OnePlus 7 ligner forgængeren OnePlus 6T ret meget. Men hvis man kigger nærmere efter, kan man se nogle små forskelle mellem de to mobiler.

Der er et lille hak øverst på skærmen, hvor frontkameraet sidder, og det føles allerede en smule gammeldags, når man ser at Pro-versionen ikke har et hak og har et pop-up selfie-kamera i stedet.

Som vi skriver, er fingeraftrykslæseren indbygget i skærmen. Det fungerer generelt fint, men virker ikke lige så præcist eller hurtigt som de tilsvarende versioner i skærmene på Huawei P30 Pro og Samsung Galaxy S10.

Læseren er større end den, man finder i OnePlus 6T, så det burde være lettere at finde den med tommelfingeren, men det fungerer ikke altid perfekt.

Til gengæld betyder det, at telefonens bagside er enkelt og glat, hvor det kun er kamera-modulet i midten, der bryder den skinnende, glatte finish.

Image Credit: TechRadar

Glasset på bagsiden giver ikke noget særligt godt greb, så det kan være en ide med et cover, hvis du vil have godt fat i din OnePlus 7. Nogle steder følger der et meget enkelt silikone-cover med, når man køber telefonen.

Der er stadig en slider, der styrer om telefonen skal være lydløs, på vibration eller med lyd, i højre side over tænd/sluk knappen. Det er en funktion, som mange værdsætter ved OnePlus mobiler. Desværre må telefonen klare sig uden IP-certificering, så den er altså ikke vandtæt og kan ikke komme med i bad.

OnePlus 7 fås kun i én farve i den vestlige verden: Mirror Grey. Bor man i Kina eller Indien, kan den købes i rød, men der er ingen planer om at sende den farve på markedet i Danmark.

OnePlus 7 har stereohøjttalere, og man kan se det på de tynde højttaler-åbninger, som løber langs den øverste kant. Det er nyt i forhold til forgængeren 6T, så OnePlus 7 altså både har højttalere i toppen og bunden af skærmen.

Hvis man hører til dem, der ikke kan få features nok i en mobil, så er der nogle enkelte, der mangler i OnePlus 7: Ud over den manglende IP-certificering, vil man savne plads til MicroSD-kort, trådløs opladning og et stik til hovedtelefoner.

Image Credit: TechRadar

Kamera

Dobbelte bagsidekameraer med en kraftig 48MP optik

Frontkamera med 16MP selfiekamera

En anden opgradering i forhold til 6T er kameraerne, og selv om du stadig får to bagsidekameraerne, så er de blevet opgraderet.

Hovedsensoren er Sonys mammutudgave på 48MP med blænde f/1.7, og dertil kommer et 5MP f/2.4 dybde-sensor, der bruges til portræt og 2x zoom.

De mange ekstra megapixels i hovedkameraets sensor giver flere detaljer i billederne. Så man får altså bedre billedkvalitet, selv om der ikke er tale om et stort spring i billedkvalitet.

Udenfor, i godt lys, klarer kameraet i OnePlus 7 sig rigtig godt, og billederne har flotte farver og god kontrast. Indendørs falder kvaliteten en smule, men billederne er stadig flotte.

Image Credit: TechRadar

Kamera-appen i OnePlus7 er ret enkel, og skjuler nogle foto-muligheder, når du tænder kameraet.

Her får du vist fire muligheder: Foto, portræt, nat-foto og video. Men hvis man swiper op, får man vist en menu med flere muligheder, blandt andet Pro-foto og slow-motion video.

Eller du kan swipe til venstre, så skifter man fra almindeligt foto til portræt. Her gør OnePlus 7 baggrunden sløret, og det giver virkelig flotte fotos.

Skift til frontkameraet på 16MP med blænde 2.0, så er du klar til at tage skarpe selfies. Der findes også en ”beauty”-indstilling, der gør dig endnu smukkere, men er heldigvis slået fra. Portræt-funktionen virker også med selfie-kameraet.

Der er kun én sensor på fronkameraet, så OnePlus 7 bruger software til at sløre baggrunden. Det ser stadig godt ud, men er ikke helt så præcist som kameraet på bagsiden.

OnePlus 7 foto-eksempler

Batteri

3,700mAh og kompatibel med hurtig opladning. Men der er ingen trådløs opladning

Holder en hel dag på en opladning

OnePlus 7 har et 3.700mAh batteri, som er nøjagtig samme størrelse som batteriet i OnePlus 6T.

I vores test, havde ingen problemer med at klare os i gennem en hel dag på en enkelt opladning, og når vi hoppede i seng ved 23-tiden, var der stadig cirka 20% strøm tilbage.

Vi tog den som regel ud ad opladeren kl. 7 om morgenen og brugte den herefter til et par timers videostreaming, gaming i en time eller to, og så selvfølgelig en masse beskeder, e-mails, sociale medier, fotos/video og nogle ture rundt på nettet i løbet af dagen.

Batteriet i OnePlus 7 er kompatibelt med hurtigladere, så man via USB-C porten i bunden af mobilen hurtigt kan lade ops, hvis man er ved at løbe tør. Det kræver den medfølgende hurtiglader, hvis man vil sætte fart på opladningen.

