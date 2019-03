Anmeldelse: Samsung Galaxy S10 Plus

Galaxy S10 Plus er Samsungs nye ”alt i ét”-telefon for 2019 og gør op med de sidste par telefongenerationers monotomi. Den 6.4-tommer store skærm er så stor, at man har måttet flytte frontkameret, imens triple-linsekameraet på bagsiden kan tage billeder i ultrabredformat. Og selvom du ikke kan se den, er der en indbygget fingeraftrykslæser i skærmen, imens dine venner vil sætte pris på Wireless PowerShare, hvis de løber tør for strøm. Den har en masse smarte funktioner – så det er ikke så underligt, at Samsung forlanger en heftig pris for den.

Samsung Galaxy S10 Plus inderholder næsten alt, som du kan forvente af en ny Samsung-telefon, hvis du altså har råd – og kan holde den gigantiske skærm.

Vi blev øjeblikkelig draget af den større og bedre version af Galaxy S10 og billigere Galaxy S10e. Der er meget at synes om ved Samsung Galaxy S10 Plus og lidt at sætte en finger på.

Galaxy S10 Plus redefinerer hvad vi forstår ved en ”phablet” i 2019, med sin 6.4-tommer store kant-til-kant-skærm og Samsung næste generation af Infinity-O-skærme, med et hul i skærmen til de frontvendte kameraer.

Se Samsung Galaxy S10 Plus i aktion i videoen herunder

Med et skærm-til-body-forhold på 93.1%, strækker skærmens pixels sig nu fra den den lille højttaler i toppen ned til hagen i bunden og flyder ud over de buede kanter i begge sider. Glasset gemmer desuden på en hemmelighed i form af en ultrasonisk fingeraftrykssensor et stort batteri på 4.100mAh og Samsungs nye Wireless PowerShare-funktion på bagsiden, som gør telefonen i stand til at dele strøm og oplade andre enheder trådløst.

Bagsiden på Galaxy S10 Plus er blevet mere bar og lægger primært plads triple-linsekamerat, som buler lidt ud. Det tager normale, telefoto og nu også ultra brede billeder, som skal lade dig indfange mere af det som er lige foran dig, uden at du behøver træde baglæns først.

Samsung Galaxy S10 Plus pris og lanceringsdato

Samsung Galaxy S10 Plus vil være tilgængelig i danske butikker fra og med 8. marts 2019.

Priserne er som følger:

Samsung Galaxy S10+ med 128GB lagerplads koster 7.999 DKK.

Samsung Galaxy S10+ med 512GB lagerplads koster 9.699 DKK.

Samsung Galaxy S10+ med 128GB lagerplads koster 12.699 DKK.

Galaxy S10+ vil være tilgængelig i farverne Prism White og Prism Black. Galaxy S10+ 512GB og 1TB kommer desuden i nyt premium-materiale, Ceramic Black. 1TB-versionen er samtidig udstyret med ikke mindre end 12GB RAM, mod de 8GB som sidder i de mindre udgaver.

Forsalget er allerede i gang.

Skærm

Samsung Galaxy S10 Plus specifikationer Vægt: 175g

Dimensioner: 157.6 x 74.1 x 7.8mm

Styresystem: Android 9

Skærm: 6.4-inch

Opløsning: QHD+

CPU: Octa-core-chipsæt

RAM: 8GB/12GB

Lagerplads: 128/512GB/1TB

Batteri: 4,100mAh

Bagsidekamera: 16MP + 12MP + 12MP

Frontkamera: 10MP + 8MP

Den 6.4-tommer store Super AMOLED-skærm på Samsung Galaxy S10 Plus gør dette til den største skærm på en S-telefon til dato – større end den 5.8-tommer store Galaxy S9 Plus og matcher skærmstørrelsen på Galaxy Note 9. Den er også meget bedre.

Det primære trækplaster for os er skærm-til-body-forholdet på 93.1%, idet Samsung har formået at sprede endnu flere pixels udover en mindre ramme, hvilket også reducerer de i forvejene allerede tynde kanter over og under skærmen.

Den imponerende skærm skyldens Samsungs nye Infinity-O-display. Sydkoreanerne har udngået kamerahakket i toppen af deres nye flagskibsserie ved i stedet at satse på et laserskåret hul i toppen af højre hjørne af skærmen.

Frontkameraet består af to linser gemt i et hul.

