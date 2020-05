De bedste robotstøvsugere i 2020

De bedste robotstøvsugere kan hjælpe dig med rengøringen og klarer selv støvsugning (og nogle også gulvvask), imens du tager en slapper. Takket være sensorer og indbygget smart teknik kan de sågar gøre bedre rent, end du for det meste ville orke. Robotstøvsugere taber køre ikke bare rundt i lige linjer. De bedste robotter angriber pletter, navigerer rundt omkring forhindringer og fjerner skidt i cirkulære bevægelser eller smyger ding ind i hjørner, hvor de finder støv og skidt. Det er ganske godt gået, når man tænker på, at her er tale om en processor monteret på en støvsuger.

Problemet er dog, at ikke alle robotstøvsugere er lige gode. Du er måske i tvivl om hvilke der rent faktisk gør rent, og hvilke der blot skubber skidtet rundt – eller hvilke der slet ikke er smarte eller kraftige nok til at gøre dit hjem rent. Her kommer vi ind i billedet.

TechRadar-holdet har teste ten række af de bedste og nyeste robotstøvsugere, så vi derefter har kunnet sammenskrue denne liste med de bedste robotstøvsugere på markedet.

Hvis du ikke lige er til automatiske støvsugere, har vi sammensat en liste med de bedste trådløse støvsugere i stedet. Så læs med og få vores anbefalinger til de bedste skidtsugende, gulvrensende, arbejdsbesparende robotstøvsugere i miles omkreds.

OPDATERING: Du tænker sikkert, at næste skridt inden for smarte støvsugere er evnen til at suge endnu mere skidt op. Men for iRobot, som står bag Roomba-støvsugerne, er det nye sort måske arme. Ifølge en rapport fra The Verge, skyldes dette, at fremtidens robotter lettere vil kunne finde ud af hvor de er og hvor dine ting i hjemmet befinder sig. De kommer derfor næppe til at lægge dit vasketøj sammen foreløbig, men får i stedet arme, så de lettere kan finde rundt.

De bedste robotstøvsugerer netop nu:

iRobot Roomba 980 Neato Botvac D7 Connected Ecovacs Deebot N79S Robotic Vacuum Cleaner Eufy RoboVac 11 Ecovacs Deebot Ozmo 930 Shark ION Robot 750

1. iRobot Roomba 980

Kongen af robotstøvsugerne

To timers batterilevetid

Smart navigation

Dyr

Roomba er synonymt med robotstøvsure og dette er kun blevet mere tydeligt med den nye iRobot Roomba 980. Takket være indbygget smart teknik, undgår Roomba 980 at støde ind i objekter og scanner hurtigt dit hjem, så den kender hver en krog og hvert et hjørne. Det er i sandhed en imponerende maskine. (Vi holder pt. øje med iRobot Roomba i7+ for at se, om den kan overgå den).

Med en diameter på 35,05cm, er Roomba 980 bredere end dit normale støvsugerhoved, men takket være sin runde form og roterende krop, kan den komme ind på smalle steder, som du ellers troede var umuligt. Roomba 980 er fremragende på parketgulve, klinker og andre hårde underlag (og er relativt stille i brug), men skruer op for blusset, når den kommer ind på et tæppebeklædt område. Den kan selv registrere et skift i underlaget og de indbyggede motorer går op i gear, når tæppernes fibre skal rengøres.

Roomba 980 imponerer dog ikke kun med sine rengøringsevner, men har også en imponerende batterilevetid: den holder sig kørende i imponerende to lange timer. Når den er ved at løbe tør, eller når beholderen er fuld af skidt, kører 980 selv tilbage til sin dock. Som i de fleste robotstøvsugere er den indbyggede skidtspand i Roomba 980 en anelse lille, men vi var alligevel imponerede over hvor meget den formåede at proppe i den.



Læs hele anmeldelsen af: iRobot Roomba 980

2. Neato Botvac D7 Connected

Hidtil uset kontrol i en robotstøvsuger

Lækkert designt

Fremragende ydelse

Lille affaldsbeholder

Neato Botvac D7 Connected er en robotstøvsuger, som giver Roomba 980 seriøs konkurrence. Den ser godt ud og klarer opgaven uden at hvile på laurbærrene.

Med sin særlige funktion kaldet ”no-go lines”, kan Neato Botvac D7 Connected styre uden om områder i hjemmet, hvor du ikke ønsker den skal have adgang. Det kunne være dit skrivebord, som gemmer på et sandt kabelrod, der normalt vil være et problem for robotstøvsugere.

At skabe grænser for din robots bevægefrihed er dog ikke noget unikt i forhold til Botvac D7, men det er en smart funktion i appen, fordi du kan lave streger, som let fortæller D7 hvor den må køre hen og hvor den ikke må. Den største ulempe ved D7 er, at den indbyggede skidtspand ikke er så stor som i den originale Botvac Connected, og ikke har en sensor, som fortæller hvornår den er fuld, hvorved den kan ende med at blive overfyldt.