Da OnePlus ikke understøtter trådløs opladning, er du nødt til at oplade den via stikkontakt eller en USB-C strømkilde.

Image Credit: TechRadar

Ydelse

Yder som en topmodel og har særlige gaming indstillinger

Nyeste Android software og mange muligeder for tilpasning

Der er masser af kræfter under kølerhjelmen på OnePlus 7, og med Qualcomms Snapdragon 855 chipset som drivkraften bag, kan du være sikker på, at din telefon yder det optimale.

Samtidig får du 6GB eller 8GB RAM (vores test-mobil har 8GB), og i vores øjne er der næppe den store forskel i daglig brug mellem de to udgaver.

Apps starter hurtigt op, og du kan let skifte mellem flere apps uden at det påvirker hastigheden.

Hvis du godt kan lide at spille en masse krævende mobil-spil – som Fortnite eller PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds) med grafikken skruet op på max – så vil 8GB-modellen klare sig bedst, men OnePlus 7 med 6GB RAM er absolut heller ingen hængerøv.

Vi brugte Geekbench til at teste OnePlus 7, og den fik en gennemsnitlig multi-kerne score på 10.576 point. Ikke meget efter OnePlus 7 Pro, der fik 10.960 point i samme test.

Dermed er den lidt bagefter de højtydende modeller på markedet, såsom Samsung Galaxy S10 Plus (11.002), Sony Xperia 1 (11.192) og iPhone XS (11.481). Når man husker på, at OnePlus 7 er en del billigere end de andre telefoner, er det faktisk ret godt gået, og det viser, at der gemmer sig en flagskibsmodel inden i OnePlus 7.

Gamere kan nyde godt af muligheden for at køre OnePlus 7 i gaming mode. Her kan du indstille og låse lysniveauet på skærmen, forbedre billedet og vælge, om du vil modtage notifikationer og pop-up beskeder eller ej, når du spiller.

Hvis du vil gøre det endnu vildere, kan du tænde for Fnatic-mode, som så blokerer notifikationer og opkald, begrænser bagrundsapps og -aktiviteter for at stille flere kræfter til rådighed, og som kan slukke for det andet SIM-kort (hvis du altså har to i mobilen), for at forbedre netværksforbindelsen og reducere forsinkelser/lag.

Når du starter et spil, kan du se ”Gaming mode”-muligheden dukke op øverst på skærmen, og hvis du klikker, kan du fintune dine indstillinger.

Image Credit: TechRadar

Telefonen er udstyret med den nyeste version af Googles operativsystem, Android 9 Pie. Men det er ikke en ren Android version.

OnePlus tilføjer sin egen Oxygen brugerflade over på Android. Heldigvis er det ikke en brugerflade, der piller for meget ved udseende og funktioner i Android 9 Pie. I stedet tilføjer det nogle ekstra funktioner og flere tilpasningsmuligheder til systemet.

Det giver en let navigerbar og flydende brugerflade.

Hvem skal købe den?

Du har ikke råd til OnePlus 7 Pro

OnePlus 7 er en fremragende mobil, der giver dig en topmobil til billige penge, der er langt under topmodeller fra Apple, Samsung og Sony – hvilket gør det til et indbydende valg. OnePlus 7 Pro er en bedre og mere spændende mobil, men den koster mere, og hvis du har et stramt budget at overholde, så er 7’eren lige noget for dig.

Du vil have en topmobil, du faktisk har råd til

Selv om telefonen ikke har lige så mange features som Pro-udgave, så kan OnePlus 7 stadig prale med en fantastisk byggekvalitet, høj ydeevne og en stor skærm, to bagkameraer og en smart fingeraftrykslæser indbygget i selve skærmen. Alt sammen langt billigere end du får det hos de store producenter..

Du vil prøve noget nyt

Holder du dig altid til de store, kendte mærker, når du køber smartphones? Apple, Samsung eller Sony? Så er det måske på tide at prøve noget nyt. OnePlus er et veletableret mærke, og OnePlus 7 er en fantastisk mobil til en fornuftig pris.

Hvem bør ikke købe den?

Du bare må have alle de nyeste funktioner på mobilen

Selv om OnePlus 7 har det nyeste chipset som drivkraft, så får du ikke alle de smarte topmodel-funktioner – lidt på samme måde som, da OnePlus 6T kom på markedet. Hvis du vil have det allerbedste, så bliver du nødt til at betale noget mere (kig nærmere på OnePlus 7 Pro).

Du vil have en mobilen med det bedste kamera

Kameraet i OnePlus 7 er godt, uden at være det bedste på markedet. Hvis du er ude efter de bedste fotos fra din smartphone, så skal du kigge nærmere på Huawei P30 Pro eller Google Pixel 3.

Du hader at pakke mobilen ind i covers

Hører du til dem, der ikke nænner at pakke deres flotte mobil ind i et cover, så skal du nok holde dig fra OnePlus 7. Telefonen har også glas på bagsiden, og uden cover er den meget glat at holde på. Så hvis du ikke vil pakke mobilen ind, er der gode chancer for, at du ender med en knust for- eller bagskærm.

Konkurrenterne

Først anmeldt: juni 2019