Denne nye skærmtype med hul til kameraer et nu officelt blevet en tendens, men Samsungs største telefon har ikke bare ét men i stedet to frontvendte kameraer, hvoraf det andet er et RGB-kamera, som bruges til at tage bedre portræt-selfies end den enkelte linse i Galaxy S10 og S10e er i stand til. Det betyder naturligvis, at hullet i S10 Plus fylder lidt mere end på de andre modeller.

Hullet er større end hakket på nogle telefoner med kun ét kamera, men vi fandt det ikke mere forstyrrende og betød samtidig, at Samsung har mere skærmplads at lege med.

Det er den virkelige fordel: at få flere små notifikationer og ikoner i toppen, såsom Wi-Fi, Bluetooth og mobilsignalet, samt den vigtige batteriindikator, som vi ikke kan leve uden.

Det er værd at bemærke, at de to frontkameraer ligger parallelt med notifikationsbjælken, og er hermed ikke i vejen under generelt brug (browsing på internettet, sociale medier, e-mails og så videre), imens en sort kant tilføjes til denne ende af skærmen, når du spiller eller ser film, hvilket stort set får dem til at forsvinde.

Den 6.4-tommer store QHD+-skærm ser blændeden ud.

Skærmen på S10 Plus har en QHD+-opløsning på 1440 x 3040 pixels, som er strukket udover det aflange 19:9-format og giver en knivskarp pixeltæthed på 526ppi – det er med andre ord en stor og meget detaljeret skærm.

Som standard er opløsningen sat til Full HD+ (2280 x 1080) – noget Samsung har gjort med deres sidste par flagskibe i et forsøg på at spare på batteriet.

Til de fleste opgaver behøver du ikke skrue mere op for opløsningen og stadig stadig klare og detajlerede billeder og tekst, men den kan også tilpasse sig automatisk, hvis du starter en 4K-film eller et mere grafisk krævende spil. Det er en smart metode og giver let et bedre billede uden at fyre for gråspurvene.

Samsung Galaxy S10 Plus er samtidig den første telefon (sammen med Galaxy S10) som understøtter HDR10+ for bedre kontrast og farver – en vigtig fordel, hvis du ser film på din telefon. Ideen er desuden slet ikke så dum, da skærmens størrelse er tæt på at være den samme som på en lille tablet.

Af andre skærmegenskaber kan nævnes forbedret lysstyrke ved udendørsbrug og Samsungs kendte elegante buede kanter, som lader skærmen smyge sig ud over kanterne.

Der er dog en bagside ved at Samsung fjerner mere af kanterne: vi oplevede flere gange, at vores store hænder ved en fejl aktiverede den følsomme skærm (særligt når vi skulle skrive på telefonen), og herved fik skærmens tastatur til at skifte imellem tegn og bogstaver, hvilket naturligvis resulterede i noget værre vrøvl og pinlige beskeder.

iPhone-ejere som er vant til grimme kanter og knap så mange fejlindtastninger, kan måske finde et skift problematisk af denne årsag.

Du får stadig en smal kant i toppen og bunden af telefonen – der er mere tale om mindre kant end ingen kant. Samsung har ikke helt regnet ud hvordan de skaffer sig af med højttaleren i toppen på dette års enhed – selvom vi tænker, at den ryger næste gang, i 2020 – imens bunden har en tynder, men stadig synlig kant. Om noget er denne mere forstyrrende end kamerahullet.

Infinity-O-skærmen er Samsungs nye look i 2019 og det er nok, hvis du er ude efter noget nyt. Den ser fantastisk ud, er lys, farverig og giver de bedste billeder, ikoner, apps, spil og video.

Design

Bortset fra den nye skærm, er designet på Samung Galaxy S10 Plus ved første øjekast velkendt. Du finder dog hurtigt små diskrete forbedringer og overskelser, både nye og gamle.

Rammen af aluminium er tyndere end den vi så på S9 Plus og stadig omgivet af glas – i de fleste udgaver. Alt på standardudgaven af S10 Plus er dækket af Gorilla Glass 6, front og bagside, imens 512GB og 1TB-versionerne ogs byder på keramisk overflade i enten sort eller hvid.

Når det er sagt, vil de fleste nok investere i glas-versionen – som fås i ”Prism white, sort og grøn. Vores testeksemplar var Prism-udgave med 128GB lagerplads.

Der er en dedikeret Bixby-knap under volumenknapperne.

Bagsiden af Galaxy S10 Plus er næsten helt glat, og kun triple-linsekameraet stikker let ud. Man kan ikke umiddelbart se, hvor det omvendte opladningsmodul er placeret, men det er under kameraet.

