Vi tester Tapo C420: Genialt sikkerhedskamera til hjem og kontor

Der findes efterhånden et hav af sikkerhedskameraer på markedet, og priserne rækker fra et par hundrede kroner til flere tusinde. Vi har testet Tapo C420S2 Smart Wire-Free Security Camera System. Her får du to kameraer og en wi-fi-hub. Hele systemet koster fra cirka 1.400 kr. Der er tale om kameraer, der kan optage i op til 2K-kvalitet.

Specifikationer

Opløsning: 2K

Batterilevetid: 180 dage

Mikrofon: Ja

Spotlights: Ja

Forbindelse: Wi-fi

Opladning: USB-C

Vandtæt: Ja - IP56-certificeret

Lagerplads: Op til 256GB på microSD-kort (medfølger ikke)

Image 1 of 2 Den lille hub sørger den trådløse forbindelse til kameraerne. (Image credit: Peter Hoffmann) Det er muligt at gemme video lokalt ved at indsætte et microSD-kort. (Image credit: Peter Hoffmann)

Pris og tilgængelighed

Tapo C420S2 har været på markedet siden 2023. Prisen herhjemme begynder ved cirka 1.400 kr. for sikkerhedspakken. Her får man to kameraer og en hub-enhed.

Foden er justerbar. (Image credit: Peter Hoffmann)

Design

Tapo holder sig til et meget traditionelt design her. Det er ikke særligt spændende, men det er ret enkelt og pænt. Kameraet er holdt i hvidt, bortset fra batteridækslet, der er sort. Det er nemt at skrue bagdækslet af, så man kan tage batteriet ud. Det kan være praktisk, hvis man har fastmonteret kameraet et sted, men stadig ønsker at køre på batteri, frem for kabel. Batteriet holder i langt tid – op til 180 dage.

Vi tester Tapo C420S2 (Image credit: Peter Hoffmann)

Smarte funktioner

I appen er det muligt at indstille en masse smarte funktioner. Du kan f.eks. oprette rutiner som Tag hjemmefra eller Kom hjem. Så tænder eller slukker alle kameraer på en gang. Hvis du har andre smarte Tapo-produkter som støvsugere eller lys, kan du også oprette rutiner for dem.

Det er muligt at fravælge overvågning i særlige områder i kameraets synsvinkel. Så man f.eks. kan ignorere køer eller heste, der går på en mark i baggrunden, men stadig får en alarm, hvis nogen kommer ind på grunden eller går ind på bestemte områder. Det fungerer båden indenfor og udenfor. Det er muligt at lave aktivitetszoner – altså områder, hvor kameraet registrerer bevægelser. Her er det endda muligt at indstille forskellige zoner for Bevægelse, Personer, Kæledyr og Køretøjer. Så det er altså muligt at vælge at ignorere kæledyr og stadig registrere bevægelser fra personer eller køretøjer. Det er nemt at indstille via appen.

Det er muligt at tilkøbe mere specialiseret udstyr og forbinde til hub’en. Tapo laver f.eks. en smart knap, der kan indstilles som nødalarm, som automatisk giver besked til familie eller venner, når man trykker på den.

Der er også indbygget mikrofon og højttaler i kameraerne. Så det er altså muligt at føre en samtale med andre via kameraerne. Endnu en smart funktion, som er værd at have med.

Lys, kamera… larm

Tapos app gør det muligt at tilpasse, hvad der skal ske, når et af kameraerne registrerer en bevægelse. Det er f.eks. muligt at indstille, om kameraet skal tænde en alarm, når noget bevæger sig. Her kan du både indstille kameraet til at afspille en lyd eller tænde sine to spots. Du kan også gå all in og slå begge dele til. Så vil potentielle indbrudstyve blive mødt af både en høj alarmlyd og to kraftige spots. Man skal være ualmindelig hærdet, hvis man ikke bliver forskrækket og tager benene på nakken, når alarmen går. Du kan både justere volumen på lyden og lysets intensitet i appen. Det er endda muligt at indstille hvert kamera til også at udløse en alarmlyd i hub-enheden, når den registrerer en bevægelse. På den måde kan man f.eks. sikre sig, at man hører alarmen indenfor, selv om kameraet er anbragt udenfor.