Læs hele anmeldelsen af: Neato Botvac D7 Connected

3. Ecovacs Deebot N79S Robotic Vacuum Cleaner

En god robotstøvsger med Alexa-understøttelse

Let at bruge

Fungerer godt med Alexa

Ikke særlig grundig

Ikke alle robotstøvsugere er skinnende og støjende skiver fra fremtiden. Nogle er som Ecovacs Deebot N79S mere afdæmpede. Her er ikke tale om en grim støvsuger, men den er måske lidt kedelig. Når det er sagt, skinner den stadig dér, hvor det betyder noget – så kan designet være ligegyldigt. Her er flere indstillingsmuligheder at vælge fra, og Deebot N79S har en medfølgende fjernbetjening, som er ganske fin. Ja, du kan også bruge din smartphone til at styre N79S, men robotten lader til at foretrække fjernbetjeningen.

I vores test blev vi imponerede over Deebot N79Ss evne til ikke at falde udover vores stejle trapper, så den evne til at scanne sine omgivelser er helt i top. Det skete dog nogle gange, at den sad fast under møbler, så du kan ende med at finde din Deebot fastlås under sofaen eller lænestolen. Forvent heller ikke en grundig rengøring med denne robot, selvom den suger nok til at holde overfladen fri for støv og skidt fra dine plankegulve og tæpper. Som en positiv ting er Deebot N79S meget stille, så den egner sig også til rengøring om natten.

Den er kompatibel med Alexa, så du kan indstille rengøring med Deebot N70S alene ved brug af stemmen.

Læs hele anmeldelsen: Ecovacs Deebot N79S Robotic Vacuum Cleaner

4. Eufy RoboVac 11

Robotstøvsuger til lavpris

Lav pris

Er god til at gøre rent

Ingen app

Eufy RoboVac 11 er ikke den mest tech-smarte eller højtydende robotstøvsuger på markedet, men den er ikke bange for at blive beskidt og er god til at gøre rent.

Det bedste ved Robovac 11 er dog, at den er billigere end de fleste robotstøvsugere på markedet, så du får et renere hjem og det til en brøkdel af prisen.

Desværre betyder den lavere pris også, at du må undvære en ting som en medfølgende app, og må i stedet bruge en fjernbetjening i stedet. Robovac 11 er derfor mere… manuel end vi reelt synes om. Den nyere RoboVac 30C udfylder disse huller med en app og mulighed for brug af stemmeassistenter, men det er stadig en fund for pengene. Ydermere imponeres vi også af batteriet, der måske ikke er på niveau med de bedste, men dog stadig har masser af kræfter til at klare det meste.

Læs hele anmeldelsen af: Eufy RoboVac 11

5. Ecovacs Deebot Ozmo 930

Denne stille og effektive robot klarer opgaven

Både vasker gulv og støvsuger

Fremragende styring fra appen

Kan ikke kravle over dørtrin

Lang tid om at lade op

Dér hvor Ecovacs Deebot Ozmo 930 adskiller sig fra konkurrenterne er I sin evne til at vaske gulvet. Du får ganske vist ikke helt samme resultat, som havde du selv slidt med håndkraft på gulvet, imens robotten sprøjter med vand på dit linoleumsgulv, men den kan dog fjerne fodaftryk og andre småpletter i en fart. Deebot Ozmo 930 er med andre ord ikke den mest effektive moppe i verden, men kan dog arbejde hurtigt. Dertil kan den naturligvis også suge skidt op, hvilket er beundringsværdigt.

Ozmo 930 er også god til at afsondre terrænet (dog kun for ét rum) og du kan styre den med enten Amazon Alexa eller Google Assistant. Alt i alt klarer Deebot Ozmo 930 opgaven god tog er stille imens den gør det.

Læs hele anmeldelsen af: Ecovacs Deebot Ozmo 930

6. Shark ION Robot 750

Kraftig sugekraft i en smuk og intelligent indpakning

Godt design

Fremragende til rengøring

Kommer ikke i bund på tykke tæpper

Vi har nu testet Shark ION Robot 750 i et stykke tid, og den fortsætter med at imponere os med sin kraftige sugeevne og evne til at optegne rum. Netop som du tror, at robotten er ved at støde ind i noget, vender den om og fortsætter. Den fungerer både på hårde gulve og tynde tæpper, men havde dog problemer med de tykkere gulvtæpper i hjemmet. Det den klarer, klarer den godt – vores gulve er blevet rene og pæne efter Shark ION har været i sving.

Den er også mere stille end nogle robotstøvsugere, som vi har testet. Man ender med at ignorere dens summen i baggrunden, imens man foretager sig noget andet. Det havde været rart, hvis skidtspanden var lidt større, da den kun kan køre i 12 minutter, før den skal tømmes (hunde i hjemmet betyder meget skidt og snavs). Spanden er måske fin, hvis dine gulve ikke er så beskidte som vores. Ikke alene klarer den sig godt, men Shark ION Robot 750 er også pæn at se på, hvilket vi aldrig havde troet, at vi skulle sige om en robotstøvsuger.