Samsung lancerer Bespoke JET AI – en luksusstøvsuger med indbygget AI

Samsung Electronics har i dag annonceret den globale lancering af Samsung Bespoke Jet AI, virksomhedens hidtil kraftigste ledningsfrie stangstøvsuger med op til 280W sugeevne, en selvtømmende forbedret All-in-One Clean Station og intelligente AI-baserede funktioner. Modellen, Bespoke Jet AI 280 vil være tilgængelig i hele Norden i farven Satin Black og kan forudbestilles fra og med i dag til en vejledende dansk pris fra 10.785 kroner.

AI hjælper med rengøringen

Samsung lover, at AI-baseret rengøring vil give brugerne en exceptionel rengøringsoplevelse. Den helt nye AI-tilstand, der gør brug af Samsungs AI Optimum Tech, betyder at Bespoke Jet AI er i stand til mere effektivt at rengøre en bred vifte af miljøer. Bespoke Jet AI er den første ledningsfri stangstøvsuger, der har en AI-verificering fra UL Solutions, en førende uafhængig sikkerhedsvidenskabelig organisation. Dens AI Cleaning Mode gør det muligt at vurdere gulvtype for at give både optimeret rengøring og maksimal batterieffektivitet.

Med AI Cleaning Mode registrerer Bespoke Jet AI først den børstebelastning, den har mødt, via sin sugebevægelsescontroller, samt lufttrykket via sine tryksensorer. Disse data analyseres derefter for at klassificere den gulvtype, den er placeret på, og den resulterende algoritme anvendes automatisk for at justere til den optimale sugeeffekt og børsterulle hastighed.

Bespoke Jet AI's AI Cleaning Mode kan reducere batteriforbruget med op til 14 % og øge manøvredygtigheden med op til 6 %, når den bruges sammen med Active Dual Brush. Når den bruges sammen med Slim LED Brush, kan batteriforbruget reduceres med op til 21 %.

Samsung Bespoke Jet AI (Image credit: Samsung)

50% bedre rengøring end tidligere

Bespoke Jet AI har den kraftfulde Hexajet Motor 2.0, som med en sugeevne på op til 280W og en maksimal motoreffekt på 730W gør den til Samsungs kraftigste støvsugermotor til dato. Denne ultralette motor, der kun vejer 150 g, giver en behagelig rengøringsoplevelse, samtidig med at den øger sugeevnen med 25 % og har en 52 % højere rengøringseffekt end den foregående model.

100 minutter på en opladning

Bespoke Jet AI giver brugere op til 100 minutters driftstid på en opladning, hvilket er den længste driftstid for et enkelt batteri af alle Samsungs ledningsfrie stangstøvsugere. Bespoke Jet AI kommer med LED-belysning, så du nullermændene ikke kan gemme sig under den mørke seng, og den har et udvalg af børster og andet tilbehør, men det forventer de fleste nok også med det prisskilt.