Anmeldelse: iRobot Roomba S9+

Roomba S9+ fejer en masse af de problemer væk, som tidligere har været forbundet med robotstøvsugere: Den tømmer sig selv, opfanger allergener, kommer helt ind i hjørner og giver den bedste skræddersyede støvsugning fra en app på din telefon. Prisen er muligvis en smule pebret, men hvis du går efter skinnende, rene gulve, uden at du selv behøver at gøre ret meget, kan den være alle pengene værd.

iRobot Roomba S9+: Hurtig gennemgang

Vi har haft fingrene i den nye iRobot Roomba S9+ og er ivrige efter at dele vores oplevelse med dig.

Det er næsten 20 år siden, at den originale Roomba blev lanceret, og nu om dage er en robotstøvsuger ikke længere et sjældent syn i danske hjem.

Roomba S9+ er iRobots seneste robotstøvsuger, og selvom den muligvis fungerer efter lignende principper som den originale, har den et væld af højteknologiske funktioner og er noget helt andet end de tidlige modeller. Det er helt klart en af de bedste robotstøvsugere (opens in new tab), vi har testet.

Noget af det bedste ved støvsugeren er, at den tømmer sig selv. Det betyder, at du slipper for at bakse med at tømme støvbeholderen med få dages mellemrum. I stedet tømmer den selv indholdet i en pose i ladestationen. Posen kan rumme op til 440 ml, hvilket svarer til ca. 30 rengøringer, og dermed gør den en daglig pligt til en månedlig opgave. Den er perfekt til dig, der har en travl hverdag, eller hvis du bare hader at tømme støvbeholderen. Støvsugeren har også et specielt filter til allergikere, der opfanger 99% af mug-, pollen- og støvmideallergener.

En anden funktion, der adskiller Roomba S9+ fra andre støvsugere, er dens avancerede kortlægningssystem. Det er ikke bare en gimmick men tjener faktisk et praktisk formål, da støvsugeren ved, hvor den har været, og hvor den stadig mangler at gøre rent. Det betyder, at den ikke behøver at køre længere end nødvendigt eller misser steder. Navigationsteknologien kaldes vSLAM, og robotten indsamler over 230.400 datapunkter hvert sekund. På den måde får du meget bedre resultater og mere kontrol over, hvor den støvsuger og hvornår. Selvom kortlægningsprocessen kan virke som noget af en opgave i begyndelsen, får du en meget mere fleksibel og effektiv rengøring, når den for alvor går til værks, og det er noget, som de billigere modeller slet ikke kan hamle op med.

En aqnden fordel er, at Roomba S9+ er kompatibel med iRobots Braava jet m6 robotmoppe. De to robotter kan kommunikere med hinanden, støvsuge automatisk og derefter moppe uden yderligere kommandoer. Det resulterer i virkelig rene og hygiejniske gulve og er fantastisk til travle familier og hjem med store områder, der skal rengøres.

Derudover giver Roomba S9+ et kraftfuldt rengøringssystem sammen med dets avancerede funktioner, som inkluderer en 3D-sensor, bredere børster og en hjørnebørste.

Der er ingen tvivl om, at denne støvsuger er et dyrt apparat, men dens rengøringsevne (især på hårde gulve) gør, at vi synes, den er alle pengene værd. iRobot Roomba S9+ er perfekt til dem, der helst vil have så lidt som muligt med støvsugning at gøre.

Pris og tilgængelighed

Lanceringspris: 11.999 kr.

Den vejledende pris for iRobot Roomba S9+ er 11.999 kr., men du kan ofte finde gode tilbud med priser helt ned til 8-9000 kr. Støvsugeren kan købes direkte fra iRobots hjemmeside og hos en række danske forhandlere som bl.a. Elgiganten, Punkt1, Power og Skousen.

Den kan købes sammen med Braava jet m6 Robot Mop direkte fra iRobots hjemmeside og hos et par danske forhandlere til en samlet pakke pris á 10-12.000 kr. Hvis du leder efter en alt-i-én-løsning, kan det sagtens betale sig at købe dem som en samlet pakke, da Braava jet m6 koster ca. 5-6.000 kr alene.

Sammenlignet med lignende modeller er iRobot Roomba S9+ et dyrt apparat, men til gengæld får du iRobots hidtil bedste rengøring med op til 40 gange højere sugeevne end de tidligere ældre Roomba-støvsugere og et mere præcist kortlægningssystem af rum for en mere effektiv og rengøring, der sparer dig både tid og energi.