Kameraets placering i midten på bagsiden og ikke i højre hjørne, som andre producenter har valgt, betyder, at telefonen ligger fladt på en jævn overflade, og vipper ikke, hvis man rører ved den. Det er en mindre detalje, men vi alligevel noget vi sætter pris på.

Vi kan desuden godt lide det renere look på S10 Plus – det er et smartere mere poleret look.

Fingeraftrykssensoren står for nogle smarte tricks, som du vil vise frem til vennerne. Efter to års fravær vender Samsungs fingeraftrykslæser tilbage til forsiden på flagskibstelefonerne, men er denne gang gemt væk under glasset på skærmen takket være Qualcomms ultrasoniske fingeraftryksteknologi.

3D-scanningen af dit fingeraftryk skulle given en mere præcis oplåsning og være mere sikker end de optiske scannere, som vi har set i telefoner som Huawei Mate 20 og OnePlus 6T .

Den ultrasoniske teknolgi betyder, at sensoren stadig vil fingere, selvom din finger eller skærmen er våd eller kold – to scenarier som kan være problematiske i forhold til optiske scannere. Vores tests har vist, at dette holder stik.

En negativ ting ved fingeraftrykslæseren i Galaxy S10 Plus er hastighed – den er ikke lige så hurtig til at aflæse dit fingeraftryk, som de optiske sensorer, som har siddet uden for skærmen.

Det tager dog stadig kun et sekunds tid, fra du placerer fingeren, før S10 Plus låses op, men kommer du fra en enhed med en optisk sensor, vil du bemærke lidt ventetid.

Der skal trykkes lidt hårdere på fingeraftrykssensoren i skærmen, end du ellers er vant til på en optisk version, ligesom du skal ramme det rigtige sted på skærmen, for at det virker – her viser et særligt fingeraftryksikon på skærmen hvor du skal trykke.

Vi oplevede i starten et par fejlaflæsninger, grundet forkert placering af fingeren, og fordi der ikke er nogen fysisk markering på skærmen, kan fejl ikke udelukkes helt. Men efter lidt tid, gik vi fra en succesrate på 80% til godt 95%. Noget af dette skyldes en opdatering og noget skyldes at vi bare havde vænnet os til hvor vi skulle trykke.

Disse småproblemer kan afhjælpes, hvis du også benytter ansigtsgenkendelse, som vi oplevede var hurtigere til at låse telefonen op end fingeraftrykslæseren – her er det til gengæld lidt bøvlet, at du skal kigge direkte på S10 Plus, ligesom denne metode er mindre sikker.

Fingeraftryksscanneren er lige over hjemknappen.

Samsung Galaxy S10 Plus måler 157.6 x 74.1 x 7.8mm, omtrent de samme dimensioner som S9 Plus – den nye telefon er lidt kortere, lidt bredere og markant tyndere og lettere – og føles bedre i hånden end den fysisk større Note 9 med sit skærm-til-body-forhold på 83.4%.

Galaxy S10 Plus egner sig godt til folk med store hænder. De med små håndflader vil stadig finde den en anelse stor, men de reducerede kanter og buede kanter betyder, at den alligevel ligger godt i hånden trods skærmstørrelse.

Glas og metal giver dog ikke det bedste greb og vi endte ofte med at bruge to hænder for at holde sikkert omkring telefonen, når der skulle skrives beskeder. Du gør derfor klogt i at investere i et Samsung Galaxy S10 Plus-cover, før du forlader butikken.

Vi syntes desuden, at power/låse-knappen i høkre på S10 Plus sidder lidt højt oppe, og vi skulle derfor ofte skubbe telefonen lidt ned i håndfladen, for at kunne nå den.

I venstre side sidder volumenknapperne over en knap dedikeret til Samsungs smarte assistent, Bixby. Trykker du på den, startes assistenten straks op og giver dig adgang til stemmekommandoer og Bixby Today-skærmen. Desværre er det lidt for let, at forveksle AI-knappen med volumen ned-knappen.

En ting der er uændret i forhold til den første S-telefon, som udkom for 10 år siden, er 3.5mm hovedtelefonudgangen, som igen har fundet vej til bunden af telefonen sammen med USB-C-porten.

Samsung fortsætter med at være en af de få producenter, som ikke har skrottet standardporten, hvilket er imponerende, når de samtidig prøver at sælge deres trådløse Galaxy Buds uden fjerne porten. Det viser, at firmaet har overskud til stadig at satse på et forbrugervenligt design.