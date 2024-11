4 ting, du bør vide, før du vælger et Black Friday-tilbud på VPN

Den mest ventede tid på året for shoppere er lige om hjørnet, og du har måske kig på en af de bedste VPN-tjenester denne gang. Fra at forbedre dit online privatliv og din sikkerhed til nemt at omgå geobegrænsninger er VPN-tjenester alsidige værktøjer, som alle kan bruge.

Takket være årets bedste Black Friday-tilbud på VPN-tjenester kan du få en af disse premium-apps til en brøkdel af prisen. Men det er ikke alle VPN-tilbud, der passer til dig - eller er dine penge værd. Læs også om de vigtigste ting, du skal overveje, når du vælger.

1. Ikke alle VPN-tjenester er lige gode

Hovedformålet med enhver VPN er selvfølgelig at gøre dit digitale liv mere sikkert og lettere. Et virtuelt privat netværk (VPN) er sikkerhedssoftware, der krypterer din internetforbindelse for at forhindre tredjeparter i at udspionere, hvad du laver, og reducere onlinesporing.

En VPN skjuler også din rigtige IP-adresse, så du kan få adgang til normalt geoblokeret indhold - uanset om det er et udenlandsk streamingbibliotek (som Netflix USA) eller en censureret applikation - uanset hvor du er i verden.

Men ikke alle VPN-tjenester tilbyder det samme niveau af beskyttelse og ydeevne. Derfor gennemgår eksperterne hos TechRadar regelmæssigt masser af tjenester for at afgøre, hvor godt de lever op til deres løfter.

Til at begynde med anbefaler jeg at tjekke vores seneste VPN-topliste for at se, hvilke udbydere der leverer de bedste VPN-tjenester lige nu.

Det er f.eks. vigtigt, at udbyderen har en streng nul-logging-privatlivspolitik, stærke krypteringsprotokoller (som WireGuard og OpenVPN), et globalt servernetværk og pålidelige forbindelseshastigheder er alle must-have-funktioner til din næste VPN.

2. Tænk over dine behov

Mens de fleste VPN-tjenester har alt, hvad du behøver for at styrke din daglige browsing, er nogle tjenester svagere på visse områder. Det er derfor vigtigt at overveje, hvorfor du overhovedet har brug for en VPN, og sørge for, at enhver udbyder, du overvejer, opfylder dine krav.

Hvis privatliv og sikkerhed er det vigtigste for dig, anbefaler jeg, at du vælger en pålidelig VPN uden logging, der er udstyret med ekstra sikkerhedsfunktioner som f.eks. en indbygget blokering af reklamer, som reducerer onlinesporing, og en kill switch, der sikrer, at dine data ikke bliver eksponeret, selv hvis din VPN-forbindelse skulle forsvinde.

Leder du efter den bedste VPN-tjeneste til streaming? Så er performance det vigtigste. Din tjeneste skal have gode resultater med at fjerne blokering af indhold fra globale streamingplatforme, samtidig med at den har et godt netværk af internationalt serverne og høje hastigheder.

Tjenestens enhedsgrænse, dvs. det maksimale antal tilsluttede enheder, du kan bruge med et abonnement, er også en vigtig funktion at overveje - især hvis du vil beskytte hele din familie eller husstand. Det kan faktisk variere meget, og nogle udbydere som Surfshark eller Private Internet Access (PIA) tilbyder endda et ubegrænset antal forbindelser.

3. Nogle VPN-tjenester er mere end bare en VPN

Digitale trusler bliver desværre mere og mere forskelligartede, hvilket betyder, at allround digital beskyttelse aldrig har været vigtigere. Derfor betyder et abonnement på en af de bedste VPN-udbydere på markedet lige nu ofte også, at du får meget mere end bare en VPN-tjeneste.

Tag for eksempel NordVPN. Når du abonnerer, får du ikke kun deres premium VPN-tjeneste pakket med alt, hvad du kan forvente af en brancheleder (og et par ekstra funktioner), men du får også adgang til pålidelig adgangskodeadministration og sporingsblokeringsværktøjer. Det samme gælder for ExpressVPN, Proton VPN og et par andre.

Hvis du også er på udkig efter beskyttelse mod identitetstyveri denne Black Friday, vil du blive glad for at vide, at ExpressVPN lige har lanceret et nyt abonnement på 24 måneder, der inkluderer deres Identity Defender-tjeneste - det er et af de bedste Black Friday-tilbud indtil videre.

(Image credit: Getty Images)

4. Pris er ikke alt

Jeg ved godt, at Black Friday handler om at få tingene billigere, ikke? Men de laveste priser er ikke altid det bedste valg - og det gælder selv i udsalgssæsonen.

Jeg anbefaler, at du kigger på Black Friday VPN-tilbud (og alle andre rabatter for den sags skyld) og tænker over, hvad du får for pengene med den ene tjeneste i forhold til den anden.

Heldigvis behøver du ikke at bekymre dig om at træffe det forkerte valg. De fleste VPN'er tilbyder en pengene-tilbage-garanti, så du kan prøve dem risikofrit først og beslutte dig senere.