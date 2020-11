De bedste priser på robotstøvsugere i november 2020

Hvis du har ventet på at robotstøvsugere skulle falde i pris, har du heldet med dig. De bliver hele tiden billigere, og dagene med de meget dyre Roomba'er er for længst fortid. Så hvis du gerne vil have en lille robotmedhjælper til at klare støvsugningen, bør du tjekke priserne herunder.

Robotstøvsugere er strålende opfindelse, det meste af tiden. De tager en af dine mest sure pligter og klarer den for dig. Og hvis du er opmærksom på, hvad de kan suge op, kan du komme hjem til et støvsuget hjem hver dag.

Men nogle støvsugere er bedre end andre. Nogle af de billigste har det bedst med at holde stille under sofaen, mens andre kan klare arbejdet uden problemer. Og det er netop sidstnævnte, vi har fundet her.

Der kommer sikkert også tilbud på robotstøvsugere til Black Friday.

Gode priser på robotstøvsugere

(Image credit: iRobot)

iRobot Roomba i7 Kraftfuld sugeevne Størrelse: 33.8x33.8x9.2 cm. | Vægt: 3,37 kg. | Tæpper: Ja | Hårde gulve: Ja | Automatisk opladning: Ja | Kortlægning: Ja 4.921 kr. Se tilbud hos Komplett Sevrengøring og automatisk opladning Kraftfuld sugeevne Avanceret kortlægning Høj pris

Roomba i7 er en nyere del i iRobots serie af brancheførende robotstøvsugere. Den koster omkring 1.000 kr. mere end 980 nedenfor, men du får meget for de ekstra penge: bedre sugeevne og selvrengøring er de vigtigste. Den har en avanceret kortlækning, der lærer de enkelte rum at kende og så kan du styre den med Google Assistant. Det er fremragende funktioner til prisen. Den kommer ofte på tilbud, så måske er prisen lavere end du umiddelbart troede.

(Image credit: iRobot)

iRobot Roomba 980 Kvalitetsstøvsuger med mange funktioner Størrelse: 35x35x9.2 cm. | Vægt: 4 kg. | Tæpper: Ja | Hårde gulve: Ja | Automatisk opladning: Ja | Kortlægning: Ja 4.037 kr. Se tilbud hos Computersalg DK Velkendt Roomba-kvalitet Kører selv tilbage til basen og oplader Understøttelse af Google Assistant og IFTTT Batteritiden er ikke den allerbedste

Her får du en Roomba med mange lækre funktioner. Vi er især vilde med understøttelsen af Google Assistant og IFTTT, der betyder, at du kan få støvsugeren til udføre en handling på baggrund af en anden handling. F.eks. kan den stoppe, når mobilen ringer, eller begynde at gøre rent, når du er på vej på arbejde.



Sugeevnen er god, og den kommer ud i krogene. Kortlægningsystemet gør, at den ved hvor den har været, og hvor den skal hen.

Du kan styre den via smartphone-app'en, der dog kan reagere lidt langsomt.

(Image credit: Neato Robotics)

Neato Robotics Botvac D4 Billig robotstøvsuger med kortlægning Størrelse: 32x33.5x9.9cm | Vægt: 3,4 kg. | Tæpper: Ja | Hårde gulve: Ja | Automatisk opladning: Ja | Kortlægning: Ja 2.307 kr. Se tilbud hos Computersalg DK Kortlægning Stærk sugeevne Kan integreres med andre tjenester App'en er lidt langsom

Neato Robotics Connected-serien af robotstøvsugere har ikke været værd at skrive hjem om. Det er D4-modellen heldigvis. Kortlægningsfunktionen lader dig oprette en model af dit hjem i app'en, så den kommer mere præcist igennem hvert rum

Den har mange funktioner, der normalt kun findes på dyre modeller. Nogle er lidt skuffede over app'en. Men alt i alt er det en rigtig god robotstøvsuger til prisen.

(Image credit: iLife)

iLife V3s Pro Billig robotstøvsuger til hårde gulve Størrelse: 30x30x7,6 cm. | Vægt: 2 kg. | Tæpper: Kun med lave kanter | Hårde gulve: Ja | Automatisk opladning: Ja | Kortlægning: Nej Billig robotstøvsuger Stille Kan times Lav sugeevne på tæpper Ingen understøttelse af Google Assistant og apps

ILife V3s Pro er en af de ældre iLife robotstøvsugere. Det betyder, at du må undvære funktioner som forøget sugeevne på tæpper og understøttelse af Google Assistant. Men til prisen får du en fornuftig robotstøvsuger, der kan køre i 120 minutter på en opladning, før den selv kører tilbage til basen.

Er det værd at bruge penge på de allerbilligste robotstøvsugere?

De meget billigste robotstøvsugere er ofte mere besværlige, end godt er. De fås fra omkring 700 kr., men de har dårlig sugeevne og er langsomme. Dem vi har nævnt her, gør alt det, de billigste robotstøvsugere fra supermarkedet ikke kan. De koster fra omkring 2.000 kr. og opefter.

Andre steder at købe robotstøvsugere

Hvis ingen af robotstøvsugerne herover faldt i din smag, er de her forhandlere et godt sted at kigge:

Hvad du skal kigge efter, når du leder efter en billig robotstøvsuger

Det kan være fristende at købe en supper billig robotstøvsuger, men når det lyder for godt til at være sandt, er det som regel en meget dårlig støvsuger. Ydeevner og funktioner hænger sammen med prisen. Så undgå de helt billige robotstøvsugere, og vælg i stedet en med ordentlig sugeevne, en der selv kan kortlægge dit hjem og måske endda en du kan styre via din mobil eller stemme.