Støvsugeposerne kan købes hos en række forhandlere og i forskellige pakkestørrelser. 3 poser koster ca. 179 kr.

iRobot Roomba S9+ (Image credit: TechRadar)

Design

Selvtømmende støvbeholder

30% bredere gummibørster

Praktiske betjeningsknapper på toppen

iRobot Roomba S9+ har et rosa-guldvarvet cover. Derudover ligner den mere eller mindre de tidligere Roomba-modeller - Men lad dig ikke narre. Støvsugeren byder nemlig på masser af forbedringer. Bl.a. har den bredere dobbelte gummibørster (sammenlignet med Roomba 600-serien) og en børste med fem vinklede arme der gør, at den virkelig kan nå ud i alle kanter og hjørner. Ovenpå er der kun tre knapper: Én til at starte og stoppe den med, én til pletrengøring og den sidste sender den tilbage i opladestanderen. Det er ret praktisk, hvis du ikke lige har din telefon ved hånden.

Sammenlignet med nogle af de andre robotstøvsugere på markedet er det en temmelig tung maskine at bære fra rum til rum. Den vejer 3,7 kg og har en højde på 9 cm. Den er altså lav nok til at nå ind under de fleste senge, men den kan være lidt for højt til at gå ind under alle sofaer. Roomba S9+ er 31 cm bred, og det er en ret gennemsnitlig størrelse sammenlignet med andre støvsugere på markedet. Opladestationen er 48 cm høj og 31 cm bred, og den optager temmelig meget plads, især når du også skal tage højde for den foreslåede frie plads på 50 cm på hver side og ovenpå standeren.

Opsætningen var ret enkel, da det hele foregår via appen (se nedenfor), men det kan være frustrerende at skulle vente på, at den bliver færdig med at kortlægge dit hjem. Det er den første opgave, den skal i gennem, og den er der ingen vej udenom. Der medfølger et ekstra filter, en hjørnebørste og et par poser. Når du fjerner en pose fra ladestationen forsegles den, og på den måde undgår du at komme i kontakt med støvet fra dine gulve.

iRobot Roomba S9+ i aktion (Image credit: TechRadar)

Ydeevne

God støvopsamling på tæpper og hårde gulve

Power Boost øger sugeevnen til tæpper

Støjer temmelig meget, når den tømmer støjbeholderen

iRobot Roomba S9+ sugede alt det fine støv, krummer og gryn op, vi dryssede på de hårde gulve, men der var stadig lidt fint støv tilbage på vores gulvtæppe, både når vi brugte Quiet Clean-funktionen og den mere kraftfulde Detailed Clean. Det skal dog lige siges, at vores normale støvsuger også havde svært ved at suge det fine mel op bagefter, så noget tyder på, at det var blevet arbejdet godt ned i tæppet efter at være blevet rullet over et par gange.

Samlet set var vi ret imponerede over rengøringseffektiviteten af iRobot Roomba S9+. Selvom den døjede lidt med tæpper, nåede den godt rundt i kanter og hjørner af rummene og navigerede fint udenom møblerne. Power Boost-funktionen øgede automatisk sugeevnen, når den registrerede tæpper.

Den er temmelig støjende sammenlignet med andre robotstøvsugere. Vi målte 61 db på gulvtæppet og 64 db på et hårdt gulv med vores decibelmåler, da vi brugte Detailed Clean-indstillingen, som svarer til lyden af samtale på et kontor. Selvom det er et meget acceptabelt støjniveau, målte vi i gennemsnit 77,5 db under den automatiske tømning. Det er samme støjniveau, som hvis du står tæt på et køretøj, der kører 100 km/t. Derfor er det en god idé at placere ladestationen væk fra sociale områder i dit hjem.

iRobot Roomba S9+ klarer stort set arbejdet selv. Det eneste, du skal gøre, er at udskifte støvposen i ladestationen efter ca. 30 støvsugninger, så ca. hver eller hver anden måned. Filteret har brug for lidtmere vedligeholdelse. Virksomheden anbefaler, at du rengør filtret en gang om ugen (eller to gange om ugen, hvis du har kæledyr). Filtret er placeret i robottens støvboks, så her kan du desværre ikke undgå at få lidt beskidte fingre, men det er helt klart værd at gøre, hvis du vil opretholde filterets anti-allergene egenskaber.

