Roborock lancerer nye modeller i sin mest populære serie af robotstøvsugere

CES 2024 er i fuld gang i Las Vegas, og blandt de mærker, der er til stede for at præsentere deres nye produkter for året, er Roborock, som tilbyder en masse spændende nye tilføjelser til sine mest populære linjer af robotstøvsugere.

Roborock S8 Max-serien

Robotstøvsugerne S8 MaxV Ultra og S8 Max Ultra er virksomhedens mest avancerede modeller til dato, og blandt de mest interessante nyheder for dem er, at de bruger en ny type robotarm, der formodes at få bedre adgang i hjørner og langs kanter. Hvis du har haft en robotstøvsuger før, vil du vide, at selv dyrere premium-modeller har svært ved at komme til i disse områder, så hvis denne nye type robotarm fra Roborock forbedrer denne svaghed, kan de have en stor fordel i forhold til deres nærmeste konkurrenter.

De nye S8 Max robotstøvsugere ser ud til at blive topmodeller. (Image credit: Roborock)

RockDock Ultra-ladestationen kommer også med nogle interessante funktioner. Denne automatiske ladestation tømmer, genopfylder og doserer rengøringsmiddel til robotstøvsugeren, som derefter kan rengøre gulvene med 60 grader varmt vand og derefter tørre dem med lige så varm luft for at forhindre fugt og skimmel. I dag er der mange robotstøvsugere på markedet, som tilbyder en moppefunktion, men i de fleste tilfælde kan de kun bruges med vand og må ikke kombineres med nogen form for rengøringsmiddel. Dette kombineret med varmefunktionen kan gøre Roborocks nye robotstøvsugere til rigtige testvindere.

Andre specifikationer omfatter et nyt VibraRise 3.0-moppesystem, 20 mm moppemodulløft og sonisk mopping med 4.000 vibrationer i minuttet, en sugestyrke på 10.000 og 8.000 Pa for henholdsvis S8 MaxV Ultra og S8 Max Ultra. Du får også en indbygget stemme- og videoassistent og understøttelse af Matter, DirTect, som genkender forskellige typer snavs og tilpasser rengøringstypen derefter.

Q Revo-serien

Q Revo-serien er også opdateret med de nye Q Revo MaxV- og Q Revo Pro-modeller, som vil være gode valg for dem, der ønsker en kraftfuld og prisvenlig rengøringsløsning til hjemmet.

Roborock Q Revo bliver en mere budgetvenlig løsning. (Image credit: Roborock)

Disse robotstøvsugere deler mange funktioner med den dyrere S8 Max-serie, herunder det nye FlexiArm-design, der giver bedre adgang i hjørner og langs kanter. Ifølge Roborock selv skulle denne nye type robotarm komme så tæt på som 1,85 mm langs kanter. Sugestyrken er lidt svagere på denne mere prisvenlige serie af robotstøvsugere fra Roborock, med 7.000 Pa og en rotationshastighed på 200 RPM. Du får en lignende ladestation og varmtvandsmopning op til 60 grader samt en varmlufttørringsfunktion til gulve (selvom det kun bliver op til 45 grader her). Ladestationen er automatiseret og sørger for at fylde robotstøvsugerens vandtank og tømme dens støvpose.

Pris og tilgængelighed

Den præcise lanceringsdato og priserne for det danske marked er endnu ikke helt klare. Vi ved kun, at de nye robotstøvsugere vil blive sat til salg i løbet af andet kvartal, og at priserne i dollars vil være som følger:

S8 MaxV Ultra - 1.799 dollar

- 1.799 dollar S8 Max Ultra - 1.599 dollar

- 1.599 dollar Q Revo MaxV - 1.199 dollar

- 1.199 dollar Q Revo Pro - 999 dollar