Systemet reagerer hurtigt på bevægelser, så et evt. indbrudstyv vil blive mødt af en masse støj og spotlight, så snart vedkommende kommer ind i lokalet.

Det er nemt at komme til batteriet, så du kan lade det op. (Image credit: Peter Hoffmann)

Gem lokalt eller betal for skyen

Den medfølgende hub har plads til et microSD-kort, så man kan gemme sine optagelser lokalt. Det er muligt at bruge kort med op til 256GB lagerplads. Det er en rigtig god funktion at få med, for så behøver du ikke at betale for online-lagring. Tapo laver både en premium og en basic version. Basic koster 23 kr. om måneden for en enhed. Premium koster fra 29 kr. om måneden eller 285 kr. ved årlig betaling. På den anden side er det også rart at have muligheden for at gemme alt i skyen. For selv en grundig indbrudstyv vil ikke kunne fjerne de optagelser. Hvis de er iskolde og ihærdige, kan de måske finde frem til hub-enheden og fjerne kortet. Men med det chok, man vil få, når både lys og alarmer går i gang, har vi virkelig svært ved at forestille os, at en indbrudstyv vil blive hængende længe nok til det.

Både ude og inde

Kameraerne kan monteres både ude og inde. De er vandtætte med en IP65-certificering, og har en base, der kan monteres på en mur med tre skruer. Kameraerne kan oplades, og har en batterilevetid på op til 180 dage. Men hvis du har monteret dem et svært tilgængeligt sted, er det selvfølgelig bøvlet at skulle lade batteriet op. Heldigvis kan du også montere kameraerne med USB-C-ledning, så du ikke behøver at lade op hele tiden.

Giver tryghed

Der er mange årsager til, at et sikkerhedskamera kan være en god ide. Et kamera, der er synligt udefra, kan virke afskrækkende på potentielle indbrudstyve. Det kan også være en vigtig brik, når politiet skal opklare sagen, når indbruddet er sket. Og så giver det en fantastisk tryghed og ro i maven at vide, at man hele tiden kan tjekke og se, hvordan det går derhjemme. Tapo C420S2-systemet fra Tapo er en køreklar løsning, som man kan tage i brug ret hurtigt. Det kræver, at hub-enheden bliver forbundet med strøm og et ethernet-kabel, og så kan man komme i gang. Det er nemt at bruge. Både, hvis man vil have simpel overvågning, og hvis man vil gøre brug af mere avancerede muligheder. Det er muligt at tilslutte op til 32 kameraer i appen. Så man kan altså godt tilføje flere kameraet, hvis der er behov for det.

(Image credit: Peter Hoffmann)

Skal du købe Tapo C420S2?

Du får nogle fremragende kameraer, som optager i høj opløsning til prisen. Samtidig får du en masse smarte funktioner med i købet. Batterilevetiden er virkelig god, og vi kan godt lide muligheden for at gemme video på et microSD-kort, så du slipper for at betale abonnement for lager i skyen. Du kan få endnu større fleksibilitet ved at tilvælge Tapo Care, hvor du kan gemme video i skyen.

Generelt får du virkelig mange funktioner og sikkerhed med kameraerne fra Tapo. Det hele er nemt at sætte op og bruge. Så hvis du har behov for en forholdsvis billig løsning, der giver dig høj sikkerhed og ro i maven, er Tapo C420S2 sandsynligvis den perfekte løsning til dig.

Køb den, hvis …

Du vil have billig overvågning

Kameraet giver dig billig overvågning i god kvalitet. Du får et system, du kan tilpasse på alle mulige måder. Kameraerne kan har både alarm og blinkende spotlight til at skræmme tyvene væk.

Du vil kunne udbygge systemet med tiden

Du kan tilslutte en masse ekstra kameraer og andre smart home-enheder i appen. Så du med tiden kan få et omfattende sikkerhedssystem.

Køb den ikke, hvis …

Du bare vil holde øje med et enkelt område

Der findes billigere kameraer, hvis du bare vil have et system, der holder øje og giver dig besked ved ubudne gæster. Men så får du måske ikke samme skræmme-effekt.