iRobot Roomba S9+ (Image credit: TechRadar)

App

Forbundet via WiFi

Kompatibel med Alexa og Google Assistant

Find din Roomba-funktion

Det var forholdsvis nemt at forbinde iRobot Roomba S9+ til WiFi ved hjælp af appen, selvom vi godt nok var nødt til at flytte placering et par gange, før det virkede. Appen i sig selv er ikke kompliceret. Den giver dig en historik over tidligere rengøringer, hvor du har muligheden for at gemme en som din favorit. Derudover kan du se detaljer om rumkortene, hvor du har mulighed for at navngive hvert rum og opdele det, som det passer dig, samt en sektion til tidsplaner. Det er en gennemtænkt detalje, at du er i stand til at navngive din støvsuger, og det er ret praktisk, hvis du har to på forskellige etager.

Det tog os lidt tid at finde ud af, hvordan vi ændrede sugeniveauet. Funktionen findes ikke på startskærmen men er i stedet gemt lidt i indstillingerne. Stemmeintegration (tilgængelig for Alexa og Google Home) er heller ikke særlig indlysende. Den ligger skjult under Smart Home-sektionen. Men når den først er linket, kan du bede den om at begynde at støvsuge, rengøre et bestemt rum eller vende tilbage til sin ladestation.

Vi er vilde med funktion, der er i stand til at finde din Roomba. Støvsugeren giver lyd fra sig, når du trykker på en knap i appen. Det var ret praktisk, da vores robotstøvsuger på et tidspunkt sad fast under en seng.

iRobot Roomba S9+ (Image credit: TechRadar)

Batterilevetid

”Intelligent opladning”udregner og oplader i den tid, der er nødvendig for at fortsætte rengøringen

Ful opladning tager ca. 3 timer

Indikatoren viser ikke batteriniveauet i procent

iRobot nævner ikke noget om, hvor længe Roomba S9+ holder mellem opladninger. Det skyldes muligvis, at støvsugeren let og elegant vender tilbage til sin ladestation, hvis den er ved at løbe tør for batteri, og genoplader lige nok til at afslutte opgaven.

Vores rengøring i stueetagen tog lidt under en time, og appen viste, at batteriet var ca. halvt fyldt. Vi kunne godt tænke os, at indikatoren viste batteriet i procentdele frem for at skulle gætte sig frem til, hvor lang tids opladning den havde tilbage. Det tog tre timer at genoplade S9+ helt.

iRobot Roomba S9+ (Image credit: TechRadar)

Skal jeg købe den?

Køb den hvis...

Du lider af allergi

Takket være den selvtømmende funktion og en pose, der kun skal tømmes lejlighedsvis, er iRobot Roomba S9+ et godt valg for personer, der lider af pollen-, støv- eller skimmelsporeallergi.

Du vil have mere kontrol over din rengøring

Hvis tidligere robotstøvsugere har misset områder eller brugt lidt for lang tid på at rengøre, er iRobot Roomba S9+ en fremragende opgradering. Du kan sende den til det rum eller område, der har brug for rengøring, og det sparer både tid og energi.

Du vil give hurtige kommandoer

Du kan bruge stemmestyring til at bede iRobot Roomba S9+ om at rengøre et bestemt område, hvis du fx spilder noget eller har hænderne fulde. Det er en ret praktisk og fantastisk funktion, specielt i travle hjem, eller hvis du lige er på vej ud af døren.

Køb den ikke hvis..

Du ikke har brug for alle funktionerne

iRobot Roomba S9+ har en masse fantastiske funktioner, men hvis du ved, at du ikke kommer til at bruge alle app-kontrollerne, er en mere simpel model muligvis et bedre valg for dig.



Du har et stramt budget

Vi kan ikke komme udenom, at iRobot Roomba S9+ er en dyr maskine. Hvis du har et stramt budget, skal du nok styre udenom denne model.

Du vil have en støjsvag robotstøvsuger

Under støvsugningen fandt vi ud af, at S9+ larmede lidt mere end andre robotstøvsugere, vi har testet, og den larmede en held del mere, når den tømte sin støvbeholder. Hvis du ikke er fan af støjende apparater, så er det ikke den rigtige robotstøvsuger til dig.

Testet første gang: Juli 2021